Выпуск системы шифрования дисковых разделов VeraCrypt 1.26.24

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|3.50, Василий (??), 14:54, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не верю я этой ВереКрипт. Вот был когда-то TrueКрипт - этой программе верил. Но потом ее создатели внезапно исчезли при странных обстоятельствах... А этой Вере я не верю, вот хоть вы что говорите. Тем более это сомнение заложено в самом ее названии - мол, верь, дорогой товарищ, главное верить... А кто все эти люди, которые подхватили и возглавили. Кто они такие?
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|2.12, Аноним (12), 11:44, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Авторы рекомендовали всем пользователям перейти на bitlocker и пропали, а сабж -- прибранный к нужным рукам форк.
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|3.37, Аноним (37), 13:28, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Настоящий автор в американской тюрьме сидит за руководство синдикатом.
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|4.43, Аноним (12), 13:42, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Настоящий автор в американской тюрьме сидит за руководство синдикатом.
И эта программа является тем, что принято называть "студентоподелка". Между прочим, именно по этой причине такое количество популярного софта для венды никогда не обновлялось в итоге. Насколько код хорошо написан, это уж как повезёт. Если вылизан, и не слишком сложный, может быть и не ужасно. Только при доработке много дров наломают.
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|2.27, Аноним (27), 12:38, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уважаемый дед, попытайтесь хоть изучить тему. Veracrypt - для кухарок. Для обычных пользователей - надстройка в виде luks, для продвинутых - cryptsetup, для самых продвинутых - dmsetup.
Про Windows - изначально система для кухарок.
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|3.34, Аноним (34), 13:14, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Luks - это формат, а не утилита. Cryptsetup может создавать и luks, и plain шифрование. Зачем dmsetup? Правда интересно, может я не разбираюсь.
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|1.3, Аноним (3), 10:50, 31/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> реализована и включена по умолчанию защита от создания скриншотов и скринкастов
Ну да, абсолютно необходимый функционал в "системе шифрования дисковых разделов".
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|2.10, opteron (?), 11:30, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну да, абсолютно необходимый функционал в "системе шифрования дисковых разделов".
Для шпионской операционной системы windows, которую можно использовать только air-gaped .
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|3.28, Аноним (27), 12:40, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И у шпионский ос есть свой круг почитателкй. Смотрим на дела из первого поста.
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|2.19, Анониссимус (?), 12:05, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В стандартных средствах нету возможности создать скрытый том (в неразмеченном пространстве). Что, как я считаю, большое упущение. Из-за этого те, кому скрытый том таки нужен, как бы кричат: "смотрите, у меня veracrypt, и он тут неспроста!" Было бы куда лучше, если бы скрытые тома были бы и в luks. Пусть ими никто не пользуется, но luks стоит почти по дефолту в разных дистрибутивах, и владелец скрытого тома получил бы возможность не выделяться из толпы.
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|3.22, Аноним (34), 12:13, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В luks есть режим plain. Но работает по-моему только с aes.
А veracrypt сделали костыль для скрытых томов. Не так давно нашли способ определить есть ли скрытые тома. И что сделали разработчики veracrypt? На запрос о скрытом томе всегда возвращать утвертительный ответ.
Так что не советую. Как вы обывателю будете доказывать этот нюанс, что, дескать, скрытого тома нет?
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|4.23, Аноним (34), 12:15, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> На запрос о скрытом томе всегда возвращать утвертительный ответ.
Даже когда его действительно нет.
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|3.29, Аноним (27), 12:44, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да Вы что? А если хоть чуточку погрузиться в вопрос, оказывается что возможность есть с момента появления в ядре dev-mapping - dmsetup linear. И создавайте хоть сто уровней вложенности.
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|1.7, Аноним (34), 10:57, 31/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему truecrypt прикрыли, а veracrypt, luks и прочие спокойно существуют?
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|4.49, Аноним (49), 14:53, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Читая eго отвeты, диву даёшься, насколько долго человек может существовать без мозгa.
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|2.11, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 11:34, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Я сейчас задам тебе неудобный для твоих теорий заговора вопрос…
Кто прикрыл Truecrypt? Можно ознакомиться с документами о том, что его «прикрывают»?
По факту разработчик просто забросил проект, призвал пользоваться встроенными средствами ОС и выложил исходники под собственной лицензией
У нас нет никакой информации, что его «прикрыли», кроме фантазий и теорий заговора
С такой же вероятностью ему могло просто надоесть и он мог забросить проект не приносивший дохода
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|4.32, Аноним (27), 12:49, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Автор truecrypt, в силу своего богатого багажа знаний переключился на другой проект. Просто перерос свой проект. Так бывает, если человек в жизни к чему-то стремится, а ни Википедию почитывает в перерыве между играми.
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|4.17, Аноним (12), 12:02, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Корявый" означает сложный для сопровождения и уязвимости неизменно полезут в будущем. То, что код, согласно официальному лору, ещё из 90х (а все помнят софт для венды 90х), и был украден, уже сомнительное начало для проекта. Без тотального рефакторинга там ничего не сделать было и это ресурсоёмко и требует хорошей квалификации, потом опять неизвестно будет какие новые проблемы появились.
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|5.20, Аноним (34), 12:06, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> уязвимости неизменно полезут в будущем
Это необоснованные теории. Почему вме прошлые года писали код и при аудите не нашли уязвимости? Где логика?
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|6.25, Аноним (12), 12:28, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что не теории, это то, что код написан в те времена, когда программисты ещё не умели писать код. А стандарты того времени максимально болезненные.
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|2.18, Афроним (?), 12:04, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не такая уж и страшная.) А вот от нафейхо шифруют диски? Холодные флешки с криптой что ли?
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|3.21, Аноним (34), 12:10, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Потому что людям есть что скрывать – документы, семейные фотографии, данные учётных записей, рабочие материалы – да всё.
Те кто говорят что им нечего скрывать, пусть всё вышеперечисленное опубликуют в публичный доступ.
Ноутбуки, флешки и даже ПК могут попасть не в те руки, быть украдены и тд. Лучше действовать на опережение.
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|4.24, Афроним (?), 12:25, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вау. Не, это слишком сложно. Я не думаю, что кому-то так интересны мои котики чтобы вероятность того что их стырят равнялась добровольному вываливанию их в паблики.)
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|5.36, какая разница (?), 13:26, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ждём скан ваших документов и логины-пароли к сервисам..
Ведь вам же нечего скрывать, верно?
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|4.26, тоже Аноним (ok), 12:38, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для вышеперечисленного не требуется шифровать диски. Достаточно криптоконтейнера.
В таком я, например, ношу важные для меня материалы на флешке - и не боюсь ее потерять.
Но, естественно, пользуюсь для этого ТС, прошедшим аудит, а не программами, к которым у слишком ответственных товарищей претензий нет.
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|4.40, Аноним (40), 13:38, 31/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Те кто говорят что им нечего скрывать, пусть всё вышеперечисленное опубликуют в публичный доступ.
То есть либо в контейнере, либо в паблике? Вы ведь на самом деле понимаете, насколько нелепо звучит ваше предложение?
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|1.47, Аноним (49), 14:51, 31/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кому и зачем это надо, если в винде есть bitlocker, в линпyкce тоже встроенные средства, в маке filevault (а в новых оно вообще на аппаратном уровне, кек)?
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