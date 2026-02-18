|
|1.1, Аноним (1), 19:11, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Такие инвестиции и нулевая безопасность. Уверен что большая часть денег попилена
|
|
|
|2.23, ppp (??), 23:07, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это некомпенетность "вайбкодеров" не знающих о .gitignore (да и вообще о гите).
|
|1.2, Аноним (2), 19:14, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
|
Желтуха. Cursor не хранит планы или историю чатов в .cursor/ в проекте, только правила и тулы, которые как раз таки предполагается хранить в VCS. В оригинальной новости даже не указаны примеры файлов.
Сама новость будто LLM и написана, лол.
|
|
|
|2.5, Аноним (2), 19:19, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Оу, как неудобно, сам "claudleak" точно написан через LLM... XD
|
|2.10, Апоним (?), 19:33, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Зато он хранит .cursor/mcp.json с параметрами подключения по MCP.
|
|1.3, Аноним (-), 19:17, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> создают локальные файлы конфигурации и каталоги, такие как
> .claude/, .cursor/, .continue/, .copilot/ и .aider/, в которых
> среди прочего сохраняется история операций и данные о контексте.
Подождите... чтобы оно утекло, его вначале надо закоммитить куда-то. Если разраб безголовая makaka, которая коммитить все подряд, то проблема не в LLMках.
|
|
|
|2.6, Хру (?), 19:24, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так то и LLM - безголовый статистический предсказатель
|
|2.24, ppp (??), 23:12, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Эти "разрабы" сами ничего не коммитят. Вся идеология вайбкодинга строится на том что ты ВСЕ делаешь через агента. Никакими IDE, системами сборки, гитами и прочим ты не пользуешься. На код не смотришь в принципе, это ниже тебя. Все делает "агент", ты ему просто говоришь "напиши то-то", "запуши в гитхаб" (ни о каких гитах они само собой и словом не слыхом не слыхивали, существует только гтмхаб) и т.п. Ну и последствия у этого соответствующие.
|
|1.7, Аноним (7), 19:27, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Еще бы узнать, есть ли среди утечек исходники и, если есть, их лицензии.
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 19:33, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Еще бы узнать, есть ли среди утечек исходники и, если есть, их лицензии.
Думаешь их обучали на проприетарных исходниках?
Да, тогда может случиться скандал.
Хотя утечки той же винды были несколько раз.
А если это opensource - то обучать можно сколько угодно.
Отличный способ заменить какой-то ГПЛ на человеческие лицензии.
|
|1.19, Аноним (19), 22:25, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ыыы сейчас все узнаем и корпоративные задачи и даже как ИИ удовлетворял бухгалтерш. Главное не читать что просили айтишники, да?!)))
|