В Microsoft C/C++ Extension включена блокировка работы в форках VS Code

Компания Microsoft внесла в бинарные сборки расширения Microsoft C/C++ Extension (ms-vscode.cpptools) изменение, блокирующее работу в форках открытого редактора кода VS Code (Visual Studio Code). Расширение является проприетарным и используется для добавление в VS Code поддержки языков C/C++. После обновления до версии 1.24.5 пользователи редакторов VS Codium и Cursor, основанных на коде VS Code, столкнулись с невозможностью дальнейшего использования дополнения от Microsoft. Инициализация дополнения завершалась ошибкой, уведомляющей, что пакет Microsoft C/C++ Extension может быть использован только в Microsoft Visual Studio, Visual Studio for Mac, Visual Studio Code, Azure DevOps, Team Foundation Server и связанных с ними продуктах и сервисах Microsoft. Для возобновления работы с проектами на C/C++ пользователи вынуждены откатиться на более старую версию и отключить автоматическую установку дополнений в настройках. До этого компания Microsoft ещё в сентябре 2020 года добавила лицензионное соглашение, запрещающее использовать бинарные сборки дополнения в сторонних продуктах. До сих пор данное требование оставалось формальностью и не приводило к блокировке. Кроме того, условия использования магазина дополнений к VS Code запрещали подключение из ответвлений, но разработчики форка Cursor использовали для обхода обратный прокси. Часть кода дополнения Microsoft C/C++ Extension остаётся под лицензией MIT, а ограничения касаются только расширенных бинарных сборок, распространяемых через магазин приложений Microsoft под отдельной проприетарной лицензией. Открытым являются только компонент на языке TypeScript, а образующий основную функциональность Runtime является проприетарным и поставляется в бинарном виде. Разработчики проекта Cursor выпустили обновление, временно решающее проблему, а в дальнейшем решили отказаться от использования проприетарных дополнений Remote access, Pylance, C/C++ и C#. В состав следующей версии планируют включить развиваемые сообществом открытые альтернативные дополнения. Аналогичный переход на открытые аналоги планируют и разработчики проекта VS Codium.