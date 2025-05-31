Выпуск системы шифрования дисковых разделов VeraCrypt 1.26.24

2.9 , Аноним ( 9 ), 11:21, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но ведь есть же tcplay.

3.50 , Василий ( ?? ), 14:54, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не верю я этой ВереКрипт. Вот был когда-то TrueКрипт - этой программе верил. Но потом ее создатели внезапно исчезли при странных обстоятельствах... А этой Вере я не верю, вот хоть вы что говорите. Тем более это сомнение заложено в самом ее названии - мол, верь, дорогой товарищ, главное верить... А кто все эти люди, которые подхватили и возглавили. Кто они такие?

2.12 , Аноним ( 12 ), 11:44, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Авторы рекомендовали всем пользователям перейти на bitlocker и пропали, а сабж -- прибранный к нужным рукам форк.

3.37 , Аноним ( 37 ), 13:28, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Настоящий автор в американской тюрьме сидит за руководство синдикатом.

4.43 , Аноним ( 12 ), 13:42, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Настоящий автор в американской тюрьме сидит за руководство синдикатом. И эта программа является тем, что принято называть "студентоподелка". Между прочим, именно по этой причине такое количество популярного софта для венды никогда не обновлялось в итоге. Насколько код хорошо написан, это уж как повезёт. Если вылизан, и не слишком сложный, может быть и не ужасно. Только при доработке много дров наломают.

2.27 , Аноним ( 27 ), 12:38, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Уважаемый дед, попытайтесь хоть изучить тему. Veracrypt - для кухарок. Для обычных пользователей - надстройка в виде luks, для продвинутых - cryptsetup, для самых продвинутых - dmsetup.

Про Windows - изначально система для кухарок.

3.34 , Аноним ( 34 ), 13:14, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Luks - это формат, а не утилита. Cryptsetup может создавать и luks, и plain шифрование. Зачем dmsetup? Правда интересно, может я не разбираюсь.

