Linux Foundation распределит $12.5 млн на поддержание безопасности открытого ПО

3.6 , Аноним ( 6 ), 14:05, 20/03/2026 Чтобы корпорациям было удобнее паразитировать на трудах сообщества.

4.9 , Аноним ( 9 ), 14:18, 20/03/2026 > на трудах сообщества На каких трудах? Вклад "сообщества" в ядро linux где-то на уровне 10-15%.

В другие проекты и то меньше.

Это скорее защита вклада тех, кто трудится, от паразитов из Сообщества™.

5.11 , Аноним ( 11 ), 14:25, 20/03/2026 >кто трудится Кто пишет корпослоп для внутрикорпоративных нужд.

6.16 , Аноним ( 16 ), 14:54, 20/03/2026 Ну попробуй выкинуть "корпослоп" и запустить линуск.

Внезапно окажется что васяны-обыграны сделать рабочую систему - обделались.

Почему? По их определению) Вот такова се-ля-ва))

7.38 , Аноним ( 38 ), 16:05, 20/03/2026 И представь себе он запустится, на коре2дуо конечно, но ведь твои любимые корпы ровно поэтому запихнули все что можно в прошивки, в дырявые прошивки, чтобы продолжать продавать железо, а старое было невозможно использовать ввиду багов. Линус создал линукс вполне рабочим и это прекрасно, и жпл защитила его от поглощения корпорациями, у них просто выхода нет, некого купить и слить как это было с десятками проектов на ваших свободных mit лицензиях, купили, превратили в кал которым невозможно пользоваться и закопали, а юзерам продали свой собственный альтернативный проприетарный кал. > Вот такова се-ля-ва)) Действительно такова жизнь, что у молодых людей даже в it банально нехватает iq чтобы просчитать ситуацию на пару ходов вперед, микрософт гадами судился за патенты использования своей уже нафиг не нужной фат, а когда понял что бесполезно воевать с ветряными мельницами решил не тратить ресурсы и не сливать репутацию, и вот теперь они белые и пушистые за свободу равенство и братство, топят в списке рассылок разрабов ядра линукса..и у вас не хватает ума понять, что в любой момент они переобуются опять, и все легко вернется к ситуации 2008 года, и орды юристов микрософта затаскают по судам всех и каждого кого пожелают. И грустно от того.

3.14 , Аноним ( 14 ), 14:36, 20/03/2026 Минус - в один день всё может стать проприетарным.

4.18 , Аноним ( 18 ), 14:58, 20/03/2026 Ага, удачи. Как с БД были попытки сделать проприетарными - тут же форки делались и закрытый код терпел убытки.

4.21 , Аноним ( 16 ), 15:01, 20/03/2026 Не может.

Свободный код остается свободным навсегда, до дня когда исчезнет последняя копия. А вот НОВЫЙ код может быть написан под другой лицензией.

И это может сделать любой человек.

Даже ты, Аноним (14). В этом отличие свободных разрешительных лицензий, от запретительного рака.

5.39 , Аноним ( 38 ), 16:11, 20/03/2026 дурачек ты, если чтото нельзя уничтожить быстро, то можно медленно, поменять лицензию, пару лет вносить изменения ломающие совместимость со старым кодом, а потом херак, и оно уже проприетарное, и со старым несовместимое, и либо покупай, либо откатывайся назад, почитай историю сынок, по такому сценарию ломали государства еще во времена древнего египта.

3.36 , Неотложная помощь корпоративнозависимым ( ? ), 16:00, 20/03/2026 Прописываю вам химиотерапию от раковых лицензий. Возможные побочные эффекты: отвалятся яйца. Но вам они, всё равно, ни к чему.


