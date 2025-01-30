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Утечка конфиденциальной информации DeepSeek из-за неограниченного доступа к БД с логами

30.01.2025 13:43

Исследователи безопасности из команды Wiz Research выявили общедоступную базу данных с информацией, используемой в AI-сервисах компании DeepSeek. Из-за отсутствия должного ограничения доступа к хранилищу логов, любой желающий мог получить конфиденциальную информацию о работе сервисов DeepSeek. В БД хранилось более миллиона записей, включающих логи с историей сообщений пользователей в AI-чате DeepSeek, ключи доступа к API, детальную информацию о работе бэкендов и метаданные, используемые в работе различных систем.

В ходе изучения публично доступных поддоменов deepseek.com исследователи обратили внимание на хосты оoauth2callback.deepseek.com и dev.deepseek.com, на сетевых портах 9000 и 8123 которых находился сервис хранения, основанный на СУБД ClickHouse. Сетевой порт 9000 использовался для подключения приложений, а через порт 8123 предоставлялся web-интерфейс, дающий возможность отправить любой SQL-запрос.

Выставленные настройки СУБД предоставляли полный контроль над операциями в БД, при доступе без прохождения аутентификации. По мнению исследователей, имеющегося доступа было достаточно для организации атаки, не ограничивающейся СУБД и позволяющей получить привилегированный доступ к инфраструктуре DeepSeek.

На прошлой неделе компания DeepSeek опубликовала под свободной лицензией MIT большие языковые модели DeepSeek-R1 и DeepSeek-R1-Zero, охватывающие 671 миллиард параметров. DeepSeek-R1 рассматривается как самая крупная и качественная модель для решения задач, требующих логического вывода, опубликованная в открытом доступе. В 12 проведённых тестах указанная модель обогнала проприетарные модели Claude-3.5-Sonnet, OpenAI GPT-4o и OpenAI o1, а в 9 тестах продемонстрировала близкие показатели.

DeepSeek-R1 является улучшенным вариантом языковой модели DeepSeek-V3, опубликованной в декабре 2024 года под лицензией MIT. Модель DeepSeek-V3, как и DeepSeek-R1, охватывает 671 миллиард параметров, учитывает контекст в 128 тысяч токенов и по своим характеристикам близка или обгоняет Claude-3.5-Sonnet и GPT-4o. DeepSeek-V3 и DeepSeek-R1 могут запускаться на собственном оборудовании при помощи типовых открытых фреймворков для выполнения языковых моделей, таких как vLLM, TensorRT-LLM, LMDeploy и SGLang. Модели подходят для создания диалоговых систем, виртуальных ассистентов, генерации текста, формирования ответов на вопросы, краткого изложения и обобщения содержимого, объяснения сути концепций и терминов.

Помимо DeepSeek-R1 и DeepSeek-V3 компания также развивает открытые мультимодальные модели Janus, способные обрабатывать, понимать и генерировать графические изображения и звуковые данные. Последняя модель Janus Pro близка по характеристикам к модели DALL-E 3 от компании OpenAI при решении задач по генерации изображений по текстовому описанию.

Заявлено, что для обучения модели DeepSeek-V3 было использовано 2048 видеокарт NVIDIA TESLA H800, а затраты на обучение составили 5.58 млн долларов. Для сравнения затраты на обучение модели GPT-4 оцениваются в 80-100 млн долларов. Подобная разница привела к обвалу стоимости акций многих компаний, связанных с AI (например, стоимость акций NVIDIA снизилась на 17%), и возникновению домыслов, что DeepSeek скрывает реальные затраты. Компания OpenAI упомянула, что получила доказательство того, что в процессе обучения моделей DeepSeek были задействованы проприетарные модели OpenAI, что нарушает правила сервисов OpenAI, запрещающих использование вывода моделей OpenAI при разработке продуктов, конкурирующих с OpenAI (примечательно, что в своё время к OpenAI предъявляли претензии из-за использования при обучении моделей данных, полученных без разрешения).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.wiz.io/blog/wiz-re...)
  2. OpenNews: В ходе атаки Meow удалено около 4000 общедоступных БД Elasticsearch и MongoDB
  3. OpenNews: Следом за MongoDB начались атаки на CouchDB, Hadoop и ElasticSearch
  4. OpenNews: Утечка токена для полного доступа к GitHub-репозиториям проекта Python
  5. OpenNews: GitHub и Twitter по ошибке сохраняли открытые пароли в логе
  6. OpenNews: В ходе атаки Meow удалено около 4000 общедоступных БД Elasticsearch и MongoDB
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62639-deepseek
Ключевые слова: deepseek, leak, hack, database
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:27, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –17 +/
    Ну что ж, ожидаемо: китайцам указали на их место. Могло бы и прокатить, если бы им не было безразлично.
     
     
  • 2.11, pic (??), 14:45, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Скорее из-за зависти и подлости, что их не уведомив макнули в чан, нужно было срочно к чему-то прикопаться. Ой, мы тут мимо шли-шли и нашли, никто ничего специально не делал.
    Глобализм закончился, идёт гонка оставшихся держав за гегемонию.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 14:52, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >мы тут мимо шли-шли и нашли

    Не выдумывайте, они открыто пишут:

    >As DeepSeek made waves in the AI space, the Wiz Research team set out to assess its external security posture and identify any potential vulnerabilities.

    https://www.wiz.io/blog/wiz-research-uncovers-exposed-deepseek-database-leak

     
     
  • 4.30, pic (??), 15:43, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда ж научитесь распознавать сарказм?!
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:48, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Одни специалисты помогли другим специалистам с укреплением безопасности.

    Абсолютно непричастный, случайный чел в интернете, не имеющий никакого отношения к заслугам обеих сторон: китайцам указали на их место!

    Батенька, это к доктору.

     
     
  • 3.40, тоже Аноним (ok), 16:19, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Случайные люди в рунете великодержавную политоту не гонят.
     
  • 2.21, 12yoexpert (ok), 14:57, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это тупо пиар очередной коммерческой модельки
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:28, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    это всё потому что МСЭ у них без сертификата фстек
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:30, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Медико-социальная экспертиза?
     
     
  • 3.10, A.Stahl (ok), 14:39, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Морковная смузи эссенция.
     
  • 2.15, User (??), 14:48, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой МСЭ? Зачем МСЭ? Сертификата об отсутствии НСД вполне достаточно - но они и этого-то не сделали...
     
     
  • 3.17, User (??), 14:50, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тьху, НДВ
     
  • 2.34, Аноним (-), 15:48, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >МСЭ

    Сталкивался с рабочей рутиной госслужащих РФ. Так там через каждое слово аббревиатура. Ничего не понятно.

     
     
  • 3.54, Аноним (54), 18:35, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В любой мало-мальски серьёзной отрасли есть своя терминология и аббревиатуры, взять ту же HoReCa. То что ты об этом не знаешь, характеризует тебя.
     

  • 1.3, Аноним (5), 14:29, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Виноват насквозь протрояненный Яндексом Clickhouse дело раскрыто.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:31, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    не поставили инструкцию на китайском
     

  • 1.4, dullish (ok), 14:30, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так, запоминаем, это не недобросовестная конкуренция и чёрный пиар, это исключительно бескорыстная забота о безопасности пользователей.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 15:23, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну пиар. Это отменяет дыру в безопасности пользователей? Как у тебя в голове выстроилась цепочка вида "либо дыра, либо пиар"?
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:33, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > в процессе обучения моделей DeepSeek были задействованы проприетарные модели OpenAI, что нарушает правила сервисов OpenAI

    Идея нового шоу - две языковые модели самостоятельно выясняют отношения в суде, "формируя ответы на вопросы" и "объясняя суть концепций и терминов". Победит сильнейшая!

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:47, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для начала они должны ссылаться на общие аксиомы, а то - сами знаете что
     
  • 2.58, X86 (ok), 19:02, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в процессе обучения моделей OpenAI были задействованы данные, сгенерированные открытой моделью DeepSeek. Так что OpenAI обязана выложить свои поделки под той же лицензией, что и DeepSeek)
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:35, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Подтверждение есть или очередной вброс?
    Там уже продавливают запрет дипсика, якобы данные пользователей хранит не в США и поэтому та же Италия сходу запретила.
     
  • 1.9, Смузихлеб забывший пароль (?), 14:39, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > что нарушает правила сервисов OpenAI,
    > запрещающих использование вывода моделей OpenAI
    > при разработке продуктов, конкурирующих с OpenAI

    Это запрещено в рамках американского законодательства или китайского ?
    И что теперь, в ответ на это, сша у китая что-то отожмут, возможно даже тик-ток, наплевав на любые условия и законы ?)

    Но, в общем по шуму о китайских поделиях, очень похоже что на западе просто готовят информационный фон и общественное мнение к вливанию огромных гор бабла в "свой" ИИ, а не, например, в промышленность или социалку

     
     
  • 2.18, западная закулиса (?), 14:50, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да, и клячхаус без пароля тоже мы им подбросили!

    > Это запрещено в рамках американского законодательства или китайского ?

    это запрещено соглашением, которое ты "ознакомился" не читая, прежде чем пользоваться openai. И поддержано не только американским законодательством, а и всеми средствами, которыми располагает годсударство. ВНЕЗАПНО, оно защищает своих граждан и их бизнесы, даже если такой вот хитропопый как ты считает что галочка согласился ни к чему его не обязывает.
    Для того и существует.  (в отличие от твоего концлагеря, где, в принципе, то же самое, но только граждан первого сорта, а не пыли вроде тебя)

     

  • 1.13, Аноним (13), 14:48, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Интересно, что компания со словом в названии "Открытая" пытается всеми силами захватить и подчинить себе рынок, делая проприетарные продукты, а товарищи "глубокие" всё вываливают в открытый доступ для всех
     
     
  • 2.19, нетоварищи (?), 14:51, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, и твои логи доступа тоже. Большое спасибо товарищам.

    Вот образчик открытого софта!

     
     
  • 3.51, Аноним (51), 17:46, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой дурак будет использовать модели на чужих серверах для конфиденциальной информации?
    Всё инфрмация что ты туда ввёл по умолчанию должна подразумеваться выставленной у всех на виду.
     
  • 2.23, Аноним (20), 15:03, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Интересно

    https://openai.com/policies/terms-of-use/

     

  • 1.16, ijuij (?), 14:49, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Deepseek больше не актуален, так как компания Alibaba представила QwenLM, который значительно превосходит Deepseek.
     
     
  • 2.31, Андрей (??), 15:44, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Превосходит чем, только размером окна? Квен убогая херня
     
  • 2.47, нууу (?), 17:12, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не так работает лол. Плюс дипсика в том, что он таки дестилировал данные openai, стоимостью в миллиарды баксов. Qwen же в основном на китайских данных, он тупой как пень
     

  • 1.22, Аноним (22), 14:58, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Теперь мой работодатель узнают, что я не знаю сортировку пузырьком ((((
     
     
  • 2.39, нах. (?), 16:16, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не ссы, промпт-инженер тоже профессия. Мы уже готовим тебе перевод.

    А этих... как их... пузырькателей? мы собираемся сократить. Выяснилось что пользы бизнесу от них вообще никакой.

     

  • 1.32, Аноним (20), 15:46, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Заявлено, что для обучения модели DeepSeek-V3 было использовано 2048 видеокарт NVIDIA TESLA H800, а затраты на обучение составили 5.58 млн долларов.

    Тут как в анекдоте: «...Ну так и вы говорите!».
    Прям мощный ****ёж, т.к. все кто даже запускал локальные модели у себя дома это понимают. И если просто экстраполировать затраты на объём возможностей, то понятно, что тут была другая задача.
    А у Лян Вэньфэня вообще "интересная" биография, успешного успеха =)

     
     
  • 2.38, афроним (?), 16:09, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем цимес там? Для тех кто не в курсе, так как никакие ИИ не запускал даже локально.
     

  • 1.36, Нуину (?), 16:04, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И это все, что смогли нарыть безопасники обиженных фаангов?) Еще и кликхаус пропиарили.
     
  • 1.41, Аноним (41), 16:25, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > deepseek-api-server/src/middleware/dependency.rs

    Странно, программу написали в memory safe языке, но данные всёравно утекли. Неразбериха.

     
     
  • 2.57, Я (??), 18:59, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это потому что unsafe неправильно используют. надо его везде ставить, хакеры увидят, что unsafe есть и не полезут.
     

  • 1.42, Аноним (42), 16:29, 30/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.48, Аноним (48), 17:16, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По закрытым каналам, как принято доброжелателям, они известить не могли?
    Обычное дело в среде разработчиков. По опыту, Там Такой Бардак.
     
  • 1.50, Аноним (50), 17:20, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я в этот deepseek закинул немного кода openssh и он нашел критические уязвимости в функции аутентификации, показал место где ошибка, сделал исправленную версию и даже продемонстрировал механизм атаки.
    Короче, пакуемся.
     
     
  • 2.52, Аноним (51), 17:50, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но он мог и наврать :)
     

  • 1.55, Аноним (55), 18:41, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а известно какие сервера они используют для хостинга? на каком фреймворке написан сервер с АПИ?
     
  • 1.56, X86 (ok), 18:58, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В 12 проведённых тестах указанная модель обогнала проприетарные модели Claude-3.5-Sonnet, OpenAI GPT-4o и OpenAI o1, а в 9 тестах продемонстрировала близкие показатели.

    Ну, сейчас, вот что GPT-4o или o1 обогнала я еще поверю, но чтобы Claude-3.5-Sonnet - нет

     
  • 1.59, Аноним (59), 19:15, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > AI-сервисах

    Когда уже на технических ресурсах перестанут позориться и называть машинное обучение AI?

     

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