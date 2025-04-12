ИИ как новый вектор атаки на разработчиков ПО

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|1.1, Аноним (1), 19:37, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Копирую питон-код без особой проверки, смотрю только на 'import'ы и на отсутствие всякой херни вроде eval/exec/pickle. Запускаю, выхлопом угощаю модель (дано задание делать кучу детального отладочного вывода). Модель делает новую реализацию кода. Код IO не использует, чистая математика. Повторять до тех пор, пока не заработает. Я в опасности?
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|2.5, Аноним (5), 19:42, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Код IO не использует? Ну это ты так думаешь, а импортированный пакет может делать что угодно
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|1.6, Аноним (6), 19:45, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> Согласно недавним исследованиям, это происходит в 5.2% случаев у
> коммерческих моделей и в 21.7% — у открытых моделей.
Ничего удивительного. Создатели коммерческих моделей хотят ее продать, поэтому заинтересованы чтобы оно работало хорошо, иначе пользователь просто свалит к конкуренту.
А если пользуешься нейронкой, которую обучали непонятными 6оmжами в подвале... то и результат получается в 4 раза хуже.
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|2.7, Аноним (7), 19:55, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сюрприз - коммерческие модели тоже обучаются не элитной интеллигенцией, а нищими кенийцами за еду.
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|3.14, Аноним (-), 20:07, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сюрприз - коммерческие модели тоже обучаются не элитной
> интеллигенцией, а нищими кенийцами за еду.
"Офигеть! Вас еще и кормят???" (с)
Ну пусть и кенийцами... но результат все равно лучше!
Кто же тогда обучает свободные???
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|4.17, нах. (?), 20:17, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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открою страшную тайну - те же самые и теми же руками их обучают.
Просто в шв@6оооодные (ass in free beer) переводят позапрошлые версии моделей.
Поэтому и глючат они больше (глючат они на самом деле тоже одинаково, просто причина глюков - недостаток информации. Более новые модели просто успели больше переварить.)
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|2.8, keydon (ok), 19:57, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Точнее создатели коммерческой модели заинтересованы её продать, а не чтобы работало хорошо.
В том числе заказывают исследования ради этого. Но ты не переживай, потребляй, спи, подчиняйся.
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|3.12, Аноним (-), 20:04, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Точнее создатели коммерческой модели заинтересованы её продать, а не чтобы работало хорошо.
Практически всё идет как сервис по подписке. Ну круто, на месяц ты ее продать сможешь.
А дальше что?
> В том числе заказывают исследования ради этого.
> Но ты не переживай, потребляй, спи, подчиняйся.
У... опять нехорошие корпорасты потаются очернить вяликий и прякрасный попенсорс!
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|4.32, keydon (ok), 21:38, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Практически всё идет как сервис по подписке. Ну круто, на месяц ты
> ее продать сможешь.
> А дальше что?
Да то же самое что всю жизнь корпораты делали под другим соусом.
-Мы все исправили. Честно.
-Теперь мы точно все исправили, мамой клянусь.
-Только наш сервис интегрирован с монополистнеймом.
-У нас акция. Пакетом скидка.
-Бесплатно, но мы все равно поимеем с вас денег.
И т.д. и т.п.
> У... опять нехорошие корпорасты потаются очернить вяликий и прякрасный попенсорс!
Всю жизнь пОтались и вдруг передумали!
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|4.34, Аноним (34), 21:45, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну круто, на месяц ты ее продать сможешь. А дальше что?
А дальше заказываешь исследование, которое покажет, что новая версия работает успешно в 21.7% случаев по сравнению с 5.2% у старой, и все покупатели бегут продлять подписку.
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|2.9, Аноним (9), 19:57, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Gpt4o коммерческая модель, но дичи она генерировала не меньше опенсорсного шлака. Кроме того, большинство решений, предлагаемых ей, предполагают использование десятки лет назад умерших проектов.
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|3.11, Аноним (-), 20:02, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Gpt4o коммерческая модель, но дичи она генерировала не меньше опенсорсного шлака.
Именно поэтому ею практически никто и не пользовался, а сейчас используют Claude или OpenAI o1. Это как раз именно то, о чем я пишу - если твоя llm kakaxa - то перейдут к конкурентам.
А на шво6oдных llm особо и переходить некуда.
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|3.25, Аноним (25), 20:54, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Gpt4o коммерческая модель, но дичи она генерировала не меньше опенсорсного шлака
Я помню такая программка была, чат Алиса вроде, в 95. Весила пару килобайт.
Весь код это текст чатов типичных.
С возможностью обучения, те на основан твоих ответов языковая модель совершенствовалась.
И можно общатся типа в чате, но без интернета.
Вот GPT, 95.
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|2.23, Аноним (25), 20:43, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>пример того, как злоумышленники используют ИИ
И будет тебе звонить спам GPT, и может это делать 24/7 365,человека хоть послать можно, или пошутить.
Или какой нибудь интернет магазин, интернет провайдер, вместо решения вопроса будет говорить что ваша проблема рассматривается.
Но в случае с GPT, можно пожаловаться тостеру.
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|1.19, Аноним (19), 20:34, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> ИИ модели, как коммерческие, так и с открытые, иногда предлагают код с указанием пакетов, которые не существует. Согласно недавним исследованиям, это происходит в 5.2% случаев у коммерческих моделей и в 21.7% — у открытых моделей.
Чисто для статискики, а какой процент ошибок от человеческой очепятки?
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|1.21, Аноним (25), 20:40, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да еще всякие фитнес тренеры, жалуются что клиенты забивают запрос и он (ИИ), составляет им план питания тренировок.
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|2.30, Аноним (9), 21:36, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да еще всякие фитнес тренеры, жалуются что клиенты забивают запрос и он
> (ИИ), составляет им план питания тренировок.
Кстати это норм работает. Ну просто там всё достаточно элементарно, а все эти "профессиональные нутриционисты" поразительно безграмотные, разобраться что к чему не так и сложно. Food data central в помощь.
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|2.35, Аноним (34), 21:47, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И что, помогают планы тренировок, составленные ИИ? Или пока непонятно, пока просто сэкономили на тренерах, а к тому времени, как станет понятно, про ИИ уже все забудут.
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|3.37, Аноним (37), 22:03, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты видел хотя бы одного выполняющего планы тренировок?
Почему не сработал план?
Да ты его не выполнил!
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|3.48, нах. (?), 23:59, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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планы - может и помогают (хотя их и без ии составить не большая проблема)
вовремя заметить что ты не умеешь делать упражнение и вместо него делаешь в лучшем случае х-ню а в худшем нечто травмоопасное - никакой ии не поможет, но и не всякий тренер тоже.
Если фигняс тренер умеет только первое - ну может переквалифицироваться в управдомы.
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|2.47, Аноним (-), 23:52, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я-то надеялся что-то весёлое выйдет, а получилось вот это Sticking any body par... большой текст свёрнут, показать
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|3.49, нах. (?), 00:15, 13/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я-то надеялся что-то весёлое выйдет, а получилось вот это:
но ЦЕРН ВООБЩЕ ничего ему не ответил!!!
(кстати - попроси уточнить, как обойти охрану)
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|1.45, Аноним (45), 23:45, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В нормальном мире это был бы знак, что надо прекращать использовать ии. Но нет, мы в не нермальном мире живем. Эта зараза (ии, раст и т.д) продолжит разрастаться.
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