Microsoft заблокировал учётные записи для заверения релизов VeraCrypt и WireGuard

Автор системы шифрования дисковых разделов VeraCrypt предупредил пользователей о блокировке компанией Microsoft его учётной записи, используемой для заверения цифровой подписью сборок VeraCrypt для Windows. Сложилась ситуация, при которой невозможно опубликовать новый выпуск VeraCrypt для Windows. При этом действие ключа, которым подписан последний выпуск VeraCrypt 1.26.24, истекает и июне, после чего драйвер VeraCrypt начнёт блокироваться режимом безопасной загрузки.

Блокировка произведена без предварительного предупреждения и без возможности подать апелляцию. В качестве причины лишь упомянуто не соответствие организации требованиям к прохождению верификации, без каких либо уточнений того, что именно не устраивает Microsoft. Автор VeraCrypt попытался несколькими способами связаться с Microsoft, но все попытки не ушли дальше автоматизированных ответов ботов.





К обсуждению блокировки VeraCrypt подключился автор VPN WireGuard, который рассказал, что его учётную запись тоже заблокировали и он также теперь не может формировать релизы для Windows. Как и в случае с VeraCrypt разработчику не было отправлено каких-либо предупреждений - готовя к публикации обновление WireGuard автор попытался войти в интерфейс для создания подписи и столкнулся с тем, что его учётная запись блокирована. Процесс рассмотрения апелляции занимает до 60 дней и его исход непредсказуем. В случае выявления критической уязвимости в WireGuard у автора теперь нет возможности оперативно выпустить исправление для Windows. При этом Microsoft сам использует Wireguard в продукте Azure Kubernetes Service.



