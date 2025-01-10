Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.16.0

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|3.4, Герострат (?), 10:58, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ни разу не сталкивался с багами. Единственное нарекание - не подхватывает системное оформление (Kvantum). Поэтому я qt-проги ставлю из репов, а флатпак у меня для гтк и всяких электронов.
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|4.8, pic (??), 11:32, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Они действительно есть.
Хотите самодостаточных пакетов используйте AppImage.
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|5.43, Fracta1L (ok), 13:24, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Аппимейджов делается в разы меньше, чем приложух во флатпаке, ну и аппимейджи намного больше места занимают
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|6.49, Аноним (49), 13:32, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> аппимейджи намного больше места занимают
Намного больше занимает как раз Flatpak, потому что для приложения тебе буквально нужно загрузить еще одну копию ОС (тот самый "рантайм").
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|7.84, Герострат (?), 14:37, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там нет копии ОС, разупорись. А рантаймы и в аппимейджи впилены, прикинь, при этом они дублируются в каждом аппимейдже.
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|4.22, vlad1.96 (ok), 12:20, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Странно, конечно, что такая беда с kvantum, она, вроде должна быть в флатпаке.
Ну можно посмотреть как его поставить самостоятельно, у флатпак целая документация на этот счёт есть: https://docs.flatpak.org/en/latest/desktop-integration.html#installing-themes
По идее как нужная тема будет, она должна применится. Но если что, там ещё и описано как flatpak читает какую тему применять.
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|5.33, pic (??), 13:07, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Peazip она тоже не подхватывается, как и размер шрифтов c dpi.
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|3.19, Аноним (19), 12:05, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спустя столько лет до них дошло. Потом дойдёт, что фпс проседает.
Авось так и научатся программы ставить на линукс.
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|2.9, Аноним (9), 11:34, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Но она не совсем самодостаточная на самом деле. Она таскает и другие флетпаки по зависимостям.
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|2.5, Alladin (?), 10:59, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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предлагаете добавить в список действий снос pipewire и установку pulseaudio? не надо
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|3.6, НяшМяш (ok), 11:10, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Pipewire совместим с Pulseaudio, так что просто нет смысла перепрыгивать, по крайней мере сейчас.
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|4.57, Аноним (49), 13:39, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> нет смысла перепрыгивать, по крайней мере сейчас.
Смысла перепрыгивать никогда не будет, потому что на современных системах у сервака PulseAudio под капотом работает PipeWire.
Просто тот персонаж "слышал звон".
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|5.64, НяшМяш (ok), 13:47, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> у сервака PulseAudio под капотом работает PipeWire
> персонаж "слышал звон"
Очень самокритично. Никакого "сервака PulseAudio" при Pipewire не существует. Есть сервер Pipewire и прослойка совместимости pipewire-pulse в виде библиотеки.
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|1.13, Аноним (13), 11:44, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Отдельным вопросом является контроль за внесением изменений в пакеты и доверие к сборщикам пакетов, которые часто не связаны с основным проектом или дистрибутивами.
ИМХО, жЫрнейшая проблема flatpak.
Гора популярного софта, собранного не-пойми-кем.
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|2.15, Аноним (-), 11:55, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>Отдельным вопросом является контроль за внесением изменений в пакеты и доверие к сборщикам пакетов, которые часто не связаны с основным проектом или дистрибутивами.
> ИМХО, жЫрнейшая проблема flatpak.
> Гора популярного софта, собранного не-пойми-кем.
Правильно! Не доверяйте каким-то васянам.
Доверяйте только проверенным людям, например учасникам проекта.
С ув. ваш ЖинТян.
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|2.24, Аноним (24), 12:32, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну конечно, к сборщикам в обычных репах доверие стопроцентное, это ведь не не-пойми-кто.
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|3.94, Аноним (94), 15:37, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>к сборщикам в обычных репах
А это смотря какой дистрибутив.
Если какая-то сборочка на базе ubuntu, тогда да.
Fedora, Debian, Ubuntu ... - к их сборщикам доверия больше, чем к unverified flatpaks.
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|1.14, Аноним (14), 11:53, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Главная ценность настоящего опенсорса в возможности не только изучать код, но и использовать его. Бинарники - это зло. Нужно не придумывать какие-то сложные подсистемы для запуска бинарников, а упрощать сборку исходного кода.
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|2.16, Аноним (-), 11:57, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Главная ценность настоящего опенсорса в возможности не только изучать код, но и использовать его.
Так речь про возможность.
> Бинарники - это зло. Нужно не придумывать какие-то сложные подсистемы для запуска бинарников, а упрощать сборку исходного кода.
Бинарники позволяют:
1. не тратить время и ресурсы на сборки и пересборки
2. расширить аудиторию тем, кто не может или не хочет прдолиться с самостоятельной сборкой
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|3.44, Аноним (14), 13:26, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бинарники могут содержать вирусы, трояны, бэкдоры.
Распространение бинарников и усложнению сборки привело к монополизации сборки браузеров корпорациями.
Офисный пакет LibreOffice хоть и очень большого размера, но может с легкостью быть собран, в отличае от браузеров.
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|4.60, Аноним (-), 13:40, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А обычный код Или ты прочитал весь код каждой используемой программы и провел а... большой текст свёрнут, показать
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|3.25, Витюшка (?), 12:32, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И запустил ebuild world или как там сейчас это в Gentoo называется. Лёгкий способ почувствовать что ты важный и делаешь что-то значимое и полезное. А остальные "не понимают".
Потом меня, правда, отпустило.
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|6.67, Аноним (14), 13:50, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отчасти согласен. Это не использование, а скорее синергия. Вот уже и первые последователи и подражатели появились.
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|4.50, mos87 (ok), 13:32, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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меня тоже. лет дцать назад.
PS emerge world. и ещё какие-то ключи типа -e чтобы вот совсем world.
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|3.35, Аноним (35), 13:12, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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примерно так же как возможность менять батарею телефона, типа была возможность - ей пользовалось 0.5% пользователей, производители решили, что ради этого не стоит заморачиваться с крышками и разъемами, сделали монолит... ну, это они так сказали конечно, а как по факту хз
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|4.40, Аноним (-), 13:16, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> примерно так же как возможность менять батарею телефона, типа была возможность -
Ты про "быструю смену батареи".
Я помню звонилки времен сименса A35 для которых были внешние зарядки на 2-4 батарее.
> ей пользовалось 0.5% пользователей, производители решили, что ради этого не стоит заморачиваться с крышками и разъемами, сделали монолит...
и... большинство пользователей это вообще не заметили.
А те кто заметили, могут так же поменять батарейку в мастерской или сами.
Но телефон чаще разбивается, чем батарейка дохнет.
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|5.58, Аноним (58), 13:39, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и... большинство пользователей это вообще не заметили.
Так большинству и не было надо. А оставшимся делать-то нечего.
> А те кто заметили, могут так же поменять батарейку в мастерской или сами.
Сами - нет. В мастерской - выйдет в цену покупки новоги телефона с такими же, как твой устаревший характеристиками.
> Но телефон чаще разбивается, чем батарейка дохнет.
Вообще не аргумент. Давайте тогда продавайте телефоны без батареек. Я туда из старого поставлю.
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|6.65, Аноним (24), 13:49, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сами - нет.
Ну если только руки из опы, а так — что там сложного? Ну если не залитый клеем по самое не хочу топчик, тогда уж лучше в мастерскую (но опять же про космическую стоимость замены полное гонево).
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|6.66, Аноним (66), 13:50, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В мастерской - выйдет в цену покупки новоги телефона
Нуу, если тапик за 800р то да, но на таких с батареями все ок.
> Давайте тогда продавайте телефоны без батареек. Я туда из старого поставлю.
Отличная идея
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|6.70, Аноним (-), 13:58, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> и... большинство пользователей это вообще не заметили.
> Так большинству и не было надо. А оставшимся делать-то нечего.
Покупайте всякие телефоны от сообщества.
И вообще, чего меня должны парить проблемы телефонных меньшинств?
> Сами - нет. В мастерской - выйдет в цену покупки новоги телефона с такими же, как твой устаревший характеристиками.
Не пори чушъ. Даже для айфонов замена батарейки в официальной мастерской это около сотни баксов. И это при цене трубки в 700-1000.
А батарея там живет лет 5 минимум.
>> Но телефон чаще разбивается, чем батарейка дохнет.
> Вообще не аргумент. Давайте тогда продавайте телефоны без батареек.
Именно так поступают с зарядными устройствами)
> Я туда из старого поставлю.
Не поставишь. У тебя же лапки.
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|5.81, Анон1110м (?), 14:25, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ничего себе не заметили. Теперь чтобы поменять батарейку надо идти в мастерскую и платить деньги. Редко, но бывает что Ведроид намертво виснет и его никак не перезагрузить. Ещё встречалось: сэнсор перестаёт реагировать на касания или его начинает колбасить и нажимается вообще всё что можно нажать. Помогает перезагрузка, но её не сделать и надо ждать пока сядет батарея. В экстремальных условиях таскать с собой тяжёлый павер и на ходу подзаряжать телефон неудобно и лучше бы была возможность простой замены АКБ. Дурцкие эти разьёмы сбоку для симкарты и флешки. Это всё капец как неудобно.
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|6.85, User (??), 14:39, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ничего себе не заметили. Теперь чтобы поменять батарейку надо идти в мастерскую
> и платить деньги. Редко, но бывает что Ведроид намертво виснет и
> его никак не перезагрузить. Ещё встречалось: сэнсор перестаёт реагировать на касания
> или его начинает колбасить и нажимается вообще всё что можно нажать.
> Помогает перезагрузка, но её не сделать и надо ждать пока сядет
> батарея. В экстремальных условиях таскать с собой тяжёлый павер и на
> ходу подзаряжать телефон неудобно и лучше бы была возможность простой замены
> АКБ. Дурцкие эти разьёмы сбоку для симкарты и флешки. Это всё капец
> как неудобно.
Шутку про "купи уже себе нормальный телефон - без физической sim-карты и флешки" уже кто-нибудь пошутил? Нет? Ну, первым буду!
Все жду, когда физический разъем к чертям собачачьим вынесут...
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|7.88, Аноним (-), 15:07, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Шутку про "купи уже себе нормальный телефон - без физической sim-карты и флешки" уже кто-нибудь пошутил?
С появлением телефонов на 256Гб и больше флешки объективно стали не нужны.
Тормозная память, глюки программ которые пытаются "и там, и там"..
Хотя у меня есть карта памяти и я даже ей пользуюсь, но скорее по привычке.
> Все жду, когда физический разъем к чертям собачачьим вынесут...
Я бы добавил пины и магнитный разьем.
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|8.95, User (??), 15:39, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А еще в модель безопасности Андроид и модель безопасности - смешно пошутил ... текст свёрнут, показать
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|7.98, Анон1110м (?), 16:29, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Без физической sim-карты и флешки это что–то из разряда того что у нас всё (включая софт) находится у чужих дядей на серверах, со всех сторон гороженного яТелефона и не менее огороженного Amazon Kindle.
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|6.89, Аноним (24), 15:12, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Долгое нажатие Power для себя откройте Если не помогает 8212 не поможет и п... большой текст свёрнут, показать
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|7.93, User (??), 15:34, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Ведроид намертво виснет и его никак не перезагрузить. Ещё встречалось: сэнсор перестаёт реагировать на касания или его начинает колбасить и нажимается вообще всё что можно нажать. Помогает перезагрузка, но её не сделать и надо ждать пока сядет батарея.
> Долгое нажатие Power для себя откройте. (Если не помогает — не поможет и передёргивание
> батареи)
> Алсо, насчёт сенсора — это вообще-то брак.
Ну, у меня с гнусмасом год назад в командировке соответствующий кейс был - до уровня "хоть за нажимайся", а после полного разряда таки да, ожил и проблем не имеет. Бывает...
>> В экстремальных условиях таскать с собой тяжёлый павер и на ходу подзаряжать телефон неудобно и лучше бы была возможность простой замены АКБ.
> Павербанк на 5000 мА×ч (типичная ёмкость батареи) весит ерунду. А батарею таскать
> жуть как удобно (с ключами, например). А уж менять как удобно!
> Ведь внеплановая перезагрузка (а заряд иссякает, именно когда телефон _нужен_) — это
> так приятно.
Аминь. Вроде было что-то для "очень деловых" с двумя батареями - встроенной и съемной, но было так популярно, так востребованно, так - не побоюсь этого слова НУЖНО - что... вот.
>> Дурцкие эти разьёмы сбоку для симкарты и флешки.
> Зато под батареей были не дурацкие (обесточивать телефон для замены симки — опять
> же очень удобно).
esim вопрос разъемов в общем-то решил уже :)
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|7.97, Анон1110м (?), 16:20, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зато под батареей были не дурацкие (обесточивать телефон для замены симки — опять же очень удобно).
Там не было дурацкого мальнького лотка который можно легко сломать а замена SIM действие не столь часто так что выключение телефона можно и потерпеть.
> Долгое нажатие Power для себя откройте. (Если не помогает — не поможет и передёргивание батареи)
Достал Sony D2302 и держу. Появляется обычное окошко. Или надо чтобы Ведроид завис?
> Павербанк на 5000 мА×ч (типичная ёмкость батареи) весит ерунду. А батарею таскать жуть как удобно (с ключами, например). А уж менять как удобно! Ведь внеплановая перезагрузка (а заряд иссякает, именно когда телефон _нужен_) — это так приятно.
Поменять батарею, как магазин в калашмате, удобнее и быстрее. Заменяемая батарея и паверы вещи не взаимоисключающие и могли бы сосуществовать если бы не проивзодители которым по каким–то причинам выгоднее делать батарею трудноизвлекаемой.
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|4.59, Аноним (14), 13:39, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отличная аналогия. Покупатели свыклись, производители довольны.
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|5.83, User (??), 14:26, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Отличная аналогия. Покупатели свыклись, производители довольны.
Так покупатели - тоже довольны, вот в чем штука-то! С учетом скорости устаревания и сроков поддержки производителем в период принятия этого решения - телефон менялся _раньше_ чем дохла батарея, а "на сдачу" при замене пользователь получил минус пару мм в толщину, сколько-то там грамм к весу и вот IP67\68 на сдачу (И нет, не надо про какой-нибудь S4-active, он у меня был). Плохо что ли? Хорошо!
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|6.99, Анон1110м (?), 16:31, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Отличная аналогия. Покупатели свыклись, производители довольны.
> Так покупатели - тоже довольны, вот в чем штука-то! С учетом скорости
> устаревания и сроков поддержки производителем в период принятия этого решения -
> телефон менялся _раньше_ чем дохла батарея, а "на сдачу" при замене
> пользователь получил минус пару мм в толщину, сколько-то там грамм к
> весу и вот IP67\68 на сдачу (И нет, не надо про
> какой-нибудь S4-active, он у меня был). Плохо что ли? Хорошо!
Я не доволен.
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|4.79, User (??), 14:21, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> примерно так же как возможность менять батарею телефона, типа была возможность -
> ей пользовалось 0.5% пользователей, производители решили, что ради этого не стоит
> заморачиваться с крышками и разъемами, сделали монолит... ну, это они так
> сказали конечно, а как по факту хз
В смысле - код на тебе, раз уж GPL требует, а систему сборки, тесты, и всю обвязку тебе никто не обещал? Нууууу возможно - но только в том случае, если "сообщество"(ТМ) с тем кодом все одно давно уже ничего полезного не делало - иначе "нет нормального способа собрать - нет contributions в этот самый кот", проще самому дальше за закрытыми воротами и пилить.
Выглядит как не то, чтобы сверхактуальный кейс, не?
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|2.82, Аноним (82), 14:25, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как и для чего мне изучать код вместо того, чтобы просто использовать? Я не программист, мне просто нужен фотошоп.
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|2.86, BorichL (ok), 14:49, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кудаж ещё проще то:
cd 'whereis -sq имя_порта' && make config-recursive && make install clean
или так:
cd 'find /usr/pkgsrc -name имя_пэкэджа'
make show-options
make install clean clean-depends
ну или так:
сd чего надо и emerge что-то там, опять забыл.
Выбирайте удобную систему для своих желаний, а не ту херню, про которую КулВасян ролики на Ютупе пилит. А заставлять девшлёпсов что-то собирать беспонтово, им религия не позволяет.
|
|1.23, YetAnotherOnanym (ok), 12:24, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Дистрибутивам предоставлена возможность определения репозиториев с пакетами Flatpak, используя каталог "/usr/share/flatpak/remotes.d", помимо "/etc/flatpak/remotes.d".
Обожаю, когда конфигурация в десятке мест по системе разбросана.
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|2.27, Аноним (27), 12:46, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На самом деле смысл в этом есть, ведь некоторые дистрибутивы изкоробки предлагают Flatpak. Получается канонично:
"/usr/share/flatpak/remotes.d" - те настройки, которые посчитали нужным добавить мейнтейнер(ы) дистрибутива и с которыми дистриб поставляется, а "/etc/flatpak/remotes.d" - юзеровские.
Примеров такого с /usr и /etc, думаю, немало, начиная с той же systemd.
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|3.29, 1 (??), 12:55, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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/opt
/usr/share
/usr/local
/var/lib
и ещё много много потаённых мест ...
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|1.28, Аноним (28), 12:46, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Польза вот в чем: FlatPack и его два собрата делает доступным самый свежий свободный софт.
Отставание офрепов крупных полезных софтин, кмк, уже достигло в среднем полугода. Пример: Krita 4.8 vs Krita 4.4
Вы готовы терпеть и отставать от прогресса полгода?
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|2.30, Аноним (-), 12:56, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Отставание офрепов крупных полезных софтин, кмк, уже достигло в среднем полугода. Пример: Krita 4.8 vs Krita 4.4
Код должен настояться, ведь сборщики они такие занятые)
> Вы готовы терпеть и отставать от прогресса полгода?
Конечно, диды терпели и нам завещали.
А еще можно столкнуться с тем что ДеʼГенераты будут поставлять урезанную версию софта под тем же именем.
Как сделали мейнтенеры дебиана
opennet.me/opennews/art.shtml?num=61163
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|3.34, Аноним (34), 13:07, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для пользователей, которым необходима полная версия KeePassXC, предложен отдельный пакет keepassxc-full
В чем проблема?
В Debian/Ubuntu так многое разбито на варианты минимальный и с разной фигней
Посмотри на mtr или gdebi, например. Давно так и ни у кого проблем нет, а ты порвался
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|4.36, Аноним (-), 13:13, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Во-первых он стал доступен позже А вначале у юзеров после обновления пропали ну... большой текст свёрнут, показать
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|5.39, pic (??), 13:15, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Во-вторых оно по наркомански называется. Полная версия должна быть keepassxc, как сделал автор. А всякие суррогаты пусть называют small, mini, как душе угодно.
Согласен и логично.
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|4.75, Аноним (-), 14:05, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> предложен отдельный пакет keepassxc-full
Какой full? Они туда что-то свое дописали?
Оно фулл сразу, прямо из репозитория автора.
А покоцанную версию надо было назвать keepassxc-SMOL, keepassxc-ersatz, ну ли на крайняк
keepassxc- -Z̶V̶E̶R̶-debillian-edition
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|2.31, 1 (??), 12:56, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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прогресс ради прогресса ... ага ...
А если очень хочется, есть github ...
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|3.32, Аноним (32), 13:06, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> прогресс ради прогресса ... ага ...
Конечно, ведь софт не развивается, лучше не становится.
> А если очень хочется, есть github ...
Перевожу: если очень хочется, ипитесь сами.
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|4.42, pic (??), 13:19, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ИИ будет собирать пакеты без мейнтейнеров, с любыми _запрещёнными_ патчами, какие Вы захотите.
Либо сам автор будет собирать либо ИИ, а не автосборка с разбором завалом в сборочных костылях.
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|2.37, pic (??), 13:13, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может стоит договорится авторам базовых графических и системных библиотек выпускать свои релизы в определённые месяцы и не заставлять гнать релизы от них зависящих??
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|3.45, Аноним (35), 13:26, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Както раз интерью слушал одного порно продюссера, и был там вопрос почему так редко групповуха снимается, на что тот ответил, что очень сложно договориться с актрисами, чтобы сьемки/поездки/циклы не конфликтовали.
думаю сложно будет убедить когото не релизить свою прогу потому что там ктото тупит, например мантейнеры дебиана в очередной раз решают кого назначить мантейнером какого-то брошенного пакета или выбросить его
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|4.47, pic (??), 13:30, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь только о библиотеках, при желании можно было бы устроить видеоконференцию разработчиков хотя бы по базовым библиотекам, закрепить это достижении, а остальным придётся подтягиваться, т.к. им тоже придётся корректировать свои сроки выпуска. Так сказать главное задать тренд.
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|4.53, pic (??), 13:34, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>например мантейнеры дебиана в очередной раз решают кого назначить мантейнером какого-то брошенного пакета или выбросить его
Если мейнтейнер вносит свои правки в исходник ухудшающие источник кода, то пусть переименовывает пакет, т.к. он нарушает авторские права.
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|5.62, Аноним (35), 13:45, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь о другом пакете, судьба которого тормозит выпуск релиза дистрибутива, я как-то очень долго сидел в аэропорту в ожидании рейса, который отложили, из-за повреждение железной дороги грузовиком, по которой не привезли топливо для самолета, было очень "смешно".
> в исходник ухудшающие источник кода,
что значит ухудшаючих? например, redhat очень часто выбрасывает поддержку каких то технологий или библиотек считая из потециально опасными, и субьективно, это очень часто стреляет, когда найденной cve не подвержены rhel и его клоны в отличии от.
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|2.54, mos87 (ok), 13:35, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Польза вот в чем: FlatPack и его два собрата делает доступным самый
> свежий свободный софт.
при условии что ты поставишь ради него ещё пару гигов самого свежего софта. "ну так и я умею" (с)
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|1.38, анон (?), 13:13, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Напомним, что Flatpak упрощает распространение программ, не входящих в штатные репозитории дистрибутивов
Ничто так не упрощает распространение программ, как создание инсталлятора для Windows. Один инсталлятор обеспечивает потребности от 80% до 90% пользователей. А если пользователь линукса не может собрать себе потребный софт, то он сам себе злобный Буратино.
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|2.46, Аноним (35), 13:30, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ага, именно поэтому есть миллион сайтов, где можно скачать самый разный софт и 1% от них даже не содержат вирусов.
> обеспечивает потребности от 80% до 90% пользователей
А также потребности ботоводов, майнеров и прочих сомнительных личностей
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|4.73, Аноним (35), 14:00, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хотел недавно скачать винду чтобы поствить на виртуалочку в новеньком компе, а микрософт оказывается банит запросы на скачку, конечно пойти скачать с торрентов васяносборку не проблема, вот только что туда надобавлял васян хз, много лет не связывался с виндой, на старом компе стоит 7ка на виртуалке, а тут решил обновить релиз под новый проц и добро пожаловать, сиди разбирайся с этим овном
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|5.74, Аноним (24), 14:03, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Погуглить хэши ISO и скачать оригиналы с любого трекера очень сложно, да.
Впрочем, обойти баны MS ещё сложнее.
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|5.80, Аноним (-), 14:22, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень странно. Меня не банят.
Может ты там, где что-то случилось)?
ps в крайнем случае есть известные хеши, ну или слово из трех букв для доступа к запрещенке.
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|5.92, zog (??), 15:31, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Микрософт банит конкретную страну, а не запросы. Я скачивал это ISO совершенно свободно и никто меня там не банил.
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|3.91, zog (??), 15:28, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Туда ходят лишь ламеры вроде тебя. Нормальные люди скачивают софт с официальных сайтов авторов этого софта.
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|2.55, pic (??), 13:36, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поэтому придумали магазин приложений со всеми фичами, а установщик встроен в систему.
Время Windows заканчивается.
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|3.63, Аноним (-), 13:47, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Время Windows заканчивается.
Уже лет 30 слышу про виндокапец.
А он все не наступает и не наступает T_T
Дожить быть...
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|3.69, анон (?), 13:56, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Время людей заканчивается и вместе с людьми уйдут и магазины приложений и Windows.
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|1.90, zog (??), 15:26, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Flatpak и прочие подобные костыли с контейнерами должны умереть! Не костыли лепить надо, а избавиться от фрагментации Linux платформы. Авторы прикладного софта должны иметь возможность самостоятельно собирать свой софт под Linux. Зоопарк дистрибутивов и их неповторимых путей развития в никуда должен исчезнуть. Linux дистрибутивы должны быть лишь сборками операционной системы, отвечающей определённым стандартам. То есть там не должно быть пакетной базы всего и вся, собранной уникальным дистрибутиво и версионно зависимым способом их же уникальными маинтейнерами, не имеющими никакого отношения к авторам этого софта. Именно в этом и заключается суть низкой популярности Linux на персональных компьютерах.
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