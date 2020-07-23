Выпуск графического тулкита wxWidgets 3.1.4

Состоялся выпуск кроссплатформенного тулкита wxWidgets 3.1.4, позволяющего создавать графические интерфейсы для Linux, Windows, macOS, UNIX и мобильных платформ. wxWidgets 3.1 позиционируется как ветка для разработчиков, в которой развиваются новые возможности для следующего стабильного релиза 3.2.0. По сравнению с веткой 3.0 наблюдается ряд несовместимостей на уровне API и не гарантируется неизменность ABI между промежуточными выпусками 3.1.x. Тулкит написан на языке С++ и распространяется под свободной лицензией wxWindows Library License, одобренной Фондом СПО и организацией OSI. Лицензия основана на LGPL и отличается позволением использования собственных условий для распространения производных работ в бинарной форме. Кроме разработки программ на Си/Си++ wxWidgets предоставляет биндинги для большинства популярных языков программирования, в том числе для PHP, Python, Perl и Ruby. В отличие от других тулкитов, wxWidgets обеспечивает для приложения по-настоящему родной для целевой системы внешний вид и методы взаимодействия, благодаря использованию системных API, а не имитации GUI. Основные новшества: Новая сборочная система на базе CMake. В сборочную систему добавлена поддержка новых компиляторов (MSVS 2019, g++ 10) и операционных систем (macOS 10.14 и macOS 11 для ARM);

Новый экспериментальный порт wxQt;

Переработана поддержка OpenGL, улучшено использование новых версий OpenGL (3.2+);

Добавлена поддержка событий для управляющих жестов, воспроизводимых при помощи мыши;

В wxFont и wxGraphicsContext добавлена возможность указания нецелых значений при определении размера шрифтов и ширины светового пера;

В wxStaticBox реализована возможность назначения произвольных меток окнам;

Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (High DPI);

Добавлена поддержка сжатия LZMA и файлов ZIP 64;

Представлены новые классы: wxActivityIndicator, wxAddRemoveCtrl, wxAppProgressIndicator, wxNativeWindow, wxPowerResourceBlocker, wxSecretStore и wxTempFFile;

Добавлена поддержка заморозки столбцов и строк в wxGrid;

Представлены новые методы: wxDataViewToggleRenderer::ShowAsRadio(), wxDateTime:: GetWeekBasedYear(), wxDisplay::GetPPI(), wxGrid::SetCornerLabelValue(), wxHtmlEasyPrinting::SetPromptMode(), wxJoystickEvent::GetButtonOrdinal(), wxListBox::GetTopItem(), wxProcess::Activate(), wxTextEntry::ForceUpper(), wxStandardPaths::GetUserDir(), wxToolbook::EnablePage(), wxUIActionSimulator::Select();

Внесены значительные улучшения в классы wxBusyInfo, wxDataViewCtrl, wxNotificationMessage, wxStaticBox, wxStyledTextCtrl и wxUIActionSimulator;

Улучшено обеспечение безопасности на этапе компиляции, благодаря возможности отключения опасных неявных преобразований между строками с типами wxString и "char*".

Обновлены все входящие в комплект сторонние библиотеки. Добавлена поддержка WebKit 2 и GStreamer 1.7;

Внесены улучшения, связанные с поддержкой стандарта C++11. Добавлена поддержка сборки компиляторами C++20.

Большое число исправлений в портах wxGTK3 и wxOSX/Cocoa.



