Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.16.0

2.16 , Аноним ( - ), 11:57, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Главная ценность настоящего опенсорса в возможности не только изучать код, но и использовать его. Так речь про возможность. > Бинарники - это зло. Нужно не придумывать какие-то сложные подсистемы для запуска бинарников, а упрощать сборку исходного кода. Бинарники позволяют:

1. не тратить время и ресурсы на сборки и пересборки

2. расширить аудиторию тем, кто не может или не хочет прдолиться с самостоятельной сборкой 3.44 , Аноним ( 14 ), 13:26, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бинарники могут содержать вирусы, трояны, бэкдоры. Распространение бинарников и усложнению сборки привело к монополизации сборки браузеров корпорациями. Офисный пакет LibreOffice хоть и очень большого размера, но может с легкостью быть собран, в отличае от браузеров.

4.60 , Аноним ( - ), 13:40, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать А обычный код Или ты прочитал весь код каждой используемой программы и провел а... 4.61 , Аноним ( 24 ), 13:40, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что не так со сборкой браузера?

2.18 , mos87 ( ok ), 12:00, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – ты опять с уроков сбежал

3.25 , Витюшка ( ? ), 12:32, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И запустил ebuild world или как там сейчас это в Gentoo называется. Лёгкий способ почувствовать что ты важный и делаешь что-то значимое и полезное. А остальные "не понимают". Потом меня, правда, отпустило.

4.48 , Аноним ( 14 ), 13:30, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Использую не Gentoo, а LFS.

5.51 , mos87 ( ok ), 13:32, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это он тебя использует

6.67 , Аноним ( 14 ), 13:50, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отчасти согласен. Это не использование, а скорее синергия. Вот уже и первые последователи и подражатели появились.

4.50 , mos87 ( ok ), 13:32, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – меня тоже. лет дцать назад. PS emerge world. и ещё какие-то ключи типа -e чтобы вот совсем world.

2.20 , User ( ?? ), 12:06, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Гм. А как бинарники у тебя эту ценность отбирают?

3.21 , pic ( ?? ), 12:16, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Свидетели Python, Java и т.д. не любят.

3.35 , Аноним ( 35 ), 13:12, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – примерно так же как возможность менять батарею телефона, типа была возможность - ей пользовалось 0.5% пользователей, производители решили, что ради этого не стоит заморачиваться с крышками и разъемами, сделали монолит... ну, это они так сказали конечно, а как по факту хз

4.40 , Аноним ( - ), 13:16, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > примерно так же как возможность менять батарею телефона, типа была возможность - Ты про "быструю смену батареи".

Я помню звонилки времен сименса A35 для которых были внешние зарядки на 2-4 батарее. > ей пользовалось 0.5% пользователей, производители решили, что ради этого не стоит заморачиваться с крышками и разъемами, сделали монолит... и... большинство пользователей это вообще не заметили.

А те кто заметили, могут так же поменять батарейку в мастерской или сами.

Но телефон чаще разбивается, чем батарейка дохнет.

5.58 , Аноним ( 58 ), 13:39, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и... большинство пользователей это вообще не заметили. Так большинству и не было надо. А оставшимся делать-то нечего. > А те кто заметили, могут так же поменять батарейку в мастерской или сами. Сами - нет. В мастерской - выйдет в цену покупки новоги телефона с такими же, как твой устаревший характеристиками. > Но телефон чаще разбивается, чем батарейка дохнет. Вообще не аргумент. Давайте тогда продавайте телефоны без батареек. Я туда из старого поставлю.

6.65 , Аноним ( 24 ), 13:49, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сами - нет. Ну если только руки из опы, а так — что там сложного? Ну если не залитый клеем по самое не хочу топчик, тогда уж лучше в мастерскую (но опять же про космическую стоимость замены полное гонево).

6.66 , Аноним ( 66 ), 13:50, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В мастерской - выйдет в цену покупки новоги телефона Нуу, если тапик за 800р то да, но на таких с батареями все ок. > Давайте тогда продавайте телефоны без батареек. Я туда из старого поставлю. Отличная идея

6.70 , Аноним ( - ), 13:58, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> и... большинство пользователей это вообще не заметили.

> Так большинству и не было надо. А оставшимся делать-то нечего. Покупайте всякие телефоны от сообщества.

И вообще, чего меня должны парить проблемы телефонных меньшинств? > Сами - нет. В мастерской - выйдет в цену покупки новоги телефона с такими же, как твой устаревший характеристиками. Не пори чушъ. Даже для айфонов замена батарейки в официальной мастерской это около сотни баксов. И это при цене трубки в 700-1000.

А батарея там живет лет 5 минимум. >> Но телефон чаще разбивается, чем батарейка дохнет.

> Вообще не аргумент. Давайте тогда продавайте телефоны без батареек. Именно так поступают с зарядными устройствами) > Я туда из старого поставлю. Не поставишь. У тебя же лапки. 5.81 , Анон1110м ( ? ), 14:25, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ничего себе не заметили. Теперь чтобы поменять батарейку надо идти в мастерскую и платить деньги. Редко, но бывает что Ведроид намертво виснет и его никак не перезагрузить. Ещё встречалось: сэнсор перестаёт реагировать на касания или его начинает колбасить и нажимается вообще всё что можно нажать. Помогает перезагрузка, но её не сделать и надо ждать пока сядет батарея. В экстремальных условиях таскать с собой тяжёлый павер и на ходу подзаряжать телефон неудобно и лучше бы была возможность простой замены АКБ. Дурцкие эти разьёмы сбоку для симкарты и флешки. Это всё капец как неудобно.

6.85 , User ( ?? ), 14:39, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ничего себе не заметили. Теперь чтобы поменять батарейку надо идти в мастерскую

> и платить деньги. Редко, но бывает что Ведроид намертво виснет и

> его никак не перезагрузить. Ещё встречалось: сэнсор перестаёт реагировать на касания

> или его начинает колбасить и нажимается вообще всё что можно нажать.

> Помогает перезагрузка, но её не сделать и надо ждать пока сядет

> батарея. В экстремальных условиях таскать с собой тяжёлый павер и на

> ходу подзаряжать телефон неудобно и лучше бы была возможность простой замены

> АКБ. Дурцкие эти разьёмы сбоку для симкарты и флешки. Это всё капец

> как неудобно. Шутку про "купи уже себе нормальный телефон - без физической sim-карты и флешки" уже кто-нибудь пошутил? Нет? Ну, первым буду!

Все жду, когда физический разъем к чертям собачачьим вынесут...

7.88 , Аноним ( - ), 15:07, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Шутку про "купи уже себе нормальный телефон - без физической sim-карты и флешки" уже кто-нибудь пошутил? С появлением телефонов на 256Гб и больше флешки объективно стали не нужны.

Тормозная память, глюки программ которые пытаются "и там, и там"..

Хотя у меня есть карта памяти и я даже ей пользуюсь, но скорее по привычке. > Все жду, когда физический разъем к чертям собачачьим вынесут... Я бы добавил пины и магнитный разьем.

8.95 , User ( ?? ), 15:39, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А еще в модель безопасности Андроид и модель безопасности - смешно пошутил ... 7.98 , Анон1110м ( ? ), 16:29, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Без физической sim-карты и флешки это что–то из разряда того что у нас всё (включая софт) находится у чужих дядей на серверах, со всех сторон гороженного яТелефона и не менее огороженного Amazon Kindle.

6.89 , Аноним ( 24 ), 15:12, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Долгое нажатие Power для себя откройте Если не помогает 8212 не поможет и п... 7.93 , User ( ?? ), 15:34, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Ведроид намертво виснет и его никак не перезагрузить. Ещё встречалось: сэнсор перестаёт реагировать на касания или его начинает колбасить и нажимается вообще всё что можно нажать. Помогает перезагрузка, но её не сделать и надо ждать пока сядет батарея.

> Долгое нажатие Power для себя откройте. (Если не помогает — не поможет и передёргивание

> батареи)

> Алсо, насчёт сенсора — это вообще-то брак. Ну, у меня с гнусмасом год назад в командировке соответствующий кейс был - до уровня "хоть за нажимайся", а после полного разряда таки да, ожил и проблем не имеет. Бывает... >> В экстремальных условиях таскать с собой тяжёлый павер и на ходу подзаряжать телефон неудобно и лучше бы была возможность простой замены АКБ.

> Павербанк на 5000 мА×ч (типичная ёмкость батареи) весит ерунду. А батарею таскать

> жуть как удобно (с ключами, например). А уж менять как удобно!

> Ведь внеплановая перезагрузка (а заряд иссякает, именно когда телефон _нужен_) — это

> так приятно. Аминь. Вроде было что-то для "очень деловых" с двумя батареями - встроенной и съемной, но было так популярно, так востребованно, так - не побоюсь этого слова НУЖНО - что... вот. >> Дурцкие эти разьёмы сбоку для симкарты и флешки.

> Зато под батареей были не дурацкие (обесточивать телефон для замены симки — опять

> же очень удобно). esim вопрос разъемов в общем-то решил уже :)

7.97 , Анон1110м ( ? ), 16:20, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зато под батареей были не дурацкие (обесточивать телефон для замены симки — опять же очень удобно). Там не было дурацкого мальнького лотка который можно легко сломать а замена SIM действие не столь часто так что выключение телефона можно и потерпеть. > Долгое нажатие Power для себя откройте. (Если не помогает — не поможет и передёргивание батареи) Достал Sony D2302 и держу. Появляется обычное окошко. Или надо чтобы Ведроид завис? > Павербанк на 5000 мА×ч (типичная ёмкость батареи) весит ерунду. А батарею таскать жуть как удобно (с ключами, например). А уж менять как удобно! Ведь внеплановая перезагрузка (а заряд иссякает, именно когда телефон _нужен_) — это так приятно. Поменять батарею, как магазин в калашмате, удобнее и быстрее. Заменяемая батарея и паверы вещи не взаимоисключающие и могли бы сосуществовать если бы не проивзодители которым по каким–то причинам выгоднее делать батарею трудноизвлекаемой.

4.52 , mos87 ( ok ), 13:33, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не советую тебе бросать работу ради проф. тралинга.

4.59 , Аноним ( 14 ), 13:39, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отличная аналогия. Покупатели свыклись, производители довольны.

5.83 , User ( ?? ), 14:26, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Отличная аналогия. Покупатели свыклись, производители довольны. Так покупатели - тоже довольны, вот в чем штука-то! С учетом скорости устаревания и сроков поддержки производителем в период принятия этого решения - телефон менялся _раньше_ чем дохла батарея, а "на сдачу" при замене пользователь получил минус пару мм в толщину, сколько-то там грамм к весу и вот IP67\68 на сдачу (И нет, не надо про какой-нибудь S4-active, он у меня был). Плохо что ли? Хорошо!

6.99 , Анон1110м ( ? ), 16:31, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Отличная аналогия. Покупатели свыклись, производители довольны.

> Так покупатели - тоже довольны, вот в чем штука-то! С учетом скорости

> устаревания и сроков поддержки производителем в период принятия этого решения -

> телефон менялся _раньше_ чем дохла батарея, а "на сдачу" при замене

> пользователь получил минус пару мм в толщину, сколько-то там грамм к

> весу и вот IP67\68 на сдачу (И нет, не надо про

> какой-нибудь S4-active, он у меня был). Плохо что ли? Хорошо! Я не доволен.

4.79 , User ( ?? ), 14:21, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > примерно так же как возможность менять батарею телефона, типа была возможность -

> ей пользовалось 0.5% пользователей, производители решили, что ради этого не стоит

> заморачиваться с крышками и разъемами, сделали монолит... ну, это они так

> сказали конечно, а как по факту хз В смысле - код на тебе, раз уж GPL требует, а систему сборки, тесты, и всю обвязку тебе никто не обещал? Нууууу возможно - но только в том случае, если "сообщество"(ТМ) с тем кодом все одно давно уже ничего полезного не делало - иначе "нет нормального способа собрать - нет contributions в этот самый кот", проще самому дальше за закрытыми воротами и пилить.

Выглядит как не то, чтобы сверхактуальный кейс, не?

2.26 , Аноним ( 24 ), 12:33, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Возможность, а не необходимость.

2.76 , Аноним ( 76 ), 14:10, 10/01/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 2.82 , Аноним ( 82 ), 14:25, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как и для чего мне изучать код вместо того, чтобы просто использовать? Я не программист, мне просто нужен фотошоп.

2.86 , BorichL ( ok ), 14:49, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кудаж ещё проще то:

cd 'whereis -sq имя_порта' && make config-recursive && make install clean или так:

cd 'find /usr/pkgsrc -name имя_пэкэджа'

make show-options

make install clean clean-depends ну или так:

сd чего надо и emerge что-то там, опять забыл. Выбирайте удобную систему для своих желаний, а не ту херню, про которую КулВасян ролики на Ютупе пилит. А заставлять девшлёпсов что-то собирать беспонтово, им религия не позволяет.