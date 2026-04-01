Утечка кода инструментария Claude Code из-за забытого в NPM-пакете map-файла

01.04.2026 09:24 (MSK)

Компания Anthropic по недосмотру опубликовала в составе выпуска NPM-пакета claude-code 2.1.88 полный необфусцированный и не очищенный от внутренних компонентов исходный код инструментария Claude Code на языке TypeScript. Код попал в релиз в составе map-файла cli.js.map, применявшегося в ходе отладки. Для предотвращения подобных утечек разработчикам рекомендуется не забывать добавлять маску "*.map" в файл ".npmignore".

Архив с кодом имеет размер 59.8 МБ, включает 1884 файла и содержит более 500 тысяч строк кода. Энтузиасты начали тиражировать код на GitHub, но компания Anthropic инициировала рассылку DMCA-уведомлений для блокирования репозиториев с утекшим кодом на основании действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA).

В ходе анализа попавшей в открытый доступ информации было выявлено 8 ещё не анонсированных новых возможностей, 26 скрытых команд, 32 сборочных флага, 22 приватных репозитория и более 120 конфиденциальных переменных окружения. Среди скрытых возможностей:

  • Режим "Undercover", удаляющий следы участия AI при внесения изменений в публичные репозитории (не выставляет Co-Authored-By и не упоминает название модели и использование AI).
  • "Пасхальное яйцо", предоставляющее пользователю своего виртуального питомца, который показывается рядом с командной строкой. Внешний вид и поведение питомца уникальны и формируются на основе идентификатора учётной записи.
  • Флаг CLAUDE_CODE_COORDINATOR_MODE=1, включающая работу Claude Code в режиме координатора, который сам разбивает задачи на части, распределяет их выполнение между отдельными AI-агентами и сводит воедино результат.
  • Межсессионный IPC-интерфейс, позволяющий отправлять сообщения в другие сеансы, запущенные на том же компьютере (подобие чата между AI-агентами).
  • Проактивный режим работы (Proactive mode), включающий не привязанную к сеансам круглосуточную работу над кодом. Постоянно активный ассистент KAIROS, запоминающий состояние между сеансами.
  • Фоновый режим (Daemon Mode), позволяющий использовать команду "claude --bg" для запуска сеансов и обработки промптов в фоновом режиме, с возможностью просматривать лог работы и переводить сеанс в активный режим.
  • Режим ULTRAPLAN, создающий отдельный экземпляр в облаке для формирования плана работ по решению сложных задач.
  • Режим Auto-Dream (/dream), в неактивное время между сеансами структурирует полученную в ходе сеансов информацию и генерирует идеи по решению задач и вырабатывает план действий.
  • Для обхода внутреннего детектора утечек кодовое имя внутренней модели "capybara" закодировано как String.fromCharCode(99,97,112,121,98,97,114,97).
  • Телеметрия Tengu, отслеживающая и передающая на серверы Anthropic более 1000 типов событий.
  • Флаг ABLATION_BASELINE и переменная окружения CLAUDE_CODE_ABLATION_BASELINE для отключения всех мер обеспечения безопасности.
  • Скрытые команды, не упоминаемые в справке "--help":
    • /ctx-viz - визуализатор контекста
    • /btw - дополнительные вопросы
    • /good-claude - "пасхальное яйцо"
    • /teleport - перенос сеансов
    • /share - совместный доступ к сеансам
    • /summary - сводка
    • /ultraplan - планирование работы
    • /subscribe-pr - PR webhook
    • /autofix-pr автоисправление PR
    • /ant-trace - трассировка
    • /perf-issue - отчёт о производительности
    • /debug-tool-call - отладочные вызовы
    • /bughunter - отладка ошибок
    • /break-cache - сброс кэша
    • /onboarding - настройка
    • /oauth-refresh - обновление токена
    • /env - инспектирование окружения
    • /reset-limits - сброс состояния лимитов
    • /version - внутренний номер версии
    • /init-verifiers - настройка верификатора
    • /force-snip
    • /mock-limits
    • /bridge-kick
    • /backfill-sessions
    • /agents-platform
    • /dream
  • Недокументированные опции командной строки:
    • --bare - запуск без хуков и плагинов
    • --dump-system-prompt - вывод системного приглашения и выход
    • --daemon-worker=<k> - задаёт число фоновых процессов
    • --computer-use-mcp - активирует MCP-сервер
    • --claude-in-chrome-mcp - Chrome MCP
    • --chrome-native-host
    • --bg - запуск фонового сеанса
    • --spawn
    • --capacity <n> - ограничение числа параллельно выполняемых обработчиков
    • --worktree / -w - изоляция рабочего дерева Git

    Сборочные флаги:

    • KAIROS
    • PROACTIVE
    • COORDINATOR_MODE
    • RIDGE_MODE
    • DAEMON
    • BG_SESSIONS
    • ULTRAPLAN
    • BUDDY
    • TORCH
    • WORKFLOW_SCRIPTS
    • VOICE_MODE
    • TEMPLATES
    • CHICAGO_MCP
    • UDS_INBOX
    • REACTIVE_COMPACT
    • CONTEXT_COLLAPSE
    • HISTORY_SNIP
    • CACHED_MICROCOMPACT
    • TOKEN_BUDGET
    • EXTRACT_MEMORIES
    • OVERFLOW_TEST
    • TERMINAL_PANEL
    • WEB_BROWSER
    • FORK_SUBAGENT
    • DUMP_SYS_PROMPT
    • ABLATION_BASE
    • BYOC_RUNNER
    • SELF_HOSTED
    • MONITOR_TOOL
    • CCR_AUTO
    • MEM_SHAPE_TEL
    • SKILL_SEARCH
  • Более 120 недокументированных переменных окружения, среди которых DISABLE_COMMAND_INJECTION_CHECK, CLAUDE_CODE_ABLATION_BASELINE (отключает все механизмы безопасности), DISABLE_INTERLEAVED_THINKING,
  • Упоминание внутренних репозиториев, таких как anthropics/casino, anthropics/trellis, anthropics/forge-web, anthropics/mycro_manifests и anthropics/feldspar-testing.

Дополнение 1: В ходе анализа кода выявлена уязвимость, приводящая к отключению режима безопасности, не допускающем выполнение рискованных операций, например, запуска таких утилит, как curl. В коде выявлена настройка "MAX_SUBCOMMANDS_FOR_SECURITY_CHECK = 50", в соответствии с которой защита отключается при поступлении цепочки из более 50 подкоманд.

Дополнение 2: Инцидентом воспользовались злоумышленники и начали распространять на GitHub фиктивные архивы с утекшим кодом, содержащие файл ClaudeCode_x64.exe с вредоносным ПО Vidar, осуществляющим поиск и отправку конфиденциальных данных, паролей, ключей и токенов.

Обсуждение (34)
  • 1.1, Аноним (1), 11:09, 01/04/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Скрытые команды, не упоминаемые в справке "--help":
      /btw - дополнительные вопросы
    Да эта /btw сама постоянно показывается, когда он думает. Давно уже использую.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:58, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А пасхалка не работает, обман
     
     
  • 3.24, пох. (?), 13:38, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Песах еще не начался. Подожди до захода солнца.

     
  • 2.57, Аноним (57), 23:01, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот это интересней:

    Режим "Undercover", удаляющий следы участия AI при внесения изменений в публичные репозитории.

     

  • 1.3, Карлос Сношайтилис (ok), 11:26, 01/04/2026 [ответить]  
    		• +8 +/
    > компания Anthropic инициировала рассылку DMCA-уведомлений для блокирования репозиториев

    Там на питон и раст переписывают, такое уже не заблочишь: оригинального кода нет, по факту

     
  • 1.6, Аноним (6), 11:51, 01/04/2026 [ответить]  
    		• –8 +/
    Уже есть опенкод который поддерживает любые модели, даже локальные. Да и сам tui там выглядит лучше. Давно уже это не инновация, но они видимо не в курсе.
     
     
  • 2.43, rshadow (ok), 15:04, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там помимо моделей еще и обвязка важна. Одни тулзы лучше понимают когда с MCP работать, другие консоли в команде, третьи токены на чем-то (всякие кеши и индексы кодобазы) экономят с той-же моделью. В этом они и различны.
     
     
  • 3.52, Аноним (6), 19:48, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обвязка там как оно мне само сказало - json в контекст пихают. Нужна тулза или не нужна - токены будет жрать, сам я поменять или юзать другие тулзы не могу. Плюс там лицензия запрещает использовать модели без клауд кода (который может глючить, даже в стейбле). Чисто принудительный блоб в довесок к сервису за 100-200баксов в месяц. Но на ОПЕНнете такое любят, много фанатов мака, винды и прочего свободного бсдм.
     
  • 2.55, Blade Runner (-), 22:18, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Claude Code с DeepSeek API работает на одном уровне (или я разницы просто не заметил) с моделями от Anthropic. И именно за счёт внутренней магии в виде системных промптов, tools, скиллов, субагентов и прочего "добра". А OpenCode это шляпа, причем откровенная.
     
     
  • 3.63, TotoZalupa (?), 09:22, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пссс парень есть Gemma 3, которая почетче
     
  • 2.62, Аноним (62), 20:25, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > tui там выглядит лучше

    Вы что, реально с агетом через TUI /общаетесь/? Вайб-кодеры что ли?

     
     
  • 3.65, нах. (?), 16:41, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> tui там выглядит лучше
    > Вы что, реально с агетом через TUI /общаетесь/? Вайб-кодеры что ли?

    как ты думаешь, что такое Claude code и для чего оно?!

     

  • 1.8, пох. (?), 11:59, 01/04/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    ну ладно, исходники утекли - может кто-то починит теперь работу в редхатоидах без создания .git в корне проекта?
    claude наверное ж не возьмется, а еще и нажалуется создателям...


    (кстати что-то не видно в корне CLAUDE.md? Как так?!)

     
  • 1.10, pashev.ru (?), 12:29, 01/04/2026 [ответить]  
    		• +3 +/
    Да-да, забытого. Случайно. Верим. (Нет.)
     
     
  • 2.15, q (ok), 13:03, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Палю правду-матку: мира нет, есть только твой мозг в банке. Гугли солипсизм. Опровергни его. Если не сможешь - солипсизм верен.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 14:04, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Враньё. Солиасизм верен, если ты можешь его доказать.
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:19, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая может быть цель не случайного забывания?
     
     
  • 3.64, Gemorroj (ok), 11:22, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    такая же, как "конфликт" с пентагоном - увеличение продаж.
     

  • 1.11, клодовщик (?), 12:34, 01/04/2026 [ответить]  
    		• +5 +/
    > компания Anthropic инициировала рассылку DMCA-уведомлений для блокирования репозиториев

    главное не выйти на самих себя

    главное не выйти на самих себя

     
  • 1.14, Аноним (14), 13:00, 01/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Форкайте поправив лицензию.
     
     
  • 2.19, анон1 (?), 13:35, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кажется, это такой блокнот для лудоманов а-ля геймеры. Для легального бизнеса и прода не интересно.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:42, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кажется сегодня 1 апреля.
     

  • 1.21, Аноним (21), 13:35, 01/04/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.30, onanim (?), 13:58, 01/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    >  Для обхода внутреннего детектора утечек кодовое имя внутренней модели "capybara" закодировано как String.fromCharCode(99,97,112,121,98,97,114,97).

    сначала орнул, а потом приуныл.

    сначала орнул, а потом приуныл.

     
  • 1.37, Джон Титор (ok), 14:29, 01/04/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Режим "Undercover", удаляющий следы участия AI при внесения изменений в публичные репозитории (не выставляет Co-Authored-By и не упоминает название модели и использование AI).

    Да, от скромности Claude не умрет.

    Да, от скромности Claude не умрет.

     
  • 1.38, Джон Титор (ok), 14:32, 01/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Если фоновый режим или координация будет позволять дать ему задачу и заниматься другой, а через время совместно это смерджить, то это будет замечательно. Потому что меня достала агентная работа, где нужно подтверждать каждый шаг. Он или делает работу или нет.
     
  • 1.46, Аноним (46), 15:13, 01/04/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    >Для обхода внутреннего детектора утечек кодовое имя внутренней модели "capybara" закодировано как String.fromCharCode(99,97,112,121,98,97,114,97).

    Так всё же по недосмотру или кто-то слил?

    Так всё же по недосмотру или кто-то слил?

     
  • 1.48, Мемоним (?), 17:30, 01/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    А что, у Typescript такой мощный обфускатор, что после него скрипты совсем нечитаемые?
     
     
  • 2.51, нах. (?), 19:46, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты архив-то скачал? Там и до него ничего без той же клавы не понять. Лапшекод. Вероятней всего набредогенеренный ей же, но непонятно, куда девали собственно промпт. Наверное уровнем выше лежит, предусмотрительные, гады.

    Я теперь что-то и не удивлен что они сломали работу в редхате.

    Я теперь что-то и не удивлен что они сломали работу в редхате.

     
  • 2.54, Аноним (54), 21:45, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У вайбкодеров, это функция такая, неотключаемая.
     
     
  • 3.60, нах. (?), 10:13, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отключаемая, в смысле - уговариваемая промптом. Но тебе ж для этого придется код - читать!
     

  • 1.49, Аноним (49), 19:24, 01/04/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Это же не исходник бэка, это
     
  • 1.58, Аноним (58), 06:14, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Архив с кодом имеет размер 59.8 МБ

    По ссылке скачивается архив размером 9,45 МБ (9 917 836 байт)

     
     
  • 2.61, Аноним (61), 18:25, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это видимо первоапрельская шютка юмора такая. Больше фейкового крапа нагененрировать накладно вышло по токенам.
     

