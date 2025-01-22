Выпуск системы шифрования дисковых разделов VeraCrypt 1.26.18

2.7 , Аноним ( 8 ), 10:14, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Горячечный бред. Контра переехала подальше отштатов это раз.

Два там регулярно аудит проходит.

Три cryptsetup встроенный в линь шифрует не хуже

3.10 , Аноним ( 9 ), 10:23, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > переехала подальше Куда переехала? Конкретно.

4.13 , chdlb ( ? ), 10:26, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Идраси из Франции

3.12 , Алкоголизм (-), 10:25, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Более того, у cryptsetup есть ключи для совместимости с truecrypt и veracrypt, т.е. это по сути сторонняя реализация. И если бы была закладка, то реализация её скорее всего бы выявила.

2.11 , chdlb ( ? ), 10:24, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – конспирология, а по фактам что? есть про VC что-то?

3.16 , Жироватт ( ok ), 10:39, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Уже разбиралось. Постоянно разбирается.

Прямых доказательств нет, но очень много "свидетельств канарейки".

Да и переехали они в страну, где штатовские спецслужбы ходят как дома, а не к тем же саудитам.

Конспирология-конспирологией, но...по крайней мере, в отличие от большинства конспироложеских нагромождений здесь есть хотя бы логика и смысл

4.21 , Аноним ( 35 ), 11:23, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В том-то и дело никаких канареек нет и не было

Есть догадки конспиролухов на российских форумах и не более

5.25 , Жироватт ( ok ), 12:10, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну нет - так нет, товарищ майор.

5.30 , Аноним ( 29 ), 13:12, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они ругали встроенные инструмента windows пока пилили truecrypt, а потом бросив проект написали что нужно использовать родные инструменты windows. А копию своего сайта удалили даже из webarchive. Потерявшие к инструменту интерес люди как минимум не прилагают доп. усилия чтобы почистить интернет от следов своего сайта.

5.36 , Dima ( ?? ), 15:09, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дуров не даст соврать :)

2.20 , Аноним ( 35 ), 11:22, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Исходники открыты

Покажешь нам те самые закладки о которых тебе известно?

Конкретные закладки оставленные выдуманными тобой майорами из США(кстати, в ЦРУ нет майоров, это вообще не военизированная организация и в ней нет воинских званий, так же как и в ФБР)

3.33 , Аноним ( 32 ), 14:24, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Покажешь нам те самые закладки о которых тебе известно? а чьи там алгоритмы используются?

