Утечка кода инструментария Claude Code из-за забытого в NPM-пакете map-файла

|1.1, Аноним (1), 11:09, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Скрытые команды, не упоминаемые в справке "--help":
/btw - дополнительные вопросы
Да эта /btw сама постоянно показывается, когда он думает. Давно уже использую.
|2.57, Аноним (57), 23:01, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вот это интересней:
Режим "Undercover", удаляющий следы участия AI при внесения изменений в публичные репозитории.
|1.3, Карлос Сношайтилис (ok), 11:26, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> компания Anthropic инициировала рассылку DMCA-уведомлений для блокирования репозиториев
Там на питон и раст переписывают, такое уже не заблочишь: оригинального кода нет, по факту
|1.6, Аноним (6), 11:51, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Уже есть опенкод который поддерживает любые модели, даже локальные. Да и сам tui там выглядит лучше. Давно уже это не инновация, но они видимо не в курсе.
|2.43, rshadow (ok), 15:04, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Там помимо моделей еще и обвязка важна. Одни тулзы лучше понимают когда с MCP работать, другие консоли в команде, третьи токены на чем-то (всякие кеши и индексы кодобазы) экономят с той-же моделью. В этом они и различны.
|3.52, Аноним (6), 19:48, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Обвязка там как оно мне само сказало - json в контекст пихают. Нужна тулза или не нужна - токены будет жрать, сам я поменять или юзать другие тулзы не могу. Плюс там лицензия запрещает использовать модели без клауд кода (который может глючить, даже в стейбле). Чисто принудительный блоб в довесок к сервису за 100-200баксов в месяц. Но на ОПЕНнете такое любят, много фанатов мака, винды и прочего свободного бсдм.
|2.55, Blade Runner (-), 22:18, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Claude Code с DeepSeek API работает на одном уровне (или я разницы просто не заметил) с моделями от Anthropic. И именно за счёт внутренней магии в виде системных промптов, tools, скиллов, субагентов и прочего "добра". А OpenCode это шляпа, причем откровенная.
|2.62, Аноним (62), 20:25, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> tui там выглядит лучше
Вы что, реально с агетом через TUI /общаетесь/? Вайб-кодеры что ли?
|3.65, нах. (?), 16:41, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> tui там выглядит лучше
> Вы что, реально с агетом через TUI /общаетесь/? Вайб-кодеры что ли?
как ты думаешь, что такое Claude code и для чего оно?!
|1.8, пох. (?), 11:59, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
ну ладно, исходники утекли - может кто-то починит теперь работу в редхатоидах без создания .git в корне проекта?
claude наверное ж не возьмется, а еще и нажалуется создателям...
(кстати что-то не видно в корне CLAUDE.md? Как так?!)
|2.15, q (ok), 13:03, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|1.11, клодовщик (?), 12:34, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
> компания Anthropic инициировала рассылку DMCA-уведомлений для блокирования репозиториев
главное не выйти на самих себя
|2.19, анон1 (?), 13:35, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Кажется, это такой блокнот для лудоманов а-ля геймеры. Для легального бизнеса и прода не интересно.
|1.30, onanim (?), 13:58, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Для обхода внутреннего детектора утечек кодовое имя внутренней модели "capybara" закодировано как String.fromCharCode(99,97,112,121,98,97,114,97).
сначала орнул, а потом приуныл.
|1.37, Джон Титор (ok), 14:29, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Режим "Undercover", удаляющий следы участия AI при внесения изменений в публичные репозитории (не выставляет Co-Authored-By и не упоминает название модели и использование AI).
Да, от скромности Claude не умрет.
|1.38, Джон Титор (ok), 14:32, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Если фоновый режим или координация будет позволять дать ему задачу и заниматься другой, а через время совместно это смерджить, то это будет замечательно. Потому что меня достала агентная работа, где нужно подтверждать каждый шаг. Он или делает работу или нет.
|1.46, Аноним (46), 15:13, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Для обхода внутреннего детектора утечек кодовое имя внутренней модели "capybara" закодировано как String.fromCharCode(99,97,112,121,98,97,114,97).
Так всё же по недосмотру или кто-то слил?
|1.48, Мемоним (?), 17:30, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А что, у Typescript такой мощный обфускатор, что после него скрипты совсем нечитаемые?
|
|2.51, нах. (?), 19:46, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
ты архив-то скачал? Там и до него ничего без той же клавы не понять. Лапшекод. Вероятней всего набредогенеренный ей же, но непонятно, куда девали собственно промпт. Наверное уровнем выше лежит, предусмотрительные, гады.
Я теперь что-то и не удивлен что они сломали работу в редхате.
|3.60, нах. (?), 10:13, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
отключаемая, в смысле - уговариваемая промптом. Но тебе ж для этого придется код - читать!
|1.49, Аноним (49), 19:24, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Это же не исходник бэка, это КЛИЕНТСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, да ещё на JavaScript, крутящееся на КОМПЬЮТЕРАХ ЮЗЕРОВ. Ни о какой конфиденциальности его исходников и речи быть не может в принципе, все, кому было до него дело - давно его отреверсили. То есть они клиентское приложение поставляют в виде обфусцированном виде, да с малварью. Они можеит хотели себе сделать вирусную рекламу, но на деле получится лютейшая антиреклама.
|1.58, Аноним (58), 06:14, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
>Архив с кодом имеет размер 59.8 МБ
По ссылке скачивается архив размером 9,45 МБ (9 917 836 байт)
|2.61, Аноним (61), 18:25, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это видимо первоапрельская шютка юмора такая. Больше фейкового крапа нагененрировать накладно вышло по токенам.
