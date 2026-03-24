Релиз Firefox 149 с VPN и режимом разделения экрана

Состоялся релиз web-браузера Firefox 149 и сформированы обновления прошлых веток с длительным сроком поддержки - 140.9.0 и 115.34.0. На стадию бета-тестирования в ближайшие часы будет переведена ветка Firefox 150, релиз которой намечен на 21 апреля. Основные новшества в Firefox 149 (1, 2, 3): Включена поддержка режима Split View, позволяющего бок о бок в одном окне просмотреть содержимое двух вкладок. Режим активируется через кнопку "Add Split View" в контекстном меню, показываемом при клике правой кнопкой мыши на вкладках. При нажатии данной кнопки содержимое окна разделяется на две части и в правой части открывается содержимое страницы новой вкладки. Если выбрать опцию для группы из двух вкладок, указанные вкладки сразу будут раскрыты рядом с друг другом. Допускается произвольное изменение размера правой и левой области просмотра через перетаскивание мышью полосы-разделителя. Активная вкладка при одновременном просмотре выделяется красной рамкой.

В состав интегрирован бесплатный VPN-сервис Firefox VPN (не путать с Mozilla VPN), позволяющий обращаться к сайтам не напрямую, а через промежуточные прокси-серверы в разных странах, скрывающие IP-адрес пользователя. Имеется возможность включать VPN только для выбранных сайтов. Для активации VPN необходима регистрация учётной записи в Mozilla. На первом этапе VPN-сервис доступен пользователям из США, Франции, Германии и Великобритании. В VPN-сервисе действует ограничение в 50 гигабайт трафика в месяц.

Добавлена функция Tab Notes для прикрепления произвольных примечаний к вкладкам. Кнопка для добавления заметок помещена в контекстное меню и также показывается на эскизе, появляющемся при наведении курсора на вкладке. Для включения можно использовать настройку "browser.tabs.notes.enabled" на странице about:config или опцию в секции Firefox Labs на странице с настройками (about:preferences#experimental).

Предложена панель TrustPanel, вызываемая при нажатии на пиктограмму с изображением щита перед адресной строкой и комбинирующая ранее выводимые раздельно панели c параметрами приватности и безопасности.

Добавлена защита от отправки нечистыми на руку сайтами фоновых уведомлений для рекламы, спама и фишинга. Уведомления теперь автоматически блокируются, а предоставленные полномочия отзываются для любых сайтов, помеченных вредоносными сервисом SafeBrowsing.

Для ускорения вывода PDF-файлов задействовано аппаратное ускорение.

В конфигуратор панели (Customize Toolbar) добавлена возможность добавления на панель кнопки Share для отправки текущей вкладки другим пользователями и на другие устройства при помощи предоставляемых платформами Windows и macOS системных сервисов обмена информацией.

Для уменьшения поверхности атаки ужесточены требования к JavaScript-файлам, которые могут запускаться в родительском процессе, отвечающим за запуск дочерних процессов и базовую функциональность браузера, такую как интерфейс, профили, управление процессами и навигация.

Переделано оформление страниц, показываемых при возникновении ошибок при попытке открытия сайтов.

На платформе Linux вместо диалога GTK3 по умолчанию теперь используется XDG-портал org.freedesktop.portal.FileChooser, предоставляющий более функциональный интерфейс для выбора файлов.

Повышена надёжность загрузки с использованием протокола HTTP/3 при нестабильном сетевом соединении.

На платформе Windows для доступа к информации о местоположении задействован API Windows.Devices.Geolocation вместо старого API времён Windows 7.

Реализация декодировщика формата изображений JPEG XL переведена на использование библиотеки jxl-rs, написанной на языке Rust. Поддержка JPEG XL пока отключена по умолчанию и требует активации параметра "image.jxl.enabled" на странице about:config.

В инструментах для web-разработчиков в панель инспектирования хранилища добавлена кнопка для удаления всех записей в выбранном хранилище. В панели работы со стилями рядом с каждым CSS-элементом, связанным с показываемым в секции "Computed" вычисляемым значением, добавлена пиктограмма для перехода к этому элементу в секции "Rules".







Добавлена возможность вызова предоставляемой браузером реализации выпадающего меню при помощи метода showPicker() для показа рекомендаций автозаполнения текстового поля <input type="text"> на основе вариантов, определённых в блоке <datalist>.

В CSS-свойство "shape-outside" добавлена поддержка функций rect() и xywh() для формирования области обтекания текста. Ранее данные функции поддерживались только в CSS-свойствах clip-path и offset-path.

Для выбора шрифта с дополнительными математическими символами в CSS-свойство "font-family" добавлена поддержка значения "math", которое также используется по умолчанию для шрифта при выводе содержимого элемента <math>.

В HTML-элементы добавлена поддержка атрибута 'popover="hint"', позволяющего отображать автоматически скрываемые всплывающие подсказки, не приводящие к скрытию других типов всплывающих popover-блоков.

Для мультимедийных элементов (<audio>, <video>) включена поддержка псевдо-классов ":playing", ":paused", ":seeking", ":muted", ":buffering", ":stalled" и ":volume-locked".

Включена соответствующая требованиям спецификации реализация API HTMLMediaElement.captureStream(), позволяющего захватывать содержимое, отрисовываемое при помощи HTMLMediaElements (например, контент, выводимый через теги video и audio).

Добавлен API Reporting для получения информации о различных возможностях и проблемах, таких как нарушении правил CSP (Content Security Policy), Permissions-Policy, Integrity-Policy, Cross-Origin-Embedder-Policy, а также использовании устаревшей функциональности.

Реализован API CloseWatcher, позволяющий отслеживать в web-приложениях Close-запросы и реагировать на их поступление (например, можно создать обработчик нажатия кнопки "назад" на Android-смартфоне). Close-запросы формируются при попытке закрытия модальных (<dialog>) и всплывающих диалогов (popover="") через нажатие клавиши Esc, использование кнопки "назад" или экранный жест на смартфонах.

В версии Firefox для Android проведена работа по улучшению навигации и обновлены панель инструментов, список вкладок и меню. Добавлена возможность закрытия всплывающих popover-элементов и диалогов системной кнопкой "назад". Добавлена настройка "media.peerconnection.ice.obfuscate_host_addresses" для обфускации имён хостов, определяемых через mDNS, что позволяет скрыть информацию о внутренних адресах при использовании WebRTC. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 149 устранено 70 уязвимостей. 55 уязвимостей вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.



