Доступна система шифрования дисковых разделов VeraCrypt 1.26, пришедшая на смену TrueCrypt

После полутора лет разработки опубликован выпуск проекта VeraCrypt 1.26, развивающего форк системы шифрования дисковых разделов TrueCrypt, прекратившей своё существование. VeraCrypt примечателен заменой используемого в TrueCrypt алгоритма RIPEMD-160 на SHA-512 и SHA-256, увеличением числа итераций хэширования, упрощением процесса сборки для Linux и macOS, устранением проблем, выявленных в процессе аудита исходных текстов TrueCrypt. Прошлый официальный релиз VeraCrypt 1.25.9 был опубликован в феврале 2022 года. Разработанный проектом VeraCrypt код распространяется под лицензией Apache 2.0, а заимствования из TrueCrypt продолжают поставляться под лицензией TrueCrypt License 3.0. Готовые сборки формируются для Linux, FreeBSD, Windows и macOS. Среди изменений в новой версии: Добавлена поддержка использования банковских смарт-карт, соответствующих стандарту EMV, в качестве хранилища ключей для доступа к несистемным разделам. EMV-карты могут использоваться в VeraCrypt без необходимости отдельной настройки модуля PKCS#11 и без ввода PIN-кода. Содержимое файла с ключами генерируется на основе уникальных данных, присутствующих на карте.

Удалён режим совместимости с TrueCrypt. Последней версией с поддержкой монтирования или преобразования разделов TrueCrypt является VeraCrypt 1.25.9.

Полностью удалена поддержка алгоритмов шифрования RIPEMD160 и GOST89. Созданные с использованием данных алгоритмов разделы больше не могут быть примонтированы при помощи VeraCrypt.

Для стандартных и системных шифрованных разделов реализована возможность использования нового алгоритма генерации псевдослучайных последовательностей (PRF, Pseudo-Random Function), использующего хэш-функцию BLAKE2s.

Изменения в версии для Linux: Улучшена совместимость с дистрибутивом Alpine Linux и стандартной Си-библиотекой musl. Решены проблемы с совместимостью с Ubuntu 23.04 и wxWidgets 3.1.6+. Версия фреймворка wxWidgets в статических сборках обновлена до 3.2.2.1. Реализация генератора псевдослучайных чисел приведена к соответствию официальной документации и приближена по поведению к реализации для Windows. Устранена ошибка в генераторе псевдослучайных чисел, приводящая к сбою выполнения тестов при использовании алгоритма Blake2s. Решены проблемы с запуском утилиты fsck. Решена проблема с выбором неверного размера для скрытых разделов при использования режима задействования всего свободного места на диске. Устранён сбой при создании скрытых разделов через интерфейс командной строки. Исправлены ошибки в текстовом режиме работы интерфейса. Запрещён выбор ФС exFAT и BTRFS, если они не совместимы с создаваемыми разделами. Налажена совместимость с классическими инсталляторами старых дистрибутивов Linux.

Реализована рекомендация по добавлению дополнительной проверки, исключающей совпадение первичного и вторичного ключей при создании разделов. Из-за использования при формировании ключей генератора псевдослучайных чисел совпадение ключей маловероятно и проверка добавлена скорее для полного исключения гипотетических атак.

В сборках для платформы Windows включён по умолчанию режим защиты памяти, запрещающий чтение содержимого памяти VeraCrypt процессами, не имеющими привилегий администратора (может нарушить совместимость с экранными ридерами). Добавлена защита от подстановки кода в память VeraCrypt другими процессами. Улучшена реализация шифрования памяти и режима быстрого создания файловых контейнеров. В EFI Bootloader улучшена поддержка оригинального загрузчика Windows в режиме восстановления после сбоя. В меню добавлена опция для монтирования без использования кэша. Решены проблемы с нарастающим замедлением шифрования по месту (Encrypt-In-Place) в крупных разделах. В Expander добавлена поддержка перемещения файлов и ключей в режиме drag&drop. Задействован более современных диалог выбора файлов и каталогов, лучше сочетающийся с Windows 11. Улучшен режим безопасной загрузки DLL.

Прекращена поддержка старых версий Windows. В качестве минимально поддерживаемой версии заявлена Windows 10. Теоретически VeraCrypt всё ещё может запускаться в Windows 7 и Windows 8/8.1, но тестирование корректности работы на данных платформах больше не проводится.



