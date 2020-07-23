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Выпуск графического тулкита wxWidgets 3.1.4

23.07.2020 21:50

Состоялся выпуск кроссплатформенного тулкита wxWidgets 3.1.4, позволяющего создавать графические интерфейсы для Linux, Windows, macOS, UNIX и мобильных платформ. wxWidgets 3.1 позиционируется как ветка для разработчиков, в которой развиваются новые возможности для следующего стабильного релиза 3.2.0. По сравнению с веткой 3.0 наблюдается ряд несовместимостей на уровне API и не гарантируется неизменность ABI между промежуточными выпусками 3.1.x.

Тулкит написан на языке С++ и распространяется под свободной лицензией wxWindows Library License, одобренной Фондом СПО и организацией OSI. Лицензия основана на LGPL и отличается позволением использования собственных условий для распространения производных работ в бинарной форме. Кроме разработки программ на Си/Си++ wxWidgets предоставляет биндинги для большинства популярных языков программирования, в том числе для PHP, Python, Perl и Ruby. В отличие от других тулкитов, wxWidgets обеспечивает для приложения по-настоящему родной для целевой системы внешний вид и методы взаимодействия, благодаря использованию системных API, а не имитации GUI.

Основные новшества:

  • Новая сборочная система на базе CMake. В сборочную систему добавлена поддержка новых компиляторов (MSVS 2019, g++ 10) и операционных систем (macOS 10.14 и macOS 11 для ARM);
  • Новый экспериментальный порт wxQt;
  • Переработана поддержка OpenGL, улучшено использование новых версий OpenGL (3.2+);
  • Добавлена поддержка событий для управляющих жестов, воспроизводимых при помощи мыши;
  • В wxFont и wxGraphicsContext добавлена возможность указания нецелых значений при определении размера шрифтов и ширины светового пера;
  • В wxStaticBox реализована возможность назначения произвольных меток окнам;
  • Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (High DPI);
  • Добавлена поддержка сжатия LZMA и файлов ZIP 64;
  • Представлены новые классы: wxActivityIndicator, wxAddRemoveCtrl, wxAppProgressIndicator, wxNativeWindow, wxPowerResourceBlocker, wxSecretStore и wxTempFFile;
  • Добавлена поддержка заморозки столбцов и строк в wxGrid;
  • Представлены новые методы: wxDataViewToggleRenderer::ShowAsRadio(), wxDateTime:: GetWeekBasedYear(), wxDisplay::GetPPI(), wxGrid::SetCornerLabelValue(), wxHtmlEasyPrinting::SetPromptMode(), wxJoystickEvent::GetButtonOrdinal(), wxListBox::GetTopItem(), wxProcess::Activate(), wxTextEntry::ForceUpper(), wxStandardPaths::GetUserDir(), wxToolbook::EnablePage(), wxUIActionSimulator::Select();
  • Внесены значительные улучшения в классы wxBusyInfo, wxDataViewCtrl, wxNotificationMessage, wxStaticBox, wxStyledTextCtrl и wxUIActionSimulator;
  • Улучшено обеспечение безопасности на этапе компиляции, благодаря возможности отключения опасных неявных преобразований между строками с типами wxString и "char*".
  • Обновлены все входящие в комплект сторонние библиотеки. Добавлена поддержка WebKit 2 и GStreamer 1.7;
  • Внесены улучшения, связанные с поддержкой стандарта C++11. Добавлена поддержка сборки компиляторами C++20.
  • Большое число исправлений в портах wxGTK3 и wxOSX/Cocoa.


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Релиз графического тулкита wxWidgets 3.1.0
  3. OpenNews: Первый тестовый выпуск Qt 6
  4. OpenNews: Представлен ProseMirror 1.0, тулкит для создания визуальных редакторов для Web
  5. OpenNews: Доступен Luminoth, тулкит для решения задач компьютерного зрения
  6. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK+ 3.24
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53418-wxwidgets
Ключевые слова: wxwidgets
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Троллль (?), 21:52, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Оно ещё живо?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:56, 23/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Audacity и тысячи других программ на нём
     
  • 2.15, Tux (??), 01:47, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1c на нём
     

  • 1.3, Аноним (2), 21:58, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Audacity и тысячи других программ на нём.
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:03, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Новый экспериментальный порт wxQt;

    Одобряю.

     
  • 1.5, Аноним (5), 22:24, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    лучший тулкит для тех кто не может определиться с выбором тулкита. Чуть сложнее чем tk, зато выглядит в разы лучше
     
     
  • 2.8, asdasd (?), 22:32, 23/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая что у него есть гуевая прога, алля Borland, не сказал бы что сложнее. В том-же Qt еще нужно немного подумать как у них что работает.
     
     
  • 3.9, ann (??), 23:03, 23/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В том-же Qt еще нужно немного подумать как у них что работает.

    Что ты имел в виду?

     

  • 1.6, Аноним (6), 22:24, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мне нравится, жаль для мобилок нет
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:30, 23/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, wxAndroid и wxiOS
     

  • 1.7, user90 (?), 22:30, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как раз есть примерчик по работе, в софтине на wxPython умудрились угандошить (не знаю, как иначе это назвать) даже хорошие стороны тулкуита. Петон + быдлокод = золотой стандарт, хаха!
     
  • 1.11, Анонимище (?), 23:42, 23/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему еще нету DE на wxWidgets?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:44, 23/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, что смысл wx в том, чтобы быть нативным под разные тулкиты, а не быть еще одним?
     
  • 2.13, ann (??), 23:52, 23/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     
  • 2.14, Аноним (10), 00:50, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wxWidgets не существует сам по себе, он компилируется в GTK/Qt/WinApi
     
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