138 открытых проектов получили по 10 тысяч долларов для работы над повышением базопасности

1.1, Аноним (1), 13:37, 18/02/2026
|+1 +/–
Майкрософт финансирует опенсорс, скажи мне об этом ещё лет 20 назад, я бы подумал, что собеседник сошёл с ума...
3.8, Аноним (8), 13:44, 18/02/2026
|+1 +/–
|
> Чему тут удивляться, как был EEE так и продолжается.
Типа ГНУтых расширений ЖЦЦ?
Давайте завендорлочим ядро на единственный компилятор.
Даже мелкомягкие до такого не опускались.
5.31, Аноним (31), 14:14, 18/02/2026
|+/–
|
> Мелкомягкие платиновый спонсор ядра.
Акционеры не совсем поняли соотношение костов и профита в инфре с виндой :). Ибо даже если выписать себе лицензии бесплатно, это ниак не отменит гнилой индусокернел где на улучшения и оптимизации забили болт под страхом взыскания за решение не той задачи что манагер назначил. Винда и работает - соответственно. И как появилось скоростное сетевое оборудование и сторажи - майкрософт и заметил что с их девелопом была какая-то подстава. Видите ли линух на тех же железках - производительнее, а более 70% кастомеров абажура требуют именно линух. И вот куда майкрософт денется с такой структурой профита и инженерными проблемами? Будет любить линух как зайчики.
А EEE теперь - комиты в ядро (под GPL, lol!) в kvm и mshv и прочие quemu. Ибо сам гиперви никому особо кроме мс не упал.
4.27, Аноним (-), 14:10, 18/02/2026
|+/–
> Даже мелкомягкие до такого не опускались.
А что - их ядра собираются чем-то кроме MSVC? А, они еще и не опенсорсные?! "Но тут снизу постучали".
А всего-то честное сравнение провели, без булшита, в одной и той же номинации.
4.29, llolik (ok), 14:11, 18/02/2026
|+/–
> Давайте завендорлочим ядро на единственный компилятор.
Ну, извините, пацаны в 1991 году как-то, вот, не догадались, что в 2007 ещё и clang выйдет.
5.34, Аноним (34), 14:18, 18/02/2026
|+/–
|
> Ну, извините, пацаны в 1991 году как-то, вот, не догадались,
А в 1991 не было компиляторов си? В том числе опенсорсных?
Были, но ядро специально прибивалось к гнутым экстеншнам.
> что в 2007 ещё и clang выйдет
clang как раз стал альтернативой, потому что разрабы gcc долбанулись чуть больше чем полностью. А вот чтобы победить гнутое ЕЕЕ и заставить ядро им компилиться пришлось потратить тысячи человекочасов.
3.25, Аноним (25), 14:06, 18/02/2026
|+/–
|
>> Майкрософт финансирует опенсорс
> как был EEE так и продолжается
Ты явно не понимаешь значения аббривеатуры EEE.
3.14, Аноним (14), 13:50, 18/02/2026
|–1 +/–
|
> Зачем бороться если можно возглавить и управлять стадом
Стадо работает бесплатно за идею Щтульмана.
А потом выбрасывается на помойку Сообществом™ если осмелятся сказать "может поможете хоть не кодом, так деньгами?"
3.23, Аноним (25), 14:04, 18/02/2026
|+/–
> Зачем бороться если можно возглавить и управлять стадом
Каким стадом, лол, если ядро более чем на 95% пишется корпами?
1.2, Аноним (2), 13:40, 18/02/2026
|+1 +/–
> GitHub подвёл итоги третьего раунда инициативы "GitHub Secure
> Open Source Fund", нацеленной на финансирование работы по
> усилению безопасности открытых проектов.
И это уже третий раунд. Респект и уважуха.
Спасибо гитхабу и МС за реальную поддержку опенсорса.
2.21, Аноним (25), 14:01, 18/02/2026
|+/–
|
> Спасибо гитхабу и МС за реальную поддержку опенсорса.
Извини, но тут так не принято.
3.24, Аноним (26), 14:05, 18/02/2026
|+/–
|
> Извини, но тут так не принято.
Да, я знаю.
Тут принято чтобы неблагодарные потpe6ляdи хаяли всех кто им не нравится.
2.18, Аноним (17), 13:57, 18/02/2026
|+1 +/–
|
> Спасибо за черный список софта, которым не стоит пользоваться.
Начни с curl и всего софта который его использует.
Заодно LLVM, но не забудь отказаться от всего, что им компилируется.
Ну и разумеется Node.js с jQuery, а так же все сайты и платформы, где оно используется.
Для начала наверное хватит))
2.22, Аноним (25), 14:03, 18/02/2026
|+/–
> Спасибо за черный список софта, которым не стоит пользоваться.
Linux и Android уже выкинул, я надеюсь?
2.30, Аноним (30), 14:12, 18/02/2026
|+/–
>не стоит пользоваться
А придётся! На него всё завязано, мышеловка захлопнулась! Не могла не захлопнуться - было бы на другой софт завязано - с потрохами бы его купили.
1.28, Аноним (30), 14:11, 18/02/2026
|+/–
К - коррупция! "Повышение безопасности" - это дроп тех версий Windows, пользователей которых которых Microsoft решила принудительно платно заставить купить железо с новыми ревизиями аппаратного DRM и лицензию на новые версии Windows. $1.38e6 - затраты, n * 1e9 - прибыль от этого. Выгодно!
2.35, Аноним (34), 14:21, 18/02/2026
|+/–
Ого! У кого-то оказывается уже весна.
С характерными весенними обострениями.
Встречный вопрос - а почему "сообщество" не профинансирует поддержку древних версий для старого железа 60mжей?
