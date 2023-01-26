Утечка содержимого внутренних Git-репозиториев компании Яндекс

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|2.11, Карлос Сношайтилис (ok), 11:08, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Список сервисов в утечке:
- Search Engine and Indexing Bot
- Maps - Like Google Maps and Street View
- Alice - AI assistant like Siri / Alexa
- Taxi - Uber-like taxi service
- Direct - Ads service like Google Ads / Adwords
- Mail - Mail service like GMail
- Disk - File storage service like Google drive
- Market - Marketplace like Amazon
- Travel - Like a Booking.com plus Airplane, Train and Bus tickets
- Yandex360 - Like Google Workspaces for services on your own domain
- Cloud - Probably not all infrastructure code was leaked.
- Pay - Payment processing like Stripe, but with limited set of features
- Metrika - Like Google Analytics
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|3.48, Аноним (48), 11:44, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>- Search Engine and Indexing Bot
а где приписка "like google search"? Видимо там обычный поиск по каталогу предоплаченных ссылок
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|4.124, Аноним (122), 14:02, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> google ... поиск по каталогу предоплаченных ссылок
Так и есть, в этом и отличается от него яндекс.
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|2.12, пох. (?), 11:09, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Куда они тебе уплывут, если лежат уже на дне?
Яндекс их выкинул за борт сколько уже - лет пять назад?
А яндекс-диск, который вместо - так вот он, среди тех 44гиг. Только нахрена тебе еще один дав-сервер - не знаю.
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|2.7, пох. (?), 11:06, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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man touch
Я тоже всегда так делаю, чтоб затруднить ИБ угадав когда на самом деле это сперли.
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|4.58, пох. (?), 12:01, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не ибшнику же ж.
И примерно, это примерно ни о чем - в логах доступа это примерное искать почти безнадежная затея.
Так что все норм, пацан пришел к успеху. Жаль что пользы человечеству от его успехов наверное никакой.
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|5.87, Аноним (-), 13:04, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо внутренности файлов перелопачивать. Какие изменения, когда были внесены. После даты слива, в срезе новых изменений уже не будет.
На счет пользы, вопрос спорный. Хотя, если учесть количество кода в нашем мире, то он немного "добра" за порог вынес. ИМХО навеняка там есть крупици перлов, но в таком количестве они должны быть мало заметны. Так что как обучающий материал это скорее всего малоценно. Для каких то узкоспечифических применений, да возможно.
В чем его успех, понять мне трудно. Нужно знать причины, его побудившие.
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|4.107, Аноним (41), 13:33, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну так включи то место которым ты думаешь и догадайся по срезу когда был создан этот файл 20220729_add_alternative_tin_and_update_tin_type_in_clients_options.migr.yaml
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|3.70, Camrade FBI Detective (?), 12:30, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это считать за чистосердечное? Не боитесь, что ВНЖ аннулируют и депортируют обратно на родину? Никакому государству такие как вы не нужны.
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|4.72, пох. (?), 12:34, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Не боитесь, что ВНЖ аннулируют и депортируют обратно на родину?
Совершенно.
> Никакому государству такие как вы не нужны.
Вашему государству вы тоже не очень нужны, не обольщайтесь.
У него нынче другие в цене.
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|4.82, Аноним (82), 12:56, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Никакому государству такие как вы не нужны
Эмм, чел, такие сейчас очень много кому нужны.
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|5.99, Аноним (99), 13:19, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, те, кто не знают, что военачальники древности делали (и правильно!) с предателями, открывшими их войскам двери городов, очень нужны.
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|2.8, Кровосток (ok), 11:07, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+42 +/–
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Не думаю. Вполне возможно, что какой-то из пригретых на тёплом месте "ценных IT кадров" необременённый любовью к Родине и моральными принципами, уехал в тёплую и демократичную страну, прихватив с собой то, что ему не принадлежит.
Ну и как истинный борец с авторитаризмом он конечно решил нанести удар по компании, которой с отвращением в сердце отдавал свои бесценные интеллектуальные потуги. Вот и вся недолга.
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|3.14, Аноним (14), 11:12, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+30 +/–
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> которой с отвращением в сердце отдавал свои бесценные интеллектуальные потуги
И от которой, с неменьшим отвращением, получал зарплату. Не иначе как заставляли.
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|5.30, пох. (?), 11:21, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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брось, у таксистов нет доступа к репо. У тех у кого есть - зарплаты не 12 тыщ.
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|6.51, Аноним (41), 11:49, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Яндексе монорепозиторий туда кто угодно может зайти при желании, даже уборщица.
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|7.55, пох. (?), 11:57, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну кто ей логин-то даст?
Или он там уже дверной карточкой отпирается? Тогда, конечно, пиши пропало, у уборщицы небось самая крутая, от всех дверей.
У таксистов, кстати, никаких нет. Терпеливо ждут под дверью, когда уважаемые господа соблаговолят их впустить.
Эх, как же ж жаль что этот бизнес не отжали :-(
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|3.84, Аноним (82), 12:59, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Не думаю. Вполне возможно, что какой-то из пригретых на тёплом месте "ценных IT кадров" необременённый любовью к Родине и моральными принципами, уехал в тёплую и демократичную страну, прихватив с собой то, что ему не принадлежит.
У корпораба болит душа за недополученный хозяином феррари?
То что эта конторка платила ниже рынка - скромно умолчал, да?
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|4.113, Кровосток (ok), 13:44, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну во-первых, я не работаю и не работал никогда в яндексе.
Откуда ты вообще взял, что я как-то связан с этой компанией, кроме как использованием некоторых её сервисов?!!
Во-вторых, часть моего коммента, которая про "Родину" - это отсылка к дате, которая фигурирует выше.
В-третьих, часть которая про моральные принципы - проекция моей точки зрения, на то, что гадить работодателю - это мерзость. Не нравится работодатель - уходишь. У вас чисто договорные отношения.
И уже давным давно, ещё на пороге совершеннолетия, я сам для себя понял, что завидовать чьему-то успеху, деньгам или ещё каким-то благам, которых нет у меня - это глупо и недостойно. И это чуство мне с тех пор чуждо.
Так что про чьи-то феррари или ещё чего, что для тебя является неким "высшим благом" - рассказывай своему окружению.
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|5.117, Аноним (82), 13:57, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> гадить работодателю - это мерзость
А работодатель - святой ангел?
> Не нравится работодатель - уходишь.
"Не нравится страна - уезжаешь. Всё просто."
> я сам для себя понял, что завидовать чьему-то успеху, деньгам
Правильно, не надо ругать чиновников за французские виллы - это всё зависть от бездуховности!
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|6.134, Кровосток (ok), 14:10, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какая разница ангел работодатель или нет? Гадить работодателю с которым ты заключил договор - это позор и клеймо на работника.
Уезжай конечно, с этим не поспоришь, главное что никто и не держит.
Ругать чиновников, которые наворовали - это не тоже самое, что владелец бизнеса "купивший или нет очередную феррари".
Твои постоянные путания тёплого с мягким - выдают в тебе одного из тех, кто потенциально может стать источником серьёзных проблем для бывшего работодателя, если в твоей судя по всему нездоровой голове возникнет мысль, что этот бывший работодатель чем-то тебя обидел.
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|7.144, Аноним (82), 14:25, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какая разница ангел работодатель или нет? Гадить работодателю с которым ты заключил договор - это позор и клеймо на работника.
Сколько работодателей гадят своим сотрудникам - и ничего им не делается, цветут и пахнут.
Почему ты выгораживаешь компанию (голландскую, кстати, если вдруг ты не знал), если не яндексоид и не в курсе, что там у сотрудника произошло?
> в твоей судя по всему нездоровой голове
> необременённый любовью к Родине уехал в тёплую и демократичную страну
Это еще вопрос, чья голова нездоровая. Иди смотри телек, а то пропустишь новости на первом канале.
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|3.91, Аноним (82), 13:11, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> необременённый любовью к Родине и моральными принципами
К какой именно "родине", Нидерландам?
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|3.109, Деанон (?), 13:38, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При устройстве на работу нужно проверять на степень перепрошивки анимэшностью, легкоранимым личинкам с богатым внутренним миром и скалящейся душонкой за спиной у окружающих такое доверять нельзя, т.к. ответственность признак зрелых людей, а не борцов с мамками и дедушками.
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|4.121, Аноним (82), 14:00, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Самый верный признак зрелых людей - ежедневный просмотр телевизора.
Никакого аниме, никакого богатого внутреннего мира, сплошная зрелость и ответственность!
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|2.34, Alladin (?), 11:28, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Яндекс сказал, что все это старье!
А значит они за год код всех сервисов видимо обновили! Да, с нуля! Захотели весь код и переписали, да-да!
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|3.52, Аноним (41), 11:51, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так сейчас везде такие новости. Кто-то покурил в датацентре и данные утекли. Ничего интересного проходите мимо.
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|4.73, пох. (?), 12:35, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Поправьте опечатки в слове "продали" .
да ну, кто это купит-то?
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|1.4, Аноним (41), 11:02, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Спорим что это произошло из разделения яндекса на дзен и не дзен. И общего головотяпства.
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|1.10, Аноним (10), 11:08, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Вот что бывает когда голландская компания берёт в штат кого-то кроме россиян^wголландцев.
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|1.32, Аноним (32), 11:24, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> Архив, размер которого 44.71 ГБ, включает срезы репозиториев с кодом 79 сервисов и проектов компании
А копипасту GPL кода уже нашли?
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|1.54, Volzh (?), 11:56, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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magnet:?xt=urn:btih:7e0ac90b489baee8a823381792ec67d465488fef&dn=yandexarc&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.openbittorrent.com%3A80%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.to%3A2920&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.opentrackr.org%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fexodus.desync.com%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Fbt1.archive.org%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fbt2.archive.org%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.com%3A1337%2Fannounce
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|2.57, пох. (?), 11:59, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> magnet:?xt=urn:btih:7e0ac90b489baee8a823381792ec67d465488fef
44 гига. Ну вы долбанулись что-ли? Вы цены на нынешние диски-то видели вообще?
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|3.61, Аноним (99), 12:15, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так это получается в Яндексе долбанулись (и не умеют в devops), если у них код настолько заbloated всяким дерьмом, вроде npm и cargo, что столько весит. Срез репозитория без истории, Карл. Якобы исходник, написанный человеками! Это там либо полинета зависимостей заинлайнено, за что нужно гнать в шею из профессии (всем известно - зависимости должны ставиться из репозиториев централизованно, а не лежать в папках на каждый проект по копии), либо всё это не люди писали, а машина нагенерила, ибо люди не в состоянии столько понаписать, даже если даже на численность всего штата Яндекса поделить.
В любом случае раздутость для большой корпорации - это большой плюс. Эффективно отваживает всяких коммунистических элементов без гроша в кармане и с неприязнью консьюмеризма.
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|4.66, пох. (?), 12:25, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Так это получается в Яндексе долбанулись (и не умеют в devops)
сколько ты создал уже яндексов, о недолбанутый и умеющий в девж0пс?
> всем известно - зависимости должны ставиться из репозиториев централизованно
"всем" васянам с локалхоста. Остальные примерно догадываются, почему их надо хранить вместе с проектом, если проект чего-то стоит.
А люди за двадцать лет вообще-то могут написать довольно много, особенно если хотя бы первые десять выбирать тех кто поспособнее и поработящее.
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|5.76, Аноним (99), 12:37, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Остальные догадываются, что 1 Опенсорсные зависимости надо брать с их публичных... большой текст свёрнут, показать
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|6.98, пох. (?), 13:16, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 1. Опенсорсные зависимости надо брать с их публичных репозиториев.
поломали, закрыли, внезапнообновили - похрену, главное расшибить лоб. Зачем - думать не надо, трясти надо.
Ну я смотрю, ты каждый день по яндексу делаешь? Молодец, пришли резюме Кудрину.
Или ты в эти самые "сопровождающие" метишь, чтоб ничего не делать и только обновлять обновления? Боюсь у меня для тебя хреновая новость - с деньгами сейчас плохо, может не прокатить.
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|7.103, Аноним (99), 13:25, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>поломали, закрыли, внезапнообновили - похрену, главное расшибить лоб.
Репозиторий разработчиков (который якобы утёк) - это не прод. А непротестированный код в прод не выкатывается никогда. Если нет тестов - то о чём тогда говорить?
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|4.71, oops_limit (?), 12:30, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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кажется вы масштабы 79 сервисом не представляете.
впрочем кидаться --- - это основа жизни деятельности анонимов.
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|4.100, Admino (ok), 13:19, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> (всем известно - зависимости должны ставиться из репозиториев централизованно,
Ага, а потом весь репозитарий в сине-жёлтых сердечках.
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|4.105, oops_limit (?), 13:30, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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есть ответ, что там "может быть" в исходниках, и занимать гигабайты.
натренерованые на тысячах видеокартах нейронные сети.
они могут занимать гигабайты и десятки гигабайт
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|2.77, ананас (?), 12:44, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кочает! Только похоже часть интересного вырезали. "copies almost completely except antispam rules"
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|1.62, Аноним (62), 12:17, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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О, пополнение в опен сурс ряды 🤣
Хацкеры молодцы, такую гнилую проприетарщину взломали
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|1.67, Аноним (67), 12:25, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Это конец. Яндекс такое не переживет. Альтернатив гуглу практически не осталось. Жалко.
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|3.74, Аноним (67), 12:35, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это признак полного разгильдяйства и раздолбайства одновременно. Компании с таким подходом к работе долго не живут. Уже предвижу новость на опеннете: "Трагически скончалась компания-пионер российской it-отрасли".
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|4.94, Аноним (122), 13:15, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это признак полного разгильдяйства и раздолбайства одновременно
А что ещё ожидать в голландской компании?
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|3.75, пох. (?), 12:36, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Почему не переживёт?
Потому что уже не очень живой.
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|1.80, Аноним (80), 12:50, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Похоже, кто-то из "грузин", так и не смог найти покупателя на все это ;)
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|1.81, Максим (??), 12:53, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Нифига себе, всю кодовую базу слили...
> Компания Яндекс подтвердила утечку, но заявила, что она произошла не в результате взлома
Очень интересно... А в результате чего тогда? Сказали А, говорите Б!
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|2.83, Мистер Си (?), 12:58, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А что тут говорить про Б? Голландские Бисексуалы обкурились в датацентре и по дури скинули весь код в сеть. Ясно же.
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|4.95, Аноним (41), 13:15, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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АНБ думаешь они просто так всех заставляют переписывать всё на раст?
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|2.93, Аноним (41), 13:15, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты так говоришь как будто они перед тобой должны отчитываться. Ты не в то время и не в том месте живешь для такого.
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|3.102, Максим (??), 13:23, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как пользователь Яндекса я могу требовать отчёта, потому что имею право знать, в результате чего точно так же может произойти утечка моих данных.
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|4.129, Аноним (126), 14:06, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я бы постеснялся даже кому-то сказать, если бы был пользователем этого яндекса. =)
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|1.104, жявамэн (ok), 13:28, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А вот нечего всяким порриджам удаленку выдавать.
Сдохнет - да и фиг с ним.
Все равно все их сервиса полный кал
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|2.106, Максим (??), 13:32, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ладно, сфига ли все? Карты, такси, поиск по картинкам, почта - превосходные сервисы!
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|3.116, Аноним (116), 13:48, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все - значит все. После отказа от сервисов Яндекс, даже член немного увеличился
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|3.143, жявамэн (ok), 14:23, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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такси - это та шляпа где на иос и ведро выдаются разные стоимости поездок?
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|1.118, Аноним (118), 13:58, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ало, Яндекс, выложите в опенсорс чтобы по фришным я.дискам не раскидывать 50 гигов.
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|1.136, Zenitur (ok), 14:12, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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О кстати. Одна из моих операционок была дискредитирована. Незадолго до этого, я устанавливал Linux-версию Яндекс.Диска. Не факт, что это она сделала, но осадочек, как говорится... Буду рад, если кто-то прочекает код, раз уж такая возможность есть.
Ставил из rpm-пакета, если это имеет значение
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|3.145, Zenitur (ok), 14:26, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сколько за ревью заплатишь?
Ещё договор предложи заключить, угу. Не, я к тому, что если кто-то глянет, было бы неплохо. Чисто чтобы успокоиться, и знать, что там ничего такого нет
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