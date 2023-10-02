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Доступна система шифрования дисковых разделов VeraCrypt 1.26, пришедшая на смену TrueCrypt

02.10.2023 11:24

После полутора лет разработки опубликован выпуск проекта VeraCrypt 1.26, развивающего форк системы шифрования дисковых разделов TrueCrypt, прекратившей своё существование. VeraCrypt примечателен заменой используемого в TrueCrypt алгоритма RIPEMD-160 на SHA-512 и SHA-256, увеличением числа итераций хэширования, упрощением процесса сборки для Linux и macOS, устранением проблем, выявленных в процессе аудита исходных текстов TrueCrypt. Прошлый официальный релиз VeraCrypt 1.25.9 был опубликован в феврале 2022 года. Разработанный проектом VeraCrypt код распространяется под лицензией Apache 2.0, а заимствования из TrueCrypt продолжают поставляться под лицензией TrueCrypt License 3.0. Готовые сборки формируются для Linux, FreeBSD, Windows и macOS.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлена поддержка использования банковских смарт-карт, соответствующих стандарту EMV, в качестве хранилища ключей для доступа к несистемным разделам. EMV-карты могут использоваться в VeraCrypt без необходимости отдельной настройки модуля PKCS#11 и без ввода PIN-кода. Содержимое файла с ключами генерируется на основе уникальных данных, присутствующих на карте.
  • Удалён режим совместимости с TrueCrypt. Последней версией с поддержкой монтирования или преобразования разделов TrueCrypt является VeraCrypt 1.25.9.
  • Полностью удалена поддержка алгоритмов шифрования RIPEMD160 и GOST89. Созданные с использованием данных алгоритмов разделы больше не могут быть примонтированы при помощи VeraCrypt.
  • Для стандартных и системных шифрованных разделов реализована возможность использования нового алгоритма генерации псевдослучайных последовательностей (PRF, Pseudo-Random Function), использующего хэш-функцию BLAKE2s.
  • Изменения в версии для Linux:
    • Улучшена совместимость с дистрибутивом Alpine Linux и стандартной Си-библиотекой musl.
    • Решены проблемы с совместимостью с Ubuntu 23.04 и wxWidgets 3.1.6+.
    • Версия фреймворка wxWidgets в статических сборках обновлена до 3.2.2.1.
    • Реализация генератора псевдослучайных чисел приведена к соответствию официальной документации и приближена по поведению к реализации для Windows.
    • Устранена ошибка в генераторе псевдослучайных чисел, приводящая к сбою выполнения тестов при использовании алгоритма Blake2s.
    • Решены проблемы с запуском утилиты fsck.
    • Решена проблема с выбором неверного размера для скрытых разделов при использования режима задействования всего свободного места на диске.
    • Устранён сбой при создании скрытых разделов через интерфейс командной строки.
    • Исправлены ошибки в текстовом режиме работы интерфейса. Запрещён выбор ФС exFAT и BTRFS, если они не совместимы с создаваемыми разделами.
    • Налажена совместимость с классическими инсталляторами старых дистрибутивов Linux.
  • Реализована рекомендация по добавлению дополнительной проверки, исключающей совпадение первичного и вторичного ключей при создании разделов. Из-за использования при формировании ключей генератора псевдослучайных чисел совпадение ключей маловероятно и проверка добавлена скорее для полного исключения гипотетических атак.
  • В сборках для платформы Windows включён по умолчанию режим защиты памяти, запрещающий чтение содержимого памяти VeraCrypt процессами, не имеющими привилегий администратора (может нарушить совместимость с экранными ридерами). Добавлена защита от подстановки кода в память VeraCrypt другими процессами. Улучшена реализация шифрования памяти и режима быстрого создания файловых контейнеров. В EFI Bootloader улучшена поддержка оригинального загрузчика Windows в режиме восстановления после сбоя. В меню добавлена опция для монтирования без использования кэша. Решены проблемы с нарастающим замедлением шифрования по месту (Encrypt-In-Place) в крупных разделах. В Expander добавлена поддержка перемещения файлов и ключей в режиме drag&drop. Задействован более современных диалог выбора файлов и каталогов, лучше сочетающийся с Windows 11. Улучшен режим безопасной загрузки DLL.
  • Прекращена поддержка старых версий Windows. В качестве минимально поддерживаемой версии заявлена Windows 10. Теоретически VeraCrypt всё ещё может запускаться в Windows 7 и Windows 8/8.1, но тестирование корректности работы на данных платформах больше не проводится.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/veracrypt/V...)
  2. OpenNews: Релиз VeraCrypt 1.25.4, форка TrueCrypt
  3. OpenNews: TrueCrypt закрыт из-за потери интереса к проекту. Инициатива по созданию форка
  4. OpenNews: Аудит VeraCrypt выявил 8 критических уязвимостей
  5. OpenNews: Проект CipherShed выпустил релиз ответвления TrueCrypt 0.7.4
  6. OpenNews: В Ubuntu появится поддержка полнодискового шифрования, использующего TPM
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59855-veracrypt
Ключевые слова: veracrypt, truecrypt, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:32, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень раздутый сиплюсплюснутый код.
     
     
  • 2.11, Аноним (1), 12:27, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть минималистичный tc-play, кстати.
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 12:28, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя и cryptsetup (dm-crypt) поддерживает truecrypt/veracrypt вроде
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 14:37, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
    но лучше zulucrypt
     
  • 2.17, Аноним (-), 13:00, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кроссплатформа где все работает, с гуем понятным для новичков?)
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 14:29, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуй точно не кроссплатформа: libwxgtk3.0-gtk3 - GNOME-oriented
     
     
  • 4.54, Аноним (-), 15:21, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я не спец по плюсам, но логика подсказывает именно так, возможно, мнение оратора выше основано на сравнении с кодом чисто под консольку и на одну платформу - отсюда воды столько?
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:33, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    наследие прошлого
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:36, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что там в настоящем?
     
     
  • 3.20, пох. (?), 13:09, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    битлохер
     
  • 2.4, Алкоголизм (?), 11:47, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Кроссплатформенных альтернатив этому попросту нет, поэтому суровое настоящее.
     
     
  • 3.5, Владимир (??), 11:58, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Глючные форки encFS
     
     
  • 4.28, Алкоголизм (?), 14:06, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    encFS/gocryptfs и прочие на уровне файловой системы, это конечно хорошо, но хотелось бы что-то блочное. Жаль, что нет реализаций dm-crypt (рабочих и без бубна (я бы даже сказал - бубнища!)) под винду и мак, хотя бы проприетарных, как с реализацией lvm и extX у paragon.
    Технически можно подключать bitlocker-разделы через dislocker ещё, но dislocker не даёт создавать эти разделы, только маунт.
     
  • 4.37, Аноним (36), 14:39, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    его пока нельзя
    но 2-я версия наверно не за горами
     
  • 3.6, фнон (?), 12:01, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    а зачем тебе кроссплатформа?
    ты что виндой пользуешься (≖_≖ ) ?
    или ты яблочник и сидишь на маке?
     
     
  • 4.26, Пряник (?), 13:55, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нюхнул мака, закусил яблоком и вышел в окно. Что за пингвин его покусал?
     
  • 4.30, Алкоголизм (?), 14:12, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользуюсь всем и употребляю всё, что движется и горит, ни в чём себя не ограничивая. И по рабочей деятельности, и просто так, каких-то проблем не вижу.
    Лин-онли/вин-онли фaнaтизмoм давно переболел.
    Хотя предпочитаю открытое, подконтрольное и желательно с хостингом у самого себя. События последних лет показали, что предпочтения правильные, и когда кто-то страдает от геоблокировок/отмены по нац. признакам, мы продолжаем продолжать.
     
     
  • 5.38, Аноним (36), 14:41, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    забористое вещество принял?
    нескладно излагаешь
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:10, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, что гвоздями к wxWidgets прибито даже в консольной версии.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:12, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не жаль. Ты просто не ЦА, а ЦА авторы рекомендовали перейти на более безопасный BitLocker.
     
     
  • 3.39, Аноним (36), 14:42, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так можно и 7z использовать
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:16, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Удалён режим совместимости с TrueCrypt.
    > Полностью удалена поддержка алгоритмов шифрования RIPEMD160 и GOST89.
    > Прекращена поддержка старых версий Windows. В качестве минимально поддерживаемой версии заявлена Windows 10.

    Сжигая все мосты..

     
     
  • 2.19, Анонимм (??), 13:05, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    те кому надо некровинда - пусть форкает и сам поддерживает
    аналогично RIPEMD160 / GOST89 - вам надо, форкайте и добавляйте
    ресурсы у них не бесконечные, нужно приотеризировать их применение

     
  • 2.23, llolik (ok), 13:22, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про ГОСТ, если зайти в репу, то видно, что удалён только старый ГОСТ89. Уже давно устаревший и уже лет пять точно, как всех перевели на ГОСТ 2012, который никто не трогал (ну, как-минимум, в репе kuznyechik и Streebog в наличии https://www.veracrypt.fr/code/VeraCrypt/tree/src/Crypto ).
     
     
  • 3.41, Аноним (36), 14:45, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мировое сообщество предпочитает ГОСТ??
     
  • 2.40, Аноним (36), 14:43, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    повод перейти на дебиан
    там и старые поддерживаются
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:24, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напоминаю, что оригинальный исходный код не является свободным, и данный проект тебе не является (полностью) свободным.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:20, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    судя по количеству изменений от оригинальности там если что-то и осталось, то минимум, и если будут притенении перепишут остаток
     

  • 1.13, Проходил мимо (?), 12:31, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нахрена ГОСТ-то удалили?
     
     
  • 2.15, Аноним (1), 12:36, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет доверия обманщикам. Утверждать сначала, что что-то случайно сгенерировано, а потом оказывается, что там фамилии авторов.
     
  • 2.18, llolik (ok), 13:02, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Удалили 89-ый, который уже и у нас не рекомендован к употреблению. Кузнечик/Стрибог (т.е. ГОСТ 2012) как были, так и остались.
     
     
  • 3.48, Проходил мимо (?), 15:10, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за ваше пояснение
     

  • 1.14, привет (ok), 12:36, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую как отрывалку трукрипт томов, видимо, проще всего теперь на чистый люкс перейти, гуй сам по себе и ненужен
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 13:22, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем тебе в 2023 трукрипт тома?
     
  • 2.42, Аноним (36), 14:46, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    переложи уже в новый формат
     
  • 2.43, Аноним (36), 14:47, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если люкс альтернатива,
    то возьми zulucrypt - там и tc/vc/luks
     

  • 1.16, Аноним (-), 12:59, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    давно пользуюсь, раньше контейнеры с рабочими папками маунтил и syncthing подключал, очень удобно, казалось, но как встал вопрос с несекурностью свапа и тп - просто на полнодисковое шифрование, как рекомендуют, перешёл. контейнеры ток если на флешках что передать

    для рабочих с виндой его использую, аес-ни встроенный вообще незаметным лаг делает, для самоуспокоения))

     
     
  • 2.29, Shevchuk (ok), 14:12, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот тут уже семь лет жалуются, что всё печально с производительностью: https://github.com/veracrypt/VeraCrypt/issues/136

    Даже видос запилили: https://youtu.be/S69j4gbVb-I

    Врут?

     
     
  • 3.45, Аноним (-), 14:58, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я не буду спорить, для офисного 2011-3 вполне норм - крупное не компилил, новые тайтлы не запускал. учитывая что можно не морочиться каждый раз контейнеры маунтить и не переживать что потом через свап и тп вытащат чего если что - вполне норм. есть ещё аналоги для винды?
     
  • 2.44, Аноним (36), 14:49, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что мешает использовать с полнодисковым шифрованием?
    вера в 100% надежность?
     
     
  • 3.49, Аноним (-), 15:10, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так об этом и разговор, ставишь веру на полнодиск, а там ввод-вывод у нвме падает до уровня старых хдд, как репортуют многие

    не логично ли это, если использовать пдш и сложные пароли с пимами - что любой комп будет подлагивать, если это на лету всё идёт? это не цена за, условно, если нет докательств вскрытия, 99% безопасность?

     
  • 3.52, Аноним (-), 15:15, 02/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.24, Аноним (21), 13:28, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто знает как можно использовать полно дисковое шифрование в VeraCrypt для Windows, но при этом загрузчик хранить на отдельном диске?
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 14:25, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Детали совершенно не помнятся за давностию лет..
    Что-то такое творили в 2013-м с т-к-7.1а
    Принудительно чистили рандомом, по-моему, первые 2-4к байт на загрузочном
    А потом использовали что-то от резервного исо!!!

    Еще раз: конкретики не упомню, но 100 процентов было.
    З.Ы. а сейчас надо посмотреть в сторону УЕФИ - может оно
    чего и облегчит.
    З.З.Ы - сам на линухе+vb/kvm сейчас - а тут кульбиты-будь-здоров-возможны.

     

  • 1.25, Аноним (25), 13:50, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По трукрипту были судебные дела подтверждающие, что не открывается, т.е. бэкдоров вроде нет или их наличие не хотят палить. А по Веракрипту что-то такое есть? Кто-нибудь в курсе?
     
     
  • 2.27, Аноним (2), 14:04, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оу свит саммер чайлд

    "дела", "не открывается" - ни очем не говорит, - открой для себя parallel construction

     
  • 2.31, тоже Аноним (ok), 14:24, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем вам что-то такое по Веракрипту, если можно просто продолжать пользоваться проверенным и так и не скомпрометированным Трукриптом?
     
     
  • 3.34, Аноним (32), 14:36, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут такое дело - PIM у веры реализуют для того, чтобы
    заголовки томов на гпу-фермах изделиями
    элкомсофта-со-товарищи перебором не перебрали.

    А в тру-крипте PIM фиксированный и
    аппаратным брутфорсом теоретически на гигантской ферме
    расколоть можно (а то что гигантская ферма в 2020м, может оказаться
    сравнительно скромной в 2025м - тем более сейчас мощности отдельного
    гпу растут быстренько)

    З.Ы. это как с RSA - вдруг оказалось в 2015-х, что 1024 бит
    на мощных фермах могут расколоть за месяцы...

     
     
  • 4.46, Аноним (36), 14:58, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    использование ключевых файлов
    не усложняет взлом?
     
     
  • 5.50, Аноним (32), 15:11, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки, наверно, да - усложняет!
    Но загрузочные (да и обыкновенные тома у обынковенных/непрошаренных/ленивых) - и это пичальбида :(((
     
  • 3.53, Аноним (25), 15:20, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вдруг с 7-ки решу таки сапгрейдиться... Не уверен что TC на десятку и выше становится, что-то там про подпись драйверов наверняка вылезет и т.п., поэтому подумываю не пора ли его пробовать апгрейдить.
     
     
  • 4.55, Аноним (32), 15:24, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на 10-ку тока в путь!!!
    но не на уефи-айную 10-ку!!!!

    Есть подозрение, что и на вин-11 в биос режиме
    (с ОДНИМ разделом) тоже проблем быть не должно!!

     

  • 1.35, Аноним (35), 14:37, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё так же мусор https://github.com/veracrypt/VeraCrypt/issues/136
     
  • 1.47, Аноним (47), 15:09, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > пришедшая на смену TrueCrypt

    Хватит уже писать это. Все про него забыли давно.

     
     
  • 2.51, Аноним (-), 15:12, 02/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

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