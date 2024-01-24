Выпуск Cryptsetup 2.7 с поддержкой аппаратного дискового шифрования OPAL

Опубликован набор утилит Cryptsetup 2.7, предназначенных для настройки шифрования дисковых разделов в Linux при помощи модуля dm-crypt. Поддерживается работа с разделами dm-crypt, LUKS, LUKS2, BITLK, loop-AES и TrueCrypt/VeraCrypt. В состав также входят утилиты veritysetup и integritysetup для настройки средств контроля целостности данных на основе модулей dm-verity и dm-integrity. Ключевые улучшения: Реализована возможность использования аппаратного механизма шифрования дисков OPAL, поддерживаемого на cамошифруемых (SED - Self-Encrypting Drives) накопителях SATA и NVMe с интерфейсом OPAL2 TCG, в которых устройство аппаратного шифрования встроено непосредственно в контроллер. С одной стороны шифрование OPAL завязано на проприетарное оборудование и не доступно для публичного аудита, но, с другой стороны, может использоваться как дополнительный уровень защиты над программным шифрованием, не приводящий к снижению производительности и не создающий нагрузку на CPU. Для использования OPAL в LUKS2 требуется сборка ядра Linux с опцией CONFIG_BLK_SED_OPAL и включение в Cryptsetup (по умолчанию поддержка OPAL отключена). Настройка LUKS2 OPAL осуществляется по аналогии с программным шифрованием - метаданные сохраняются в заголовке LUKS2. Ключ разделяется на ключ раздела для программного шифрования (dm-crypt) и ключ разблокировки для OPAL. OPAL может использоваться как вместе с программным шифрованием (cryptsetup luksFormat --hw-opal <device>), так и отдельно (cryptsetup luksFormat --hw-opal-only <device>). Активация и деактивация OPAL производится тем же способом (open, close, luksSuspend, luksResume), что и для устройств LUKS2.

В plain-режиме, при котором мастер-ключ и заголовок не хранятся на диске, по умолчанию задействован шифр aes-xts-plain64 и алгоритм хэширования sha256 (вместо режима CBC, имеющего проблемы с производительностью, задействован XTS, а вместо устаревшего хэша ripemd160 - sha256).

В командах open и luksResume разрешено хранение ключа раздела в выбранном пользователем хранилище ключей в ядре (keyring). Для обращения к keyring во многие команды cryptsetup добавлена опция "--volume-key-keyring" (например 'cryptsetup open <device> --link-vk-to-keyring "@s::%user:testkey" tst').

На системах без раздела подкачки при выполнении форматирования или создания слота ключей для PBKDF Argon2 теперь используется только половина свободной памяти, что решило проблему с исчерпанием доступной памяти на системах с небольшим объёмом ОЗУ.

Добавлена опция "--external-tokens-path" для указания каталога для внешних обработчиков токенов LUKS2 (плагинов).

В tcrypt добавлена поддержка алгоритма хэширования Blake2 для VeraCrypt.

Добавлена поддержка блочного шифра Aria.

Добавлена поддержка Argon2 в реализациях OpenSSL 3.2 и libgcrypt, что позволяет обойтись без использования libargon.



