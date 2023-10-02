Доступна система шифрования дисковых разделов VeraCrypt 1.26, пришедшая на смену TrueCrypt

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|3.12, Аноним (1), 12:28, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя и cryptsetup (dm-crypt) поддерживает truecrypt/veracrypt вроде
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|4.54, Аноним (-), 15:21, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я не спец по плюсам, но логика подсказывает именно так, возможно, мнение оратора выше основано на сравнении с кодом чисто под консольку и на одну платформу - отсюда воды столько?
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|2.4, Алкоголизм (?), 11:47, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Кроссплатформенных альтернатив этому попросту нет, поэтому суровое настоящее.
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|4.28, Алкоголизм (?), 14:06, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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encFS/gocryptfs и прочие на уровне файловой системы, это конечно хорошо, но хотелось бы что-то блочное. Жаль, что нет реализаций dm-crypt (рабочих и без бубна (я бы даже сказал - бубнища!)) под винду и мак, хотя бы проприетарных, как с реализацией lvm и extX у paragon.
Технически можно подключать bitlocker-разделы через dislocker ещё, но dislocker не даёт создавать эти разделы, только маунт.
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|3.6, фнон (?), 12:01, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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а зачем тебе кроссплатформа?
ты что виндой пользуешься (≖_≖ ) ?
или ты яблочник и сидишь на маке?
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|4.26, Пряник (?), 13:55, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нюхнул мака, закусил яблоком и вышел в окно. Что за пингвин его покусал?
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|4.30, Алкоголизм (?), 14:12, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я пользуюсь всем и употребляю всё, что движется и горит, ни в чём себя не ограничивая. И по рабочей деятельности, и просто так, каких-то проблем не вижу.
Лин-онли/вин-онли фaнaтизмoм давно переболел.
Хотя предпочитаю открытое, подконтрольное и желательно с хостингом у самого себя. События последних лет показали, что предпочтения правильные, и когда кто-то страдает от геоблокировок/отмены по нац. признакам, мы продолжаем продолжать.
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|2.8, Аноним (8), 12:12, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не жаль. Ты просто не ЦА, а ЦА авторы рекомендовали перейти на более безопасный BitLocker.
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|1.9, Аноним (9), 12:16, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Удалён режим совместимости с TrueCrypt.
> Полностью удалена поддержка алгоритмов шифрования RIPEMD160 и GOST89.
> Прекращена поддержка старых версий Windows. В качестве минимально поддерживаемой версии заявлена Windows 10.
Сжигая все мосты..
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|2.19, Анонимм (??), 13:05, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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те кому надо некровинда - пусть форкает и сам поддерживает
аналогично RIPEMD160 / GOST89 - вам надо, форкайте и добавляйте
ресурсы у них не бесконечные, нужно приотеризировать их применение
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|2.23, llolik (ok), 13:22, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про ГОСТ, если зайти в репу, то видно, что удалён только старый ГОСТ89. Уже давно устаревший и уже лет пять точно, как всех перевели на ГОСТ 2012, который никто не трогал (ну, как-минимум, в репе kuznyechik и Streebog в наличии https://www.veracrypt.fr/code/VeraCrypt/tree/src/Crypto ).
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|1.10, Аноним (10), 12:24, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Напоминаю, что оригинальный исходный код не является свободным, и данный проект тебе не является (полностью) свободным.
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|2.21, Аноним (21), 13:20, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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судя по количеству изменений от оригинальности там если что-то и осталось, то минимум, и если будут притенении перепишут остаток
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|2.15, Аноним (1), 12:36, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет доверия обманщикам. Утверждать сначала, что что-то случайно сгенерировано, а потом оказывается, что там фамилии авторов.
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|2.18, llolik (ok), 13:02, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Удалили 89-ый, который уже и у нас не рекомендован к употреблению. Кузнечик/Стрибог (т.е. ГОСТ 2012) как были, так и остались.
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|1.14, привет (ok), 12:36, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Использую как отрывалку трукрипт томов, видимо, проще всего теперь на чистый люкс перейти, гуй сам по себе и ненужен
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|1.16, Аноним (-), 12:59, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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давно пользуюсь, раньше контейнеры с рабочими папками маунтил и syncthing подключал, очень удобно, казалось, но как встал вопрос с несекурностью свапа и тп - просто на полнодисковое шифрование, как рекомендуют, перешёл. контейнеры ток если на флешках что передать
для рабочих с виндой его использую, аес-ни встроенный вообще незаметным лаг делает, для самоуспокоения))
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|3.45, Аноним (-), 14:58, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я не буду спорить, для офисного 2011-3 вполне норм - крупное не компилил, новые тайтлы не запускал. учитывая что можно не морочиться каждый раз контейнеры маунтить и не переживать что потом через свап и тп вытащат чего если что - вполне норм. есть ещё аналоги для винды?
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|2.44, Аноним (36), 14:49, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что мешает использовать с полнодисковым шифрованием?
вера в 100% надежность?
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|3.49, Аноним (-), 15:10, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так об этом и разговор, ставишь веру на полнодиск, а там ввод-вывод у нвме падает до уровня старых хдд, как репортуют многие
не логично ли это, если использовать пдш и сложные пароли с пимами - что любой комп будет подлагивать, если это на лету всё идёт? это не цена за, условно, если нет докательств вскрытия, 99% безопасность?
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|1.24, Аноним (21), 13:28, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто знает как можно использовать полно дисковое шифрование в VeraCrypt для Windows, но при этом загрузчик хранить на отдельном диске?
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|2.32, Аноним (32), 14:25, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Детали совершенно не помнятся за давностию лет..
Что-то такое творили в 2013-м с т-к-7.1а
Принудительно чистили рандомом, по-моему, первые 2-4к байт на загрузочном
А потом использовали что-то от резервного исо!!!
Еще раз: конкретики не упомню, но 100 процентов было.
З.Ы. а сейчас надо посмотреть в сторону УЕФИ - может оно
чего и облегчит.
З.З.Ы - сам на линухе+vb/kvm сейчас - а тут кульбиты-будь-здоров-возможны.
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|1.25, Аноним (25), 13:50, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По трукрипту были судебные дела подтверждающие, что не открывается, т.е. бэкдоров вроде нет или их наличие не хотят палить. А по Веракрипту что-то такое есть? Кто-нибудь в курсе?
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|2.27, Аноним (2), 14:04, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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оу свит саммер чайлд
"дела", "не открывается" - ни очем не говорит, - открой для себя parallel construction
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|2.31, тоже Аноним (ok), 14:24, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем вам что-то такое по Веракрипту, если можно просто продолжать пользоваться проверенным и так и не скомпрометированным Трукриптом?
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|3.34, Аноним (32), 14:36, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут такое дело - PIM у веры реализуют для того, чтобы
заголовки томов на гпу-фермах изделиями
элкомсофта-со-товарищи перебором не перебрали.
А в тру-крипте PIM фиксированный и
аппаратным брутфорсом теоретически на гигантской ферме
расколоть можно (а то что гигантская ферма в 2020м, может оказаться
сравнительно скромной в 2025м - тем более сейчас мощности отдельного
гпу растут быстренько)
З.Ы. это как с RSA - вдруг оказалось в 2015-х, что 1024 бит
на мощных фермах могут расколоть за месяцы...
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|5.50, Аноним (32), 15:11, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таки, наверно, да - усложняет!
Но загрузочные (да и обыкновенные тома у обынковенных/непрошаренных/ленивых) - и это пичальбида :(((
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|3.53, Аноним (25), 15:20, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вдруг с 7-ки решу таки сапгрейдиться... Не уверен что TC на десятку и выше становится, что-то там про подпись драйверов наверняка вылезет и т.п., поэтому подумываю не пора ли его пробовать апгрейдить.
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|4.55, Аноним (32), 15:24, 02/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на 10-ку тока в путь!!!
но не на уефи-айную 10-ку!!!!
Есть подозрение, что и на вин-11 в биос режиме
(с ОДНИМ разделом) тоже проблем быть не должно!!
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|1.47, Аноним (47), 15:09, 02/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> пришедшая на смену TrueCrypt
Хватит уже писать это. Все про него забыли давно.
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