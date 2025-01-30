Утечка конфиденциальной информации DeepSeek из-за неограниченного доступа к БД с логами

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|1.1, Аноним (1), 14:27, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–17 +/–
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Ну что ж, ожидаемо: китайцам указали на их место. Могло бы и прокатить, если бы им не было безразлично.
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|2.11, pic (??), 14:45, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Скорее из-за зависти и подлости, что их не уведомив макнули в чан, нужно было срочно к чему-то прикопаться. Ой, мы тут мимо шли-шли и нашли, никто ничего специально не делал.
Глобализм закончился, идёт гонка оставшихся держав за гегемонию.
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|2.14, Аноним (14), 14:48, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Одни специалисты помогли другим специалистам с укреплением безопасности.
Абсолютно непричастный, случайный чел в интернете, не имеющий никакого отношения к заслугам обеих сторон: китайцам указали на их место!
Батенька, это к доктору.
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|2.15, User (??), 14:48, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой МСЭ? Зачем МСЭ? Сертификата об отсутствии НСД вполне достаточно - но они и этого-то не сделали...
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|2.34, Аноним (-), 15:48, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>МСЭ
Сталкивался с рабочей рутиной госслужащих РФ. Так там через каждое слово аббревиатура. Ничего не понятно.
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|3.54, Аноним (54), 18:35, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В любой мало-мальски серьёзной отрасли есть своя терминология и аббревиатуры, взять ту же HoReCa. То что ты об этом не знаешь, характеризует тебя.
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|1.4, dullish (ok), 14:30, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так, запоминаем, это не недобросовестная конкуренция и чёрный пиар, это исключительно бескорыстная забота о безопасности пользователей.
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|2.26, Аноним (26), 15:23, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну пиар. Это отменяет дыру в безопасности пользователей? Как у тебя в голове выстроилась цепочка вида "либо дыра, либо пиар"?
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|1.7, Аноним (7), 14:33, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> в процессе обучения моделей DeepSeek были задействованы проприетарные модели OpenAI, что нарушает правила сервисов OpenAI
Идея нового шоу - две языковые модели самостоятельно выясняют отношения в суде, "формируя ответы на вопросы" и "объясняя суть концепций и терминов". Победит сильнейшая!
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|2.12, Аноним (12), 14:47, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для начала они должны ссылаться на общие аксиомы, а то - сами знаете что
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|2.58, X86 (ok), 19:02, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в процессе обучения моделей OpenAI были задействованы данные, сгенерированные открытой моделью DeepSeek. Так что OpenAI обязана выложить свои поделки под той же лицензией, что и DeepSeek)
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|1.8, Аноним (8), 14:35, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Подтверждение есть или очередной вброс?
Там уже продавливают запрет дипсика, якобы данные пользователей хранит не в США и поэтому та же Италия сходу запретила.
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|1.9, Смузихлеб забывший пароль (?), 14:39, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> что нарушает правила сервисов OpenAI,
> запрещающих использование вывода моделей OpenAI
> при разработке продуктов, конкурирующих с OpenAI
Это запрещено в рамках американского законодательства или китайского ?
И что теперь, в ответ на это, сша у китая что-то отожмут, возможно даже тик-ток, наплевав на любые условия и законы ?)
Но, в общем по шуму о китайских поделиях, очень похоже что на западе просто готовят информационный фон и общественное мнение к вливанию огромных гор бабла в "свой" ИИ, а не, например, в промышленность или социалку
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|2.18, западная закулиса (?), 14:50, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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да, и клячхаус без пароля тоже мы им подбросили!
> Это запрещено в рамках американского законодательства или китайского ?
это запрещено соглашением, которое ты "ознакомился" не читая, прежде чем пользоваться openai. И поддержано не только американским законодательством, а и всеми средствами, которыми располагает годсударство. ВНЕЗАПНО, оно защищает своих граждан и их бизнесы, даже если такой вот хитропопый как ты считает что галочка согласился ни к чему его не обязывает.
Для того и существует. (в отличие от твоего концлагеря, где, в принципе, то же самое, но только граждан первого сорта, а не пыли вроде тебя)
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|1.13, Аноним (13), 14:48, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Интересно, что компания со словом в названии "Открытая" пытается всеми силами захватить и подчинить себе рынок, делая проприетарные продукты, а товарищи "глубокие" всё вываливают в открытый доступ для всех
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|2.19, нетоварищи (?), 14:51, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, и твои логи доступа тоже. Большое спасибо товарищам.
Вот образчик открытого софта!
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|3.51, Аноним (51), 17:46, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой дурак будет использовать модели на чужих серверах для конфиденциальной информации?
Всё инфрмация что ты туда ввёл по умолчанию должна подразумеваться выставленной у всех на виду.
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|1.16, ijuij (?), 14:49, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Deepseek больше не актуален, так как компания Alibaba представила QwenLM, который значительно превосходит Deepseek.
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|2.47, нууу (?), 17:12, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не так работает лол. Плюс дипсика в том, что он таки дестилировал данные openai, стоимостью в миллиарды баксов. Qwen же в основном на китайских данных, он тупой как пень
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|1.22, Аноним (22), 14:58, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Теперь мой работодатель узнают, что я не знаю сортировку пузырьком ((((
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|2.39, нах. (?), 16:16, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не ссы, промпт-инженер тоже профессия. Мы уже готовим тебе перевод.
А этих... как их... пузырькателей? мы собираемся сократить. Выяснилось что пользы бизнесу от них вообще никакой.
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|1.32, Аноним (20), 15:46, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Заявлено, что для обучения модели DeepSeek-V3 было использовано 2048 видеокарт NVIDIA TESLA H800, а затраты на обучение составили 5.58 млн долларов.
Тут как в анекдоте: «...Ну так и вы говорите!».
Прям мощный ****ёж, т.к. все кто даже запускал локальные модели у себя дома это понимают. И если просто экстраполировать затраты на объём возможностей, то понятно, что тут была другая задача.
А у Лян Вэньфэня вообще "интересная" биография, успешного успеха =)
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|2.38, афроним (?), 16:09, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чем цимес там? Для тех кто не в курсе, так как никакие ИИ не запускал даже локально.
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|1.36, Нуину (?), 16:04, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И это все, что смогли нарыть безопасники обиженных фаангов?) Еще и кликхаус пропиарили.
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|1.41, Аноним (41), 16:25, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> deepseek-api-server/src/middleware/dependency.rs
Странно, программу написали в memory safe языке, но данные всёравно утекли. Неразбериха.
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|2.57, Я (??), 18:59, 30/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это потому что unsafe неправильно используют. надо его везде ставить, хакеры увидят, что unsafe есть и не полезут.
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|1.48, Аноним (48), 17:16, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По закрытым каналам, как принято доброжелателям, они известить не могли?
Обычное дело в среде разработчиков. По опыту, Там Такой Бардак.
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|1.50, Аноним (50), 17:20, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я в этот deepseek закинул немного кода openssh и он нашел критические уязвимости в функции аутентификации, показал место где ошибка, сделал исправленную версию и даже продемонстрировал механизм атаки.
Короче, пакуемся.
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|1.55, Аноним (55), 18:41, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а известно какие сервера они используют для хостинга? на каком фреймворке написан сервер с АПИ?
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|1.56, X86 (ok), 18:58, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В 12 проведённых тестах указанная модель обогнала проприетарные модели Claude-3.5-Sonnet, OpenAI GPT-4o и OpenAI o1, а в 9 тестах продемонстрировала близкие показатели.
Ну, сейчас, вот что GPT-4o или o1 обогнала я еще поверю, но чтобы Claude-3.5-Sonnet - нет
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|1.59, Аноним (59), 19:15, 30/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> AI-сервисах
Когда уже на технических ресурсах перестанут позориться и называть машинное обучение AI?
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