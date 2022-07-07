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Выпуск графического тулкита wxWidgets 3.2.0

07.07.2022 17:45

Спустя 9 лет с момента выхода ветки 3.0 представлен первый выпуск новой стабильной ветки кроссплатформенного тулкита wxWidgets 3.2.0, позволяющего создавать графические интерфейсы для Linux, Windows, macOS, UNIX и мобильных платформ. По сравнению с веткой 3.0 наблюдается ряд несовместимостей на уровне API. Тулкит написан на языке С++ и распространяется под свободной лицензией wxWindows Library License, одобренной Фондом СПО и организацией OSI. Лицензия основана на LGPL и отличается позволением использования собственных условий для распространения производных работ в бинарной форме.

Кроме разработки программ на С++ wxWidgets предоставляет биндинги для большинства популярных языков программирования, в том числе для PHP, Python, Perl и Ruby. В отличие от других тулкитов, wxWidgets обеспечивает для приложения по-настоящему родной для целевой системы внешний вид и методы взаимодействия, благодаря использованию системных API, а не имитации GUI.

Основные новшества:

  • Реализован новый экспериментальный порт wxQt, обеспечивающий работу wxWidgets поверх фреймворка Qt.
  • В порте wxGTK обеспечена полноценная поддержка протокола Wayland.
  • Добавлена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (High DPI). Добавлена возможность назначения разных DPI для разных мониторов и динамического изменения DPI. Предложен новый API wxBitmapBundle, позволяющий как одним целым манипулировать несколькими вариантами растрового изображения, представленных в разных разрешениях.
  • Предложена новая сборочная система на базе CMake. В сборочную систему добавлена поддержка новых компиляторов (включая MSVS 2022, g++ 12 и clang 14) и операционных систем.
  • Переработана поддержка OpenGL, улучшено использование новых версий OpenGL (3.2+).
  • Добавлена поддержка сжатия LZMA и файлов ZIP 64.
  • Усилена защита на этапе компиляции, благодаря возможности отключения опасных неявных преобразований между строками с типами wxString и "char*".
  • Добавлена поддержка событий для управляющих жестов, воспроизводимых при помощи мыши.
  • В классах wxFont и wxGraphicsContext добавлена возможность указания нецелых значений при определении размера шрифтов и ширины светового пера.
  • В классе wxStaticBox реализована возможность назначения произвольных меток окнам.
  • В API wxWebRequest добавлена поддержка HTTPS и HTTP/2.
  • В классе wxGrid добавлена поддержка заморозки столбцов и строк.
  • Представлены новые классы: wxActivityIndicator, wxAddRemoveCtrl, wxAppProgressIndicator, wxBitmapBundle, wxNativeWindow, wxPersistentComboBox, wxPowerResourceBlocker, wxSecretStore, wxTempFFile и wxUILocale.
  • Для всех новых и некоторых существующих классов реализованы новые обработчики XRC.
  • Представлены новые методы: wxDataViewToggleRenderer::ShowAsRadio(), wxDateTime:: GetWeekBasedYear(), wxDisplay::GetPPI(), wxGrid::SetCornerLabelValue(), wxHtmlEasyPrinting::SetPromptMode(), wxJoystickEvent::GetButtonOrdinal(), wxListBox::GetTopItem(), wxProcess::Activate(), wxTextEntry::ForceUpper(), wxStandardPaths::GetUserDir(), wxToolbook::EnablePage(), wxUIActionSimulator::Select().
  • Внесены значительные улучшения в классы wxBusyInfo, wxDataViewCtrl, wxNotificationMessage, wxStaticBox, wxStyledTextCtrl и wxUIActionSimulator.
  • Улучшена поддержка платформы macOS, в том числе реализована возможность использования тёмной темы оформления и добавлена поддержка устройств на процессорах ARM.
  • Внесены улучшения, связанные с поддержкой стандарта C++11. Добавлена поддержка сборки компиляторами C++20.
  • Обновлены все входящие в комплект сторонние библиотеки. Добавлена поддержка WebKit 2 и GStreamer 1.7.


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/g/wx...)
  2. OpenNews: Выпуск графического тулкита wxWidgets 3.1.4
  3. OpenNews: Выпуск графического тулкита wxWidgets 3.1.2
  4. OpenNews: Релиз графического тулкита wxWidgets 3.1.1
  5. OpenNews: Выпуск библиотеки для создания графических интерфейсов Slint 0.2
  6. OpenNews: Релиз графического тулкита wxWidgets 3.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57470-wxwidgets
Ключевые слова: wxwidgets, gui
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:16, 07/07/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    wxPython?
     
  • 1.2, Аноним (2), 18:34, 07/07/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    После гтк надо на ефл убегать, а c++ тулкиты запросто уже к $lang не привязать
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:20, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dшка всё ближе к совместимости с С++ GNU ABI.
     

  • 1.3, Мохнатый пись (?), 18:44, 07/07/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    Ненужный тулкит с флагом несуществующей страны на сайте.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:48, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Влажные мечты.
     
  • 2.6, Тот_Самый_Анонимус (?), 18:57, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну желают они хероям сала, будет с них. А мы, ватаны, наплюём на их хотелки и можем цинично использовать этот продукт против салолюбов.
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:01, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это точно! что-то я не помню, что бы они хоть как-то пытались остановить другие войны (например в Ираке), - Ах, да тогда такого слова как хайп не знали:)
     
  • 2.8, Аноним (9), 19:16, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не горячися, цыплят по осени считают.
     

  • 1.5, Kuromi (ok), 18:53, 07/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    "В API wxWebRequest добавлена поддержка HTTPS и HTTP/2."

    Серьезно? Ладно если они не умели HTTP2 (хотя сейчас это уже повсеместная вещь), но HTTPS?

     
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