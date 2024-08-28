Выпуск системы шифрования дисковых разделов VeraCrypt 1.26.14

1, Аноним ( 1 ), 08:10, 28/08/2024 [ответить] + / – Нужна PQC. И будем, надеяться, что она не будет сломана неквантовыми компьютерами случайно.

2, Аноним ( - ), 08:15, 28/08/2024 [ответить] + / – Все еще плохо дружит с дуал бутом, пробовал ставить на винду шифрование, когда efi был на другом диске, так он совсем не пашет. Придется разбираться с внутрянкой, как он создает загрузчик, возможно солянку из нескольких efi разделов на разных дисках и грузить один из другого... Короче разраб мог бы и продумать этот юзер кейс для таких непытливых пользователей типа меня или хотя бы документацию по этой теме оставить, по cryptsetup-у у вики рача есть отличная статья, расписана вся внутрянка, весь процесс загрузки и как он работает, а тут для овощей с венды сделали чтобы тупо клацать кнопку "далее".

3, Жироватт ( ok ), 08:58, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А смысл шифровать систему, если имеет практический смысл шифровать профиль пользователя/каталог /home/onanim? Вот этого никогда не понимал.

Зачем шифровать типовые файлы системы/типовой образ программы, если они все равно у всех одинаковы и никакой информации сверх факта своего наличия внешнему наблюдателю не дадут?

4, Штош ( ? ), 09:04, 28/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтоб не подсадили реверс шел, например пока ты в душе моешься

