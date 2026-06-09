Обновление Chrome 149.0.7827.102 с устранением 17 критических уязвимстей

Компания Google сформировала обновление Chrome 149.0.7827.102 с исправлением 74 уязвимостей, из которых 17 помечены как критические. С учётом проблем, исправленных неделю назад, в этом месяце в Chrome устранено 39 критических уязвимостей, что больше, чем за последние 10 лет существования проекта. Критические проблемы позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. Детали пока не раскрываются, известно лишь, что уязвимости вызваны обращением к памяти после её освобождения (use-after-free) в компонентах и API Ozone, Aura, File Input, TabStrip, Bluetooth, Gamepad, Autofill, Views, Printing, Compositing, Web Apps и Proxy.

Отдельно можно отметить критическую уязвимость CVE-2026-11640, вызванную целочисленным переполнением в библиотеке libyuv и затрагивающую не только браузеры на движике Chromium, но и потенциально и другие проекты, использующие данную библиотеку для масштабирования и преобразования видеокадров, такие как Android, VLC и Telegram.

Отдельно упоминается, что одна на из опасных уязвимостей (CVE-2026-11645), вызванная переполнением буфера в движке V8, была задействована в эксплоите, применявшемся для атаки на пользователей браузера до публикации исправления (0-day).



