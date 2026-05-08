Обновление Firefox 150.0.2. За апрель в Firefox устранено 423 уязвимости

Доступен корректирующий выпуск Firefox 150.0.2, в котором устранено 27 уязвимостей (10 уязвимостей собрано под CVE-2026-8093 и 16 под CVE-2026-8092). Все уязвимости вызваны проблемами при работе с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Всем уязвимостям присвоен высокий уровень опасности. Отдельно компания Mozilla опубликовала отчёт о проверке кодовой базы Firefox при помощи AI-модели Claude Mythos, достигшей нового уровня в таких областях, как выявление уязвимостей, поиск и исправление ошибок. Отмечается, при использовании Mythos практически не было ложных срабатываний, в то время как прошлые попытки использования моделей GPT 4 и Sonnet 3.5 не рассматривались как успешные из-за обилия ложных отчётов. В апреле в Firefox было устранено 423 уязвимости, из которых 271 были выявлены сотрудниками Mozilla при помощи Claude Mythos. 180 уязвимостей из 271 признаны опасными, 80 присвоен умеренный уровень опасности, а 11 - низкий. Не связанные с безопасностью исправления в Firefox 150.0.2: Исправлена проблема, приводившая к некорректной работе web-камеры при видеовызовах.

Устранена ошибка, из-за которой на сайтах во внутренних или корпоративных сетях вместо запроса аутентификации показывалась пустая страница.

Исправлена проблема во встроенном PDF-просмотрщике, из-за которой не работала функция выделения текста на отсканированных изображениях.

Исправлена ошибка, из-за которой не исчезала метка "New" в элементе меню Split View.

Решена проблема, приводившая к аварийному завершению процесса-обработчика вкладки после перетаскивания мышью вложенных каталогов на страницу.

Устранено пропадание или некорректное отображение части содержимого при просмотре сайтов с продвинутыми 3D-эффектами.

Исправлена ошибка, мешавшая корректному завершению процедуры создания локальной резервной копии.

Устранено мерцание или сбои при отображении панели навигации и статусной строки при редактировании адреса страницы.

Устранено искажение пиктограмм поисковых рекомендаций, показываемых при вводе в адресной строке.



