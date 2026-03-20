Linux Foundation распределит $12.5 млн на поддержание безопасности открытого ПО

|
|1.1, Аноним (1), 13:47, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пишем "поддержание безопасности открытого ПО", читаем отмена GNU GPL через переписывание на раст.
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 14:02, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Пишем "поддержание безопасности открытого ПО", читаем
> отмена GNU GPL через переписывание на раст.
А минусы где?
Заменяют раковую копирастическую лицуху на свободную.
|
|
|
|3.6, Аноним (6), 14:05, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Чтобы корпорациям было удобнее паразитировать на трудах сообщества.
|
|
|
|4.9, Аноним (9), 14:18, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> на трудах сообщества
На каких трудах? Вклад "сообщества" в ядро linux где-то на уровне 10-15%.
В другие проекты и то меньше.
Это скорее защита вклада тех, кто трудится, от паразитов из Сообщества™.
|
|
|
|5.11, Аноним (11), 14:25, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>кто трудится
Кто пишет корпослоп для внутрикорпоративных нужд.
|
|
|
|6.16, Аноним (16), 14:54, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ну попробуй выкинуть "корпослоп" и запустить линуск.
Внезапно окажется что васяны-обыграны сделать рабочую систему - обделались.
Почему? По их определению)
Вот такова се-ля-ва))
|
|
|
|7.38, Аноним (38), 16:05, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
И представь себе он запустится, на коре2дуо конечно, но ведь твои любимые корпы ровно поэтому запихнули все что можно в прошивки, в дырявые прошивки, чтобы продолжать продавать железо, а старое было невозможно использовать ввиду багов.
Линус создал линукс вполне рабочим и это прекрасно, и жпл защитила его от поглощения корпорациями, у них просто выхода нет, некого купить и слить как это было с десятками проектов на ваших свободных mit лицензиях, купили, превратили в кал которым невозможно пользоваться и закопали, а юзерам продали свой собственный альтернативный проприетарный кал.
> Вот такова се-ля-ва))
Действительно такова жизнь, что у молодых людей даже в it банально нехватает iq чтобы просчитать ситуацию на пару ходов вперед, микрософт гадами судился за патенты использования своей уже нафиг не нужной фат, а когда понял что бесполезно воевать с ветряными мельницами решил не тратить ресурсы и не сливать репутацию, и вот теперь они белые и пушистые за свободу равенство и братство, топят в списке рассылок разрабов ядра линукса..и у вас не хватает ума понять, что в любой момент они переобуются опять, и все легко вернется к ситуации 2008 года, и орды юристов микрософта затаскают по судам всех и каждого кого пожелают. И грустно от того.
|
|
|
|4.18, Аноним (18), 14:58, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ага, удачи. Как с БД были попытки сделать проприетарными - тут же форки делались и закрытый код терпел убытки.
|
|4.21, Аноним (16), 15:01, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Не может.
Свободный код остается свободным навсегда, до дня когда исчезнет последняя копия.
А вот НОВЫЙ код может быть написан под другой лицензией.
И это может сделать любой человек.
Даже ты, Аноним (14).
В этом отличие свободных разрешительных лицензий, от запретительного рака.
|
|
|
|5.39, Аноним (38), 16:11, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
дурачек ты, если чтото нельзя уничтожить быстро, то можно медленно, поменять лицензию, пару лет вносить изменения ломающие совместимость со старым кодом, а потом херак, и оно уже проприетарное, и со старым несовместимое, и либо покупай, либо откатывайся назад, почитай историю сынок, по такому сценарию ломали государства еще во времена древнего египта.
|
|2.27, Аноним (27), 15:41, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А в чем причина тряски? То, что надо отказываться от gpl для новых проектов - это консенсус сообщества (того, которое работает, а не того, которое пишет комментарии на форумах). Не согласен с ним только Борода и его подпевалы.
|
|
|
|3.29, Аноним (27), 15:45, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Почему так - ответ тоже очень простой. Потому что люди не хотят ассоциироваться и как либо зависеть от fsf. Потому что последние 20 лет не делают ничего полезного, а только содержат себя, ездят по конференциям и с позиций мировых судей рассказывают нам, кто свободен, а кто не свободен. Ну вот люди с их авторитетом и не согласны.
|
|1.2, Аноним (2), 13:52, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> оказания помощи в сопровождении значимых открытых проектов и разработки решений для усиления безопасности. Средства на выплату грантов переданы компаниями Anthropic, AWS, GitHub, Google, Google DeepMind, Microsoft и OpenAI
Полюбуйтесь-ка: вот опять всем ненавистные корпорации душат опенсорс! Whait, oh shi... 😳
|
|1.5, Аноним (6), 14:03, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Выделить денег разработчикам библиотек, которые поддерживают их на чистом энтузиазме они не додумались? С libxml2 показательный пример вышел, но он прошел мимо них.
В очередной раз Linux Foundation показала, кто они на самом деле.
|
|
|
|2.10, Аноним (9), 14:20, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> С libxml2 показательный пример вышел
Так где наглый бракодел попробовал шантажировать корпорации?
Это было довольно показательно, поэтому его послали на хурд, а его dыpявoе поделие запланировали переписать на раст :)
|
|2.12, Аноним (11), 14:28, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Выделить денег разработчикам библиотек, которые поддерживают их на чистом энтузиазме они не додумались?
Так бизнес-модель этого не позволяет. Бизнес-модель корпораций - подождать, пока очередной линус напишет фундаментального кода, а потом навалить сверху 80% бизнес-логики по продаже бесплатного и втарить.
|
|2.30, Аноним (30), 15:48, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>В очередной раз В очередной раз Linux Foundation показала, кто они на самом деле.
Проснулся? Linux Foundation - это не Сообщество. Это сборище корпораций, которые тупо хотят зарабатывать на GNU/Linux. И по правде говоря их корёжит от слов копилефт и GNU.
|
|1.7, Джон Титор (ok), 14:06, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> Средства на выплату грантов переданы компаниями Anthropic, AWS, GitHub, Google, Google DeepMind, Microsoft и OpenAI.
Я хотел что-то пошутить на эту тему, но потом подумал - зачем? Это, как я воспринял, госзаказ на социальные блага безопасности богатым компаниям для их программных продуктов с открытым исходным кодом которыми люди пользуются бесплатно.
|
|
|
|2.13, Аноним (11), 14:32, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>которыми люди пользуются бесплатно
Если корпорация что-то и делает для опенсорса, она это делает так, чтобы люди этим бесплатно пользоваться не смогли. Вон тот же андроид - миллионы строк корпослопа и ни одну из них нельзя использовать вне гуглоконтекста, как какой-нибудь /usr/bin/awk.
Так что все эти гранты будут использованы сугубо про серверные железки, сугубо про кластеры и сугубо про драйвера на серверную нвидию (которые выпилят сразу, как только эта нвидия станет по карману простым смертным.
|
|
|
|3.19, Аноним (18), 14:59, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Вас никто не заставляет использовать гуглосборки. Качайте AOSP, ставьте на свой смартфон сами.
|
|1.15, Аноним (15), 14:40, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Это же копейки. Поэтому и безопасность будет соответствующая, то есть по нарошку.
|
|1.20, Аноним (20), 14:59, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Годами жили без повышенных требований к безопасности и норм, а тут еще и антивирус от программистов понадобился.
|
|1.23, Аноним (23), 15:14, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
А миллиард пойдёт на трансгендерно-инклюзивное обучение, как дропнуть весь класс и себя.
|