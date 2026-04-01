Компания Anthropic по недосмотру опубликовала в составе выпуска NPM-пакета claude-code 2.1.88 полный необфусцированный и не очищенный от внутренних компонентов исходный код инструментария Claude Code на языке TypeScript. Код попал в релиз в составе map-файла cli.js.map, применявшегося в ходе отладки. Для предотвращения подобных утечек разработчикам рекомендуется не забывать добавлять маску "*.map" в файл ".npmignore". Архив с кодом имеет размер 59.8 МБ, включает 1884 файла и содержит более 500 тысяч строк кода. Энтузиасты начали тиражировать код на GitHub, но компания Anthropic инициировала рассылку DMCA-уведомлений для блокирования репозиториев с утекшим кодом на основании действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). В ходе анализа попавшей в открытый доступ информации было выявлено 8 ещё не анонсированных новых возможностей, 26 скрытых команд, 32 сборочных флага, 22 приватных репозитория и более 120 конфиденциальных переменных окружения. Среди скрытых возможностей: Режим "Undercover", удаляющий следы участия AI при внесения изменений в публичные репозитории (не выставляет Co-Authored-By и не упоминает название модели и использование AI).

"Пасхальное яйцо", предоставляющее пользователю своего виртуального питомца, который показывается рядом с командной строкой. Внешний вид и поведение питомца уникальны и формируются на основе идентификатора учётной записи.

Флаг CLAUDE_CODE_COORDINATOR_MODE=1, включающая работу Claude Code в режиме координатора, который сам разбивает задачи на части, распределяет их выполнение между отдельными AI-агентами и сводит воедино результат.

Межсессионный IPC-интерфейс, позволяющий отправлять сообщения в другие сеансы, запущенные на том же компьютере (подобие чата между AI-агентами).

Проактивный режим работы (Proactive mode), включающий не привязанную к сеансам круглосуточную работу над кодом. Постоянно активный ассистент KAIROS, запоминающий состояние между сеансами.

Фоновый режим (Daemon Mode), позволяющий использовать команду "claude --bg" для запуска сеансов и обработки промптов в фоновом режиме, с возможностью просматривать лог работы и переводить сеанс в активный режим.

Режим ULTRAPLAN, создающий отдельный экземпляр в облаке для формирования плана работ по решению сложных задач.

Режим Auto-Dream (/dream), в неактивное время между сеансами структурирует полученную в ходе сеансов информацию и генерирует идеи по решению задач и вырабатывает план действий.

Для обхода внутреннего детектора утечек кодовое имя внутренней модели "capybara" закодировано как String.fromCharCode(99,97,112,121,98,97,114,97).

Телеметрия Tengu, отслеживающая и передающая на серверы Anthropic более 1000 типов событий.

Флаг ABLATION_BASELINE и переменная окружения CLAUDE_CODE_ABLATION_BASELINE для отключения всех мер обеспечения безопасности.

Скрытые команды, не упоминаемые в справке "--help": /ctx-viz - визуализатор контекста /btw - дополнительные вопросы /good-claude - "пасхальное яйцо" /teleport - перенос сеансов /share - совместный доступ к сеансам /summary - сводка /ultraplan - планирование работы /subscribe-pr - PR webhook /autofix-pr автоисправление PR /ant-trace - трассировка /perf-issue - отчёт о производительности /debug-tool-call - отладочные вызовы /bughunter - отладка ошибок /break-cache - сброс кэша /onboarding - настройка /oauth-refresh - обновление токена /env - инспектирование окружения /reset-limits - сброс состояния лимитов /version - внутренний номер версии /init-verifiers - настройка верификатора /force-snip /mock-limits /bridge-kick /backfill-sessions /agents-platform /dream

Недокументированные опции командной строки: --bare - запуск без хуков и плагинов --dump-system-prompt - вывод системного приглашения и выход --daemon-worker=<k> - задаёт число фоновых процессов --computer-use-mcp - активирует MCP-сервер --claude-in-chrome-mcp - Chrome MCP --chrome-native-host --bg - запуск фонового сеанса --spawn --capacity <n> - ограничение числа параллельно выполняемых обработчиков --worktree / -w - изоляция рабочего дерева Git Сборочные флаги: KAIROS PROACTIVE COORDINATOR_MODE RIDGE_MODE DAEMON BG_SESSIONS ULTRAPLAN BUDDY TORCH WORKFLOW_SCRIPTS VOICE_MODE TEMPLATES CHICAGO_MCP UDS_INBOX REACTIVE_COMPACT CONTEXT_COLLAPSE HISTORY_SNIP CACHED_MICROCOMPACT TOKEN_BUDGET EXTRACT_MEMORIES OVERFLOW_TEST TERMINAL_PANEL WEB_BROWSER FORK_SUBAGENT DUMP_SYS_PROMPT ABLATION_BASE BYOC_RUNNER SELF_HOSTED MONITOR_TOOL CCR_AUTO MEM_SHAPE_TEL SKILL_SEARCH

Более 120 недокументированных переменных окружения, среди которых DISABLE_COMMAND_INJECTION_CHECK, CLAUDE_CODE_ABLATION_BASELINE (отключает все механизмы безопасности), DISABLE_INTERLEAVED_THINKING,

Упоминание внутренних репозиториев, таких как anthropics/casino, anthropics/trellis, anthropics/forge-web, anthropics/mycro_manifests и anthropics/feldspar-testing. Дополнение 1: В ходе анализа кода выявлена уязвимость, приводящая к отключению режима безопасности, не допускающем выполнение рискованных операций, например, запуска таких утилит, как curl. В коде выявлена настройка "MAX_SUBCOMMANDS_FOR_SECURITY_CHECK = 50", в соответствии с которой защита отключается при поступлении цепочки из более 50 подкоманд. Дополнение 2: Инцидентом воспользовались злоумышленники и начали распространять на GitHub фиктивные архивы с утекшим кодом, содержащие файл ClaudeCode_x64.exe с вредоносным ПО Vidar, осуществляющим поиск и отправку конфиденциальных данных, паролей, ключей и токенов.



