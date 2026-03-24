Релиз Firefox 149 с VPN и режимом разделения экрана

|1.1, Аноним (1), 19:13, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
У меня большой монитор. Пусть сделают возможность просмотра 3-4 вкладок сразу.
|3.14, 12yoexpert (ok), 19:53, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
всё же гибкость никому не помешает, я бы добавил флаг компиляции для изменения количества столбцов вкладок
|3.19, nrv (ok), 20:01, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
0) всё-таки не совсем тот же эффект, тот же тулбар 2 раза будет
1) оконный менеджер, если это не тайловый или ещё какой продвинутый (надеюсь не вру, никогда не тыкал), позволяет удобно работать только с делением экрана напополам. Что впрочем не мешает захотеть того же от WM - делать на 3, 4..
2) с учетом многопроцессной архитектуры - будет ли меньше процессов в сравнении с 2 окнами?
|4.38, Аноним (38), 20:35, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
это же мозила, никогда они этого не сделают, им важнее фигню добавлять аля покет и аи
|1.5, Аноним (5), 19:21, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Для активации VPN необходима регистрация учётной записи в Mozilla. На первом этапе VPN-сервис доступен пользователям из США, Франции, Германии и Великобритании.
мозила скан паспорта требует или можно с французского впн создать акк и выбрать в профиле что ты француз?
|1.16, Аноним (16), 19:59, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Весьма интересно, но VPN работает на сетевом уровне, а http-прокси на прикладном. У них же явно прикладной уровень, зачем его называть VPN, мне решительно не ясно. И так у людей каша в голове.
И я ещё не говорю про тот факт, что ВПН засел в мозгах как средство обхода блокировок. Цепляюсь к корпоративному ВНП и все кто рядом уверены, что я там блокировки обхожу. При этом у меня последние 15 лет ничего не менялось, использую тот же впн для той же работы и все про это были в курсе. Теперь же это такой триггер, что весь прошлый опыт выветрился куда-то.
|3.30, Аноним (16), 20:26, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Для них точно ВПН не нужен. Работает даже в режиме белых списков.
|2.34, Аноним (35), 20:31, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
это вопросы к образовательной системе РФ.
если в РКН работают такие спецы,
что не могут осознать для чего нужен впн,
то остается только "понять и простить"
|3.40, 12yoexpert (ok), 20:39, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ты батрачишь на них, а не они на тебя
ты уверен, что что-то не так с системой образования, которая выращивает дойных коров? довольно эффективно
|4.48, Аноним (3), 20:59, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Твоё злорадство вообще не понятно, ты же из Беларуси и наверное в 2020 на своей шкуре ощутил систему.
|3.41, Аноним (38), 20:40, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
а причем тут образование? в школах преподавать L2 и L3 и контрольные устраивать, ну не с бгп фулл вью, но с оспф)))) смешно
вообще vpn, в разных местах понимают по разному, когда в пройдерской конторе работал так называли влан между офисами клиента если он желал плоскую сеть.
|3.49, Аноним (49), 21:02, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Роскомпозор знает только один термин - "средство обхода блокировок" . Детали их не интересуют .
|1.17, Аноним (17), 19:59, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
"Для активации VPN необходима регистрация учётной записи в Mozilla"
Можете закапывать
|2.43, Аноним (38), 20:41, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
да какбы и пофиг, чем больше блокируют тем чище совесть это обходить
|1.21, Songo (ok), 20:07, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Для активации VPN необходима регистрация учётной записи в Mozilla.
Всю суть VPN угробили :(((
Вот что мешало сделать без учётки???
|2.27, Аноним (27), 20:24, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так а че учётку на зарегать?
Быстренько, через гугл и все пасы, закладки, сетинги синхронятся промеж девайсов.
|
|3.44, Аноним (38), 20:43, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
чтобы утекло это все, если не с компа то с телефона, а если не с него то планшета где жена или ребенок чегото натыкали ага
|1.29, Аноним (29), 20:26, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
этими вещами должен заниматься wm, а задача фокса уметь удобно из коробки выделять таб в отдельное окно (сейчас тоьько с пом расширения типа tab detach)
|1.31, Аноним (31), 20:26, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
То есть теперь кроме сервиса "Mozilla VPN", который "недоступен в вашей стране, присоединиться к списку ожидания" для россиян появится также "Firefox VPN", который "недоступен в вашей стране"? Удобно, полезно.
|
|2.33, Аноним (35), 20:29, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
впн через прокси
впн через впн
прокси через прокси.
есть варианты?
|1.36, Nicho (ok), 20:33, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну хоть начали добавлять нужные функции, осталось еще рабочие пространства и ускорить загрузку страниц
|1.46, Аноним (46), 20:55, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Пока кто-то старательно портит свой браузер Mozilla продолжает развивать и улучшать Firefox.
|1.51, eugener (ok), 21:11, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вопрос к тем, кто возмущается необходимостью аккаунта для vpn — вы что, реально firefox без аккаунта используете?
Ведь у каждого айтишника сейчас как минимум комп, ноут, планшет, смартфон — на каждом firefox — и что живёте без синхронизации (как минимум паролей) между устройствами?
|