Утечка содержимого внутренних Git-репозиториев компании Яндекс

4.113 , Кровосток ( ok ), 13:44, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну во-первых, я не работаю и не работал никогда в яндексе.

Откуда ты вообще взял, что я как-то связан с этой компанией, кроме как использованием некоторых её сервисов?!! Во-вторых, часть моего коммента, которая про "Родину" - это отсылка к дате, которая фигурирует выше. В-третьих, часть которая про моральные принципы - проекция моей точки зрения, на то, что гадить работодателю - это мерзость. Не нравится работодатель - уходишь. У вас чисто договорные отношения. И уже давным давно, ещё на пороге совершеннолетия, я сам для себя понял, что завидовать чьему-то успеху, деньгам или ещё каким-то благам, которых нет у меня - это глупо и недостойно. И это чуство мне с тех пор чуждо. Так что про чьи-то феррари или ещё чего, что для тебя является неким "высшим благом" - рассказывай своему окружению.

5.117 , Аноним ( 82 ), 13:57, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > гадить работодателю - это мерзость А работодатель - святой ангел? > Не нравится работодатель - уходишь. "Не нравится страна - уезжаешь. Всё просто." > я сам для себя понял, что завидовать чьему-то успеху, деньгам Правильно, не надо ругать чиновников за французские виллы - это всё зависть от бездуховности!

6.134 , Кровосток ( ok ), 14:10, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Какая разница ангел работодатель или нет? Гадить работодателю с которым ты заключил договор - это позор и клеймо на работника. Уезжай конечно, с этим не поспоришь, главное что никто и не держит. Ругать чиновников, которые наворовали - это не тоже самое, что владелец бизнеса "купивший или нет очередную феррари". Твои постоянные путания тёплого с мягким - выдают в тебе одного из тех, кто потенциально может стать источником серьёзных проблем для бывшего работодателя, если в твоей судя по всему нездоровой голове возникнет мысль, что этот бывший работодатель чем-то тебя обидел.

7.144 , Аноним ( 82 ), 14:25, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Какая разница ангел работодатель или нет? Гадить работодателю с которым ты заключил договор - это позор и клеймо на работника. Сколько работодателей гадят своим сотрудникам - и ничего им не делается, цветут и пахнут.

Почему ты выгораживаешь компанию (голландскую, кстати, если вдруг ты не знал), если не яндексоид и не в курсе, что там у сотрудника произошло? > в твоей судя по всему нездоровой голове

> необременённый любовью к Родине уехал в тёплую и демократичную страну Это еще вопрос, чья голова нездоровая. Иди смотри телек, а то пропустишь новости на первом канале.

