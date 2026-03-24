Релиз Firefox 149 с VPN и режимом разделения экрана

24.03.2026 19:07 (MSK)

Состоялся релиз web-браузера Firefox 149 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 140.9.0 и 115.34.0. На стадию бета-тестирования в ближайшие часы будет переведена ветка Firefox 150, релиз которой намечен на 21 апреля.

Основные новшества в Firefox 149 (1, 2, 3):

  • Включена поддержка режима Split View, позволяющего бок о бок в одном окне просмотреть содержимое двух вкладок. Режим активируется через кнопку "Add Split View" в контекстном меню, показываемом при клике правой кнопкой мыши на вкладках. При нажатии данной кнопки содержимое окна разделяется на две части и в правой части открывается содержимое страницы новой вкладки. Если выбрать опцию для группы из двух вкладок, указанные вкладки сразу будут раскрыты рядом с друг другом. Допускается произвольное изменение размера правой и левой области просмотра через перетаскивание мышью полосы-разделителя. Активная вкладка при одновременном просмотре выделяется красной рамкой.

  • В состав интегрирован бесплатный VPN-сервис Firefox VPN (не путать с Mozilla VPN), позволяющий обращаться к сайтам не напрямую, а через промежуточные прокси-серверы в разных странах, скрывающие IP-адрес пользователя. Имеется возможность включать VPN только для выбранных сайтов. Для активации VPN необходима регистрация учётной записи в Mozilla. На первом этапе VPN-сервис доступен пользователям из США, Франции, Германии и Великобритании. В VPN-сервисе действует ограничение в 50 гигабайт трафика в месяц.
  • Добавлена функция Tab Notes для прикрепления произвольных примечаний к вкладкам. Кнопка для добавления заметок помещена в контекстное меню и также показывается на эскизе, появляющемся при наведении курсора на вкладке. Для включения можно использовать настройку "browser.tabs.notes.enabled" на странице about:config или опцию в секции Firefox Labs на странице с настройками (about:preferences#experimental).
  • Предложена панель TrustPanel, вызываемая при нажатии на пиктограмму с изображением щита перед адресной строкой и комбинирующая ранее выводимые раздельно панели c параметрами приватности и безопасности.
  • Добавлена защита от отправки нечистыми на руку сайтами фоновых уведомлений для рекламы, спама и фишинга. Уведомления теперь автоматически блокируются, а предоставленные полномочия отзываются для любых сайтов, помеченных вредоносными сервисом SafeBrowsing.
  • Для ускорения вывода PDF-файлов задействовано аппаратное ускорение.
  • В конфигуратор панели (Customize Toolbar) добавлена возможность добавления на панель кнопки Share для отправки текущей вкладки другим пользователями и на другие устройства при помощи предоставляемых платформами Windows и macOS системных сервисов обмена информацией.
  • Для уменьшения поверхности атаки ужесточены требования к JavaScript-файлам, которые могут запускаться в родительском процессе, отвечающим за запуск дочерних процессов и базовую функциональность браузера, такую как интерфейс, профили, управление процессами и навигация.
  • Переделано оформление страниц, показываемых при возникновении ошибок при попытке открытия сайтов.
  • На платформе Linux вместо диалога GTK3 по умолчанию теперь используется XDG-портал org.freedesktop.portal.FileChooser, предоставляющий более функциональный интерфейс для выбора файлов.
  • Повышена надёжность загрузки с использованием протокола HTTP/3 при нестабильном сетевом соединении.
  • На платформе Windows для доступа к информации о местоположении задействован API Windows.Devices.Geolocation вместо старого API времён Windows 7.
  • Реализация декодировщика формата изображений JPEG XL переведена на использование библиотеки jxl-rs, написанной на языке Rust. Поддержка JPEG XL пока отключена по умолчанию и требует активации параметра "image.jxl.enabled" на странице about:config.
  • В инструментах для web-разработчиков в панель инспектирования хранилища добавлена кнопка для удаления всех записей в выбранном хранилище. В панели работы со стилями рядом с каждым CSS-элементом, связанным с показываемым в секции "Computed" вычисляемым значением, добавлена пиктограмма для перехода к этому элементу в секции "Rules".


  • Добавлена возможность вызова предоставляемой браузером реализации выпадающего меню при помощи метода showPicker() для показа рекомендаций автозаполнения текстового поля <input type="text"> на основе вариантов, определённых в блоке <datalist>.
  • В CSS-свойство "shape-outside" добавлена поддержка функций rect() и xywh() для формирования области обтекания текста. Ранее данные функции поддерживались только в CSS-свойствах clip-path и offset-path.
  • Для выбора шрифта с дополнительными математическими символами в CSS-свойство "font-family" добавлена поддержка значения "math", которое также используется по умолчанию для шрифта при выводе содержимого элемента <math>.
  • В HTML-элементы добавлена поддержка атрибута 'popover="hint"', позволяющего отображать автоматически скрываемые всплывающие подсказки, не приводящие к скрытию других типов всплывающих popover-блоков.
  • Для мультимедийных элементов (<audio>, <video>) включена поддержка псевдо-классов ":playing", ":paused", ":seeking", ":muted", ":buffering", ":stalled" и ":volume-locked".
  • Включена соответствующая требованиям спецификации реализация API HTMLMediaElement.captureStream(), позволяющего захватывать содержимое, отрисовываемое при помощи HTMLMediaElements (например, контент, выводимый через теги video и audio).
  • Добавлен API Reporting для получения информации о различных возможностях и проблемах, таких как нарушении правил CSP (Content Security Policy), Permissions-Policy, Integrity-Policy, Cross-Origin-Embedder-Policy, а также использовании устаревшей функциональности.
  • Реализован API CloseWatcher, позволяющий отслеживать в web-приложениях Close-запросы и реагировать на их поступление (например, можно создать обработчик нажатия кнопки "назад" на Android-смартфоне). Close-запросы формируются при попытке закрытия модальных (<dialog>) и всплывающих диалогов (popover="") через нажатие клавиши Esc, использование кнопки "назад" или экранный жест на смартфонах.
  • В версии Firefox для Android проведена работа по улучшению навигации и обновлены панель инструментов, список вкладок и меню. Добавлена возможность закрытия всплывающих popover-элементов и диалогов системной кнопкой "назад". Добавлена настройка "media.peerconnection.ice.obfuscate_host_addresses" для обфускации имён хостов, определяемых через mDNS, что позволяет скрыть информацию о внутренних адресах при использовании WebRTC.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 149 устранено 70 уязвимостей. 55 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.firefox.com/en-US/...)
  • 1.1, Аноним (1), 19:13, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    У меня большой монитор. Пусть сделают возможность просмотра 3-4 вкладок сразу.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:15, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    для этого есть оконный менеджер
     
     
  • 3.14, 12yoexpert (ok), 19:53, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    всё же гибкость никому не помешает, я бы добавил флаг компиляции для изменения количества столбцов вкладок
     
  • 3.19, nrv (ok), 20:01, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    0) всё-таки не совсем тот же эффект, тот же тулбар 2 раза будет
    1) оконный менеджер, если это не тайловый или ещё какой продвинутый (надеюсь не вру, никогда не тыкал), позволяет удобно работать только с делением экрана напополам. Что впрочем не мешает захотеть того же от WM - делать на 3, 4..
    2) с учетом многопроцессной архитектуры - будет ли меньше процессов в сравнении с 2 окнами?
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 20:35, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    это же мозила, никогда они этого не сделают, им важнее фигню добавлять аля покет и аи
     
  • 2.4, Аноним (4), 19:17, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Можно просто поместить 3-4 окна рядом
     
  • 2.22, СтолярКодерДжон (?), 20:10, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    О, круто, не успели убрать баги из Esr, как сделали заторазделение экрана.
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:16, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Молодцы! Пользуюсь FDE, которая хоть и на beta-ветке но каких-то косяков или падений уже давно не было:
    https://www.firefox.com/ru/channel/desktop/developer/
     
  • 1.5, Аноним (5), 19:21, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Для активации VPN необходима регистрация учётной записи в Mozilla. На первом этапе VPN-сервис доступен пользователям из США, Франции, Германии и Великобритании.

    мозила скан паспорта требует или можно с французского впн создать акк и выбрать в профиле что ты француз?

     
     
  • 2.8, Аноним (3), 19:26, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://www.mozilla.org/ru/account/
     
  • 2.24, Аноним (24), 20:13, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Просто по-французски надо подтвердить возраст.
     

  • 1.6, Аноним (3), 19:23, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >В состав интегрирован бесплатный VPN-сервис Firefox VPN

    И вот для чего он нужен в первую очередь:
    1) https://www.mozilla.org/ru/products/vpn/resource-center/what-is-a-vpn/
    2) https://azure.microsoft.com/ru-ru/resources/cloud-computing-dictionary/what-is

     
  • 1.7, Аноним (7), 19:25, 24/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.15, Аноним (15), 19:55, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Support mDNS hostname obfuscation on Android
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1581947
     
  • 1.16, Аноним (16), 19:59, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Весьма интересно, но VPN работает на сетевом уровне, а http-прокси на прикладном. У них же явно прикладной уровень, зачем его называть VPN, мне решительно не ясно. И так у людей каша в голове.

    И я ещё не говорю про тот факт, что ВПН засел в мозгах как средство обхода блокировок. Цепляюсь к корпоративному ВНП и все кто рядом уверены, что я там блокировки обхожу. При этом у меня последние 15 лет ничего не менялось, использую тот же впн для той же работы и все про это были в курсе. Теперь же это такой триггер, что весь прошлый опыт выветрился куда-то.

     
     
  • 2.26, Аноним (24), 20:17, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ваша работа это ставки на спорт? :)
     
     
  • 3.30, Аноним (16), 20:26, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Для них точно ВПН не нужен. Работает даже в режиме белых списков.
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 20:32, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    бабло не пахнет,
    но налоги дело святое
     
  • 2.34, Аноним (35), 20:31, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    это вопросы к образовательной системе РФ.
    если в РКН работают такие спецы,
    что не могут осознать для чего нужен впн,
    то остается только "понять и простить"
     
     
  • 3.40, 12yoexpert (ok), 20:39, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ты батрачишь на них, а не они на тебя

    ты уверен, что что-то не так с системой образования, которая выращивает дойных коров? довольно эффективно

     
     
  • 4.48, Аноним (3), 20:59, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Твоё злорадство вообще не понятно, ты же из Беларуси и наверное в 2020 на своей шкуре ощутил систему.
     
  • 3.41, Аноним (38), 20:40, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    а причем тут образование? в школах преподавать L2 и L3 и контрольные устраивать, ну не с бгп фулл вью, но с оспф)))) смешно

    вообще vpn, в разных местах понимают по разному, когда в пройдерской конторе работал так называли влан между офисами клиента если он желал плоскую сеть.

     
  • 3.49, Аноним (49), 21:02, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Роскомпозор знает только один термин - "средство обхода блокировок" . Детали их не интересуют .
     

  • 1.17, Аноним (17), 19:59, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    "Для активации VPN необходима регистрация учётной записи в Mozilla"
    Можете закапывать
     
  • 1.18, Avririon (ok), 20:01, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Pocкoмбиoмycop будет блокировать.
     
     
  • 2.43, Аноним (38), 20:41, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    да какбы и пофиг, чем больше блокируют тем чище совесть это обходить
     

  • 1.20, Аноним (20), 20:05, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >устранено 70 уязвимостей.

    А что как много то?

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 20:13, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://www.anthropic.com/news/mozilla-firefox-security
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 20:40, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Таких всего 6ть в отчете к 149й ветке.
     

  • 1.21, Songo (ok), 20:07, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Для активации VPN необходима регистрация учётной записи в Mozilla.

    Всю суть VPN угробили :(((
    Вот что мешало сделать без учётки???

     
     
  • 2.23, СтолярКодерДжон (?), 20:11, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Многоходовочка).
     
  • 2.27, Аноним (27), 20:24, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так а че учётку на зарегать?

    Быстренько, через гугл и все пасы, закладки, сетинги синхронятся промеж девайсов.

     
     
  • 3.32, Аноним (35), 20:28, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зачем?
    Кому то нужно, но в основном нет
     
  • 3.44, Аноним (38), 20:43, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    чтобы утекло это все, если не с компа то с телефона, а если не с него то планшета где жена или ребенок чегото натыкали ага
     
  • 2.47, Аноним (49), 20:57, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Учётка для привязки ограничения траффика .
     

  • 1.28, Аноним (35), 20:26, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    v149 - это же бета?
     
     
  • 2.39, Songo (ok), 20:37, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    По сути все версии бетки :)
     
  • 2.50, Аноним (3), 21:03, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сейчас это основа, бета будет 150, а ночная 151.
     

  • 1.29, Аноним (29), 20:26, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    этими вещами должен заниматься wm, а задача фокса уметь удобно из коробки выделять таб в отдельное окно (сейчас тоьько с пом расширения типа tab detach)
     
  • 1.31, Аноним (31), 20:26, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    То есть теперь кроме сервиса "Mozilla VPN", который "недоступен в вашей стране, присоединиться к списку ожидания" для россиян появится также "Firefox VPN", который "недоступен в вашей стране"? Удобно, полезно.
     
     
  • 2.33, Аноним (35), 20:29, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    впн через прокси
    впн через впн
    прокси через прокси.
    есть варианты?
     
     
  • 3.52, Аноним (3), 21:13, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://vc.ru/legal/2811104
     

  • 1.36, Nicho (ok), 20:33, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ну хоть начали добавлять нужные функции, осталось еще рабочие пространства и ускорить загрузку страниц
     
     
  • 2.37, Аноним (35), 20:35, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    на adsl до сих пор?
     
     
  • 3.45, Аноним (38), 20:45, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    госпаде, откуда, dialup по проводам и телефон с диском
     

  • 1.46, Аноним (46), 20:55, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Пока кто-то старательно портит свой браузер Mozilla продолжает развивать и улучшать Firefox.
     
  • 1.51, eugener (ok), 21:11, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вопрос к тем, кто возмущается необходимостью аккаунта для vpn — вы что, реально firefox без аккаунта используете?
    Ведь у каждого айтишника сейчас как минимум комп, ноут, планшет, смартфон — на каждом firefox — и что живёте без синхронизации (как минимум паролей) между устройствами?
     

