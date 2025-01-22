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Выпуск системы шифрования дисковых разделов VeraCrypt 1.26.18

22.01.2025 08:38

Опубликован выпуск проекта VeraCrypt 1.26.18, развивающего форк системы шифрования дисковых разделов TrueCrypt, прекратившей своё существование. VeraCrypt примечателен заменой используемого в TrueCrypt алгоритма RIPEMD-160 на SHA-512 и SHA-256, увеличением числа итераций хэширования, упрощением процесса сборки для Linux и macOS, устранением проблем, выявленных в процессе аудита исходных текстов TrueCrypt. Разработанный проектом VeraCrypt код распространяется под лицензией Apache 2.0, а заимствования из TrueCrypt продолжают поставляться под лицензией TrueCrypt License 3.0. Готовые сборки формируются для Linux, FreeBSD, Windows и macOS.

Среди изменений в новой версии:

  • На системах x86 для ускорения работы алгоритма PBKDF2-HMAC-SHA256 задействованы специализированные инструкции CPU для вычисления хэшей SHA-256.
  • Для платформ ARM64 добавлена поддержка расширенных инструкций для аппаратного ускорения шифрования AES.
  • Упрощена логика определения сеансов, созданных с использованием утилиты sudo.
  • Решены проблемы при сборке с библиотекой wxWidgets, поставляемой в Ubuntu.
  • Добавлена проверка существования разделов перед монтированием.
  • В сборках для macOS по умолчанию отключён захват экрана (для включения добавлена опция "--allow-screencapture").
  • Прекращена поддержка 32-разрядных систем Windows. В качестве минимально поддерживаемого заявлен выпуск Windows 10 update 1809 (октябрь 2018 года). На системах с Windows задействован генератор псевдослучайных чисел BCryptGenRandom (вместо устаревшего CryptGenRandom) и современный API для накопления энтропии.
  • Устранена уязвимость CVE-2024-54187, вызванная использованием относительных путей при запуске системных исполняемых файлов. Для защиты от подмены запускаемых файлов, путём их размещение в доступных пользователю каталогах, при запуске теперь используются только абсолютные пути.
  • Устранена уязвимость CVE-2025-23021, позволявшая монтировать разделы в системные каталоги, например, в каталоги, упомянутые в переменной окружения PATH.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/veracrypt/V...)
  2. OpenNews: Выпуск системы шифрования дисковых разделов VeraCrypt 1.26.14
  3. OpenNews: Доступен Cryptsetup 2.7 с поддержкой аппаратного дискового шифрования OPAL
  4. OpenNews: Опубликован Shufflecake, инструментарий для создания скрытых шифрованных разделов на диске
  5. OpenNews: Аудит VeraCrypt выявил 8 критических уязвимостей
  6. OpenNews: В Ubuntu появится поддержка полнодискового шифрования, использующего TPM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62593-veracrypt
Ключевые слова: veracrypt
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 08:41, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошо шифрует?)
     
     
  • 2.3, Вася (??), 08:56, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как бы он не шифровал, самое недоверенное звено тут все равно его целевая ОС, поэтому, предположительно, чуть лучше битлокера
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:15, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он поддерживает линукс...
     
     
  • 4.34, Вася (??), 14:33, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он поддерживает линукс...

    это не так работает: линукс, как и винда, сами по себе, умеют разное. В линуксе есть более чем одно средство использовать FDE. А вот с виндой есть маленькая проблемка

     
  • 2.4, iCat (ok), 09:03, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Хорошо шифрует?)

    Весьма прилично.

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:22, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А расшифровывает как?
     

  • 1.5, Аноним (9), 09:03, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Изучил. Понял назначение. Не понял цель.
     
     
  • 2.15, Жироватт (ok), 10:30, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От продвинутой "еврейской мамы" спрятать порнуху или чувствительную переписку с подругой. Ну или нюдсы этой самой подруги. Или просто дампы переписок за годы. Или приватные фото, но без порно. Короче, то, что маме знать не положено, даже если она "хочет тебе только добра".
    Сделать образ для рабочих документов с грифом ДСП+, которые приходится выносить за пределы здания на носителе. Флешке, там, или ноутбуке.
    Когда увольняешься: запихнуть в шифрованный раздел различные "неофициальные" документы, вроде самописных инструкций, околорабочих баз заметок или скриптов, чтобы новичок заставил страдать всех вокруг.

    Просто ещё один уровень защиты для не самых критичных данных.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:35, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и не забыть выбросить пароль. вдруг кто с паяльником придёт и попросит, а ты такой "ну не знаю я"
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 13:09, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тогда не выбрасывай, потому что не поверят. В Англии такие "забывших" пароли умников садят на немалые сроки, не верит суд.
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 14:21, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебе его разве не подбросили?
     
  • 5.35, Аноним (35), 15:08, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я люблю сказки российских фантазеров про ужасы в других странах
    И ведь несут с экранов ТВ на сайты в американской компьютерной сети эти сказки, несут и несут
     

  • 1.6, Федор Иванович Шаляпин (?), 09:49, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Последняя безопасная версия truecrypt 7.1a.
    После давления товарищей майоров из США с требованием "кое что добавить" в код + одновременно возникло давление к разработчикам непреодолимой силы. Разработчики поступили честно и закрыли проект. Но через некоторое время родился стильный-модный-молодёжный и "безопасный" Veracrypt. К которому у товарищей майоров из США, почему то больше нет вопросов...
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 10:14, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Горячечный бред. Контра переехала подальше отштатов это раз.
    Два там регулярно аудит проходит.
    Три cryptsetup встроенный в линь шифрует не хуже
     
     
  • 3.10, Аноним (9), 10:23, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > переехала подальше

    Куда переехала? Конкретно.

     
     
  • 4.13, chdlb (?), 10:26, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идраси из Франции
     
  • 3.12, Алкоголизм (-), 10:25, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более того, у cryptsetup есть ключи для совместимости с truecrypt и veracrypt, т.е. это по сути сторонняя реализация. И если бы была закладка, то реализация её скорее всего бы выявила.
     
  • 2.11, chdlb (?), 10:24, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    конспирология, а по фактам что? есть про VC что-то?
     
     
  • 3.16, Жироватт (ok), 10:39, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже разбиралось. Постоянно разбирается.
    Прямых доказательств нет, но очень много "свидетельств канарейки".
    Да и переехали они в страну, где штатовские спецслужбы ходят как дома, а не к тем же саудитам.
    Конспирология-конспирологией, но...по крайней мере, в отличие от большинства конспироложеских нагромождений здесь есть хотя бы логика и смысл
     
     
  • 4.21, Аноним (35), 11:23, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В том-то и дело никаких канареек нет и не было
    Есть догадки конспиролухов на российских форумах и не более
     
     
  • 5.25, Жироватт (ok), 12:10, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну нет - так нет, товарищ майор.
     
  • 5.30, Аноним (29), 13:12, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они ругали встроенные инструмента windows пока пилили truecrypt, а потом бросив проект написали что нужно использовать родные инструменты windows. А копию своего сайта удалили даже из webarchive. Потерявшие к инструменту интерес люди как минимум не прилагают доп. усилия чтобы почистить интернет от следов своего сайта.
     
  • 5.36, Dima (??), 15:09, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дуров не даст соврать :)
     
  • 2.20, Аноним (35), 11:22, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходники открыты
    Покажешь нам те самые закладки о которых тебе известно?
    Конкретные закладки оставленные выдуманными тобой майорами из США(кстати, в ЦРУ нет майоров, это вообще не военизированная организация и в ней нет воинских званий, так же как и в ФБР)
     
     
  • 3.33, Аноним (32), 14:24, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Покажешь нам те самые закладки о которых тебе известно?

    а чьи там алгоритмы используются?

     

  • 1.17, Аноним (17), 10:55, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Данное ПО не является Свободным.
     
     
  • 2.19, Аноним (35), 11:21, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.apache.org/licenses/GPL-compatibility.html
    FSF считает иначе
    Кому же поверить?
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 12:33, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно же верим FSF, так что VeraCrypt - несвободное ПО.

    https://www.gnu.org/licenses/license-list.html#Truecrypt-3.0

     

  • 1.18, Аноним (18), 11:00, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На странице загрузки при попытке скачать "portable"-версию - скачивается файл размером 0 байт
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:54, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Разработчики - лучшие в части оптимизации программного кода.
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:07, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    33178192 'VeraCrypt Portable 1.26.18.exe'
    Ты, небось, хромом пытаешься скачать. Дык он перед закачкой со старшим братом Гуглом консультируется на предмет Potentially Unwanted Application (PUA). Вот ты и получаешь 0 байт. Они за тебя уже все решили - расслабься и получай удовольствие.
     

  • 1.31, Аноним (31), 13:34, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где-нибудь захоститься на нормальном github/gitlab они не хотят? Тут как бы даже ECH не поможет
     

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