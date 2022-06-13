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В публичных логах Travis CI выявлено около 73 тысяч токенов и паролей открытых проектов

13.06.2022 15:13

Компания Aqua Security опубликовала результаты исследования наличия конфиденциальных данных в сборочных логах, публично доступных в системе непрерывной интеграции Travis CI. Исследователи нашли способ извлечения 770 млн логов различных проектов. При тестовой загрузке 8 млн логов в полученных данных было выявлено около 73 тысяч токенов, учётных данных и ключей доступа, связанных с различными популярными сервисами, включая GitHub, AWS и Docker Hub. Выявленная информация позволяет скомпрометировать инфраструктуру многих открытых проектов, например, похожая утечка недавно привела к взлому инфраструктуры проекта NPM.

Утечка связана с возможностью получения доступа к логам пользователей бесплатного сервиса Travis CI через штатный API (например, сборочный лог можно загрузить через URL вида "https://api.travis-ci.org/v3/job/5248126/log.txt", где число 5248126 - идентификатор лога). Для определения диапазона возможных идентификаторов логов был использован ещё один API ("https://api.travis-ci.org/logs/6976822"), обеспечивающий перенаправление на загрузку лога по порядковому номеру. Методом перебора в ходе исследования удалось без аутентификации определить около 770 млн логов, созданных с 2013 по май 2022 года в ходе сборки проектов, подпадающих под бесплатный тарифный план.

Анализ тестовой выборки показал, что во многих случаях в логе в открытом виде отражаются параметры доступа к репозиториям, API и хранилищам, достаточные для обращения к приватным репозиториям, внесения изменений в код или подключения к облачным окружениям, используемым в инфраструктуре. Например, в логах были найдены токены для подключения к репозиториям в GitHub, пароли для размещения сборок в Docker Hub, ключи для доступа к окружениям Amazon Web Services (AWS), параметры подключения к СУБД MySQL и PostgreSQL.

Примечательно, что похожие утечки через API фиксировались исследователями в 2015 и 2019 годах. После прошлых инцидентов компания Travis добавила определённые ограничения для затруднения массовой загрузки данных и урезала доступ к API, но данные ограничения удалось обойти. Кроме того, компанией Travis была предпринята попытка чистки конфиденциальных данных в логах, но данные были очищены лишь частично.

Утечка главным образом затронула пользователей открытых проектов, которым Travis предоставляет бесплатный доступ к своему сервису непрерывной интеграции. В ходе проверки, проведённой некоторыми сервис-провайдерами, было подтверждено, что около половины из выделенных из логов токенов и ключей остаются рабочими. Всем пользователям бесплатного варианта сервиса Travis CI рекомендуется срочно поменять ключи доступа, а также настроить удаление сборочных логов и проверить отсутствие вывода в лог конфиденциальных данных.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.aquasec.com/travi...)
  2. OpenNews: GitHub раскрыл данные о взломе инфраструктуры NPM и выявлении открытых паролей в логах
  3. OpenNews: Атака на GitHub, приведшая к утечке приватных репозиториев и доступу к инфраструктуре NPM
  4. OpenNews: Уязвимость в Travis CI, приводящая к утечке ключей публичных репозиториев
  5. OpenNews: Инцидент в сервисе непрерывной интеграции Travis CI
  6. OpenNews: Внедрение вредоносного кода в скрипт Codecov привело к компрометации PGP-ключа HashiCorp
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57344-travis
Ключевые слова: travis, ci
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, еуые (?), 19:06, 13/06/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем хранить логи сборки больше чем пару недель?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:33, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    написано же

    >около 73 тысяч токенов, учётных данных и ключей доступа

    вот за этим, а потом удивляетесь, что спецслужбы в очередной notepad++ внедрили руткиты.

     

  • 1.5, Аноним (5), 19:09, 13/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    >Утечка
    >штатный API
    >бесплатный тарифный план с публичными логами
    >утечка

    Л - логика.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:23, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а что, прекрасный способ баблосик пилить и не напрягаться при этом.
     

  • 1.6, Аноним (-), 19:13, 13/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Утечка связана с возможностью получения доступа к логам пользователей бесплатного сервиса Travis CI через штатный API

    Тем временем сотрудники Travis CI "ничего не знают"

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:22, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо бы им багрепорт
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 19:27, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Закроют с "notabug", точнее, сразу незаметно удалят. Зачем им закрывать добровольный сбор конфиденциальной информации?
     

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