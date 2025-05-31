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Выпуск системы шифрования дисковых разделов VeraCrypt 1.26.24

31.05.2025 10:23

Опубликован выпуск проекта VeraCrypt 1.26.24, развивающего форк системы шифрования дисковых разделов TrueCrypt, прекратившей своё существование. VeraCrypt примечателен заменой используемого в TrueCrypt алгоритма RIPEMD-160 на SHA-512 и SHA-256, увеличением числа итераций хэширования, упрощением процесса сборки для Linux и macOS, устранением проблем, выявленных в процессе аудита исходных текстов TrueCrypt. Разработанный проектом VeraCrypt код распространяется под лицензией Apache 2.0, а заимствования из TrueCrypt продолжают поставляться под лицензией TrueCrypt License 3.0. Готовые сборки формируются для Linux, FreeBSD, Windows и macOS.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлена возможность распространения в пакетах в формате AppImage.
  • Улучшены установочные скрипты для Linux.
  • Добавлена поддержка использования /run/media/veracrypt в качестве базовой точки монтирования по умолчанию, если в системе отсутствует каталог /media.
  • Из числа зависимостей к rpm- и deb-пакетам исключена прослойка pcsclite, которая теперь проверяется и загружается динамически.
  • Добавлена документация в формате CHM на русском и китайском языках.
  • Пункт меню "Dismount All" переименован в "Unmount All". Добавлена комбинация клавиш ALT+u для отмонтирования.
  • Налажена работа хэш-функции Whirlpool на системах порядком следования байтов big-endian.
  • Для платформы Windows реализована и включена по умолчанию защита от создания скриншотов и скринкастов (отключить можно в настройках Performance/Driver Configuration или в MSI-инсталляторе).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/veracrypt/V...)
  2. OpenNews: Выпуск системы шифрования дисковых разделов VeraCrypt 1.26.19
  3. OpenNews: TrueCrypt закрыт из-за потери интереса к проекту. Инициатива по созданию форка
  4. OpenNews: Аудит VeraCrypt выявил 8 критических уязвимостей
  5. OpenNews: В обращении о закрытии TrueCrypt нашли скрытое предупреждение о причастности АНБ
  6. OpenNews: Проект CipherShed выпустил релиз ответвления TrueCrypt 0.7.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63332-veracrypt
Ключевые слова: veracrypt, crypt, truecrypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, iCat (ok), 10:46, 31/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Наверное, лучшая в своём роде софтина.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:21, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь есть же tcplay.
     
     
  • 3.50, Василий (??), 14:54, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не верю я этой ВереКрипт. Вот был когда-то TrueКрипт - этой программе верил. Но потом ее создатели внезапно исчезли при странных обстоятельствах... А этой Вере я не верю, вот хоть вы что говорите. Тем более это сомнение заложено в самом ее названии - мол, верь, дорогой товарищ, главное верить... А кто все эти люди, которые подхватили и возглавили. Кто они такие?
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:44, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Авторы рекомендовали всем пользователям перейти на bitlocker и пропали, а сабж -- прибранный к нужным рукам форк.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 13:28, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настоящий автор в американской тюрьме сидит за руководство синдикатом.
     
     
  • 4.43, Аноним (12), 13:42, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Настоящий автор в американской тюрьме сидит за руководство синдикатом.

    И эта программа является тем, что принято называть "студентоподелка". Между прочим, именно по этой причине такое количество популярного софта для венды никогда не обновлялось в итоге. Насколько код хорошо написан, это уж как повезёт. Если вылизан, и не слишком сложный, может быть и не ужасно. Только при доработке много дров наломают.

     
  • 2.27, Аноним (27), 12:38, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уважаемый дед, попытайтесь хоть изучить тему. Veracrypt - для кухарок. Для обычных пользователей - надстройка в виде luks, для продвинутых - cryptsetup, для самых продвинутых - dmsetup.
    Про Windows - изначально система для кухарок.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 13:14, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Luks - это формат, а не утилита. Cryptsetup может создавать и luks, и plain шифрование. Зачем dmsetup? Правда интересно, может я не разбираюсь.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:50, 31/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > реализована и включена по умолчанию защита от создания скриншотов и скринкастов

    Ну да, абсолютно необходимый функционал в "системе шифрования дисковых разделов".

     
     
  • 2.10, opteron (?), 11:30, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну да, абсолютно необходимый функционал в "системе шифрования дисковых разделов".

    Для шпионской операционной системы windows, которую можно использовать только air-gaped .

     
     
  • 3.28, Аноним (27), 12:40, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И у шпионский ос есть свой круг почитателкй. Смотрим на дела из первого поста.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:53, 31/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А зачем это в линукс, стандартных средств не хватает?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:55, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А затем, что в мире не только линукс.
     
  • 2.19, Анониссимус (?), 12:05, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В стандартных средствах нету возможности создать скрытый том (в неразмеченном пространстве). Что, как я считаю, большое упущение. Из-за этого те, кому скрытый том таки нужен, как бы кричат: "смотрите, у меня veracrypt, и он тут неспроста!" Было бы куда лучше, если бы скрытые тома были бы и в luks. Пусть ими никто не пользуется, но luks стоит почти по дефолту в разных дистрибутивах, и владелец скрытого тома получил бы возможность не выделяться из толпы.
     
     
  • 3.22, Аноним (34), 12:13, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В luks есть режим plain. Но работает по-моему только с aes.

    А veracrypt сделали костыль для скрытых томов. Не так давно нашли способ определить есть ли скрытые тома. И что сделали разработчики veracrypt? На запрос о скрытом томе всегда возвращать утвертительный ответ.

    Так что не советую. Как вы обывателю будете доказывать этот нюанс, что, дескать, скрытого тома нет?

     
     
  • 4.23, Аноним (34), 12:15, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > На запрос о скрытом томе всегда возвращать утвертительный ответ.

    Даже когда его действительно нет.

     
  • 4.45, opteron (-), 13:52, 31/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.29, Аноним (27), 12:44, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да Вы что? А если хоть чуточку погрузиться в вопрос, оказывается что возможность есть с момента появления в ядре dev-mapping - dmsetup linear. И создавайте хоть сто уровней вложенности.
     

  • 1.7, Аноним (34), 10:57, 31/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему truecrypt прикрыли, а veracrypt, luks и прочие спокойно существуют?
     
     
  • 2.8, 12yoexpert (ok), 11:14, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    потому что у авторов truecrypt есть мозги
     
     
  • 3.30, Аноним (27), 12:44, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Судя по ответу, у Вас они отсутствуют.
     
     
  • 4.48, 12yoexpert (ok), 14:52, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    почему остришь ты, а стыдно мне?
     
  • 4.49, Аноним (49), 14:53, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читая eго отвeты, диву даёшься, насколько долго человек может существовать без мозгa.
     
  • 2.11, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 11:34, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Я сейчас задам тебе неудобный для твоих теорий заговора вопрос…
    Кто прикрыл Truecrypt? Можно ознакомиться с документами о том, что его «прикрывают»?

    По факту разработчик просто забросил проект, призвал пользоваться встроенными средствами ОС и выложил исходники под собственной лицензией

    У нас нет никакой информации, что его «прикрыли», кроме фантазий и теорий заговора
    С такой же вероятностью ему могло просто надоесть и он мог забросить проект не приносивший дохода

     
     
  • 3.13, Аноним (12), 11:49, 31/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 3.14, Аноним (34), 11:50, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С чего бы ему быть неудобным? Это не теория заговора, а факт. Кто будет советовать в здравом уме bitlocker?

    И свидетельство канарейки: https://opennet.ru/40008

     
     
  • 4.31, Аноним (27), 12:46, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Повзрослейте, канареечное дитя.
     
  • 4.32, Аноним (27), 12:49, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Автор truecrypt, в силу своего богатого багажа знаний переключился на другой проект. Просто перерос свой проект. Так бывает, если человек в жизни к чему-то стремится, а ни Википедию почитывает в перерыве между играми.
     
  • 3.16, Аноним (34), 11:53, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https opennet ru 39573 ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.17, Аноним (12), 12:02, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Корявый" означает сложный для сопровождения и уязвимости неизменно полезут в будущем. То, что код, согласно официальному лору, ещё из 90х (а все помнят софт для венды 90х), и был украден, уже сомнительное начало для проекта. Без тотального рефакторинга там ничего не сделать было и это ресурсоёмко и требует хорошей квалификации, потом опять неизвестно будет какие новые проблемы появились.
     
     
  • 5.20, Аноним (34), 12:06, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > уязвимости неизменно полезут в будущем

    Это необоснованные теории. Почему вме прошлые года писали код и при аудите не нашли уязвимости? Где логика?

     
     
  • 6.25, Аноним (12), 12:28, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что не теории, это то, что код написан в те времена, когда программисты ещё не умели писать код. А стандарты того времени максимально болезненные.
     
     
  • 7.33, Аноним (34), 13:08, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё раз: код того времени _не содержит_ уязвимости.
     
     
  • 8.35, Аноним (12), 13:21, 31/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 8.38, Аноним (34), 13:29, 31/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 9.44, Аноним (12), 13:46, 31/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:53, 31/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Криповая Вера.
     
     
  • 2.18, Афроним (?), 12:04, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не такая уж и страшная.) А вот от нафейхо шифруют диски? Холодные флешки с криптой что ли?
     
     
  • 3.21, Аноним (34), 12:10, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потому что людям есть что скрывать – документы, семейные фотографии, данные учётных записей, рабочие материалы – да всё.
    Те кто говорят что им нечего скрывать, пусть всё вышеперечисленное опубликуют в публичный доступ.
    Ноутбуки, флешки и даже ПК могут попасть не в те руки, быть украдены и тд. Лучше действовать на опережение.
     
     
  • 4.24, Афроним (?), 12:25, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вау. Не, это слишком сложно. Я не думаю, что кому-то так интересны мои котики чтобы вероятность того что их стырят равнялась добровольному вываливанию их в паблики.)
     
     
  • 5.36, какая разница (?), 13:26, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ждём скан ваших документов и логины-пароли к сервисам..
    Ведь вам же нечего скрывать, верно?
     
     
  • 6.52, Афроним (?), 15:02, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждите,разрешаю.
     
  • 4.26, тоже Аноним (ok), 12:38, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для вышеперечисленного не требуется шифровать диски. Достаточно криптоконтейнера.
    В таком я, например, ношу важные для меня материалы на флешке - и не боюсь ее потерять.
    Но, естественно, пользуюсь для этого ТС, прошедшим аудит, а не программами, к которым у слишком ответственных товарищей претензий нет.
     
     
  • 5.39, какая разница (?), 13:38, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А криптоконтейнер вы как делаете? Не шифрованием?
     
  • 4.40, Аноним (40), 13:38, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Те кто говорят что им нечего скрывать, пусть всё вышеперечисленное опубликуют в публичный доступ.

    То есть либо в контейнере, либо в паблике? Вы ведь на самом деле понимаете, насколько нелепо звучит ваше предложение?

     
     
  • 5.42, какая разница (?), 13:40, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без "либо". Нечего скрывать - выкладывай как есть..
     
  • 2.46, anonymous (??), 14:19, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят Верка слаба на передок
     

  • 1.41, какая разница (?), 13:39, 31/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где-то был аудит кода сабжа?
     
  • 1.47, Аноним (49), 14:51, 31/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кому и зачем это надо, если в винде есть bitlocker, в линпyкce тоже встроенные средства, в маке filevault (а в новых оно вообще на аппаратном уровне, кек)?
     
     
  • 2.51, Аноним (34), 14:58, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем что доверять приприетарщине типа битлокера не стоит.
     
     
  • 3.54, Афроним (?), 15:18, 31/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.53, Аноним (5), 15:15, 31/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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