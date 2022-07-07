Выпуск графического тулкита wxWidgets 3.2.0

Спустя 9 лет с момента выхода ветки 3.0 представлен первый выпуск новой стабильной ветки кроссплатформенного тулкита wxWidgets 3.2.0, позволяющего создавать графические интерфейсы для Linux, Windows, macOS, UNIX и мобильных платформ. По сравнению с веткой 3.0 наблюдается ряд несовместимостей на уровне API. Тулкит написан на языке С++ и распространяется под свободной лицензией wxWindows Library License, одобренной Фондом СПО и организацией OSI. Лицензия основана на LGPL и отличается позволением использования собственных условий для распространения производных работ в бинарной форме. Кроме разработки программ на С++ wxWidgets предоставляет биндинги для большинства популярных языков программирования, в том числе для PHP, Python, Perl и Ruby. В отличие от других тулкитов, wxWidgets обеспечивает для приложения по-настоящему родной для целевой системы внешний вид и методы взаимодействия, благодаря использованию системных API, а не имитации GUI. Основные новшества: Реализован новый экспериментальный порт wxQt, обеспечивающий работу wxWidgets поверх фреймворка Qt.

В порте wxGTK обеспечена полноценная поддержка протокола Wayland.

Добавлена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (High DPI). Добавлена возможность назначения разных DPI для разных мониторов и динамического изменения DPI. Предложен новый API wxBitmapBundle, позволяющий как одним целым манипулировать несколькими вариантами растрового изображения, представленных в разных разрешениях.

Предложена новая сборочная система на базе CMake. В сборочную систему добавлена поддержка новых компиляторов (включая MSVS 2022, g++ 12 и clang 14) и операционных систем.

Переработана поддержка OpenGL, улучшено использование новых версий OpenGL (3.2+).

Добавлена поддержка сжатия LZMA и файлов ZIP 64.

Усилена защита на этапе компиляции, благодаря возможности отключения опасных неявных преобразований между строками с типами wxString и "char*".

Добавлена поддержка событий для управляющих жестов, воспроизводимых при помощи мыши.

В классах wxFont и wxGraphicsContext добавлена возможность указания нецелых значений при определении размера шрифтов и ширины светового пера.

В классе wxStaticBox реализована возможность назначения произвольных меток окнам.

В API wxWebRequest добавлена поддержка HTTPS и HTTP/2.

В классе wxGrid добавлена поддержка заморозки столбцов и строк.

Представлены новые классы: wxActivityIndicator, wxAddRemoveCtrl, wxAppProgressIndicator, wxBitmapBundle, wxNativeWindow, wxPersistentComboBox, wxPowerResourceBlocker, wxSecretStore, wxTempFFile и wxUILocale.

Для всех новых и некоторых существующих классов реализованы новые обработчики XRC.

Представлены новые методы: wxDataViewToggleRenderer::ShowAsRadio(), wxDateTime:: GetWeekBasedYear(), wxDisplay::GetPPI(), wxGrid::SetCornerLabelValue(), wxHtmlEasyPrinting::SetPromptMode(), wxJoystickEvent::GetButtonOrdinal(), wxListBox::GetTopItem(), wxProcess::Activate(), wxTextEntry::ForceUpper(), wxStandardPaths::GetUserDir(), wxToolbook::EnablePage(), wxUIActionSimulator::Select().

Внесены значительные улучшения в классы wxBusyInfo, wxDataViewCtrl, wxNotificationMessage, wxStaticBox, wxStyledTextCtrl и wxUIActionSimulator.

Улучшена поддержка платформы macOS, в том числе реализована возможность использования тёмной темы оформления и добавлена поддержка устройств на процессорах ARM.

Внесены улучшения, связанные с поддержкой стандарта C++11. Добавлена поддержка сборки компиляторами C++20.

Обновлены все входящие в комплект сторонние библиотеки. Добавлена поддержка WebKit 2 и GStreamer 1.7.



