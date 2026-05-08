The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Обновление Firefox 150.0.2. За апрель в Firefox устранено 423 уязвимости

08.05.2026 14:17 (MSK)

Доступен корректирующий выпуск Firefox 150.0.2, в котором устранено 27 уязвимостей (10 уязвимостей собрано под CVE-2026-8093 и 16 под CVE-2026-8092). Все уязвимости вызваны проблемами при работе с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Всем уязвимостям присвоен высокий уровень опасности.

Отдельно компания Mozilla опубликовала отчёт о проверке кодовой базы Firefox при помощи AI-модели Claude Mythos, достигшей нового уровня в таких областях, как выявление уязвимостей, поиск и исправление ошибок. Отмечается, при использовании Mythos практически не было ложных срабатываний, в то время как прошлые попытки использования моделей GPT 4 и Sonnet 3.5 не рассматривались как успешные из-за обилия ложных отчётов. В апреле в Firefox было устранено 423 уязвимости, из которых 271 были выявлены сотрудниками Mozilla при помощи Claude Mythos. 180 уязвимостей из 271 признаны опасными, 80 присвоен умеренный уровень опасности, а 11 - низкий.

Не связанные с безопасностью исправления в Firefox 150.0.2:

  • Исправлена проблема, приводившая к некорректной работе web-камеры при видеовызовах.
  • Устранена ошибка, из-за которой на сайтах во внутренних или корпоративных сетях вместо запроса аутентификации показывалась пустая страница.
  • Исправлена проблема во встроенном PDF-просмотрщике, из-за которой не работала функция выделения текста на отсканированных изображениях.
  • Исправлена ошибка, из-за которой не исчезала метка "New" в элементе меню Split View.
  • Решена проблема, приводившая к аварийному завершению процесса-обработчика вкладки после перетаскивания мышью вложенных каталогов на страницу.
  • Устранено пропадание или некорректное отображение части содержимого при просмотре сайтов с продвинутыми 3D-эффектами.
  • Исправлена ошибка, мешавшая корректному завершению процедуры создания локальной резервной копии.
  • Устранено мерцание или сбои при отображении панели навигации и статусной строки при редактировании адреса страницы.
  • Устранено искажение пиктограмм поисковых рекомендаций, показываемых при вводе в адресной строке.


  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2026...)
  2. OpenNews: Обновления Firefox 150.0.1 и Chrome 147.0.7727.137 с устранением критических уязвимостей
  3. OpenNews: В Firefox встроен движок блокирования рекламы adblock-rust, используемый в Brave
  4. OpenNews: Уязвимость в API IndexedDB, позволяющая идентифицировать пользователей Firefox и Tor Browser
  5. OpenNews: Релиз Firefox 150 с устранением 359 уязвимостей
  6. OpenNews: Anthropic анонсировал AI-модель Claude Mythos, умеющую создавать рабочие эксплоиты
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65405-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:27, 08/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Уязвимости это хорошо, но зависание медиапроцесса не хотят пофиксить? На уязвимости большинству побоку, и так блобы drm во всех щелях запихнуты. Не ходите на недоверенные сайты и блокируйте левые скрипты. Они падение производительности после исправлений замеряют?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:41, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А некоторые DRM-контент не смотрят, поэтому браузер у них собран без поддержки его.
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 14:44, 08/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:43, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там у вас опять в ненанаглядном с фф случилось?
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:27, 08/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 423 уязвимости

    Они не пытаются больше раст использовать что ли?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:33, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Получается ли что Раст устарел, так и не сумев решить борров чекером массовые уязвимости в новом коде? Сейчас можно любой код на Си прогнать через Мифос и он натычет тебя носом где ошибки.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 14:39, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уязвимости не проблема. Вот постоянные зависания и глюки вебрендерера (он как раз на расте) большая проблема. Впрочем, давно не сталкивался, теперь таб фризится целиком (раньше он физился частично). Не знаю, на что они рассчитывали, но субъективно с гонками стало только хуже и, видимо, средства инструментирования всё ещё никакие.
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:30, 08/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    150 -> 150.0.1 На 4Gb увеличилось необходимое место для сборки (после новости про хром прям задумался). И начались странные тупняки, пришлось собрать без поддержки графического ускорения, после этого все нормализовалось.
    Посмотрим как 150.0.2 соберется
     
  • 1.5, Rev (ok), 14:35, 08/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне интересно, а где новости о закрытии сотен уязвимостей в Chrome?

    Гуглу разве не дали доступа к Mythos?

     
     
  • 2.7, Аноним (3), 14:40, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Гуглу разве не дали доступа к Mythos?

    Гугля видимо гордо не взяла доступ, ибо свою гемени пиарить надо, бабло то вложено.

     
     
  • 3.10, Аноним (1), 14:42, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугловские нейронки такое дно, они видимо только 4 битные все. Не удивлюсь если и 1/4 битные веса используют.
     
  • 2.8, Аноним (1), 14:40, 08/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это урон по репутации. Да и спонсоры не оценят, если все оплаченные зеродеи начнут исправлять.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру