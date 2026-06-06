Компания Google внесла изменения в объявление о выпуске Chrome 149, в котором раскрыла сведения об устранении 429 уязвимостей. 22 уязвимости отмечены как критические, а 87 - как опасные. Критические проблемы позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. Детали пока не раскрываются, упомянуто только, что большая часть критических проблем вызвана переполнением буфера или обращением к уже освобождённой памяти в компонентах ANGLE, Ozone, Chromecast, Chromoting, GFX и процессе для взаимодействия с GPU. Наибольший размер вознаграждения за уязвимость составил 97 тысяч долларов.

Дополнительно можно отметить публикацию июньского отчёта об уязвимостях в Android, в котором упомянуто 124 уязвимости. 18 уязвимостям присвоен критический уровень опасности. 2 критические уязвимости присутствуют во фреймворках и позволяют совершить удалённую атаку для выполнения своего кода в системе без необходимости совершения пользователем каких-либо действий. 13 критических уязвимостей присутствуют в системных компонентах и позволяют поднять свои привилегии в системе. 3 критические проблемы выявлены в проприетарных компонентах Qualcomm.



