В GNOME Flatpak Runtime прекращена поддержка 32-разрядных приложений

15.10.2025 11:28

Проект GNOME прекратил разработку, сопровождение и поддержку расширения "org.gnome.Platform.i386.Compat", применяемого в GNOME Flatpak Runtime для обеспечения совместимости с 32-разрядными приложениями. В расширении предлагались 32-разрядные версии GTK и библиотек GNOME, используемые для поставки 32-разрядных приложений во flatpak-пакетах, пригодных для установки в 64-разрядных дистрибутивах, прекративших поставку 32-разрядных библиотек (multilib). GNOME Flatpak Runtime теперь доступен только для архитектур x86_64 и AArch64.

Наиболее популярными из 32-разрядных программ, поставляемых в формате flatpak, являются Wine и Steam. Отмечается, что прекращение поддержки 32-разрядного варианта GNOME Flatpak Runtime не отразится на указанных пакетах, так как в них не используются 32-разрядные сборки GTK 4, libadwaita и WebkitGTK.

В качестве причины прекращения поддержки 32-разрядных систем упоминается желание разгрузить инфраструктуру непрерывной интеграции и избавиться от проблем, всплывающих из-за недостаточного тестирования разработчиками проектов на 32-разрядных системах перед отправкой изменений в репозиторий. Возникают ситуации, когда сбои, проявляющиеся только на 32-разрядных системах, блокируют включение изменений в репозитории GNOME. Кроме того, пересборка приводит к дополнительной нагрузке на инфраструктуру, ресурсы которой ограничены, так как для каждого модуля как минимум два раза в день выполняется пересборка всего GNOME из Git, а также пересборка WebKitGTK, движка mozjs и нескольких библиотек и приложений на Rust.

Возникающие сбои раздражают разработчиков, которым приходится тратить своё время на поддержку сборок, которыми почти никто не пользуется. Оказалось, что 32-разрядный GNOME Flatpak Runtime в каталоге Flathub использует всего два пакета, плюс ещё один пакет во Flathub Beta. Разработчикам данных приложений направлены запросы с изменениями, переводящими пакеты на основной GNOME 49 Runtime. В Bottles запрос на изменение уже почти готов к слиянию, а в проектах Lutris и Minigalaxy ещё требует доработки.

Также упоминается, что после прекращения сборки GNOME Runtime для архитектур armv7 и i386, 32‑битные платформы перестали использоваться при тестировании качества перед выпусками GNOME. Если раньше, разработчики могли гарантировать, что все модули GNOME будут компилироваться для архитектуры i386/x86, то теперь ситуация изменилась и тестирование проводится на усмотрение разработчиков каждого отдельного модуля. Исправление проблем, специфичных для 32-разрядных систем, отныне осуществляется сопровождающими по желанию. Дистрибутивы, поставляющие 32-разрядные сборки GNOME, должны выполнять тестирование и исправление проблем для большинства проектов самостоятельно.

Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:35, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Возникают ситуации, когда проявляющиеся только на 32-разрядных системах сбои, блокируют включение изменений в репозитории GNOME.

    Это либо бага разработчиков, либо они за пределы доступной 32х-битной оперативы вылазят, что тоже сродни багу.

     
     
  • 2.3, пох. (?), 11:48, 15/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это скорее всего код, вообще чреватый уязвимостями или работающий только по недоразумению.

    Но у этих из вреднозитория гома вообще весь софт такой - главное ж ничего не чинить!

     
  • 2.21, Bob (??), 13:56, 15/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    багу в ДНК)
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:59, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> дополнительной нагрузке на инфраструктуру, ресурсы которой ограничены
    >> и нескольких библиотек и приложений на Rust.

    Значит раньше ресурсов хватало а сейчас кончились. Так и запишем Rust сжирает все ресурсы.

     
  • 1.6, Аноним (6), 12:04, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Просто не надо быть криворукими. Уже много лет разрабатываю софт сразу под 64 и 32 бита. Если все написано правильно, то косяков никогда не возникает. Даже наоборот. Иногда это бывает полезным. Плавающий косяк может не всплыть на одной разрядности, зато всплыть на другой.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:16, 15/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Уже много лет разрабатываю софт сразу под 64 и 32 бита.

    И где можно посмотреть твои "шедевры" программирования?

     

  • 1.8, Аноним (8), 12:11, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Возникающие сбои раздражают разработчиков

    Бедные разработчики. Починить не пробовали?

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:31, 15/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    раздражаешь…
     

  • 1.13, Bob (??), 12:35, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    flatpak - зачем его пихать?
    critical \ legacy - понятно.

    Остальное - "будьте свежимы".

    х32 и х64... Если не г-кодить, то чисто х64 нужен мизер. На ккой чёрт браузеру, текстовому редактору, sql gui, видео и аудиоплеерам - х64 версии?

    Конвертерам, компиляторам, играм и т.п. - понятно.

    Да и на счёт юзерской офисной ОС - 32bit в PAE режиме на минималках вполне должно хватить

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:56, 15/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы неправильно ставите вопрос, а правильно так: на третьем десятке лет существования x64 зачем нужны 32 бита?
     

  • 1.14, Шарп (ok), 12:54, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ничего страшного. Фрики, которые сидят на x32, органически не переносят современные технологи и флатпак не используют. У них дедовские слакбилды на башпортянках в лучшем случае.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:03, 15/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они без контейнеров все равно не смогут ничего собрать. Из-за старости.
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:14, 15/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только оно судя по всему работает, а модные контейнеры ждут деточки и плачут когда атомарно обновив пол ssd оно некорректно работает.
     

  • 1.19, Аноним (19), 13:19, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Bottles - abandonware. Начали делать новую версию на расте, в итоге и её забросили, и старую на питоне.
     

