Релиз Firefox 150 с устранением 359 уязвимостей

21.04.2026 18:33 (MSK)

Состоялся релиз web-браузера Firefox 150 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 140.10.0 и 115.35.0. На стадию бета-тестирования в ближайшие часы будет переведена ветка Firefox 151, релиз которой намечен на 19 мая.

Основные новшества в Firefox 150 (1, 2, 3):

  • Устранено 359 уязвимостей (56 уязвимостей собрано под CVE-2026-6784, 155 под CVE-2026-6785, 110 под CVE-2026-6786, а остальные под отдельными CVE). 345 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Большая часть проблем выявлена при проверке кода AI-моделями.
  • В контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на ссылке, добавлена кнопка для быстрого открытия содержимого ссылки в режиме Split View, позволяющем в одном окне бок о бок просмотреть содержимое двух вкладок. После вызова режима Split View из контекстного меню вкладки добавлена возможность выбора второй вкладки через поиск по открытым вкладкам. В контекстное меню вкладки также добавлена кнопка "Reverse Tabs", позволяющая поменять местами вкладки в левом и правом блоке Split View.
  • Предложена служебная страница about:translations, предоставляющая отдельный интерфейс для перевода текста с одного языка на другой. Перевод осуществляется в режиме реального времени по мере набора. Для быстрого перехода на данную страницу можно использовать подсказку, появляющуюся при начале набора слова "translate" в адресной строке.
  • На платформе Linux задействован штатный интерфейс выбора Emoji, предоставляемый библиотекой GTK. Интерфейс вызывается при двойном нажатии Ctrl+"." в формах ввода текста.
  • Обеспечено формирование rpm-пакетов для Red Hat Enterprise Linux, Fedora, openSUSE и других дистрибутивов, использующих пакетный менеджер RPM.
  • Предоставлена возможность передачи через буфер обмена информации сразу о нескольких вкладках: если выделить в панели несколько вкладок и выбрать в контекстном меню "Share → Copy X links", то в буфер обмена будут помещены заголовки и URL выделенных вкладок.
  • Во встроенный PDF-просмотрщик добавлены функции для изменения порядка, копирования, вставки, удаления и экспорта страниц из PDF-документа.
  • Для всех пользователей включено применение спецификации LNA (Local Network Access) для ограничения обращений к локальной системе (loopback, 127.0.0.0/8) или внутренней сети (192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8 и т.п.) при взаимодействии с публичными сайтами. Для обращения к внутренним ресурсам пользователь должен предоставить web-приложению специальные полномочия, так как подобная активность используются злоумышленниками для осуществления CSRF-атак на маршрутизаторы, точки доступа, принтеры, корпоративные web-интерфейсы и другие устройства и сервисы, принимающие запросы только из локальной сети. Кроме того, сканирование внутренних ресурсов может использоваться для косвенной идентификации или сбору сведений о локальной сети. Ранее подобная защита действовала только при включении режима усиленной защиты от отслеживания перемещений (ETP, Enhanced Tracking Protection => Strict).
  • В сборках для Windows реализована новая система управления профилями, возможность сохранения профиля в файл и поддержка использования Firefox для обособленных web-приложений.
  • В настройки добавлена опция (Settings > Tabs > Drag tabs), позволяющая отключить создания групп вкладок при перетаскивании мыши одной вкладки на другую для тех кто предпочитает управлять группировкой только через контекстно меню.
  • Интегрированный бесплатный VPN-сервис Firefox VPN теперь доступен пользователям из Канады, помимо пользователей США, Франции, Германии и Великобритании. Сервис позволяет обращаться к сайтам не напрямую, а через промежуточные прокси-серверы в разных странах, скрывающие IP-адрес пользователя. Имеется возможность включать VPN только для выбранных сайтов. Для активации VPN необходима регистрация учётной записи в Mozilla. В VPN-сервисе действует ограничение в 50 гигабайт трафика в месяц.


  • В инструментах для web-разработчиков в панель CSS добавлена отдельная секция с псевдоклассами, специфичными для элементов, такими как псевдокласс ":open", применяемый для раскрываемых элементов типа <dialog>, и ":visited" - применяемый для элементов <a> и <area>.

    В панели для отслеживания сетевой активности реализована индикация защищённых соединений, установленных с использованием сертификатов, выданных удостоверяющими центрами, отсутствующими в базе корневых сертификатов Mozilla.

  • Реализован API ariaNotify, позволяющий в web-приложениях для людей с проблемами со зрением выводить уведомления через экранный ридер.
  • Для элемента <media> реализована поддержка псевдо-классов (":playing", ":paused" и т.п.) для изменения стиля в зависимости от состояния воспроизведения.
  • Добавлен метод highlightsFromPoint(), возвращающий для указанной позиции на странице массив объектов HighlightHitResult с информацией о содержимом, выделенном при помощи CSS Custom Highlight API.
  • В CSS добавлена поддержка применения функции light-dark() к изображениям для адаптации к настройкам светлого или тёмного режима. В функции можно указать два изображения, которые будут выбраны в зависимости от светлого или тёмного режима. 
    
   light-dark(
     url("light-icon.png"),
     url("dark-icon.png")
   );
  • В CSS-функции color-mix() появилась поддержка смешивания произвольного числа значений цветов (ранее допускалось только смешивание двух цветов). 
    
   color-mix(in oklab, teal 20%, olive 30%, blue 50%)
  • Для изображений, загружаемых по мере прокрутки страницы ("loading=lazy"), варианты которых определены через свойство "srcset", реализована поддержка атрибута "sizes=auto". Данное значение позволяет браузеру автоматически выбирать подходящее изображение из набора "srcset" в зависимости от ширины доступной для элемента "img" области.
  • В версии Firefox для Android проведена работа по повышению стабильности, плавности и отзывчивости при навигации.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.firefox.com/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 149 с VPN и режимом разделения экрана
  3. OpenNews: До 10% аварийных завершений Firefox вызваны аппаратными проблемами с памятью
  4. OpenNews: Макеты обновлённого интерфейса Firefox, развиваемого под кодовым именем Nova
  5. OpenNews: Инструментарий для удаления избыточной функциональности из Chrome, Edge и Firefox
  6. OpenNews: GNOME и Firefox намерены отключить по умолчанию вставку средней кнопкой мыши
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65260-firefox
Ключевые слова: firefox
Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:52, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Как удалить эту зеленую надпись New как на 1 скрине?
     
     
  • 2.8, Аркагоблин (?), 19:11, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А она прям сильно мешает?
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:13, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Страдай. Вы же так любите рассказывать о самом кастомизируемом браузере на свете.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 19:17, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    about:config там я уверен есть опция.
     
  • 2.14, Аноним (15), 19:17, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Есть предпаоложение чтол она показывается один раз (возможно три раза)  после обновы.
     
  • 2.19, Аноним (-), 19:25, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Попробуй щелкнуть. Потом она перестанет показываться.
     
  • 2.22, Аноним (22), 19:37, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Добавить в firefox/profile-dir/chrome/userChrome.css :

    menuitem.badge-new::after {
      display: none;
    }

     

  • 1.2, Аноним (2), 18:54, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Очередное спасибо нейросетям за безопасность опен-сорса.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 19:39, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > 359 уязвимостей

    Сначала был раст - не помог. Теперь ИИ. Что дальше придумают?

     
     
  • 3.25, НяшМяш (ok), 19:44, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так там как толком не было раста, так и сейчас нет. https://4e6.github.io/firefox-lang-stats/ - 12% особо погоды не делают, когда там на дыpяшке и крестодыpяшке 40%.
     

  • 1.3, Аноним (3), 18:56, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Устранено 359 уязвимостей

    Как будто кто rm -rf firefox написал перед коммитом.

     
  • 1.4, Аноним (4), 18:59, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >с использованием сертификатов, выданных удостоверяющими центрами, отсутствующими в базе корневых сертификатов Mozilla

    Вот это нужная и актуальная штука.
    https://opennet.ru/56830-tls

     
     
  • 2.5, Аноним83 (?), 19:03, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да да, только белым господам из мурзиллы можно доверять, как они скажут так и правильно.
    А вот своему админу и себе доверять нельзя, нечего вообще себя слушать!
     
     
  • 3.7, Аноним (4), 19:10, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    При чём тут вы и ваш админ ?
    Стоит остерегаться разных сертификатов, которые выпускают конечно же для «нашей безопасности»!
     
     
  • 4.23, Мемоним (?), 19:38, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты прав, доверять можно только сертификатам от

    Amazon, Google, Microsoft, BEIJING CERTIFICATE AUTHORITY, China Financial Certification Authority, Chunghwa Telecom Co., Ltd., eMudhra Technologies Limited, iTrusChina Co.,Ltd., Staat der Nederlanden, Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu - TUBITAK

    Это все проверенные, надежные организации. Не абы кто.

     
     
  • 5.26, Аноним (4), 19:47, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    С китайскими вообще не сталкивался и не собираюсь.
    Они у себя так же устроили выжженую "локалку" где бдит КПК.
     

  • 1.6, Аноним (6), 19:07, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А починить drag&drop на вейланде так и не могут. Да и вообще, если я передумал перетаскивать тот же таб, эту операцию никак не отменить.
     
     
  • 2.11, oficsu (ok), 19:14, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > если я передумал перетаскивать тот же таб, эту операцию никак не отменить

    Firefox 149.0.2, kwin_wayland, вертикальная раскладка. Нажатие ESC отменяет операцию, мгновенно возвращая вкладку на своё место. Но только если курсор над любой из боковых панелей

     
  • 2.12, Аноним (12), 19:15, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А починить вейланд так и не могут.
     
  • 2.13, Аноним (15), 19:16, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это проблема вейланда.
     
     
  • 3.27, Аноним (24), 19:48, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А в вейленде вообще есть "непроблемы"? ...
     
  • 2.18, Аноним (-), 19:22, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >А починить drag&drop на вейланде так и не могут.

    Очередной наркоман.

    >если я передумал перетаскивать тот же таб, эту операцию никак не отменить.

    Что значит отменить? Зачем нужна такая функция как "отменить таб который я начал перетаскивать"? Делай так. Не отпуская кликнутую мышку, ты просто возвращаешь на прежнее место таб который ты передумал перетаскавать. Вот и всё!

     
     
  • 3.20, Аноним (6), 19:33, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кот бы говорил. А где ты его взял, найдёшь среди 10000 табов? Да, смотри, начал перетаскивать, но передумал, далее нажимаешь 2 кнопку мыши (ну или хотя бы эскейп) и тебе проигрывается анимация, как этот таб возвращается, туда, где ты его взял. Сейчас это операция  1 конец, а если попробуешь вручную вернуть, обязательно добавишь лишнюю группировку при этом.
     

  • 1.9, Аноним (9), 19:13, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    У меня фаерфокс 143.0.4 на 6 Андроиде. Мне страшно.
     
  • 1.17, Сладкая булочка (?), 19:21, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Надеюсь они на регулярной основе начнут использовать эти инструменты. Вообще интересно, чтобы ladybird тоже проверили.
     
     
  • 2.29, Анизантроп (?), 19:50, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ladybird должны проверять ladyboys
     
     
  • 3.30, Сладкая булочка (?), 19:55, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Ladybird должны проверять ladyboys

    Попробуй перевести слово.

     

  • 1.21, Аноним (21), 19:35, 21/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Пора переходить на Servo?
     
     
  • 2.28, Аноним (24), 19:50, 21/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это зависит от того, где больше безопасного кода на безопасном языке.
     

