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Выпуск Cryptsetup 2.7 с поддержкой аппаратного дискового шифрования OPAL

24.01.2024 23:32

Опубликован набор утилит Cryptsetup 2.7, предназначенных для настройки шифрования дисковых разделов в Linux при помощи модуля dm-crypt. Поддерживается работа с разделами dm-crypt, LUKS, LUKS2, BITLK, loop-AES и TrueCrypt/VeraCrypt. В состав также входят утилиты veritysetup и integritysetup для настройки средств контроля целостности данных на основе модулей dm-verity и dm-integrity.

Ключевые улучшения:

  • Реализована возможность использования аппаратного механизма шифрования дисков OPAL, поддерживаемого на cамошифруемых (SED - Self-Encrypting Drives) накопителях SATA и NVMe с интерфейсом OPAL2 TCG, в которых устройство аппаратного шифрования встроено непосредственно в контроллер. С одной стороны шифрование OPAL завязано на проприетарное оборудование и не доступно для публичного аудита, но, с другой стороны, может использоваться как дополнительный уровень защиты над программным шифрованием, не приводящий к снижению производительности и не создающий нагрузку на CPU.

    Для использования OPAL в LUKS2 требуется сборка ядра Linux с опцией CONFIG_BLK_SED_OPAL и включение в Cryptsetup (по умолчанию поддержка OPAL отключена). Настройка LUKS2 OPAL осуществляется по аналогии с программным шифрованием - метаданные сохраняются в заголовке LUKS2. Ключ разделяется на ключ раздела для программного шифрования (dm-crypt) и ключ разблокировки для OPAL. OPAL может использоваться как вместе с программным шифрованием (cryptsetup luksFormat --hw-opal <device>), так и отдельно (cryptsetup luksFormat --hw-opal-only <device>). Активация и деактивация OPAL производится тем же способом (open, close, luksSuspend, luksResume), что и для устройств LUKS2.

  • В plain-режиме, при котором мастер-ключ и заголовок не хранятся на диске, по умолчанию задействован шифр aes-xts-plain64 и алгоритм хэширования sha256 (вместо режима CBC, имеющего проблемы с производительностью, задействован XTS, а вместо устаревшего хэша ripemd160 - sha256).
  • В командах open и luksResume разрешено хранение ключа раздела в выбранном пользователем хранилище ключей в ядре (keyring). Для обращения к keyring во многие команды cryptsetup добавлена опция "--volume-key-keyring" (например 'cryptsetup open <device> --link-vk-to-keyring "@s::%user:testkey" tst').
  • На системах без раздела подкачки при выполнении форматирования или создания слота ключей для PBKDF Argon2 теперь используется только половина свободной памяти, что решило проблему с исчерпанием доступной памяти на системах с небольшим объёмом ОЗУ.
  • Добавлена опция "--external-tokens-path" для указания каталога для внешних обработчиков токенов LUKS2 (плагинов).
  • В tcrypt добавлена поддержка алгоритма хэширования Blake2 для VeraCrypt.
  • Добавлена поддержка блочного шифра Aria.
  • Добавлена поддержка Argon2 в реализациях OpenSSL 3.2 и libgcrypt, что позволяет обойтись без использования libargon.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/cryptsetup/...)
  2. OpenNews: Выпуск Cryptsetup 2.6 с поддержкой механизма шифрования FileVault2
  3. OpenNews: Уязвимость в cryptsetup, позволяющая отключить шифрование в LUKS2-разделах
  4. OpenNews: Уязвимость в Cryptsetup, позволяющая получить доступ к root shell
  5. OpenNews: Уязвимость, предоставляющая доступ к данным на самошифруемых SSD-накопителях
  6. OpenNews: Леннарт Поттеринг предложил новую архитектуру верифицированной загрузки Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60493-cryptsetup
Ключевые слова: cryptsetup
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:06, 25/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    >veritysetup

    наверно все-таки verifysetup

     
     
  • 2, Аноним (1), 00:06, 25/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а нет, все правильно. хмм
     

  • 3, Аноним (3), 00:34, 25/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    У меня диск Samsung T7 с опалом, вся фишка в том что его можно подключить в любой комп и отпечатком пальца открыть без сторонних утилит.
    А если уж шифровать поверх и LUKSом то можно будет пользоваться только у себя, ну или где такое ядро есть.
    И да, это не спасает от сценария где тебя могут заставить открыть накопитель, и не для сверх секретных файлов, а скорее от
    случаев вроде "забыл флешку в поезде".
     
  • 4, Аноним (4), 02:07, 25/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Двойное шифрование приводит к неприятным и совершенно нежелательным сайдэффектам.
     
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