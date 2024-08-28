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Выпуск системы шифрования дисковых разделов VeraCrypt 1.26.14

28.08.2024 07:50

После 11 месяцев разработки опубликован выпуск проекта VeraCrypt 1.26.14, развивающего форк системы шифрования дисковых разделов TrueCrypt, прекратившей своё существование. VeraCrypt примечателен заменой используемого в TrueCrypt алгоритма RIPEMD-160 на SHA-512 и SHA-256, увеличением числа итераций хэширования, упрощением процесса сборки для Linux и macOS, устранением проблем, выявленных в процессе аудита исходных текстов TrueCrypt. Разработанный проектом VeraCrypt код распространяется под лицензией Apache 2.0, а заимствования из TrueCrypt продолжают поставляться под лицензией TrueCrypt License 3.0. Готовые сборки формируются для Linux, FreeBSD, Windows и macOS.

Среди изменений в новой версии:

  • В версии для Linux графический интерфейс адаптирован для работы в окружениях, поддерживающих только протокол Wayland.
  • В Linux предоставлена возможность сборки с криптографическим бэкендом на базе движка wolfCrypt от проекта wolfSSL.
  • Повышена защита установщика для Linux, благодаря включению при сборке старыми версиями GCC режима ASLR (Address Space Layout Randomization).
  • Для платформ отличных от Windows обеспечена совместимость кодовой базы с фреймворком wxWidgets 3.3 и реализована функция выбора языка интерфейса.
  • Расширены сообщения об ошибках при монтировании, в которых отражена информация об удалении поддержки старых алгоритмов и TrueCrypt.
  • В сборки для macOS добавлена поддержка использования FUSE-T в качестве альтернативы MacFUSE.
  • В сборках для платформы FreeBSD добавлена поддержка автоматического определения и монтирования файловых систем ext2/3/4, exFAT и NTFS.
  • Обеспечено определение шифрованных разделов, подверженных уязвимости в мастер-ключах на базе алгоритма XTS, вызванной генерацией одинаковых первичного и вторичного ключей при определённом стечении обстоятельств.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/veracrypt/V...)
  2. OpenNews: Доступна система шифрования дисковых разделов VeraCrypt 1.26, пришедшая на смену TrueCrypt
  3. OpenNews: Уязвимость в cryptsetup, позволяющая отключить шифрование в LUKS2-разделах
  4. OpenNews: Аудит VeraCrypt выявил 8 критических уязвимостей
  5. OpenNews: В Ubuntu появится поддержка полнодискового шифрования, использующего TPM
  6. OpenNews: Доступен Cryptsetup 2.7 с поддержкой аппаратного дискового шифрования OPAL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61775-veracrypt
Ключевые слова: veracrypt
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:10, 28/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Нужна PQC. И будем, надеяться, что она не будет сломана неквантовыми компьютерами случайно.
     
  • 2, Аноним (-), 08:15, 28/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Все еще плохо дружит с дуал бутом, пробовал ставить на винду шифрование, когда efi был на другом диске, так он совсем не пашет. Придется разбираться с внутрянкой, как он создает загрузчик, возможно солянку из нескольких efi разделов на разных дисках и грузить один из другого... Короче разраб мог бы и продумать этот юзер кейс для таких непытливых пользователей типа меня или хотя бы документацию по этой теме оставить, по cryptsetup-у у вики рача есть отличная статья, расписана вся внутрянка, весь процесс загрузки и как он работает, а тут для овощей с венды сделали чтобы тупо клацать кнопку "далее".
     
     
  • 3, Жироватт (ok), 08:58, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл шифровать систему, если имеет практический смысл шифровать профиль пользователя/каталог /home/onanim?

    Вот этого никогда не понимал.
    Зачем шифровать типовые файлы системы/типовой образ программы, если они все равно у всех одинаковы и никакой информации сверх факта своего наличия внешнему наблюдателю не дадут?

     
     
  • 4, Штош (?), 09:04, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб не подсадили реверс шел, например пока ты в душе моешься
     
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