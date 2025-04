ИИ как новый вектор атаки на разработчиков ПО

2.7 , Аноним ( 7 ), 19:55, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Сюрприз - коммерческие модели тоже обучаются не элитной интеллигенцией, а нищими кенийцами за еду.

3.14 , Аноним ( - ), 20:07, 12/04/2025 > Сюрприз - коммерческие модели тоже обучаются не элитной

> интеллигенцией, а нищими кенийцами за еду. "Офигеть! Вас еще и кормят???" (с) Ну пусть и кенийцами... но результат все равно лучше!

Кто же тогда обучает свободные???

Кто же тогда обучает свободные???

4.17 , нах. ( ? ), 20:17, 12/04/2025 открою страшную тайну - те же самые и теми же руками их обучают.

Просто в шв@6оооодные (ass in free beer) переводят позапрошлые версии моделей. Поэтому и глючат они больше (глючат они на самом деле тоже одинаково, просто причина глюков - недостаток информации. Более новые модели просто успели больше переварить.) 2.8 , keydon ( ok ), 19:57, 12/04/2025 Точнее создатели коммерческой модели заинтересованы её продать, а не чтобы работало хорошо.

В том числе заказывают исследования ради этого. Но ты не переживай, потребляй, спи, подчиняйся.

В том числе заказывают исследования ради этого. Но ты не переживай, потребляй, спи, подчиняйся.

3.12 , Аноним ( - ), 20:04, 12/04/2025 > Точнее создатели коммерческой модели заинтересованы её продать, а не чтобы работало хорошо. Практически всё идет как сервис по подписке. Ну круто, на месяц ты ее продать сможешь.

А дальше что? > В том числе заказывают исследования ради этого.

А дальше что? > В том числе заказывают исследования ради этого.

> Но ты не переживай, потребляй, спи, подчиняйся. У... опять нехорошие корпорасты потаются очернить вяликий и прякрасный попенсорс!

4.32 , keydon ( ok ), 21:38, 12/04/2025 > Практически всё идет как сервис по подписке. Ну круто, на месяц ты

> ее продать сможешь.

> А дальше что? Да то же самое что всю жизнь корпораты делали под другим соусом.

-Мы все исправили. Честно.

-Теперь мы точно все исправили, мамой клянусь.

-Только наш сервис интегрирован с монополистнеймом.

-У нас акция. Пакетом скидка.

-Бесплатно, но мы все равно поимеем с вас денег.

И т.д. и т.п. > У... опять нехорошие корпорасты потаются очернить вяликий и прякрасный попенсорс! Всю жизнь пОтались и вдруг передумали! 4.34 , Аноним ( 34 ), 21:45, 12/04/2025 > Ну круто, на месяц ты ее продать сможешь. А дальше что? А дальше заказываешь исследование, которое покажет, что новая версия работает успешно в 21.7% случаев по сравнению с 5.2% у старой, и все покупатели бегут продлять подписку.

2.9 , Аноним ( 9 ), 19:57, 12/04/2025 Gpt4o коммерческая модель, но дичи она генерировала не меньше опенсорсного шлака. Кроме того, большинство решений, предлагаемых ей, предполагают использование десятки лет назад умерших проектов.

3.11 , Аноним ( - ), 20:02, 12/04/2025 > Gpt4o коммерческая модель, но дичи она генерировала не меньше опенсорсного шлака. Именно поэтому ею практически никто и не пользовался, а сейчас используют Claude или OpenAI o1. Это как раз именно то, о чем я пишу - если твоя llm kakaxa - то перейдут к конкурентам.

А на шво6oдных llm особо и переходить некуда.

А на шво6oдных llm особо и переходить некуда.

3.25 , Аноним ( 25 ), 20:54, 12/04/2025 > Gpt4o коммерческая модель, но дичи она генерировала не меньше опенсорсного шлака Я помню такая программка была, чат Алиса вроде, в 95. Весила пару килобайт.

Весь код это текст чатов типичных.

С возможностью обучения, те на основан твоих ответов языковая модель совершенствовалась.

И можно общатся типа в чате, но без интернета.

Вот GPT, 95.