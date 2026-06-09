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Обновление Chrome 149.0.7827.102 с устранением 17 критических уязвимстей

09.06.2026 08:59 (MSK)

Компания Google сформировала обновление Chrome 149.0.7827.102 с исправлением 74 уязвимостей, из которых 17 помечены как критические. С учётом проблем, исправленных неделю назад, в этом месяце в Chrome устранено 39 критических уязвимостей, что больше, чем за последние 10 лет существования проекта. Критические проблемы позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. Детали пока не раскрываются, известно лишь, что уязвимости вызваны обращением к памяти после её освобождения (use-after-free) в компонентах и API Ozone, Aura, File Input, TabStrip, Bluetooth, Gamepad, Autofill, Views, Printing, Compositing, Web Apps и Proxy.

Отдельно можно отметить критическую уязвимость CVE-2026-11640, вызванную целочисленным переполнением в библиотеке libyuv и затрагивающую не только браузеры на движике Chromium, но и потенциально и другие проекты, использующие данную библиотеку для масштабирования и преобразования видеокадров, такие как Android, VLC и Telegram.

Отдельно упоминается, что одна на из опасных уязвимостей (CVE-2026-11645), вызванная переполнением буфера в движке V8, была задействована в эксплоите, применявшемся для атаки на пользователей браузера до публикации исправления (0-day).

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: В Chrome устранено 429 уязвимостей, а в Android - 124
  3. OpenNews: Релиз Chrome 149
  4. OpenNews: Google случайно раскрыл детали неисправленной уязвимости в Chromium
  5. OpenNews: Google увеличил вознаграждение за выявление уязвимостей в Android до $1.5 млн, а в Chrome - до $500 тысяч
  6. OpenNews: За апрель в Firefox устранено 423 уязвимости
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65646-chrome
Ключевые слова: chrome, libyuv
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:17, 09/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    > одна на из опасных уязвимостей (CVE-2026-11645), вызванная переполнением буфера в движке V8, была задействована в эксплоите, применявшемся для атаки на пользователей браузера до публикации исправления (0-day)

    А говорили, что тысяча глаз не работает

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:21, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при чем тут они?
    Зачастую юзеров просто ломают, а те у которых есть деньги просят провести расследование и аудит.
    Приходят умные люди с опытом и находят уязвимость.
    Рядовые васяны на такое не способны.
     

  • 1.2, АДмин (?), 09:18, 09/06/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот кстати если комментаторы с ОпенНета не расскажут как они добиваются безопасности на своих ПК и серверах день будет унылым ...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:33, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они просто не используют дерьмище вроде "API Ozone, Aura, File Input, TabStrip, Bluetooth, Gamepad, Autofill, Views, Printing, Compositing, Web Apps и Proxy" -- то, что разработчики усиленно добавляют всё это в обязательные зависимости не совпадение. Я, лично, убеждён -- уязвимости добавляют сознательно.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:23, 09/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    > 39 критических уязвимостей
    > известно лишь, что уязвимости вызваны обращением к памяти после её освобождения (use-after-free)

    Типично.

    > критическую уязвимость CVE-2026-11640, вызванную целочисленным переполнением

    UBшки, наши любимые UBшки.

    > переполнением буфера в движке V8

    Эта музыка будет вечной)

     
     
  • 2.6, q (ok), 09:38, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сишники и буфер -- что кока-кола и ментос.
     
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