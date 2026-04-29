Обновления Firefox 150.0.1 и Chrome 147.0.7727.137 с устранением критических уязвимостей

Доступен корректирующий выпуск Firefox 150.0.1, в котором устранено 28 уязвимостей (19 уязвимостей собрано под CVE-2026-7322, 4 под CVE-2026-7323 и 4 под CVE-2026-7324). Все уязвимости вызваны проблемами при работе с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. 19 уязвимостям присвоен критический уровень опасности, подразумевающий возможность исполнения кода атакующего с обходом sandbox-изоляции при открытии специально оформленной web-страницы. Не связанные с безопасностью изменения в Firefox 150.0.1: Решена проблема с некорректным отображением выпадающих меню (вместо выпадающего списка все элементы сразу показывались в раскрытом виде).

Исправлена ошибка, приводившая к некорректной загрузке Facebook и других сайтов на системах с установленным антивирусом Bitdefender.

Устранена проблема, приводившая к повторному выводу запроса предоставления доступа к данным о местоположении после отказа предоставить доступ.

Решена проблема, не позволявшая добавить вкладки в некоторых ранее сохранённые группы вкладок.

Устранена ошибка, приводившая к пропаданию рамок и контуров у некоторых элементов страниц после использования масштабирования щипком или умного масштабирования в macOS и Windows. Компания Google сформировала обновление Chrome 147.0.7727.137 с исправлением 30 уязвимостей, из которых 4 помечены как критические. Критические проблемы позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. Детали пока не раскрываются, известно лишь, что уязвимости вызваны обращениями к уже освобождённой памяти (Use-after-free) в Canvas (CVE-2026-7363), средствах для людей с ограниченными возможностями (CVE-2026-7344), компоненте формировании интерфейса Views (CVE-2026-7343) и коде, специфичном для платформы iOS (CVE-2026-7361).



