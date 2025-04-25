The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В Microsoft C/C++ Extension включена блокировка работы в форках VS Code

25.04.2025 11:57

Компания Microsoft внесла в бинарные сборки расширения Microsoft C/C++ Extension (ms-vscode.cpptools) изменение, блокирующее работу в форках открытого редактора кода VS Code (Visual Studio Code). Расширение является проприетарным и используется для добавление в VS Code поддержки языков C/C++. После обновления до версии 1.24.5 пользователи редакторов VS Codium и Cursor, основанных на коде VS Code, столкнулись с невозможностью дальнейшего использования дополнения от Microsoft.

Инициализация дополнения завершалась ошибкой, уведомляющей, что пакет Microsoft C/C++ Extension может быть использован только в Microsoft Visual Studio, Visual Studio for Mac, Visual Studio Code, Azure DevOps, Team Foundation Server и связанных с ними продуктах и сервисах Microsoft. Для возобновления работы с проектами на C/C++ пользователи вынуждены откатиться на более старую версию и отключить автоматическую установку дополнений в настройках.

До этого компания Microsoft ещё в сентябре 2020 года добавила лицензионное соглашение, запрещающее использовать бинарные сборки дополнения в сторонних продуктах. До сих пор данное требование оставалось формальностью и не приводило к блокировке. Кроме того, условия использования магазина дополнений к VS Code запрещали подключение из ответвлений, но разработчики форка Cursor использовали для обхода обратный прокси.

Часть кода дополнения Microsoft C/C++ Extension остаётся под лицензией MIT, а ограничения касаются только расширенных бинарных сборок, распространяемых через магазин приложений Microsoft под отдельной проприетарной лицензией. Открытым являются только компонент на языке TypeScript, а образующий основную функциональность Runtime является проприетарным и поставляется в бинарном виде.

Разработчики проекта Cursor выпустили обновление, временно решающее проблему, а в дальнейшем решили отказаться от использования проприетарных дополнений Remote access, Pylance, C/C++ и C#. В состав следующей версии планируют включить развиваемые сообществом открытые альтернативные дополнения. Аналогичный переход на открытые аналоги планируют и разработчики проекта VS Codium.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Microsoft по ошибке удалил дополнения к VSCode, насчитывающие 9 млн установок
  3. OpenNews: Проект VSCodium развивает полностью открытый вариант редактора Visual Studio Code
  4. OpenNews: Компания Microsoft открыла исходные тексты редактора Visual Studio Code
  5. OpenNews: Microsoft удалил функциональность Hot Reload из открытого .NET для поставки только в Visual Studio 2022
  6. OpenNews: Конфликт из-за отображения шапки Санта-Клауса в открытом редакторе кода Visual Studio Code
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63139-vscode
Ключевые слова: vscode
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:29, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Если серьёзно, то не вижу в данной новости ничего плохого. Code OSS это отдельный от Visual Studio Code продукт, и расширения Microsoft (вместе с их магазином приложений) всегда делал именно для VSCode. Именно поэтому существует OpenVSIX. Пусть эти компании используют открытые решения в виде других расширений, или делают свои.
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 12:33, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Пусть эти компании используют открытые решения в виде других расширений, или делают свои.

    Халявщики обидятся и начнут кричать о попранных правах)
    Жду осуждения от всяких FSF/OSI и прочих организаций легкого поведения.
    Ну и возможного форка и сбора денег на его существование.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:47, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На халяву себе WSL подгрузили, удаляйте, халявчики.
     
  • 3.15, Аноним (1), 12:48, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форум чего? Код у Code OSS и так открыт, а расширение С++ всегда было закрытым, как я помню.
     

  • 1.2, xsignal (ok), 12:31, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну а что вы ждали от корпорастов... Системдэшники, растовики, вэйлэндеры и прочие любители подарков от больших дядей в пиджаках - готовьтесь!
     
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 12:36, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Бредятина.
    VS Code всегда был проприетарным продуктом.
    Что тут удивительного.
     
     
  • 3.8, xsignal (ok), 12:38, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новости речь идёт о форках, а не о VS Code.
     
     
  • 4.11, iPony129412 (?), 12:44, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В новости речь идёт о форках, а не о VS Code.

    Конечно, но такая бизнес модель: "Вот код есть, но вы там не расслабляйтесь".

    > we (Microsoft) develop the Visual Studio Code product together with the community

    вот мы вместе разрабатываем проприетарный продукт, а не форки

     
  • 4.14, Аноним (1), 12:47, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У форков тоже закрытый код, так как открытая часть VSCode идёт под MIT. Windsurf, Cursor, у них всех код проприетарный. Вообще не понимаю, о чём люди в данной новости спорят.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:31, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Никто не уйдет от телеметрии микрософта! Всем пользоваться только бинарниками, которые хозяин предоставляет с барского плеча!
     
  • 1.4, Нуину (?), 12:32, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Маски сброшены. Надеюсь это приведет к улучшению открытой инфраструктуры для хомячков.
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:37, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда там мелкософт запретит "войти"?
     
  • 1.9, Герострат (?), 12:38, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне для цпп хватает Кати с анализатором шланга через LSP, а зачем нужен сабж я не очень понимаю
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:50, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кому-то и вима без расширений хватает с консолью, но это не значит, что другие хуже и их интересы не должны учитываться.
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:41, 25/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.12, Нуину (?), 12:45, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > но разработчики форка Cursor использовали для обхода обратный прокси

    Справделивости ради у всех просто были костыли для обхода. Это все равно, что ходить в столовую бесплатно, показывая корочку сотрудника. Но вот лавочку прикрыли, стали карточки проверять на входе.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру