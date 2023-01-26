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Утечка содержимого внутренних Git-репозиториев компании Яндекс

26.01.2023 10:00

Неизвестный опубликовал в открытом доступе (на форуме BreachForums) архив, включающий содержимое внутренних Git-репозиториев компании Yandex. Утверждается, что утечка произошла в июле 2022 года (внутри все файлы датированы 24 февраля 2022 года). Архив, размер которого 44.71 ГБ, включает срезы репозиториев с кодом 79 сервисов и проектов компании, среди которых поисковый движок (фронтэнд и бэкенд), бот индексации страниц, платформа web-аналитики Yandex Metrika, картографическая система Yandex Maps, голосовой помощник Алиса, информационная система службы поддержки, Яндекс Такси, Yandex Phone, рекламная платформа Yandex Direct, почтовый сервис Yandex Mail, хранилище Yandex Disk, сеть доставки контента, торговая площадка Yandex Market, бизнес-сервисы Yandex360, облачная платформа Yandex Cloud и платёжная система Yandex Pay.

Компания Яндекс подтвердила утечку, но заявила, что она произошла не в результате взлома. Также уточняется, что утечка охватывает только код и не затрагивает данные и персональную информацию. Тем не менее, в ходе анализа содержимого архива энтузиасты уже выявили несколько ключей доступа к API, которые предположительно использовались в процессе тестирования, но не применялись в рабочих окружениях. Код опубликован в форме среза содержимого репозиториев, без истории изменений. Кроме кода в архиве также имеется внутренняя документация, в которой упоминаются ссылки на web-сервисы в интранет-сети компании.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Yandex выявил сотрудника, предоставлявшего доступ к чужим почтовым ящикам
  3. OpenNews: Установочный скрипт проекта yandex-disk-indicator удалял раздел /usr
  4. OpenNews: Утечка кода продуктов, сервисов и механизмов защиты компании Samsung
  5. OpenNews: Взломавшие NVIDIA потребовали от компании перевести драйверы в разряд Open Source
  6. OpenNews: Утечка 20ГБ внутренней технической документации и исходных текстов Intel
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58551-yandex
Ключевые слова: yandex, leak
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (120) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:52, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А яндекс.фотки не уплыли? Давно хочу себе на локалхост.
     
     
  • 2.11, Карлос Сношайтилис (ok), 11:08, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Список сервисов в утечке:
    - Search Engine and Indexing Bot
    - Maps - Like Google Maps and Street View
    - Alice - AI assistant like Siri / Alexa
    - Taxi - Uber-like taxi service
    - Direct - Ads service like Google Ads / Adwords
    - Mail - Mail service like GMail
    - Disk - File storage service like Google drive
    - Market - Marketplace like Amazon
    - Travel - Like a Booking.com plus Airplane, Train and Bus tickets
    - Yandex360 - Like Google Workspaces for services on your own domain
    - Cloud - Probably not all infrastructure code was leaked.
    - Pay - Payment processing like Stripe, but with limited set of features
    - Metrika - Like Google Analytics
     
     
  • 3.13, Шарп (ok), 11:11, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +48 +/
    Крупнейший open source релиз.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 11:15, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +27 +/
    Выложите кто-нибудь на Яндекс.Диск.
     
  • 4.28, Аноним (28), 11:20, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +20 +/
    Специальная open source операция.
     
     
  • 5.31, nymous (?), 11:22, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    олимпиада
     
  • 5.101, Аноним (101), 13:23, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Депроприетаризация
     
     
  • 6.122, Аноним (122), 14:01, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по-голландски :)
     
  • 3.23, fuggy (ok), 11:17, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ещё из интересного antiadblock
     
  • 3.41, Аноним (41), 11:37, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще-то там ещё полно всего например бек от YaPhone
     
  • 3.48, Аноним (48), 11:44, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >- Search Engine and Indexing Bot

    а где приписка "like google search"? Видимо там обычный поиск по каталогу предоплаченных ссылок

     
     
  • 4.124, Аноним (122), 14:02, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > google ... поиск по каталогу предоплаченных ссылок

    Так и есть, в этом и отличается от него яндекс.

     
  • 2.12, пох. (?), 11:09, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Куда они тебе уплывут, если лежат уже на дне?
    Яндекс их выкинул за борт сколько уже - лет пять назад?

    А яндекс-диск, который вместо - так вот он, среди тех 44гиг. Только нахрена тебе еще один дав-сервер - не знаю.

     

  • 1.2, Alladin (?), 10:55, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Сказано же взлома нет, утечки нет, а значит все для OpenSource.
     
     
  • 2.5, Аноним (41), 11:02, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А где же самое тот самый алгоритм яндекс новостей?
     
  • 2.65, Аноним (65), 12:20, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Это не утечка, а специальная опенсоризация.
     

  • 1.3, Аноним (48), 10:57, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    >внутри все файлы датированы 24 февраля 2022 года

    Совпадение?

     
     
  • 2.7, пох. (?), 11:06, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    man touch
    Я тоже всегда так делаю, чтоб затруднить ИБ угадав когда на самом деле это сперли.

     
     
  • 3.49, Аноним (49), 11:46, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так по срезу можно примерно догадаться.
     
     
  • 4.58, пох. (?), 12:01, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не ибшнику же ж.
    И примерно, это примерно ни о чем - в логах доступа это примерное искать почти безнадежная затея.

    Так что все норм, пацан пришел к успеху. Жаль что пользы человечеству от его успехов наверное никакой.

     
     
  • 5.87, Аноним (-), 13:04, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо внутренности файлов перелопачивать. Какие изменения, когда были внесены. После даты слива, в срезе новых изменений уже не будет.

    На счет пользы, вопрос спорный. Хотя, если учесть количество кода в нашем мире, то он немного "добра" за порог вынес. ИМХО навеняка там есть крупици перлов, но в таком количестве они должны быть мало заметны. Так что как обучающий материал это скорее всего малоценно. Для каких то узкоспечифических применений, да возможно.
    В чем его успех, понять мне трудно. Нужно знать причины, его побудившие.

     
  • 4.107, Аноним (41), 13:33, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну так включи то место которым ты думаешь и догадайся по срезу когда был создан этот файл 20220729_add_alternative_tin_and_update_tin_type_in_clients_options.migr.yaml
     
  • 3.70, Camrade FBI Detective (?), 12:30, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это считать за чистосердечное? Не боитесь, что ВНЖ аннулируют и депортируют обратно на родину? Никакому государству такие как вы не нужны.
     
     
  • 4.72, пох. (?), 12:34, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Не боитесь, что ВНЖ аннулируют и депортируют обратно на родину?

    Совершенно.

    > Никакому государству такие как вы не нужны.

    Вашему государству вы тоже не очень нужны, не обольщайтесь.
    У него нынче другие в цене.

     
  • 4.82, Аноним (82), 12:56, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Никакому государству такие как вы не нужны

    Эмм, чел, такие сейчас очень много кому нужны.

     
     
  • 5.99, Аноним (99), 13:19, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, те, кто не знают, что военачальники древности делали (и правильно!) с предателями, открывшими их войскам двери городов, очень нужны.
     
     
  • 6.137, Аноним (82), 14:12, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы в древности живёте? Откуда у вас инет?
     
  • 5.112, anonymous (??), 13:43, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вашему годустарству

    "Эта страна" ... Сионисты сожрали твой мозг.

     
  • 4.132, товарищ майор (?), 14:07, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не боись, не аннулирую. Он мне ещё пригодится...
     
  • 2.8, Кровосток (ok), 11:07, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +42 +/
    Не думаю. Вполне возможно, что какой-то из пригретых на тёплом месте "ценных IT кадров" необременённый любовью к Родине и моральными принципами, уехал в тёплую и демократичную страну, прихватив с собой то, что ему не принадлежит.

    Ну и как истинный борец с авторитаризмом он конечно решил нанести удар по компании, которой с отвращением в сердце отдавал свои бесценные интеллектуальные потуги. Вот и вся недолга.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:12, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +30 +/
    > которой с отвращением в сердце отдавал свои бесценные интеллектуальные потуги

    И от которой, с неменьшим отвращением, получал зарплату. Не иначе как заставляли.

     
     
  • 4.15, Аноним (14), 11:12, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно, это всё-таки домыслы.
     
  • 4.27, . (?), 11:20, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    12 тыщ вы с любовью получали бы?
     
     
  • 5.30, пох. (?), 11:21, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    брось, у таксистов нет доступа к репо. У тех у кого есть - зарплаты не 12 тыщ.
     
     
  • 6.51, Аноним (41), 11:49, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Яндексе монорепозиторий туда кто угодно может зайти при желании, даже уборщица.
     
     
  • 7.55, пох. (?), 11:57, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну кто ей логин-то даст?
    Или он там уже дверной карточкой отпирается? Тогда, конечно, пиши пропало, у уборщицы небось самая крутая, от всех дверей.

    У таксистов, кстати, никаких нет. Терпеливо ждут под дверью, когда уважаемые господа соблаговолят их впустить.
    Эх, как же ж жаль что этот бизнес не отжали :-(

     
     
  • 8.85, RANDOMIZE USR 15616 (?), 13:01, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Никто не даст Под клавиатурой на бумажке записан ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.63, Агенство интернет исследований (?), 12:18, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    15 рублей, наверное
     
  • 3.84, Аноним (82), 12:59, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Не думаю. Вполне возможно, что какой-то из пригретых на тёплом месте "ценных IT кадров" необременённый любовью к Родине и моральными принципами, уехал в тёплую и демократичную страну, прихватив с собой то, что ему не принадлежит.

    У корпораба болит душа за недополученный хозяином феррари?
    То что эта конторка платила ниже рынка - скромно умолчал, да?

     
     
  • 4.113, Кровосток (ok), 13:44, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну во-первых, я не работаю и не работал никогда в яндексе.
    Откуда ты вообще взял, что я как-то связан с этой компанией, кроме как использованием некоторых её сервисов?!!

    Во-вторых, часть моего коммента, которая про "Родину" - это отсылка к дате, которая фигурирует выше.

    В-третьих, часть которая про моральные принципы - проекция моей точки зрения, на то, что гадить работодателю - это мерзость. Не нравится работодатель - уходишь. У вас чисто договорные отношения.

    И уже давным давно, ещё на пороге совершеннолетия, я сам для себя понял, что завидовать чьему-то успеху, деньгам или ещё каким-то благам, которых нет у меня - это глупо и недостойно. И это чуство мне с тех пор чуждо.

    Так что про чьи-то феррари или ещё чего, что для тебя является неким "высшим благом" - рассказывай своему окружению.

     
     
  • 5.117, Аноним (82), 13:57, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > гадить работодателю - это мерзость

    А работодатель - святой ангел?

    > Не нравится работодатель - уходишь.

    "Не нравится страна - уезжаешь. Всё просто."

    > я сам для себя понял, что завидовать чьему-то успеху, деньгам

    Правильно, не надо ругать чиновников за французские виллы - это всё зависть от бездуховности!

     
     
  • 6.134, Кровосток (ok), 14:10, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какая разница ангел работодатель или нет? Гадить работодателю с которым ты заключил договор - это позор и клеймо на работника.

    Уезжай конечно, с этим не поспоришь, главное что никто и не держит.

    Ругать чиновников, которые наворовали - это не тоже самое, что владелец бизнеса "купивший или нет очередную феррари".

    Твои постоянные путания тёплого с мягким - выдают в тебе одного из тех, кто потенциально может стать источником серьёзных проблем для бывшего работодателя, если в твоей судя по всему нездоровой голове возникнет мысль, что этот бывший работодатель чем-то тебя обидел.

     
     
  • 7.144, Аноним (82), 14:25, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какая разница ангел работодатель или нет? Гадить работодателю с которым ты заключил договор - это позор и клеймо на работника.

    Сколько работодателей гадят своим сотрудникам - и ничего им не делается, цветут и пахнут.
    Почему ты выгораживаешь компанию (голландскую, кстати, если вдруг ты не знал), если не яндексоид и не в курсе, что там у сотрудника произошло?

    > в твоей судя по всему нездоровой голове
    > необременённый любовью к Родине уехал в тёплую и демократичную страну

    Это еще вопрос, чья голова нездоровая. Иди смотри телек, а то пропустишь новости на первом канале.

     
  • 3.91, Аноним (82), 13:11, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > необременённый любовью к Родине и моральными принципами

    К какой именно "родине", Нидерландам?

     
  • 3.109, Деанон (?), 13:38, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При устройстве на работу нужно проверять на степень перепрошивки анимэшностью, легкоранимым личинкам с богатым внутренним миром и скалящейся душонкой за спиной у окружающих такое доверять нельзя, т.к. ответственность признак зрелых людей, а не борцов с мамками и дедушками.
     
     
  • 4.121, Аноним (82), 14:00, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый верный признак зрелых людей - ежедневный просмотр телевизора.
    Никакого аниме, никакого богатого внутреннего мира, сплошная зрелость и ответственность!
     
  • 2.34, Alladin (?), 11:28, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Яндекс сказал, что все это старье!

    А значит они за год код всех сервисов видимо обновили! Да, с нуля! Захотели весь код и переписали, да-да!

     
     
  • 3.52, Аноним (41), 11:51, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сейчас везде такие новости. Кто-то покурил в датацентре и данные утекли. Ничего интересного проходите мимо.
     
  • 3.64, Аноним (64), 12:19, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поправьте опечатки в слове "продали" .
     
     
  • 4.73, пох. (?), 12:35, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Поправьте опечатки в слове "продали" .

    да ну, кто это купит-то?

     
  • 3.110, Аноним (14), 13:38, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    За год переписали на rust.
     

  • 1.4, Аноним (41), 11:02, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Спорим что это произошло из разделения яндекса на дзен и не дзен. И общего головотяпства.
     
     
  • 2.18, Атон (?), 11:13, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а зачем ты следствие поставил перед причинами?
     
  • 2.40, None (??), 11:35, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая внутренние даташтампы -крайне сомнительно.
     
     
  • 3.43, Аноним (41), 11:38, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Так значит головотяпство вычеркиваем.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:08, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Вот что бывает когда голландская компания берёт в штат кого-то кроме россиян^wголландцев.
     
     
  • 2.92, Аноним (82), 13:13, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как голландская? Не может быть, выфсёврёти
     

  • 1.22, kusb (?), 11:16, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, ARC есть?
     
  • 1.25, kit (??), 11:18, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а йандекс бар не утёк?
    без yandex bar несчитово!
     
     
  • 2.68, kusb (?), 12:26, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поищи. Может кто-то портирует на Linux.
     
  • 2.97, Аноним (82), 13:16, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отстаёте от жизни, батенька. Счас в тренде Yandex.Kuvalda
     

  • 1.32, Аноним (32), 11:24, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Архив, размер которого 44.71 ГБ, включает срезы репозиториев с кодом 79 сервисов и проектов компании

    А копипасту GPL кода уже нашли?

     
  • 1.35, Попандопала (?), 11:29, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ля,у мну зеркало как раз с Яндекса.D Кто-то спер общедоступные исходники.
     
  • 1.38, kusb (?), 11:33, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Наконец-то в I2p и Tor появится нормальный поиск..
     
  • 1.54, Volzh (?), 11:56, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    magnet:?xt=urn:btih:7e0ac90b489baee8a823381792ec67d465488fef&dn=yandexarc&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A80%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.to%3A2920&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.opentrackr.org%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fexodus.desync.com%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Fbt1.archive.org%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fbt2.archive.org%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.com%3A1337%2Fannounce
     
     
  • 2.57, пох. (?), 11:59, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > magnet:?xt=urn:btih:7e0ac90b489baee8a823381792ec67d465488fef

    44 гига. Ну вы долбанулись что-ли?  Вы цены на нынешние диски-то видели вообще?


     
     
  • 3.60, Аноним (60), 12:14, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фигня, блокчейн биткоина больше весит.
     
  • 3.61, Аноним (99), 12:15, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это получается в Яндексе долбанулись (и не умеют в devops), если у них код настолько заbloated всяким дерьмом, вроде npm и cargo, что столько весит. Срез репозитория без истории, Карл. Якобы исходник, написанный человеками! Это там либо полинета зависимостей заинлайнено, за что нужно гнать в шею из профессии (всем известно - зависимости должны ставиться из репозиториев централизованно, а не лежать в папках на каждый проект по копии), либо всё это не люди писали, а машина нагенерила, ибо люди не в состоянии столько понаписать, даже если даже на численность всего штата Яндекса поделить.

    В любом случае раздутость для большой корпорации - это большой плюс. Эффективно отваживает всяких коммунистических элементов без гроша в кармане и с неприязнью консьюмеризма.

     
     
  • 4.66, пох. (?), 12:25, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Так это получается в Яндексе долбанулись (и не умеют в devops)

    сколько ты создал уже яндексов, о недолбанутый и умеющий в девж0пс?

    > всем известно - зависимости должны ставиться из репозиториев централизованно

    "всем" васянам с локалхоста. Остальные примерно догадываются, почему их надо хранить вместе с проектом, если проект чего-то стоит.

    А люди за двадцать лет вообще-то могут написать довольно много, особенно если хотя бы первые десять выбирать тех кто поспособнее и поработящее.

     
     
  • 5.76, Аноним (99), 12:37, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Остальные догадываются, что 1 Опенсорсные зависимости надо брать с их публичных... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.98, пох. (?), 13:16, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1. Опенсорсные зависимости надо брать с их публичных репозиториев.

    поломали, закрыли, внезапнообновили - похрену, главное расшибить лоб. Зачем - думать не надо, трясти надо.

    Ну я смотрю, ты каждый день по яндексу делаешь? Молодец, пришли резюме Кудрину.

    Или ты в эти самые "сопровождающие" метишь, чтоб ничего не делать и только обновлять обновления? Боюсь у меня для тебя хреновая новость - с деньгами сейчас плохо, может не прокатить.

     
     
  • 7.103, Аноним (99), 13:25, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >поломали, закрыли, внезапнообновили - похрену, главное расшибить лоб.

    Репозиторий разработчиков (который якобы утёк) - это не прод. А непротестированный код в прод не выкатывается никогда. Если нет тестов - то о чём тогда говорить?

     
     
  • 8.108, пох. (?), 13:35, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть ты так нихрена и не понял, что тебе пытались объяснить ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.71, oops_limit (?), 12:30, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    кажется вы масштабы 79 сервисом не представляете.
    впрочем кидаться --- - это основа жизни деятельности анонимов.
     
  • 4.100, Admino (ok), 13:19, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > (всем известно - зависимости должны ставиться из репозиториев централизованно,

    Ага, а потом весь репозитарий в сине-жёлтых сердечках.

     
  • 4.105, oops_limit (?), 13:30, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть ответ, что там "может быть" в исходниках, и занимать гигабайты.
    натренерованые на тысячах видеокартах нейронные сети.
    они могут занимать гигабайты и десятки гигабайт
     
     
  • 5.128, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:04, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там просто исходники. Попробуй собрать хромиум и посмотри сколько будет репозиторий занимать после чекаута всех зависимостей
     
  • 2.77, ананас (?), 12:44, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кочает! Только похоже часть интересного вырезали. "copies almost completely except antispam rules"
     

  • 1.59, Аноним (60), 12:11, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какая ОСь в Яндексе использовалась в позапрошлом году? RHEL?
     
     
  • 2.111, Аноним (41), 13:39, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунту конечно же. Откуда у них столько денег на RHEL.
     

  • 1.62, Аноним (62), 12:17, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    О, пополнение в опен сурс ряды 🤣

    Хацкеры молодцы, такую гнилую проприетарщину взломали

     
     
  • 2.115, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:45, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то свой выложил
     

  • 1.67, Аноним (67), 12:25, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Это конец. Яндекс такое не переживет. Альтернатив гуглу практически не осталось. Жалко.
     
     
  • 2.69, kusb (?), 12:29, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему не переживёт?
     
     
  • 3.74, Аноним (67), 12:35, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это признак полного разгильдяйства и раздолбайства одновременно. Компании с таким подходом к работе долго не живут. Уже предвижу новость на опеннете: "Трагически скончалась компания-пионер российской it-отрасли".
     
     
  • 4.78, Аноним (99), 12:45, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да кто же ей скончаться даст, она же сбер-егаемый памятник.
     
  • 4.79, Аноним (79), 12:49, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну АвтоВАЗ же как-то живёт, и Яндекс будет
     
     
  • 5.96, Аноним (122), 13:16, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И давно автоваз в голландию переехал?
     
     
  • 6.114, Аноним (79), 13:44, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в автовазе Рено рулило до всех событий, так что не много различий
     
     
  • 7.135, Аноним (122), 14:11, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вот и хорошо, что в прошедшем времени. Яндекс же не смог.
     
  • 4.94, Аноним (122), 13:15, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это признак полного разгильдяйства и раздолбайства одновременно

    А что ещё ожидать в голландской компании?

     
  • 3.75, пох. (?), 12:36, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Почему не переживёт?

    Потому что уже не очень живой.

     
  • 2.126, Аноним (126), 14:03, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вовсе не жалко. Пусть катится к чертям.
     

  • 1.80, Аноним (80), 12:50, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Похоже, кто-то из "грузин", так и не смог найти покупателя на все это ;)
     
  • 1.81, Максим (??), 12:53, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нифига себе, всю кодовую базу слили...
    > Компания Яндекс подтвердила утечку, но заявила, что она произошла не в результате взлома

    Очень интересно... А в результате чего тогда? Сказали А, говорите Б!

     
     
  • 2.83, Мистер Си (?), 12:58, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что тут говорить про Б? Голландские Бисексуалы обкурились в датацентре и по дури скинули весь код в сеть. Ясно же.
     
     
  • 3.90, Аноним (90), 13:10, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по наводке ЦРУ
     
     
  • 4.95, Аноним (41), 13:15, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    АНБ думаешь они просто так всех заставляют переписывать всё на раст?
     
  • 2.93, Аноним (41), 13:15, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так говоришь как будто они перед тобой должны отчитываться. Ты не в то время и не в том месте живешь для такого.
     
     
  • 3.102, Максим (??), 13:23, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как пользователь Яндекса я могу требовать отчёта, потому что имею право знать, в результате чего точно так же может произойти утечка моих данных.
     
     
  • 4.129, Аноним (126), 14:06, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я бы постеснялся даже кому-то сказать, если бы был пользователем этого яндекса. =)
     
  • 4.131, Аноним (82), 14:07, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пользователь Яндекса

    Соболезную.... Кто и за что с тобой так?

     

  • 1.104, жявамэн (ok), 13:28, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А вот нечего всяким порриджам удаленку выдавать.
    Сдохнет - да и фиг с ним.
    Все равно все их сервиса полный кал
     
     
  • 2.106, Максим (??), 13:32, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно, сфига ли все? Карты, такси, поиск по картинкам, почта - превосходные сервисы!
     
     
  • 3.116, Аноним (116), 13:48, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все - значит все. После отказа от сервисов Яндекс, даже член немного увеличился
     
     
  • 4.120, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:00, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Теперь 3 см?
     
     
  • 5.125, Аноним (41), 14:03, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да такой же как у тебя.
     
  • 4.127, Аноним (82), 14:04, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при ежедневном просмотре Первого Канала уже волочится по полу
     
  • 3.133, Аноним (126), 14:08, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хорошая попытка, яндекс. но нет!
     
  • 3.143, жявамэн (ok), 14:23, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    такси - это та шляпа где на иос и ведро выдаются разные стоимости поездок?
     

  • 1.118, Аноним (118), 13:58, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ало, Яндекс, выложите в опенсорс чтобы по фришным я.дискам не раскидывать 50 гигов.
     
     
  • 2.130, Аноним (118), 14:06, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин, кайфарики вообще. Прям как по заказу - то что надо слили.
     

  • 1.119, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:59, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Парни выложите на шитхаб кто-нибудь, чтобы не качая посмотреть
     
     
  • 2.123, Аноним (41), 14:02, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая попытка товарищ майор, но нет.
     

  • 1.136, Zenitur (ok), 14:12, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О кстати. Одна из моих операционок была дискредитирована. Незадолго до этого, я устанавливал Linux-версию Яндекс.Диска. Не факт, что это она сделала, но осадочек, как говорится... Буду рад, если кто-то прочекает код, раз уж такая возможность есть.
    Ставил из rpm-пакета, если это имеет значение
     
     
  • 2.139, Аноним (118), 14:16, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ща побежим код ревью делать.
     
  • 2.140, Аноним (140), 14:21, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сколько за ревью заплатишь?
     
     
  • 3.145, Zenitur (ok), 14:26, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сколько за ревью заплатишь?

    Ещё договор предложи заключить, угу. Не, я к тому, что если кто-то глянет, было бы неплохо. Чисто чтобы успокоиться, и знать, что там ничего такого нет

     

  • 1.138, Аноним (138), 14:12, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    skynet.tar.bz2 - а я всегда знал что яндекс хочет править миром)
     
     
  • 2.141, Аноним (126), 14:21, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    только пока не может даже собственной инфраструктурой править.
     

  • 1.142, Аноним (126), 14:23, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И эта контора продает курсы по ИБ. Мдаа..
     

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