Microsoft рассматривает возможность перевода Azure Linux на пакетную базу Fedora

26.04.2026 23:32 (MSK)

Конан Кудо (Conan Kudo), член технического комитета проекта Fedora, на прошедшей несколько дней назад online-встрече участников группы ELN (Enterprise Linux Next) упомянул желание компании Microsoft перевести дистрибутив Azure Linux частично на пакетную базу Fedora Linux. Для достижения более высокой производительности в Azure Linux требуется наличие сборок пакетов для архитектуры x86_64-v3 и разработчики Microsoft намеревались создать форк пакетной базы Fedora, пересобранный для x86_64-v3.

В настоящее время пакеты в Fedora собираются для архитектуры x86_64-v1, но на стадии обсуждения находится план предоставления в Fedora Linux 45 сборок пакетов для архитектуры x86_64-v3 в дополнение к сборкам x86_64-v1. Одним из трёх авторов инициативы является Кайл Господнетич (Kyle Gospodnetich), инженер из Micrоsoft. Данный план ещё не утверждён комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки Fedora Linux. Предполагается, что в случае одобрения плана можно будет совместить интересы обоих проектов, и организовать сотрудничество с Microsoft в области поддержки архитектуры x86_64-v3 в Fedora. В 2023 году на пакетную базу Fedora компания Amazon перевела дистрибутив Amazon Linux.

Версии x86-64-v* определяют неофициальный способ идентификации срезов состояния микроархитектуры, охватывающих определённые наборы расширений. Третья версия микроархитектуры x86-64 (x86-64-v3) применяется в процессорах Intel примерно с 2015 года (начиная с Intel Haswell) и отличающейся наличием расширений AVX, AVX2, BMI2, FMA, LZCNT, MOVBE и SXSAVE. Версия x86-64-v2 охватывает расширения SSE3, SSE4_2, SSSE3, POPCNT, LAHF-SAHF и CMPXCHG16B, а версия x86-64-v4 - AVX512F, AVX512BW, AVX512CD, AVX512DQ и AVX512VL. В большинстве случаев прирост производительности при сборке с оптимизациями для архитектуры x86-64-v3 составляет примерно 1%, но в отдельных ситуациях в приложениях, выполняющих большие вычисления, может наблюдаться более заметное повышение производительности.

Дистрибутив Azure Linux предоставляет небольшой типовой набор основных пакетов, выступающих универсальной основой для создания начинки контейнеров, хост-окружений и сервисов, запускаемых в облачных инфраструктурах и на edge-устройствах. Azure Linux применяется в качестве основы мини-дистрибутива WSLg, в котором предоставляются компоненты графического стека для организации запуска GUI-приложений Linux в окружениях на базе подсистемы WSL2 (Windows Subsystem for Linux). Для управления сервисами и загрузкой применяется системный менеджер systemd, а для управления пакетами поставляются пакетные менеджеры RPM и DNF.

Система сборки Azure Linux позволяет генерировать как отдельные RPM-пакеты на основе SPEC-файлов и исходных текстов, так и монолитные системные образы, формируемые при помощи инструментария rpm-ostree и обновляемые атомарно без разбивки на отдельные пакеты. Соответственно, поддерживается две модели доставки обновлений: через обновление отдельных пакетов и через перестроение и обновление всего системного образа. Доступен репозиторий, включающий около 3000 уже собранных RPM-пакетов, который можно использовать для компоновки собственных образов на основе файла конфигурации. Базовая платформа включает только самые необходимые компоненты и оптимизирована для минимального потребления памяти и дискового пространства, а также для высокой скорости загрузки.

  • 1.1, Аркагоблин (?), 23:44, 26/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Нестабильный дистрибутив в качестве основы для дистрибутива на котором работают коммерческие бизнес облака самой известной софтверной компании в мире? Интересно однако
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:47, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Нестабильный дистрибутив

    Так вроде же не про Arch речь

     
  • 2.4, Аноним (4), 23:50, 26/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >в качестве основы

    Так не основы, а частично (в первом абзаце).

    Но написано, что ещё ничего не утверждали, плюс:
    >В 2023 году на пакетную базу Fedora компания Amazon перевела дистрибутив Amazon Linux.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 00:08, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://habr.com/ru/news/960394/
    "20 октября 2025 года: Сбой в работе облачных сервисов AWS в центре обработки данных AWS в Северной Вирджинии. Инцидент затронул более 110 сервисов AWS и десятки тысяч клиентов компании по всему миру. "
     
     
  • 4.14, Аноним (4), 00:13, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И ? Есть какой-то сервис который не сбоит ?
    Есть понятия отказоустойчивости и SLA (Service-level agreement).
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:00, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Нестабильный дистрибутив

    Чего? Федора стабильнее тебя и массы других дистров.

     
  • 2.8, aname (ok), 00:01, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > пакетную базу Fedora

    Так они не на ведро, а на пакетную базу. Т.е., можно интерпретировать это как припахать забесплатно (естественно) мейтейнеров пакетной базы Федоры и получать свежак, более- менее оттестированый.

    Почему Федя? Видимо они там самые шустрые по некоторому количеству критериев.

     
  • 2.11, Аноним (11), 00:03, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Нестабильный дистрибутив в качестве основы для дистрибутива на котором работают коммерческие бизнес облака самой известной софтверной компании в мире?

    Посмотрели на виндовс и решили что федора стабильнее будет.

     

  • 1.2, Аноним (12), 23:46, 26/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Хитрый план по подрыву Федоры?
     
  • 1.5, Аноним (4), 23:54, 26/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >перевести дистрибутив Azure Linux частично на пакетную базу Fedora Linux

    https://azure.microsoft.com/ru-ru/solutions/linux-on-azure#productsandfeatures

     
  • 1.7, Аноним (3), 00:00, 27/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вы наткнулись на кошку. Погладьте её, чтобы пройти дальше

           ,
           \'-._           __
            \\  '-..____,.'  '.
             :'.         /    \'.
             :  )       :      : \
              ;'        '   ;  |  :
              )..      .. .:.'.;  :
             /::...  .:::...   ' ;
             ; _ '    __        /:\
             ':o>   /\o_>      ;:. '.
            '-'.__ ;   __..--- /:.   \
            === \_/   ;=====_.':.     ;
             ,/''--'...'--....        ;
                  ;                    ;
                .'                      ;
              .'                        ;
            .'     ..     ,      .       ;
           :       ::..  /      ;::.     |
          /      '.;::.  |       ;:..    ;
         :         |:.   :       ;:.    ;
         :         ::     ;:..   |.    ;
          :       :;      :::....|     |
          /\     ,/ \      ;:::::;     ;
        .:. \:..|    :     ; '.--|     ;
       ::.  :''  '-.,,;     ;'   ;     ;
    .-'. _.'\      / ';      \,__:      \
    '---'    '----'   ;      /    \,.,,,/
                       '----'            

     
     
  • 2.9, aname (ok), 00:02, 27/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    A cat is fine too ©
     

  • 1.13, Аноним (13), 00:11, 27/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Нет ни слова про Windows. Похоже всё.
     
  • 1.15, Аноним (15), 00:15, 27/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    ... то они на Linux-ядро переходят, то на BSD-ядро, - какие-то странные движения... сами - метаются, а страдают - конечные пользователи.
     

