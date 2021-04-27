Внедрение вредоносного кода в скрипт Codecov привело к компрометации PGP-ключа HashiCorp

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|1.2, Аноним (2), 10:03, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вот заслуживает уважения за то что не скрывают. Асус помнится распространял подписанную его ключом малварь через сервисы обновления (чья операция?).
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|1.3, пох. (?), 10:27, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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доскер, gcs, curl | sudo su
все пароли от всего плейнтекстом потому что как же ж иначе скрипт сможет их использовать.
Модная современная разработка, continuous degradation.
Почему я и не удивлен?
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|2.5, Леголас (ok), 10:35, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Модная современная разработка, continuous degradation
с точки зрения двигателей прогресса: главное, что не стагнация, или «устаревание технологий» (:
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|3.13, Леголас (ok), 11:25, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Даже добавить ничего не могу
и не надо, просто наградите автора славным зелёным +
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|2.19, Аноним (-), 13:42, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Модная современная разработка
а чё не так?
жсы, питоны, котлины, ява и ой-ой-ой-какие-нагруженные-перегруженные-сервисы-ой-ой-ёй, бэкэнды головного мозга, андройды, докеры, ой-ой-ёй-какие-высокие-пороги-вхождения-в-малокультурную-нижеплинтусную-разработку...
зато за этот фаршмак платят норм... так и живём...
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|2.23, Аноним (23), 13:58, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема вызвана случайной публикацией пароля, доскер, gcs, curl | sudo su к ней в общем-то не имеют отношения
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|2.24, Аноним (23), 14:00, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы Codecov использовал vault то вероятно не опубликовал бы пароль
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|1.9, lockywolf (ok), 10:59, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Отличная новость, в которой такой старый пердун как я понял единственное слово: GPG.
О чём вообще речь? Кто все эти люди, и что делают их классные продукты?
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|2.11, Штыбель (?), 11:03, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С возвращением в мир победившего DevOps'а.
Облака, Докер-Пакер, Непрерывная интеграция, все дела...
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|3.26, анонн (ok), 14:13, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Облака, Докер-Пакер, Непрерывная интеграция,
... горы шкурок от бананаов, оглушающие крики "Уг-уг! Аг-аг-аг-а-а!", из гигансткой кучи экскрементов виднеется часть исполинской статуи Древних Предтеч - гигантская рука, сжимающая не менее гигантский факел ...
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|2.20, Аноним (-), 13:45, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кто все эти люди, и что делают их классные продукты?
болото нынешней it макулатуры
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|1.22, Аноним (-), 13:50, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> для взлома инфраструктуры атакующие воспользовались
> ошибкой в процессе создания Docker-образа
бесценно...
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|2.25, Аноним (23), 14:01, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чем именно? Точно такая же ошибка может быть и при создании iso или rpm или deb или чего угодно.
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