138 открытых проектов получили по 10 тысяч долларов для работы над повышением базопасности

Аноним ( 8 ), 13:44, 18/02/2026: > Чему тут удивляться, как был EEE так и продолжается. Типа ГНУтых расширений ЖЦЦ?

Давайте завендорлочим ядро на единственный компилятор. Даже мелкомягкие до такого не опускались.

Аноним ( 6 ), 13:47, 18/02/2026: Мелкомягкие платиновый спонсор ядра.

Аноним ( 31 ), 14:14, 18/02/2026: > Мелкомягкие платиновый спонсор ядра. Акционеры не совсем поняли соотношение костов и профита в инфре с виндой :). Ибо даже если выписать себе лицензии бесплатно, это ниак не отменит гнилой индусокернел где на улучшения и оптимизации забили болт под страхом взыскания за решение не той задачи что манагер назначил. Винда и работает - соответственно. И как появилось скоростное сетевое оборудование и сторажи - майкрософт и заметил что с их девелопом была какая-то подстава. Видите ли линух на тех же железках - производительнее, а более 70% кастомеров абажура требуют именно линух. И вот куда майкрософт денется с такой структурой профита и инженерными проблемами? Будет любить линух как зайчики. А EEE теперь - комиты в ядро (под GPL, lol!) в kvm и mshv и прочие quemu. Ибо сам гиперви никому особо кроме мс не упал.

Аноним ( - ), 14:10, 18/02/2026: > Даже мелкомягкие до такого не опускались. А что - их ядра собираются чем-то кроме MSVC? А, они еще и не опенсорсные?! "Но тут снизу постучали". А всего-то честное сравнение провели, без булшита, в одной и той же номинации.

llolik ( ok ), 14:11, 18/02/2026: > Давайте завендорлочим ядро на единственный компилятор. Ну, извините, пацаны в 1991 году как-то, вот, не догадались, что в 2007 ещё и clang выйдет.

Аноним ( 34 ), 14:18, 18/02/2026: > Ну, извините, пацаны в 1991 году как-то, вот, не догадались, А в 1991 не было компиляторов си? В том числе опенсорсных?

Были, но ядро специально прибивалось к гнутым экстеншнам. > что в 2007 ещё и clang выйдет clang как раз стал альтернативой, потому что разрабы gcc долбанулись чуть больше чем полностью. А вот чтобы победить гнутое ЕЕЕ и заставить ядро им компилиться пришлось потратить тысячи человекочасов.

Аноним ( 25 ), 14:06, 18/02/2026: >> Майкрософт финансирует опенсорс

> как был EEE так и продолжается Ты явно не понимаешь значения аббривеатуры EEE.


