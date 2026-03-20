Linux Foundation распределит $12.5 млн на поддержание безопасности открытого ПО

20.03.2026 13:38 (MSK)

Организация Linux Foundation объявила о выделении грантов, общим размером 12.5 млн долларов, которые будут использованы для оказания помощи в сопровождении значимых открытых проектов и разработки решений для усиления безопасности. Средства на выплату грантов переданы компаниями Anthropic, AWS, GitHub, Google, Google DeepMind, Microsoft и OpenAI.

Распределением средств займутся проект Alpha-Omega и организация OpenSSF, созданные под эгидой Linux Foundation для работы в таких областях, как аудит и тестирование безопасности открытого ПО, скоординированное раскрытие информации об уязвимостях, распространение исправлений, разработка инструментов для обеспечения безопасности, публикация лучших практик по безопасной организации разработки и выявление связанных с безопасностью угроз в открытом ПО.

Выделяемые средства предоставят сопровождающим дополнительные ресурсы в условиях усложнения процесса обеспечения безопасности, ускорения выявления уязвимостей и увеличения потока сообщений о новых уявзимостях, вызванных применением активно развивающихся AI-инструментов. Последнее время сопровождающие сталкиваются с наплывом сообщений об уязвимостях, многие из которых сгенерированы автоматически, не имея при этом должных ресурсов и инструментов для эффективного разбора и устранения подобных проблем.

Alpha-Omega и OpenSSF будут напрямую работать с сообществами и разработчиками, вовлечёнными в сопровождение открытых проектов, для разработки новых инструментов в области безопасности, сочетающихися с существующими рабочими процессами в открытом ПО. Инициатива также позволит сформировать стратегии, которые помогут сопровождающим справляться с увеличивающимися требованиями к безопасности и повысить общую устойчивость экосистемы открытого ПО.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Проблемы с финансированием каталогов пакетов открытого ПО
  3. OpenNews: ИИ как новый вектор атаки на разработчиков ПО
  4. OpenNews: Инициатива Alpha-Omega, нацеленная на повышение безопасности 10 тысяч открытых проектов
  5. OpenNews: 138 открытых проектов получили по 10 тысяч долларов для работы над повышением безопасности
  6. OpenNews: Учреждён фонд Open Source Endowment, формирующий целевой капитал для финансирования открытого ПО
Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:47, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пишем "поддержание безопасности открытого ПО", читаем отмена GNU GPL через переписывание на раст.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:02, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    > Пишем "поддержание безопасности открытого ПО", читаем
    > отмена GNU GPL через переписывание на раст.

    А минусы где?
    Заменяют раковую копирастическую лицуху на свободную.

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 14:05, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Чтобы корпорациям было удобнее паразитировать на трудах сообщества.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 14:18, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > на трудах сообщества

    На каких трудах? Вклад "сообщества" в ядро linux где-то на уровне 10-15%.
    В другие проекты и то меньше.
    Это скорее защита вклада тех, кто трудится, от паразитов из Сообщества™.

     
     
  • 5.11, Аноним (11), 14:25, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >кто трудится

    Кто пишет корпослоп для внутрикорпоративных нужд.

     
     
  • 6.16, Аноним (16), 14:54, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну попробуй выкинуть "корпослоп" и запустить линуск.
    Внезапно окажется что васяны-обыграны сделать рабочую систему - обделались.
    Почему? По их определению)

    Вот такова се-ля-ва))

     
     
  • 7.38, Аноним (38), 16:05, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И представь себе он запустится, на коре2дуо конечно, но ведь твои любимые корпы ровно поэтому запихнули все что можно в прошивки, в дырявые прошивки, чтобы продолжать продавать железо, а старое было невозможно использовать ввиду багов.

    Линус создал линукс вполне рабочим и это прекрасно, и жпл защитила его от поглощения корпорациями, у них просто выхода нет, некого купить и слить как это было с десятками проектов на ваших свободных mit лицензиях, купили, превратили в кал которым невозможно пользоваться и закопали, а юзерам продали свой собственный альтернативный проприетарный кал.

    > Вот такова се-ля-ва))

    Действительно такова жизнь, что у молодых людей даже в it банально нехватает iq чтобы просчитать ситуацию на пару ходов вперед, микрософт гадами судился за патенты использования своей уже нафиг не нужной фат, а когда понял что бесполезно воевать с ветряными мельницами решил не тратить ресурсы и не сливать репутацию, и вот теперь они белые и пушистые за свободу равенство и братство, топят в списке рассылок разрабов ядра линукса..и у вас не хватает ума понять, что в любой момент они переобуются опять, и все легко вернется к ситуации 2008 года, и орды юристов микрософта затаскают по судам всех и каждого кого пожелают. И грустно от того.

     
  • 3.14, Аноним (14), 14:36, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минус - в один день всё может стать проприетарным.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 14:58, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, удачи. Как с БД были попытки сделать проприетарными - тут же форки делались и закрытый код терпел убытки.
     
  • 4.21, Аноним (16), 15:01, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не может.
    Свободный код остается свободным навсегда, до дня когда исчезнет последняя копия.

    А вот НОВЫЙ код может быть написан под другой лицензией.
    И это может сделать любой человек.
    Даже ты, Аноним (14).

    В этом отличие свободных разрешительных лицензий, от запретительного рака.

     
     
  • 5.39, Аноним (38), 16:11, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дурачек ты, если чтото нельзя уничтожить быстро, то можно медленно, поменять лицензию, пару лет вносить изменения ломающие совместимость со старым кодом, а потом херак, и оно уже проприетарное, и со старым несовместимое, и либо покупай, либо откатывайся назад, почитай историю сынок, по такому сценарию ломали государства еще во времена древнего египта.
     
  • 3.36, Неотложная помощь корпоративнозависимым (?), 16:00, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прописываю вам химиотерапию от раковых лицензий. Возможные побочные эффекты: отвалятся яйца. Но вам они, всё равно, ни к чему.
     
  • 2.27, Аноним (27), 15:41, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А в чем причина тряски? То, что надо отказываться от gpl для новых проектов - это консенсус сообщества (того, которое работает, а не того, которое пишет комментарии на форумах). Не согласен с ним только Борода и его подпевалы.
     
     
  • 3.29, Аноним (27), 15:45, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему так - ответ тоже очень простой. Потому что люди не хотят ассоциироваться и как либо зависеть от fsf. Потому что последние 20 лет не делают ничего полезного, а только содержат себя, ездят по конференциям и с позиций мировых судей рассказывают нам, кто свободен, а кто не свободен. Ну вот люди с их авторитетом и не согласны.
     
     
  • 4.35, Неотложная помощь корпоративнозависимым (?), 15:57, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Выдаешь своё мнение за коллективное. Отвечаешь сам себе, чтобы создать видимость дискуссии. У тебя проблемы с самооценкой? Хочешь поговорить об этом?
     
  • 3.40, Аноним (38), 16:16, 20/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.42, Аноним (42), 16:44, 20/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:52, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    > оказания помощи в сопровождении значимых открытых проектов и разработки решений для усиления безопасности. Средства на выплату грантов переданы компаниями Anthropic, AWS, GitHub, Google, Google DeepMind, Microsoft и OpenAI

    Полюбуйтесь-ка: вот опять всем ненавистные корпорации душат опенсорс! Whait, oh shi... 😳

     
     
  • 2.8, Джон Титор (ok), 14:12, 20/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.41, Джон Титор (ok), 16:32, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я немного уточню - это моё личное мнение, я лично не юрист, дилетант в этих вопр... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.5, Аноним (6), 14:03, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выделить денег разработчикам библиотек, которые поддерживают их на чистом энтузиазме они не додумались? С libxml2 показательный пример вышел, но он прошел мимо них.
    В очередной раз Linux Foundation показала, кто они на самом деле.
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 14:20, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > С libxml2 показательный пример вышел

    Так где наглый бракодел попробовал шантажировать корпорации?
    Это было довольно показательно, поэтому его послали на хурд, а его dыpявoе поделие запланировали переписать на раст :)

     
  • 2.12, Аноним (11), 14:28, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Выделить денег разработчикам библиотек, которые поддерживают их на чистом энтузиазме они не додумались?

    Так бизнес-модель этого не позволяет. Бизнес-модель корпораций - подождать, пока очередной линус напишет фундаментального кода, а потом навалить сверху 80% бизнес-логики по продаже бесплатного и втарить.

     
  • 2.24, Fareast (ok), 15:26, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    завидуете?_)
     
  • 2.30, Аноним (30), 15:48, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В очередной раз В очередной раз Linux Foundation показала, кто они на самом деле.

    Проснулся? Linux Foundation - это не Сообщество. Это сборище корпораций, которые тупо хотят зарабатывать на GNU/Linux. И по правде говоря их корёжит от слов копилефт и GNU.

     
  • 2.34, Аноним (34), 15:56, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >разработчикам библиотек, которые поддерживают их на чистом энтузиазме

    Так если на "чистом энтузиазме", то зачем деньги ? Или всё таки нет ?
    А потом видим эти факторы:
    https://opennet.ru/64289-opensource

     

  • 1.7, Джон Титор (ok), 14:06, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Средства на выплату грантов переданы компаниями Anthropic, AWS, GitHub, Google, Google DeepMind, Microsoft и OpenAI.

    Я хотел что-то пошутить на эту тему, но потом подумал - зачем? Это, как я воспринял, госзаказ на социальные блага безопасности богатым компаниям для их программных продуктов с открытым исходным кодом которыми люди пользуются бесплатно.

     
     
  • 2.13, Аноним (11), 14:32, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >которыми люди пользуются бесплатно

    Если корпорация что-то и делает для опенсорса, она это делает так, чтобы люди этим бесплатно пользоваться не смогли. Вон тот же андроид - миллионы строк корпослопа и ни одну из них нельзя использовать вне гуглоконтекста, как какой-нибудь /usr/bin/awk.

    Так что все эти гранты будут использованы сугубо про серверные железки, сугубо про кластеры и сугубо про драйвера на серверную нвидию (которые выпилят сразу, как только эта нвидия станет по карману простым смертным.

     
     
  • 3.19, Аноним (18), 14:59, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вас никто не заставляет использовать гуглосборки. Качайте AOSP, ставьте на свой смартфон сами.
     
  • 3.37, Джон Титор (ok), 16:02, 20/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:40, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это же копейки. Поэтому и безопасность будет соответствующая, то есть по нарошку.
     
  • 1.17, Аноним (17), 14:58, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Linux Foundation - это не Linux.
     
     
  • 2.31, Аноним (34), 15:49, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.kernel.org
     

  • 1.20, Аноним (20), 14:59, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годами жили без повышенных требований к безопасности и норм, а тут еще и антивирус от программистов понадобился.
     

  • 1.23, Аноним (23), 15:14, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А миллиард пойдёт на трансгендерно-инклюзивное обучение, как дропнуть весь класс и себя.
     
     
  • 2.26, Аноним (30), 15:41, 20/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.32, Аноним (34), 15:52, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почитайте лучше:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64289
     

  • 1.25, Аноним (30), 15:40, 20/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

