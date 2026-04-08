Anthropic анонсировал AI-модель Claude Mythos, умеющую создавать рабочие эксплоиты

|1.1, Аноним (1), 13:49, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> OpenBSD
"Only two remote holes in the default install, in a heck of a long time!"
Сколько ещё не замечено и ждёт своего часа?
|2.25, Аноним (25), 14:53, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сами Antrophic написали следующее:
> "This was the most critical vulnerability we discovered in OpenBSD with Mythos Preview after a thousand runs through our scaffold."
Самая критическая уязвимость в OpenBSD, которую они нашли, это один отказ в обслуживании.
|2.7, Аноним (7), 13:56, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
написано же unsafe, значит специально сделано, для повышения безопасности.
|2.6, q (ok), 13:55, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Продолжи мысль. Если дверь к квартиру можно взломать, значит лучше вообще никакую дверь не ставить, верно? Ты же к этому ведешь?
|1.5, 11009 (?), 13:54, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
вроде тут в новостях на днях у этого антрофика спалился как-то чел, у которого увели учетку от клода? Или я с чем-то попутал. Если это так, то получается, что левая нога не знает что происходит у правой руки? Забавно.
|1.8, Аноним (8), 14:03, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ребята, а может лучше писать код без уязвимостей?
> 27 лет остававшаяся незамеченной уязвимость в TCP-стеке
> OpenBSD, позволяющая удалённо инициировать аварийное завершение
> работы системы.
Академическое качество кода!
> Также найдена существовавшая 16 лет уязвимость в реализации
> кодека H.264 от проекта FFmpeg, и уязвимости в кодеках H.265 и
> av1, эксплуатируемые при обработке специально оформленного
> контента.
Ах! Классика!
> позволивший выполнить код с правами root через отправку
> специально оформленных сетевых пакетов на NFS-сервер из
> состава FreeBSD.
Какая прелесть. Даже угадывать не нужно какая причина этого))
|2.9, Аноним (9), 14:07, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ребята, а может лучше писать код без уязвимостей?
Пишите. А мы посмеёмся. Смеётся тот, кто смеётся последний
|2.11, Аноним (11), 14:12, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Ребята, а может лучше писать код без уязвимостей?
Покажите как надо ?
|2.13, Аноним (25), 14:18, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>> 27 лет остававшаяся незамеченной уязвимость в TCP-стеке
>> OpenBSD, позволяющая удалённо инициировать аварийное завершение
>> работы системы.
>Академическое качество кода!
Зря иронизируете. Сами Antrophic написали следующее:
> "This was the most critical vulnerability we discovered in OpenBSD with Mythos Preview after a thousand runs through our scaffold."
Самая критическая уязвимость в OpenBSD, которую они нашли, это один отказ в обслуживании.
|3.38, Аноним (-), 15:18, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Самая критическая уязвимость в OpenBSD, которую они нашли, это один отказ в обслуживании.
Ремотно инициируемый отказ в обслуживании. По сути как удаленный доступ к кнопке reset. Не нравится мне ваш сервак - ну я его и выпилю к хренам. Так то довольно неприятная штука если сервак нужный был.
|2.39, Аноним (40), 15:24, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ребята, а может лучше писать код без уязвимостей?
Гениально, Ватсон!
|1.12, Аноним (12), 14:17, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Недавно новость была, что они получили полный доступ к секретным данным пентагона. А теперь их ии резко поумнел в теме эксплойтов, вот уж совпадение.
|2.14, Аноним (11), 14:23, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Недавно новость была, что они получили полный доступ к секретным данным пентагона.
Настоящий «Глухой телефон», где-то кто-то невнимательно прочитал и понеслась...
Вы хоть погуглите немного.
|4.30, Аноним (12), 15:04, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Скорее намеренное замалчивание компании об этой саксесс стори. Из новости следует что доступ к данным у них есть, а также контроль за работой модели, который вообще убрать требуют, наплевав даже на свои законы.
|5.33, Аноним (11), 15:09, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Кто замалчивает ? Там судебный процесс, который все СМИ публично освещали.
Что вы пытаетесь сказать то ?
|5.34, Аноним (35), 15:11, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
- у анонима с опеннета есть доступ к данным Пентагона!
- но это чушь, нет подтверждений
- НАМЕРЕННОЕ ЗАМАЛЧИВАНИЕ
|2.31, Аноним (11), 15:05, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ошибки ищут в открытом ПО. Осильте прочитать "три строчки" новости.
|2.37, Аноним (-), 15:16, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Какое отношерие данная новость имеет к открытому ПО
В закрытом - уязвимости проблематично искать. За отсутствием там сорца :). Пусть за отдельные бабки раскошеливаются...
