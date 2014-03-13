Выпуск системы шифрования дисковых разделов VeraCrypt 1.26.29

После года разработки опубликован выпуск проекта VeraCrypt 1.26.29, развивающего форк системы шифрования дисковых разделов TrueCrypt, прекратившей своё существование. VeraCrypt примечателен заменой используемого в TrueCrypt алгоритма RIPEMD-160 на SHA-512 и SHA-256, увеличением числа итераций хэширования, упрощением процесса сборки для Linux и macOS, устранением проблем, выявленных в процессе аудита исходных текстов TrueCrypt. Разработанный проектом VeraCrypt код распространяется под лицензией Apache 2.0, а заимствования из TrueCrypt продолжают поставляться под лицензией TrueCrypt License 3.0. Готовые сборки формируются для Linux, FreeBSD, Windows и macOS. Среди изменений в новой версии: Обеспечена возможность воспроизводимой сборки пакетов DEB и RPM, позволяющая удостовериться, что бинарные сборки созданы из предоставляемого исходного кода.

Для не системных разделов добавлена поддержка альтернативной функции формирования ключа (KDF, Key Derivation Function) Argon2id. В документации и интерфейсе пользователя вместо "PKCS-5 PRF" задействован термин KDF.

Ужесточена проверка некорректных данных в парсерах XML и TLV.

Добавлена поддержка сборки с использованием механизма FUSE3 (Filesystem in Userspace).

Предоставлена возможность выбора работающего на уровне ядра Linux драйвера ntfs3 для точек монтирования с NTFS ("--filesystem=kernel-ntfs" и "-m kernelntfs").

Реализовано распараллеливание операций при автоматическом определении KDF.

Для обычных файловых контейнеров задействован режим быстрого форматирования (Quick Format) с использование функции ftruncate() для пометки пустых областей.

В версии для платформы Windows устранено аварийное завершение при переходе в спящий режим на системах с Windows 11 25H2, улучшена обработка ввода/вывода, ускорено монтирование при автоопределении KDF, добавлена поддержка EFI-загрузчиков заверенных новым сертификатом Microsoft UEFI CA 2023, реализована опция "/protectScreen" для отключения режима блокировки создания скриншотов, добавлена опция "/enableIME" для включения IME (Input Method Editor). Добавлен VeraCrypt C/C++ SDK для создания разделов VeraCrypt из сторонних программ.

Устранена уязвимость (CVE-2026-53762), проявляющаяся только при сборке с опцией "WOLFCRYPT=1", не применяемой по умолчанию. Уязвимость значительно упрощает подбор пароля к шифрованным разделам из-за использования ключей SHA-256 и SHA-512 на базе функции формирования ключа HKDF вместо PBKDF2-HMAC, игнорирующей заданное в настройках число итераций и PIM (Personal Iterations Multiplier).

Устранена специфичная для Windows уязвимость (CVE-2026-54073), упрощающая определение наличия скрытых зашифрованных разделов из-за использования типового шаблона записи пустых областей. Тем временем, в поставляемой в Windows штатной системе шифрования разделов BitLocker выявлена ещё не исправленная (0-day) критическая уязвимость "GreatXML" (имеется эксплоит), позволяющая получить полный доступ к зашифрованному разделу BitLocker через манипуляции с разделом Recovery на системах с включённым Windows Defender Offline Scan.



