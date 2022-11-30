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Выпуск Cryptsetup 2.6 с поддержкой механизма шифрования FileVault2

30.11.2022 14:21

Опубликован набор утилит Cryptsetup 2.6, предназначенных для настройки шифрования дисковых разделов в Linux при помощи модуля dm-crypt. Поддерживается работа с разделами dm-crypt, LUKS, LUKS2, BITLK, loop-AES и TrueCrypt/VeraCrypt. В состав также входят утилиты veritysetup и integritysetup для настройки средств контроля целостности данных на основе модулей dm-verity и dm-integrity.

Ключевые улучшения:

  • Добавлена поддержка устройств хранения, зашифрованных с использованием механизма FileVault2, применяемого для полнодискового шифрования в macOS. Cryptsetup в комбинации с драйвером hfsplus теперь может открывать зашифрованные при помощи FileVault2 USB-накопители в режиме чтения и записи на системах с обычным ядром Linux. Поддерживается доступ к накопителям с файловой системой HFS+ и с разделами Core Storage (разделы с APFS пока не поддерживаются).
  • Библиотека libcryptsetup избавлена от глобальной блокировки всей памяти через вызов mlockall(), применявшейся для предотвращения утечки конфиденциальных данных в раздел подкачки. Из-за превышения ограничения на максимальный размер блокируемой памяти при запуске без прав root, в новой версии применена выборочная блокировка только тех областей памяти, в которых хранятся ключи шифрования.
  • Повышен приоритет процессов, выполняющих формирование ключа (PBKDF).
  • Добавлены функции для добавления в слот ключей LUKS (keyslot) токенов LUKS2 и двоичных ключей, помимо ранее поддерживаемых парольных фраз и файлов с ключами.
  • Предоставлена возможность извлечения ключа раздела при помощи парольной фразы, файла с ключом или токена.
  • В veritysetup добавлена опция "--use-tasklets", позволяющая добиться повышения производительности на некоторых системах с ядром Linux 6.x.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/cryptsetup/...)
  2. OpenNews: Леннарт Поттеринг предложил новую архитектуру верифицированной загрузки Linux
  3. OpenNews: Уязвимость в cryptsetup, позволяющая отключить шифрование в LUKS2-разделах
  4. OpenNews: Выпуск Cryptsetup 2.3 с поддержкой шифрованных разделов BitLocker
  5. OpenNews: Выпуск Cryptsetup 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58226-cryptsetup
Ключевые слова: cryptsetup
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 15:20, 30/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    терморектальный метод стал проще!
     
     
  • 4, анон (?), 16:16, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже давно не решение, как показала практика.
     
  • 5, Аноним (5), 16:42, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже проверил на себе, что так уверен?
     

  • 2, Аноним (2), 15:34, 30/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    > максимальный размер блокируемой памяти при запуске без прав root

    Зачем ограничивать именно это?

     
     
  • 3, Аноним (3), 16:09, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы пользовательские процессы не могли вызвать отказ в обслуживании через блокировку всей доступной памяти.
     
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