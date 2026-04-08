Microsoft заблокировал учётные записи для заверения релизов VeraCrypt и WireGuard

08.04.2026 20:56 (MSK)

Автор системы шифрования дисковых разделов VeraCrypt предупредил пользователей о блокировке компанией Microsoft его учётной записи, используемой для заверения цифровой подписью сборок VeraCrypt для Windows. Сложилась ситуация, при которой невозможно опубликовать новый выпуск VeraCrypt для Windows. При этом действие ключа, которым подписан последний выпуск VeraCrypt 1.26.24, истекает и июне, после чего драйвер VeraCrypt начнёт блокироваться режимом безопасной загрузки.

Блокировка произведена без предварительного предупреждения и без возможности подать апелляцию. В качестве причины лишь упомянуто не соответствие организации требованиям к прохождению верификации, без каких либо уточнений того, что именно не устраивает Microsoft. Автор VeraCrypt попытался несколькими способами связаться с Microsoft, но все попытки не ушли дальше автоматизированных ответов ботов.

К обсуждению блокировки VeraCrypt подключился автор VPN WireGuard, который рассказал, что его учётную запись тоже заблокировали и он также теперь не может формировать релизы для Windows. Как и в случае с VeraCrypt разработчику не было отправлено каких-либо предупреждений - готовя к публикации обновление WireGuard автор попытался войти в интерфейс для создания подписи и столкнулся с тем, что его учётная запись блокирована. Процесс рассмотрения апелляции занимает до 60 дней и его исход непредсказуем. В случае выявления критической уязвимости в WireGuard у автора теперь нет возможности оперативно выпустить исправление для Windows. При этом Microsoft сам использует Wireguard в продукте Azure Kubernetes Service.

  • 1.1, Аноним (-), 21:15, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Лучшие!
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:30, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > без возможности подать апелляцию

    Это нормально для eula-продукта

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:16, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    проблемы проприетарщиков шерифа не волнуют
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:41, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну как тебе сказать.. Гитхабчик, внезапно, тоже им принадлежит.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:19, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >попытался несколькими способами связаться с Microsoft, но все попытки не ушли дальше автоматизированных ответов ботов

    Так это очередной заскок ИИ проверки, сейчас публично рассказали и наверняка зашевелятся.

     
  • 1.4, Аноним (4), 21:21, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >При этом Microsoft сам использует Wireguard в продукте Azure Kubernetes Service

    Скорее всего, это ошибка очередного бота, и это, к сожалению откатят. Почему к сожалению? Потому, что это не послужит хорошим поводом для людей отказаться от винды. Но, откатят только для крупных проектов, которые смогут поднять вокруг себя достаточно шума, мелкие проекты так и сгинут в безвестности. Если пользователь не может пересобрать систему по своему желанию, модифицировав любой компонент, то это не его система.

     
     
  • 2.10, Аноним (3), 21:36, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >поводом для людей отказаться от винды

    Тут обоюдная ситуация потому, что линукс для десктопа (подчеркну на десктопа) для многих до сих пор с кучей компромиссов.
    Рабочие сервер-машины да (top500 например это доказывает), а вот как домашние системы пока не очень.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 21:39, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Используя Windows ты тоже идёшь на компромисс. Ты просто не понимаешь, в чём он заключается, пока он не укусит тебя за мягкое место.
     
     
  • 4.13, Аноним (3), 21:42, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Всё так, идеальной системы нет.
    Поэтому мой опыт это ноут с MacOS, домашний пк на Windows, а работа построена на машинах с Ubuntu.
     

  • 1.5, Dzen Python (ok), 21:21, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Введем обязательную подпись для бинарников - говорили они.
    Это же так безопасно, это же для вашей защиты от вирусов - говорили они.
    Ключи всегда могут быть отозваны у недобросовестных разрабов - говорили они.
    Это никогда не будет использоваться в борьбе с опенсорцом - говорили они.
    Это никогда не будет инструментов против неудобных ЦРУ приложений - говорили они.
     
     
  • 2.7, Аноним (4), 21:26, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Ключи всегда могут быть отозваны у недобросовестных разрабов - говорили они.

    Леново поймали на mitm-е, и никто у них ключи не отзывал.

     
  • 2.8, Аноним (3), 21:30, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >говорили они

    а потом бац... https://opennet.ru/51911-law

     

  • 1.6, Аноним (6), 21:21, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Всегда можно включить TestMode и радоваться водяному знаку в правом нижнем углу.
     
