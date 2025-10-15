В GNOME Flatpak Runtime прекращена поддержка 32-разрядных приложений

Проект GNOME прекратил разработку, сопровождение и поддержку расширения "org.gnome.Platform.i386.Compat", применяемого в GNOME Flatpak Runtime для обеспечения совместимости с 32-разрядными приложениями. В расширении предлагались 32-разрядные версии GTK и библиотек GNOME, используемые для поставки 32-разрядных приложений во flatpak-пакетах, пригодных для установки в 64-разрядных дистрибутивах, прекративших поставку 32-разрядных библиотек (multilib). GNOME Flatpak Runtime теперь доступен только для архитектур x86_64 и AArch64.

Наиболее популярными из 32-разрядных программ, поставляемых в формате flatpak, являются Wine и Steam. Отмечается, что прекращение поддержки 32-разрядного варианта GNOME Flatpak Runtime не отразится на указанных пакетах, так как в них не используются 32-разрядные сборки GTK 4, libadwaita и WebkitGTK.

В качестве причины прекращения поддержки 32-разрядных систем упоминается желание разгрузить инфраструктуру непрерывной интеграции и избавиться от проблем, всплывающих из-за недостаточного тестирования разработчиками проектов на 32-разрядных системах перед отправкой изменений в репозиторий. Возникают ситуации, когда сбои, проявляющиеся только на 32-разрядных системах, блокируют включение изменений в репозитории GNOME. Кроме того, пересборка приводит к дополнительной нагрузке на инфраструктуру, ресурсы которой ограничены, так как для каждого модуля как минимум два раза в день выполняется пересборка всего GNOME из Git, а также пересборка WebKitGTK, движка mozjs и нескольких библиотек и приложений на Rust.

Возникающие сбои раздражают разработчиков, которым приходится тратить своё время на поддержку сборок, которыми почти никто не пользуется. Оказалось, что 32-разрядный GNOME Flatpak Runtime в каталоге Flathub использует всего два пакета, плюс ещё один пакет во Flathub Beta. Разработчикам данных приложений направлены запросы с изменениями, переводящими пакеты на основной GNOME 49 Runtime. В Bottles запрос на изменение уже почти готов к слиянию, а в проектах Lutris и Minigalaxy ещё требует доработки.

Также упоминается, что после прекращения сборки GNOME Runtime для архитектур armv7 и i386, 32‑битные платформы перестали использоваться при тестировании качества перед выпусками GNOME. Если раньше, разработчики могли гарантировать, что все модули GNOME будут компилироваться для архитектуры i386/x86, то теперь ситуация изменилась и тестирование проводится на усмотрение разработчиков каждого отдельного модуля. Исправление проблем, специфичных для 32-разрядных систем, отныне осуществляется сопровождающими по желанию. Дистрибутивы, поставляющие 32-разрядные сборки GNOME, должны выполнять тестирование и исправление проблем для большинства проектов самостоятельно.



