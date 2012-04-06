Утечка документации и кода, связанного с работой Великого китайского фаервола

|
Анонимище (?), 14:24, 15/09/2025
|+7 +/–
|
У нас тут в Казахстане были серьезные сбои в работе Интернета. Видимо как раз стали внедрять КНР-овскую технологию
|
Аноним (6), 14:30, 15/09/2025
|+10 +/–
|
Это не утечка, а добровольный вклад в опенсорс, замаскированный под утечку.
|
|
|
Аноним (-), 14:45, 15/09/2025
|+1 +/–
|
> Это не утечка, а добровольный вклад в опенсорс, замаскированный под утечку.
Все участники утечки добровольно поедут в оздоровительный лагерь.
И все будут радоваться, прыгать и пляса... хотя, не, это про индусов...
А что китайцы делают в такой ситуации?
|
|
|
Аноним (-), 15:29, 15/09/2025
|+/–
|
> Все участники утечки добровольно поедут в оздоровительный лагерь.
Какое-нибудь АНБ или ЦРУ может и не понять такую прыть и исполнительность - и случайно пристрелить шибко прытких господ.
|
Аноним (-), 14:36, 15/09/2025
|–1 +/–
|
А какая у него лицензия?
Можно ли перевести под GPL?
Ведь самая свободная лицензия запрещает диckpиминировать кого угодно, хоть людoedov, хоть тыpoopисtoв)
|
|
|
Аноним (45), 15:56, 15/09/2025
|–2 +/–
|
> А какая у него лицензия?
> Можно ли перевести под GPL?
> Ведь самая свободная лицензия запрещает диckpиминировать кого угодно, хоть людoedov, хоть
> тыpoopисtoв)
Расскажите это шизам-разработчикам GNU-дистров, которые идеи отсосанкциий против неугоднных стран поддерживают.
|
Аноним (10), 14:36, 15/09/2025
|+4 +/–
|
Это что, atlassian - западная компания сотрудничает с компаниями вводящими цензуру? Ой-ой, а как так получилось?
|
|
|
Аноним (-), 14:51, 15/09/2025
|+1 +/–
|
Ну разве они могут не сотрудничать с чуваками из "лаборатории при Институте информационной инженерии Китайской академии наук".
Тут мycop из ядра выкинули, так вой стоял до небес.
Причем его было сколько? "Человек" 12ть?
А тут целая лаборатория.
Прикиньте сколько ботов сможет нагнать китайский институт?
|
Аноним (16), 14:55, 15/09/2025
|+2 +/–
|
Какая западная компания не вводит цензуру? Долгое время РФ имела абсолютный минимум цензуры, нигде в мире так мало цензуры не было. Ужесточили только несколько лет назад (это то, что получается, если допустить шизофреников до государственных вопросов).
|
|
|
Аноним (-), 14:57, 15/09/2025
|+2 +/–
|
Несколько лет это сколько?
Уже лет 11 пошло, если не все 15.
> если допустить шизофреников до государственных вопросов
Надеюсь ты это пишешь через ТОР или запрещенное слово на 3 буквы)
|
|
|
Аноним (16), 15:01, 15/09/2025
|–2 +/–
|
Ну по интересному совпадению в соседней стране как раз началась мутная движуха в очередной раз и как раз как результат деятельности трёхбуквенных организаций.
|
|
|
Rev (ok), 15:22, 15/09/2025
|+1 +/–
|
По интересному совпадению в 2012-ом, после Болотной Площади, приняли закон, запрещающий иметь трансграничные каналы провайдерам, у которых не покрыты все города с 500к наеления.
Это уже ввод цензуры.
|
|
|
Аноним (-), 15:42, 15/09/2025
|+1 +/–
|
Так аноны ждут чего-то большего.
Чтобы надо было идти за разрешеним на доступ к сети, получать его предоставив: паспорт, справки из жека о составе семьи, партбилет и характеристику от участкового.
И так любой гражданин сможет выйти в интернет! *
* Детям врагов и жителям 101км народа доступ запрешен.
|
Аноним (16), 15:04, 15/09/2025
|–2 +/–
|
Кстати, западные новостные ресурсы тоже не ограничивали, любой мог лично сравнить и оценить степень достоверности. Это подкупало. Но потом понадобилось гнать больше пурги (по образцу этих самых сми) и решили порезать. Российские сми на западе демонезировали испокон веков (прикол в том, что они более правдивые были).
|
|
|
Абронил Анонима через плечо (?), 16:03, 15/09/2025
|+2 +/–
|
Судя по разным источникам сейчас например в Армении нет ни одного закона как то ограничивающего интернет трафик. Тоесть абсолютно любые сайты до которых их провайдеры могут дотянутся- открываются. Это подтверждается и на местах знакомыми и коллегами. Правда инет там жутко дорогой раз в 5-10 дороже российского и скорости до 500 мбит/сек. Ну и про стабильность они слышали но решили что пока что им это не нужно, как и хорошие маршруты :) Зато свёбооодяя
|
|
|
Аноним (57), 16:20, 15/09/2025
|+/–
|
Большинство сайтов оттуда у нас в России работают. Это мало отличается или много, как считаешь?
|
Lyrix (ok), 15:12, 15/09/2025
|+1 +/–
|
И одновременно с этим в Казахстане запустили/разрешили Starlink...
|
|
|
Аноним (10), 15:16, 15/09/2025
|+/–
|
Старлинк никак с цензурой не связан, он работает посредством местных провайдеров из той же страны на земле. Т.е в казахстане даже в старлинке будут те же самые ограничения что и в обычном казахском провайдере.
|
|
|
Аноним (-), 15:37, 15/09/2025
|+/–
|
> он работает посредством местных провайдеров из той же страны на земле.
Это как? Терминал старлинка луч в сторону спутника гоняет. Это двухсторонний конект. Ему вообще ничего кроме терминала не нужно - спутники над головой летают, с ними конект и происходит. Ограничения - сугубо на усмотрения элонмаска и ко, какой траф пропустит через спутники такой и получите.
|
|
|
61714 (?), 16:11, 15/09/2025
|+/–
|
так ентого илона и загнут жигиты в стойле, если нужно будет. и никуда ни денется закроет все что нужно будет, так-же как украм.
|
Аноним (41), 15:40, 15/09/2025
|+1 +/–
|
Утекли данные коммерческого производителя одной DPI-системы.
Специальные люди: утёк китайский железный занавес! Всё дырявое, всё собирают! Чебурнет!
Реалии: их СОРМ находится под контролем China Unicom и МГБ и выглядит и работает немного иначе. И никому они его в отличии от коммерсов не продавали.
Дальше больше: китайские сайты в РФ тяжело открываются не из-за Великого Фаервола, а банально из-за до сих пор малого числа аплинков — операторы традиционно наращивают только Европу потому что потому.
Ну и реальный чебурнет — это Британия и Южная Корея. Вот там капец-капец, даже оправдываться не пытаются.
|
|
|
Sadok (ok), 15:56, 15/09/2025
|+/–
|
хе-хе. я вот только что к сябрам в гости ездил. там ни про какие ограничения и не слышали. а казалось бы Батька, бульба, произвол. фиг там.
|
|
|
Аноним (54), 16:14, 15/09/2025
|+/–
|
В смысле не слышали? Просто у большинства провайдеров dpi нет, а ограничения иногда банально обходятся даже без впн. В реестре заблокированных сайтов больше 50 тысяч уже, а если посчитать с конкретными ссылками на всякие группы вк, ок и прочие телеграм-каналы, то ещё больше. Ну и всяких ревизоров нет, ручками иногда проверяют.
Ну и тут проще забанить пользователя физически на 15 суток за подписку на неправильный телеграм-канал, например, чем заморачиваться с фильтрацией. В 20-м году пробовали, положили весь внешний трафик на три дня.
|
manchelsi (ok), 16:13, 15/09/2025
|+/–
|
> документацией (50 ГБ, более 100 тысяч документов)
Они там всем Китаем, сами себе тюрьму строят?
|
|
|
Аноним (-), 16:18, 15/09/2025
|+1 +/–
|
>> документацией (50 ГБ, более 100 тысяч документов)
> Они там всем Китаем, сами себе тюрьму строят?
Всегда так было.
Чтобы самого в лагерь не отправил, нужно быть не просто полезным, а иметь доказательства.
Империя же будет стоять вечно, да!
Поэтому что комми, что их друзья из 3 peйха, что комми из китая все свои преступления тщательно документировали.
Я бы предположил что 4й peйх тоже документирует... но у нас даже дорог нормальных сделать не могут))
|