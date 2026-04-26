Microsoft рассматривает возможность перевода Azure Linux на пакетную базу Fedora

Конан Кудо (Conan Kudo), член технического комитета проекта Fedora, на прошедшей несколько дней назад online-встрече участников группы ELN (Enterprise Linux Next) упомянул желание компании Microsoft перевести дистрибутив Azure Linux частично на пакетную базу Fedora Linux. Для достижения более высокой производительности в Azure Linux требуется наличие сборок пакетов для архитектуры x86_64-v3 и разработчики Microsoft намеревались создать форк пакетной базы Fedora, пересобранный для x86_64-v3.

В настоящее время пакеты в Fedora собираются для архитектуры x86_64-v1, но на стадии обсуждения находится план предоставления в Fedora Linux 45 сборок пакетов для архитектуры x86_64-v3 в дополнение к сборкам x86_64-v1. Одним из трёх авторов инициативы является Кайл Господнетич (Kyle Gospodnetich), инженер из Micrоsoft. Данный план ещё не утверждён комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки Fedora Linux. Предполагается, что в случае одобрения плана можно будет совместить интересы обоих проектов, и организовать сотрудничество с Microsoft в области поддержки архитектуры x86_64-v3 в Fedora. В 2023 году на пакетную базу Fedora компания Amazon перевела дистрибутив Amazon Linux.

Версии x86-64-v* определяют неофициальный способ идентификации срезов состояния микроархитектуры, охватывающих определённые наборы расширений. Третья версия микроархитектуры x86-64 (x86-64-v3) применяется в процессорах Intel примерно с 2015 года (начиная с Intel Haswell) и отличающейся наличием расширений AVX, AVX2, BMI2, FMA, LZCNT, MOVBE и SXSAVE. Версия x86-64-v2 охватывает расширения SSE3, SSE4_2, SSSE3, POPCNT, LAHF-SAHF и CMPXCHG16B, а версия x86-64-v4 - AVX512F, AVX512BW, AVX512CD, AVX512DQ и AVX512VL. В большинстве случаев прирост производительности при сборке с оптимизациями для архитектуры x86-64-v3 составляет примерно 1%, но в отдельных ситуациях в приложениях, выполняющих большие вычисления, может наблюдаться более заметное повышение производительности.

Дистрибутив Azure Linux предоставляет небольшой типовой набор основных пакетов, выступающих универсальной основой для создания начинки контейнеров, хост-окружений и сервисов, запускаемых в облачных инфраструктурах и на edge-устройствах. Azure Linux применяется в качестве основы мини-дистрибутива WSLg, в котором предоставляются компоненты графического стека для организации запуска GUI-приложений Linux в окружениях на базе подсистемы WSL2 (Windows Subsystem for Linux). Для управления сервисами и загрузкой применяется системный менеджер systemd, а для управления пакетами поставляются пакетные менеджеры RPM и DNF.

Система сборки Azure Linux позволяет генерировать как отдельные RPM-пакеты на основе SPEC-файлов и исходных текстов, так и монолитные системные образы, формируемые при помощи инструментария rpm-ostree и обновляемые атомарно без разбивки на отдельные пакеты. Соответственно, поддерживается две модели доставки обновлений: через обновление отдельных пакетов и через перестроение и обновление всего системного образа. Доступен репозиторий, включающий около 3000 уже собранных RPM-пакетов, который можно использовать для компоновки собственных образов на основе файла конфигурации. Базовая платформа включает только самые необходимые компоненты и оптимизирована для минимального потребления памяти и дискового пространства, а также для высокой скорости загрузки.



