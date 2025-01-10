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Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.16.0

10.01.2025 10:29

После двух с половиной лет разработки опубликована новая стабильная ветка инструментария Flatpak 1.16, предоставляющего систему для сборки самодостаточных пакетов, не привязанных к конкретным дистрибутивам Linux и выполняемых в специальном контейнере, изолирующем приложение от остальной системы. Поддержка выполнения Flatpak-пакетов обеспечена для Fedora, CentOS, Debian, Arch Linux, Gentoo, Linux Mint, Alt Linux и Ubuntu. Пакеты с Flatpak включены в репозиторий Fedora и поддерживаются в штатных программах управления приложениями GNOME и KDE.

Ключевые новшества в ветке Flatpak 1.16:

  • Осуществлён переход на использование системы сборки Meson. Поддержка сборки при помощи инструментария Autotools прекращена. Для сборки Flatpak теперь требуется наличие в системе Python, как минимум версии 3.5.
  • Реализован совместный доступ к сокету gssproxy, позволяющему использовать аутентификацию через Kerberos в приложениях, запускаемых в режиме sandbox-изоляции.
  • При создании сокета для Wayland задействовано расширение security-context, через которое композитный сервер может идентифицировать и ограничивать приложения, запущенные в режиме sandbox-изоляции. Добавлена опция "--socket=inherit-wayland-socket" для наследования существующего сокета для Wayland.
  • После установки или обновления приложений обеспечена автоматическая перезагрузка конфигурации сессионной шины D-Bus для подхвата новых экспортируемых приложениями сервисов D-Bus.
  • Дистрибутивам предоставлена возможность определения репозиториев с пакетами Flatpak, используя каталог "/usr/share/flatpak/remotes.d", помимо "/etc/flatpak/remotes.d".
  • Проведена работа по разделению крупных файлов с исходным кодом на небольшие модули.
  • Добавлена опция "--device=input" для доступа к устройствам ввода через /dev/input.
  • Для изоляции приложений задействована новая ветка инструментария bubblewrap 0.11. В дистрибутивах, собирающих Flatpak с использованием системного исполняемого файла bwrap, необходимо наличие как минимум версии bubblewrap 0.11. Усилена защита от создания в sandbox-окружениях вложенных пространств идентификаторов пользователей (user namespace).
  • Упрощена настройка дополнительных языков. Обеспечено определение языков на основе информации о пользователях, выдаваемой DBus-сервисом AccountsService.
  • Приложениям, использующим вложенную sandbox-изоляцию, например, на основе движка WebKit, разрешено применение протокола AT-SPI для взаимодействия с экранными ридерами. Добавлена опция "flatpak run --a11y-own-name" для выбора шины, через которую осуществляется доступ к средствам для людей с ограниченными возможностями.
  • При выполнении команды "flatpak run -vv <app_id>", обеспечен показ всех применимых параметров sandbox-изоляции.
  • Добавлена опция "--device=usb", а также параметры "--usb" и "--no-usb" для управления доступом приложения к USB-устройствам.
  • Добавлена поддержка фреймворка KCompletion, применяемого для автодополнения поисковых ключей в KDE.
  • Добавлены переменные окружения "FLATPAK_DATA_DIR" и "FLATPAK_DOWNLOAD_TMPDIR" для переопределения каталогов с данными (/usr/share/flatpak) и загружаемыми временными файлами (/var/tmp).
  • Добавлен вывод escape-последовательностей для отображения прогресса выполнения операций в эмуляторах терминала.

Напомним, что Flatpak упрощает распространение программ, не входящих в штатные репозитории дистрибутивов, за счет подготовки одного универсального контейнера, избавляющего разработчиков программ от необходимости формировать отдельные сборки для каждого дистрибутива. Пользователям, заботящимся о безопасности, Flatpak даёт возможность выполнить вызывающее сомнение приложение в контейнере, предоставив выборочный доступ только к необходимым сетевым функциям и файлам пользователя. Пользователям, интересующимся новинками, Flatpak позволяет установить самые свежие тестовые и стабильные выпуски приложений без необходимости внесения изменений в систему. Например, Flatpak-пакеты собираются для LibreOffice, GIMP, Inkscape, Kdenlive, Steam, 0 A.D., Visual Studio Code, VLC, Slack, Telegram Desktop, Android Studio и т.д.

Для уменьшения размера в пакет включают лишь специфичные для приложения зависимости. Базовые системные и графические библиотеки (GTK, Qt, библиотеки GNOME и KDE и т.п.) поставляются в виде подключаемых типовых runtime-окружений. Ключевое отличие Flatpak от Snap в том, что Snap использует компоненты окружения основной системы и изоляцию на основе фильтрации системных вызовов, в то время как Flatpak создаёт отдельный от системы контейнер и оперирует крупными runtime-наборами, предоставляя в качестве зависимостей не пакеты, а типовые системные окружения (например, все библиотеки, необходимые для работы программ GNOME или KDE).

Помимо типового системного окружения (runtime), устанавливаемого через специальный репозиторий, поставляются дополнительные зависимости (bundle), требуемые для работы приложения. В сумме "runtime" и "bundle" образуют начинку контейнера, при том, что "runtime" устанавливается отдельно и привязывается сразу к нескольким контейнерам, что позволяет обойтись без дублирования общих для контейнеров системных файлов.

В одной системе может быть установлено несколько разных "runtime" (GNOME, KDE) или несколько версий одного "runtime" (GNOME 46, GNOME 47). Контейнер с приложением в качестве зависимости использует привязку только к определённому "runtime", без учёта отдельных пакетов, формирующих выбранный "runtime". Все недостающие элементы упаковываются непосредственно вместе с приложением. При создании контейнера содержимое "runtime" монтируется как раздел /usr, а "bundle" монтируется в каталог /app.

Начинка "runtime" и контейнеров приложений формируется с использованием технологии OSTree, при которой образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища, позволяющего применять методы версионного контроля к компонентам дистрибутива (например, можно быстро откатить систему к прошлому состоянию). RPM-пакеты транслируются в репозиторий OSTree при помощи прослойки rpm-ostree.

Выборочная установка и обновление пакетов внутри рабочего окружения не поддерживается - система обновляется не на уровне отдельных компонентов, а целиком, атомарно меняя своё состояние. Предоставляются средства для инкрементального применения обновлений, избавляющие от необходимости полной замены образа при каждом обновлении.

Формируемое изолированное окружение полностью независимо от используемого дистрибутива и при надлежащих настройках пакета не имеет доступа к файлам и процессам пользователя или основной системы, а также не может напрямую обращаться к оборудованию, за исключением вывода через DRI. Вывод графики и организация ввода реализованы при помощи протокола Wayland или через проброс сокета X11. Взаимодействие с внешней средой построено через систему обмена сообщениями DBus и специальный API Portals.

Для изоляции используется прослойка Bubblewrap и традиционные для Linux технологии контейнерной виртуализации, основанные на использовании cgroups, пространств имён (namespaces), Seccomp и SELinux. Для вывода звука применяется PulseAudio или PipeWire. При создании пакета изоляция может быть отключена, чем пользуются разработчики многих популярных пакетов для получения полного доступа к ФС и всем устройствам в системе.

Например, с ограниченным режимом изоляции, оставляющим полный доступ к домашнему каталогу, поставляются пакеты GIMP, VSCodium, PyCharm, Octave, Inkscape, Audacity и VLC. В случае компрометации пакетов с доступом к домашнему каталогу, несмотря на наличие в описании пакета метки "sandboxed", атакующему для выполнения своего кода достаточно изменить файл ~/.bashrc. Отдельным вопросом является контроль над внесением изменений в пакеты и доверие к сборщикам пакетов, которые часто не связаны с основным проектом или дистрибутивами.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/flatpak/fla...)
  2. OpenNews: Уязвимость во flatpak, позволяющая обойти sandbox-изоляцию
  3. OpenNews: Официальные редакции Ubuntu прекратят поддержку Flatpak в базовой поставке
  4. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 1.14.0
  5. OpenNews: Выпуск Bubblewrap 0.11, прослойки для создания изолированных окружений
  6. OpenNews: Каталог приложений Flathub достиг отметки в 2 миллиарда загрузок
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62537-flatpak
Ключевые слова: flatpak
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Обсуждение (94) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Герострат (?), 10:52, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошая штука для всякого жирного и закрытого софта.
     
     
  • 2.2, iPony129412 (?), 10:54, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    да как-то неочень, только задолбаться от багов
    например с тем же Steam
     
     
  • 3.4, Герострат (?), 10:58, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ни разу не сталкивался с багами. Единственное нарекание - не подхватывает системное оформление (Kvantum). Поэтому я qt-проги ставлю из репов, а флатпак у меня для гтк и всяких электронов.
     
     
  • 4.8, pic (??), 11:32, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Они действительно есть.
    Хотите самодостаточных пакетов используйте AppImage.
     
     
  • 5.43, Fracta1L (ok), 13:24, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аппимейджов делается в разы меньше, чем приложух во флатпаке, ну и аппимейджи намного больше места занимают
     
     
  • 6.49, Аноним (49), 13:32, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > аппимейджи намного больше места занимают

    Намного больше занимает как раз Flatpak, потому что для приложения тебе буквально нужно загрузить еще одну копию ОС (тот самый "рантайм").

     
     
  • 7.84, Герострат (?), 14:37, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там нет копии ОС, разупорись. А рантаймы и в аппимейджи впилены, прикинь, при этом они дублируются в каждом аппимейдже.

     
  • 4.22, vlad1.96 (ok), 12:20, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, конечно, что такая беда с kvantum, она, вроде должна быть в флатпаке.
    Ну можно посмотреть как его поставить самостоятельно, у флатпак целая документация на этот счёт есть: https://docs.flatpak.org/en/latest/desktop-integration.html#installing-themes
    По идее как нужная тема будет, она должна применится. Но если что, там ещё и описано как flatpak читает какую тему применять.
     
     
  • 5.33, pic (??), 13:07, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Peazip она тоже не подхватывается, как и размер шрифтов c dpi.
     
  • 5.96, Fracta1L (ok), 16:09, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть квантум, но он собран только для qt5
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:05, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спустя столько лет до них дошло. Потом дойдёт, что фпс проседает.

    Авось так и научатся программы ставить на линукс.

     
  • 2.9, Аноним (9), 11:34, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но она не совсем самодостаточная на самом деле. Она таскает и другие флетпаки по зависимостям.
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 10:57, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Для вывода звука применяется PulseAudio

    луддитно, или это устаревшая информация?

     
     
  • 2.5, Alladin (?), 10:59, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    предлагаете добавить в список действий снос pipewire и установку pulseaudio? не надо
     
     
  • 3.6, НяшМяш (ok), 11:10, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pipewire совместим с Pulseaudio, так что просто нет смысла перепрыгивать, по крайней мере сейчас.
     
     
  • 4.57, Аноним (49), 13:39, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нет смысла перепрыгивать, по крайней мере сейчас.

    Смысла перепрыгивать никогда не будет, потому что на современных системах у сервака PulseAudio под капотом работает PipeWire.

    Просто тот персонаж "слышал звон".

     
     
  • 5.64, НяшМяш (ok), 13:47, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у сервака PulseAudio под капотом работает PipeWire
    > персонаж "слышал звон"

    Очень самокритично. Никакого "сервака PulseAudio" при Pipewire не существует. Есть сервер Pipewire и прослойка совместимости pipewire-pulse в виде библиотеки.

     

  • 1.13, Аноним (13), 11:44, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Отдельным вопросом является контроль за внесением изменений в пакеты и доверие к сборщикам пакетов, которые часто не связаны с основным проектом или дистрибутивами.

    ИМХО, жЫрнейшая проблема flatpak.
    Гора популярного софта, собранного не-пойми-кем.

     
     
  • 2.15, Аноним (-), 11:55, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>Отдельным вопросом является контроль за внесением изменений в пакеты и доверие к сборщикам пакетов, которые часто не связаны с основным проектом или дистрибутивами.
    > ИМХО, жЫрнейшая проблема flatpak.
    > Гора популярного софта, собранного не-пойми-кем.

    Правильно! Не доверяйте каким-то васянам.
    Доверяйте только проверенным людям, например учасникам проекта.
    С ув. ваш ЖинТян.


     
  • 2.24, Аноним (24), 12:32, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну конечно, к сборщикам в обычных репах доверие стопроцентное, это ведь не не-пойми-кто.
     
     
  • 3.78, Аноним (78), 14:18, 10/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.94, Аноним (94), 15:37, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >к сборщикам в обычных репах

    А это смотря какой дистрибутив.
    Если какая-то сборочка на базе ubuntu, тогда да.
    Fedora, Debian, Ubuntu ... - к их сборщикам доверия больше, чем к unverified flatpaks.

     

  • 1.14, Аноним (14), 11:53, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Главная ценность настоящего опенсорса в возможности не только изучать код, но и использовать его. Бинарники -  это зло. Нужно не придумывать какие-то сложные подсистемы для запуска бинарников, а упрощать сборку исходного кода.
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 11:57, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Главная ценность настоящего опенсорса в возможности не только изучать код, но и  использовать его.

    Так речь про возможность.

    > Бинарники -  это зло. Нужно не придумывать какие-то сложные подсистемы для запуска бинарников, а упрощать сборку исходного кода.

    Бинарники позволяют:
    1. не тратить время и ресурсы на сборки и пересборки
    2. расширить аудиторию тем, кто не может или не хочет прдолиться с самостоятельной сборкой

     
     
  • 3.44, Аноним (14), 13:26, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бинарники могут содержать вирусы, трояны, бэкдоры.

    Распространение бинарников и усложнению сборки привело к монополизации сборки браузеров корпорациями.

    Офисный пакет LibreOffice хоть и очень большого размера, но может с легкостью быть собран, в отличае от браузеров.

     
     
  • 4.60, Аноним (-), 13:40, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А обычный код Или ты прочитал весь код каждой используемой программы и провел а... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.61, Аноним (24), 13:40, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так со сборкой браузера?
     
  • 2.18, mos87 (ok), 12:00, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ты опять с уроков сбежал
     
     
  • 3.25, Витюшка (?), 12:32, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И запустил ebuild world или как там сейчас это в Gentoo называется. Лёгкий способ почувствовать что ты важный и делаешь что-то значимое и полезное. А остальные "не понимают".

    Потом меня, правда, отпустило.

     
     
  • 4.48, Аноним (14), 13:30, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использую не Gentoo, а LFS.
     
     
  • 5.51, mos87 (ok), 13:32, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это он тебя использует
     
     
  • 6.67, Аноним (14), 13:50, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отчасти согласен. Это не использование, а скорее синергия. Вот уже и первые последователи и подражатели появились.
     
  • 4.50, mos87 (ok), 13:32, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    меня тоже. лет дцать назад.

    PS emerge world. и ещё какие-то ключи типа -e чтобы вот совсем world.

     
  • 2.20, User (??), 12:06, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гм. А как бинарники у тебя эту ценность отбирают?
     
     
  • 3.21, pic (??), 12:16, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свидетели Python, Java и т.д. не любят.
     
  • 3.35, Аноним (35), 13:12, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    примерно так же как возможность менять батарею телефона, типа была возможность - ей пользовалось 0.5% пользователей, производители решили, что ради этого не стоит заморачиваться с крышками и разъемами, сделали монолит... ну, это они так сказали конечно, а как по факту хз
     
     
  • 4.40, Аноним (-), 13:16, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > примерно так же как возможность менять батарею телефона, типа была возможность -

    Ты про "быструю смену батареи".
    Я помню звонилки времен сименса A35 для которых были внешние зарядки на 2-4 батарее.

    > ей пользовалось 0.5% пользователей, производители решили, что ради этого не стоит заморачиваться с крышками и разъемами, сделали монолит...

    и... большинство пользователей это вообще не заметили.
    А те кто заметили, могут так же поменять батарейку в мастерской или сами.
    Но телефон чаще разбивается, чем батарейка дохнет.


     
     
  • 5.58, Аноним (58), 13:39, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и... большинство пользователей это вообще не заметили.

    Так большинству и не было надо. А оставшимся делать-то нечего.

    > А те кто заметили, могут так же поменять батарейку в мастерской или сами.

    Сами - нет. В мастерской - выйдет в цену покупки новоги телефона с такими же, как твой устаревший характеристиками.

    > Но телефон чаще разбивается, чем батарейка дохнет.

    Вообще не аргумент. Давайте тогда продавайте телефоны без батареек. Я туда из старого поставлю.

     
     
  • 6.65, Аноним (24), 13:49, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сами - нет.

    Ну если только руки из опы, а так — что там сложного? Ну если не залитый клеем по самое не хочу топчик, тогда уж лучше в мастерскую (но опять же про космическую стоимость замены полное гонево).

     
  • 6.66, Аноним (66), 13:50, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В мастерской - выйдет в цену покупки новоги телефона

    Нуу, если тапик за 800р то да, но на таких с батареями все ок.

    > Давайте тогда продавайте телефоны без батареек. Я туда из старого поставлю.

    Отличная идея

     
  • 6.70, Аноним (-), 13:58, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> и... большинство пользователей это вообще не заметили.
    > Так большинству и не было надо. А оставшимся делать-то нечего.

    Покупайте всякие телефоны от сообщества.
    И вообще, чего меня должны парить проблемы телефонных меньшинств?

    > Сами - нет. В мастерской - выйдет в цену покупки новоги телефона с такими же, как твой устаревший характеристиками.

    Не пори чушъ. Даже для айфонов замена батарейки в официальной мастерской это около сотни баксов. И это при цене трубки в 700-1000.
    А батарея там живет лет 5 минимум.

    >> Но телефон чаще разбивается, чем батарейка дохнет.
    > Вообще не аргумент. Давайте тогда продавайте телефоны без батареек.

    Именно так поступают с зарядными устройствами)

    > Я туда из старого поставлю.

    Не поставишь. У тебя же лапки.

     
  • 5.81, Анон1110м (?), 14:25, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего себе не заметили. Теперь чтобы поменять батарейку надо идти в мастерскую и платить деньги. Редко, но бывает что Ведроид намертво виснет и его никак не перезагрузить. Ещё встречалось: сэнсор перестаёт реагировать на касания или его начинает колбасить и нажимается вообще всё что можно нажать. Помогает перезагрузка, но её не сделать и надо ждать пока сядет батарея. В экстремальных условиях таскать с собой тяжёлый павер и на ходу подзаряжать телефон неудобно и лучше бы была возможность простой замены АКБ. Дурцкие эти разьёмы сбоку для симкарты и флешки. Это всё капец как неудобно.
     
     
  • 6.85, User (??), 14:39, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ничего себе не заметили. Теперь чтобы поменять батарейку надо идти в мастерскую
    > и платить деньги. Редко, но бывает что Ведроид намертво виснет и
    > его никак не перезагрузить. Ещё встречалось: сэнсор перестаёт реагировать на касания
    > или его начинает колбасить и нажимается вообще всё что можно нажать.
    > Помогает перезагрузка, но её не сделать и надо ждать пока сядет
    > батарея. В экстремальных условиях таскать с собой тяжёлый павер и на
    > ходу подзаряжать телефон неудобно и лучше бы была возможность простой замены
    > АКБ. Дурцкие эти разьёмы сбоку для симкарты и флешки. Это всё капец
    > как неудобно.

    Шутку про "купи уже себе нормальный телефон - без физической sim-карты и флешки" уже кто-нибудь пошутил? Нет? Ну, первым буду!
    Все жду, когда физический разъем к чертям собачачьим вынесут...

     
     
  • 7.88, Аноним (-), 15:07, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Шутку про "купи уже себе нормальный телефон - без физической sim-карты и флешки" уже кто-нибудь пошутил?

    С появлением телефонов на 256Гб и больше флешки объективно стали не нужны.
    Тормозная память, глюки программ которые пытаются "и там, и там"..
    Хотя у меня есть карта памяти и я даже ей пользуюсь, но скорее по привычке.

    > Все жду, когда физический разъем к чертям собачачьим вынесут...

    Я бы добавил пины и магнитный разьем.


     
     
  • 8.95, User (??), 15:39, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще в модель безопасности Андроид и модель безопасности - смешно пошутил ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.98, Анон1110м (?), 16:29, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без физической sim-карты и флешки это что–то из разряда того что у нас всё (включая софт) находится у чужих дядей на серверах, со всех сторон гороженного яТелефона и не менее огороженного Amazon Kindle.
     
  • 6.89, Аноним (24), 15:12, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Долгое нажатие Power для себя откройте Если не помогает 8212 не поможет и п... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.93, User (??), 15:34, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Ведроид намертво виснет и его никак не перезагрузить. Ещё встречалось: сэнсор перестаёт реагировать на касания или его начинает колбасить и нажимается вообще всё что можно нажать. Помогает перезагрузка, но её не сделать и надо ждать пока сядет батарея.
    > Долгое нажатие Power для себя откройте. (Если не помогает — не поможет и передёргивание
    > батареи)
    > Алсо, насчёт сенсора — это вообще-то брак.

    Ну, у меня с гнусмасом год назад в командировке соответствующий кейс был - до уровня "хоть за нажимайся", а после полного разряда таки да, ожил и проблем не имеет. Бывает...

    >> В экстремальных условиях таскать с собой тяжёлый павер и на ходу подзаряжать телефон неудобно и лучше бы была возможность простой замены АКБ.
    > Павербанк на 5000 мА×ч (типичная ёмкость батареи) весит ерунду. А батарею таскать
    > жуть как удобно (с ключами, например). А уж менять как удобно!
    > Ведь внеплановая перезагрузка (а заряд иссякает, именно когда телефон _нужен_) — это
    > так приятно.

    Аминь. Вроде было что-то для "очень деловых" с двумя батареями - встроенной и съемной, но было так популярно, так востребованно, так - не побоюсь этого слова НУЖНО - что... вот.

    >> Дурцкие эти разьёмы сбоку для симкарты и флешки.
    > Зато под батареей были не дурацкие (обесточивать телефон для замены симки — опять
    > же очень удобно).

    esim вопрос разъемов в общем-то решил уже :)

     
  • 7.97, Анон1110м (?), 16:20, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зато под батареей были не дурацкие (обесточивать телефон для замены симки — опять же очень удобно).

    Там не было дурацкого мальнького лотка который можно легко сломать а замена SIM действие не столь часто так что выключение телефона можно и потерпеть.

    > Долгое нажатие Power для себя откройте. (Если не помогает — не поможет и передёргивание батареи)

    Достал Sony D2302 и держу. Появляется обычное окошко. Или надо чтобы Ведроид завис?

    > Павербанк на 5000 мА×ч (типичная ёмкость батареи) весит ерунду. А батарею таскать жуть как удобно (с ключами, например). А уж менять как удобно! Ведь внеплановая перезагрузка (а заряд иссякает, именно когда телефон _нужен_) — это так приятно.

    Поменять батарею, как магазин в калашмате, удобнее и быстрее. Заменяемая батарея и паверы вещи не взаимоисключающие и могли бы сосуществовать если бы не проивзодители которым по каким–то причинам выгоднее делать батарею трудноизвлекаемой.

     
  • 4.52, mos87 (ok), 13:33, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не советую тебе бросать работу ради проф. тралинга.
     
  • 4.59, Аноним (14), 13:39, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличная аналогия. Покупатели свыклись, производители довольны.
     
     
  • 5.83, User (??), 14:26, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отличная аналогия. Покупатели свыклись, производители довольны.

    Так покупатели - тоже довольны, вот в чем штука-то! С учетом скорости устаревания и сроков поддержки производителем в период принятия этого решения - телефон менялся _раньше_ чем дохла батарея, а "на сдачу" при замене пользователь получил минус пару мм в толщину, сколько-то там грамм к весу и вот IP67\68 на сдачу (И нет, не надо про какой-нибудь S4-active, он у меня был). Плохо что ли? Хорошо!

     
     
  • 6.99, Анон1110м (?), 16:31, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Отличная аналогия. Покупатели свыклись, производители довольны.
    > Так покупатели - тоже довольны, вот в чем штука-то! С учетом скорости
    > устаревания и сроков поддержки производителем в период принятия этого решения -
    > телефон менялся _раньше_ чем дохла батарея, а "на сдачу" при замене
    > пользователь получил минус пару мм в толщину, сколько-то там грамм к
    > весу и вот IP67\68 на сдачу (И нет, не надо про
    > какой-нибудь S4-active, он у меня был). Плохо что ли? Хорошо!

    Я не доволен.

     
  • 4.79, User (??), 14:21, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > примерно так же как возможность менять батарею телефона, типа была возможность -
    > ей пользовалось 0.5% пользователей, производители решили, что ради этого не стоит
    > заморачиваться с крышками и разъемами, сделали монолит... ну, это они так
    > сказали конечно, а как по факту хз

    В смысле - код на тебе, раз уж GPL требует, а систему сборки, тесты, и всю обвязку тебе никто не обещал? Нууууу возможно - но только в том случае, если "сообщество"(ТМ) с тем кодом все одно давно уже ничего полезного не делало - иначе "нет нормального способа собрать - нет contributions в этот самый кот", проще самому дальше за закрытыми воротами и пилить.
    Выглядит как не то, чтобы сверхактуальный кейс, не?  

     
  • 2.26, Аноним (24), 12:33, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможность, а не необходимость.
     
  • 2.76, Аноним (76), 14:10, 10/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.82, Аноним (82), 14:25, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и для чего мне изучать код вместо того, чтобы просто использовать? Я не программист, мне просто нужен фотошоп.
     
  • 2.86, BorichL (ok), 14:49, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кудаж ещё проще то:
    cd 'whereis -sq имя_порта' && make config-recursive && make install clean

    или так:
    cd 'find /usr/pkgsrc -name имя_пэкэджа'
    make show-options
    make install clean clean-depends

    ну или так:
    сd чего надо и emerge что-то там, опять забыл.

    Выбирайте удобную систему для своих желаний, а не ту херню, про которую КулВасян ролики на Ютупе пилит. А заставлять девшлёпсов что-то собирать беспонтово, им религия не позволяет.

     

  • 1.17, mos87 (ok), 11:59, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >самодостаточных пакетов

    ну ЛПП же

     
  • 1.23, YetAnotherOnanym (ok), 12:24, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Дистрибутивам предоставлена возможность определения репозиториев с пакетами Flatpak, используя каталог "/usr/share/flatpak/remotes.d", помимо "/etc/flatpak/remotes.d".

    Обожаю, когда конфигурация в десятке мест по системе разбросана.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:46, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле смысл в этом есть, ведь некоторые дистрибутивы изкоробки предлагают Flatpak. Получается канонично:
    "/usr/share/flatpak/remotes.d" - те настройки, которые посчитали нужным добавить мейнтейнер(ы) дистрибутива и с которыми дистриб поставляется, а  "/etc/flatpak/remotes.d" - юзеровские.
    Примеров такого с /usr и /etc, думаю, немало, начиная с той же systemd.
     
     
  • 3.29, 1 (??), 12:55, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /opt
    /usr/share
    /usr/local
    /var/lib

    и ещё много много потаённых мест ...

     
  • 2.68, Аноним (68), 13:55, 10/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.28, Аноним (28), 12:46, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Польза вот в чем: FlatPack и его два собрата делает доступным самый свежий свободный софт.

    Отставание офрепов крупных полезных софтин, кмк, уже достигло в среднем полугода. Пример: Krita 4.8 vs Krita 4.4

    Вы готовы терпеть и отставать от прогресса полгода?

     
     
  • 2.30, Аноним (-), 12:56, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отставание офрепов крупных полезных софтин, кмк, уже достигло в среднем полугода. Пример: Krita 4.8 vs Krita 4.4

    Код должен настояться, ведь сборщики они такие занятые)

    > Вы готовы терпеть и отставать от прогресса полгода?

    Конечно, диды терпели и нам завещали.
    А еще можно столкнуться с тем что ДеʼГенераты будут поставлять урезанную версию софта под тем же именем.
    Как сделали мейнтенеры дебиана
    opennet.me/opennews/art.shtml?num=61163


     
     
  • 3.34, Аноним (34), 13:07, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для пользователей, которым необходима полная версия KeePassXC, предложен отдельный пакет keepassxc-full

    В чем проблема?
    В Debian/Ubuntu так многое разбито на варианты минимальный и с разной фигней
    Посмотри на mtr или gdebi, например. Давно так и ни у кого проблем нет, а ты порвался

     
     
  • 4.36, Аноним (-), 13:13, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых он стал доступен позже А вначале у юзеров после обновления пропали ну... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.39, pic (??), 13:15, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Во-вторых оно по наркомански называется. Полная версия должна быть keepassxc, как сделал автор. А всякие суррогаты пусть называют small, mini, как душе угодно.

    Согласен и логично.

     
  • 4.75, Аноним (-), 14:05, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > предложен отдельный пакет keepassxc-full

    Какой full? Они туда что-то свое дописали?
    Оно фулл сразу, прямо из репозитория автора.

    А покоцанную версию надо было назвать keepassxc-SMOL, keepassxc-ersatz, ну ли на крайняк
    keepassxc- -Z̶V̶E̶R̶-debillian-edition

     
  • 2.31, 1 (??), 12:56, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прогресс ради прогресса ... ага ...

    А если очень хочется, есть github ...

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 13:06, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > прогресс ради прогресса ... ага ...

    Конечно, ведь софт не развивается, лучше не становится.

    > А если очень хочется, есть github ...

    Перевожу: если очень хочется, ипитесь сами.

     
     
  • 4.42, pic (??), 13:19, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИИ будет собирать пакеты без мейнтейнеров, с любыми _запрещёнными_ патчами, какие Вы захотите.

    Либо сам автор будет собирать либо ИИ, а не автосборка с разбором завалом в сборочных костылях.

     
  • 2.37, pic (??), 13:13, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может стоит договорится авторам базовых графических и системных библиотек выпускать свои релизы в определённые месяцы и не заставлять гнать релизы от них зависящих??
     
     
  • 3.45, Аноним (35), 13:26, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Както раз интерью слушал одного порно продюссера, и был там вопрос почему так редко групповуха снимается, на что тот ответил, что очень сложно договориться с актрисами, чтобы сьемки/поездки/циклы не конфликтовали.

    думаю сложно будет убедить когото не релизить свою прогу потому что там ктото тупит, например мантейнеры дебиана в очередной раз решают кого назначить мантейнером какого-то брошенного пакета или выбросить его

     
     
  • 4.47, pic (??), 13:30, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь только о библиотеках, при желании можно было бы устроить видеоконференцию разработчиков хотя бы по базовым библиотекам, закрепить это достижении, а остальным придётся подтягиваться, т.к. им тоже придётся корректировать свои сроки выпуска. Так сказать главное задать тренд.
     
  • 4.53, pic (??), 13:34, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >например мантейнеры дебиана в очередной раз решают кого назначить мантейнером какого-то брошенного пакета или выбросить его

    Если мейнтейнер вносит свои правки в исходник ухудшающие источник кода, то пусть переименовывает пакет, т.к. он нарушает авторские права.

     
     
  • 5.62, Аноним (35), 13:45, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь о другом пакете, судьба которого тормозит выпуск релиза дистрибутива, я как-то очень долго сидел в аэропорту в ожидании рейса, который отложили, из-за повреждение железной дороги грузовиком, по которой не привезли топливо для самолета, было очень "смешно".

    >  в исходник ухудшающие источник кода,

    что значит ухудшаючих? например, redhat очень часто выбрасывает поддержку каких то технологий или библиотек считая из потециально опасными, и субьективно, это очень часто стреляет, когда найденной cve не подвержены rhel и его клоны в отличии от.

     
  • 2.41, Аноним (35), 13:18, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://packages.fedoraproject.org/pkgs/krita/krita/fedora-41.html

    Да вроде 5 уже давно

     
  • 2.54, mos87 (ok), 13:35, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Польза вот в чем: FlatPack и его два собрата делает доступным самый
    > свежий свободный софт.

    при условии что ты поставишь ради него ещё пару гигов самого свежего софта. "ну так и я умею" (с)

     

  • 1.38, анон (?), 13:13, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Напомним, что Flatpak упрощает распространение программ, не входящих в штатные репозитории дистрибутивов

    Ничто так не упрощает распространение программ, как создание инсталлятора для Windows. Один инсталлятор обеспечивает потребности от 80% до 90% пользователей. А если пользователь линукса не может собрать себе потребный софт, то он сам себе злобный Буратино.

     
     
  • 2.46, Аноним (35), 13:30, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, именно поэтому есть миллион сайтов, где можно скачать самый разный софт и 1% от них даже не содержат вирусов.

    > обеспечивает потребности от 80% до 90% пользователей

    А также потребности ботоводов, майнеров и прочих сомнительных личностей

     
     
  • 3.56, Аноним (24), 13:38, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох уж эти страшные вирусы, кругом они.
     
     
  • 4.73, Аноним (35), 14:00, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хотел недавно скачать винду чтобы поствить на виртуалочку в новеньком компе, а микрософт оказывается банит запросы на скачку, конечно пойти скачать с торрентов васяносборку не проблема, вот только что туда надобавлял васян хз, много лет не связывался с виндой, на старом компе стоит 7ка на виртуалке, а тут решил обновить релиз под новый проц и добро пожаловать, сиди разбирайся с этим овном
     
     
  • 5.74, Аноним (24), 14:03, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погуглить хэши ISO и скачать оригиналы с любого трекера очень сложно, да.
    Впрочем, обойти баны MS ещё сложнее.
     
  • 5.80, Аноним (-), 14:22, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень странно. Меня не банят.
    Может ты там, где что-то случилось)?

    ps в крайнем случае есть известные хеши, ну или слово из трех букв для доступа к запрещенке.

     
  • 5.92, zog (??), 15:31, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микрософт банит конкретную страну, а не запросы. Я скачивал это ISO совершенно свободно и никто меня там не банил.
     
  • 3.91, zog (??), 15:28, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Туда ходят лишь ламеры вроде тебя. Нормальные люди скачивают софт с официальных сайтов авторов этого софта.
     
  • 2.55, pic (??), 13:36, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому придумали магазин приложений со всеми фичами, а установщик встроен в систему.

    Время Windows заканчивается.

     
     
  • 3.63, Аноним (-), 13:47, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Время Windows заканчивается.

    Уже лет 30 слышу про виндокапец.
    А он все не наступает и не наступает T_T
    Дожить быть...

     
     
  • 4.71, Аноним (68), 13:59, 10/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.69, анон (?), 13:56, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Время людей заканчивается и вместе с людьми уйдут и магазины приложений и Windows.
     
     
  • 4.72, Аноним (68), 14:00, 10/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому, "Слава роботам"?
     
     
  • 5.77, 1 (??), 14:15, 10/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (13)

  • 1.87, Соль земли (?), 15:04, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Pidgin тоже на Meson перешли. Он и правда так хорош?
     
  • 1.90, zog (??), 15:26, 10/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Flatpak и прочие подобные костыли с контейнерами должны умереть! Не костыли лепить надо, а избавиться от фрагментации Linux платформы. Авторы прикладного софта должны иметь возможность самостоятельно собирать свой софт под Linux. Зоопарк дистрибутивов и их неповторимых путей развития в никуда должен исчезнуть. Linux дистрибутивы должны быть лишь сборками операционной системы, отвечающей определённым стандартам. То есть там не должно быть пакетной базы всего и вся, собранной уникальным дистрибутиво и версионно зависимым способом их же уникальными маинтейнерами, не имеющими никакого отношения к авторам этого софта. Именно в этом и заключается суть низкой популярности Linux на персональных компьютерах.
     

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