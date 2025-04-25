Релиз набора компиляторов GCC 15

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|1.2, Аноним (-), 22:46, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Слушайте, а что с GNU Pascal случилось? Почему компилятор никак не развивается? Почему всякое непотребство типа Modula-2 (вообще кто-то слышал что то об этом языке?) или Objective-C поддерживаются, а Паскаль нет?
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|2.4, _ (??), 23:05, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ждут когда ты придёшь и сделаешь! Больше некому. Не подведи!
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|2.6, Аноним (6), 23:07, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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почти все одиночки сидят на freepascal + lazarus, в некоторых корпорациях еще Delphi используется, но там лицензия от 3500 $
GNU Pascal как бы не нужен никому
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|3.9, Аноним (-), 23:16, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Delphi много где используется в бизнес сегменте (не путать с серверами и ынтерпрайзом). А вот free pascal редкостное днище, которое даже до турбопаскаля 90-х не дотягивает даже по качеству документации, впечатление что сделано тяп-ляп неорганизованной толпой людей.
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|4.11, Аноним (11), 23:18, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Delphi — это такой же паскаль, как Visaul Basic по сравнению с изначальным бейсиком.
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|4.33, Аноним (33), 00:44, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дельфи и живёт в бизнесе потому что у него есть коммерческая поддержка. В гнутом виде никому не необходим.
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|2.43, Аноним (43), 01:30, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Слушайте, а что с GNU Pascal случилось?
Пpoтуxло, зaвoнялoсь и испортилось, как и весь Пaскaль. На нём даже в шкoлaх никто уже не пишет. Место этому языку на пoмoйкe. Даже пoкoйный Niklaus Wirth сделал ставку на Обepoн, а не на Пaскaль.
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|2.55, Маняним (?), 03:07, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Modula-2 (вообще кто-то слышал что то об этом языке?)
Так это и есть улучшенная версия паскаля)
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|1.3, Аноним (3), 23:02, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Поддержка указания диапазонов целых значений в выражениях "case"
Скоро так и Паскаль догонят!
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|2.50, Маняним (?), 02:48, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как язык паскаль возможно лучшее что создано. Но то что он ушёл в обучение сыграло злую шутку.
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|1.7, Аноним (7), 23:10, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Поддержка присвоения имён циклам для того, чтобы ссылаться на них в коде.
зачем, если есть goto?
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|3.13, Аноним (7), 23:19, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так у них с логикой проблемы, метка то после цикла должна быть :) а то у них выход из цикла означает начать его заново.
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|3.14, Аноним (-), 23:19, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К хорошему всегда возвращаются. Никогда не понимал отказа от goto, ведь это крайне удобная вещь, с которой можно писать очень оптимизированный код, а не раздувать его ради простой функциональности на 100500 строк.
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|4.16, Аноним (7), 23:23, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Никогда не понимал отказа от goto,
так вам не на С надо писать, а на асм. В Си чисто по религии goto (фактически асмовский jump) быть не должно.
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|5.18, Аноним (-), 23:27, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С jmp, jnz/jne можно очень красивый код писать. А рилигия в программировании, как и любые догмы, скорее вредны. Нужно всегда отталкиваться от целесообразности и конкретных требований\пожеланий к проекту.
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|6.21, Аноним (7), 23:59, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> С jmp, jnz/jne можно очень красивый код писать.
так С создавали, чтобы абстрагироваться от асм и код был более структурным, а не jmp акробатика вверх-вниз. Но почему-то эту акробатику в виде примитивного goto оставили.
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|6.26, Аноним (11), 00:27, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В 8080 была такая замечательная вещь — CALL по условию/RET по условию. Количество джампов сокращало в разы.
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|7.45, Аноним (45), 02:09, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Прикинь, в ARM почти любая инструкция может быть исполнена по условию.
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|8.46, Аноним (46), 02:24, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У армов конечно, как и у ириски - очень вкусные инструкции, но лично меня всегда... текст свёрнут, показать
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|8.49, Маняним (?), 02:46, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Но почему тогда армы до сих пор годятся только для телефонов Сколько там уже пр... текст свёрнут, показать
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|9.56, Аноним (46), 03:33, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Помнится были даже смарты на интеле И всякие мини планшеты, тоже на интеле, у... текст свёрнут, показать
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|8.54, Аноним (54), 03:00, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Могла быть, лет 10 назад В ARMv8 биты предикации выкинули, а в Thumb их никогда... текст свёрнут, показать
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|4.22, Аноним (22), 00:07, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А надёжность?
"В своей следующей работе Дейкстра обосновал тот факт, что для кода без goto намного легче проверить формальную корректность."
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|5.38, Аноним (38), 01:19, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А надёжность?
> "В своей следующей работе Дейкстра обосновал тот факт, что для кода без goto намного легче проверить формальную корректность."
И сел со своей войной против goto в лужу.
Более подходящего способа для управления ресурсами в Си чем goto нет.
После такого его невозможно воспринимать всерьез.
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|3.15, Аноним (7), 23:21, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
конечно надо же сделать как в расте Ё тут пятиэтажный мат Named loops als... большой текст свёрнут, показать
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|4.53, Аноним (54), 02:53, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выдыхай. Эту фичу тру-UNIX деды придумали для Limbo тридцоть лет назад, оттуда ее позаимствовали в Go и Rust. Одобрено ЪUNIXЪ-Омниссией с 1995, проверено временем.
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|2.12, Аноним (7), 23:18, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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for (int i = 0; i < n; ++ i) {
for (int j = 0; j < n; ++ j) {
if (something (i, j))
goto end;
}
}
end:
С goto куда интуитивно, чем пихать лейбл в начало оператора for (даблфейспалм). По логике меток, вы возвращаетесь и начинаете циклы заново, а не выходите из него вовсе.
тог уж так надо было так писать, куда интуитивно чем в начале.
for () { } : for-end-identifier;
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|3.19, Аноним (-), 23:37, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут много зависит от тимлида :) Если упёртый и аргументы в пользу goto не принимает, то придётся в функцию оборачивать и делать ретёрны.
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|4.20, Аноним (7), 23:56, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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из таких вложенных циклов я обычно выхожу устанавливая в максимальное значение инкрементируемую переменную.
for (int i = 0; i < n; ++ i) {
for (int j = 0; j < n; ++ j) {
if (something (i, j))
i = n;
break;
}
}
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|5.24, Аноним (28), 00:21, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Красиво, но фактически это тоже костыль, может быть даже похлеще goto, потому что всё равно оно вернётся и оценит i < 0 и только потом выйдет из цикла.
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|1.8, Аноним (8), 23:12, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Директива "#embed", предназначенная для встраивания в код
~/.ssh/github
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|2.47, Аноним (46), 02:28, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот Вы смеетесь, а эмбед это вообще чуть ли не самое крутое, что ввели в язык.
Понятно что можно всякое нехорошее с ним делать, но и крутые штуки, типа встраивания ресурсов в технодемки, делать тоже можно и нужно.
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|1.27, Аноним (-), 00:28, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> компилятор для языка COBOL
Очень актуальное, а главное своевременно решение. П.С. А кто-то видел живьём вообще этот КОБОЛ? А то рассказывают про банки и прочий энтерпрайз, но кого не спросишь, делают выпученные глаза.
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|2.32, abi (?), 00:43, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, видел живьём Fico Blaze Advisor в отечественном банке.
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|2.35, Аноним (11), 01:00, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пойдите на работу в банк и прочий энтерпрайз, увидите… а, для этого кобол для начала надо изучить.
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|1.36, cheburnator9000 (ok), 01:14, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> Возможность объявления переменных в операторе "if", например, "if (int x = get ()) {...}".
Ничего не понял это же прямо сейчас уже доступно нет??
https://godbolt.org/z/bPKqvsood в данном случае if это просто проверка либо на 0, либо можно использовать и для nulltpr.
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