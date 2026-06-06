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В Chrome устранено 429 уязвимостей, а в Android - 124

05.06.2026 23:43 (MSK)

Компания Google внесла изменения в объявление о выпуске Chrome 149, в котором раскрыла сведения об устранении 429 уязвимостей. 22 уязвимости отмечены как критические, а 87 - как опасные. Критические проблемы позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. Детали пока не раскрываются, упомянуто только, что большая часть критических проблем вызвана переполнением буфера или обращением к уже освобождённой памяти в компонентах ANGLE, Ozone, Chromecast, Chromoting, GFX и процессе для взаимодействия с GPU. Наибольший размер вознаграждения за уязвимость составил 97 тысяч долларов.

Дополнительно можно отметить публикацию июньского отчёта об уязвимостях в Android, в котором упомянуто 124 уязвимости. 18 уязвимостям присвоен критический уровень опасности. 2 критические уязвимости присутствуют во фреймворках и позволяют совершить удалённую атаку для выполнения своего кода в системе без необходимости совершения пользователем каких-либо действий. 13 критических уязвимостей присутствуют в системных компонентах и позволяют поднять свои привилегии в системе. 3 критические проблемы выявлены в проприетарных компонентах Qualcomm.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 149
  3. OpenNews: При помощи AI-модели Mythos выявлены 23 тысячи уязвимостей в открытом ПО
  4. OpenNews: Релиз Firefox 150 с устранением 359 уязвимостей
  5. OpenNews: Обновления Firefox 150.0.1 и Chrome 147.0.7727.137 с устранением критических уязвимостей
  6. OpenNews: Обновление Firefox 150.0.2. За апрель в Firefox устранено 423 уязвимости
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65624-chrome
Ключевые слова: chrome, android
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Обсуждение (6) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:17, 06/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Нейросети сносят чьи-то закладки до того как их нейросетями найдут васяны.  
     
  • 1.2, Аноним (1), 00:19, 06/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:20, 06/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    В жырнолисе почему-то какая-то чепуха в основном, а тут прямо как закладки выглядит.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:25, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С равзвитием нейросетей, Ии будет исправлять ошибки.
    Но Ии, в руках злоумышленников, будет создавать все более изощренные методы.
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:32, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - https://opennet.ru/65405-firefox
    - https://opennet.ru/65260-firefox
     

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