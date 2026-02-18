The OpenNET Project / Index page

138 открытых проектов получили по 10 тысяч долларов для работы над повышением базопасности

18.02.2026 13:23 (MSK)

GitHub подвёл итоги третьего раунда инициативы "GitHub Secure Open Source Fund", нацеленной на финансирование работы по усилению безопасности открытых проектов. В третьем раунде финансирование получили 67 проектов, используемых при разработке или задействованных в современных AI-стеках.

Участники получили по 10 тысяч долларов на проведение работы по усилению безопасности, трёхнедельное обучение мэйнтнеров по компьютерной безопасности, рекомендации и консультации от команды GitHub Security Lab, а также бесплатный доступ к связанным с безопасностью сервисам GitHub (Copilot, Copilot Autofix, Secret scanning). Всего за время действия инициативы финансирование было предоставлено 138 проектам, а к работе привлечено 219 сопровождающих. В результате была выявлена 191 уязвимость, обнаружено более 600 утечек и предотвращено более 250 утечек секретов.

Проекты, профинансированные в третьем раунде:



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64820-github
Ключевые слова: github, security
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:37, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Майкрософт финансирует опенсорс, скажи мне об этом ещё лет 20 назад, я бы подумал, что собеседник сошёл с ума...
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:43, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чему тут удивляться, как был EEE так и продолжается.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:44, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чему тут удивляться, как был EEE так и продолжается.

    Типа ГНУтых расширений ЖЦЦ?
    Давайте завендорлочим ядро на единственный компилятор.

    Даже мелкомягкие до такого не опускались.

     
     
  • 4.11, Аноним (6), 13:47, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мелкомягкие платиновый спонсор ядра.
     
     
  • 5.31, Аноним (31), 14:14, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мелкомягкие платиновый спонсор ядра.

    Акционеры не совсем поняли соотношение костов и профита в инфре с виндой :). Ибо даже если выписать себе лицензии бесплатно, это ниак не отменит гнилой индусокернел где на улучшения и оптимизации забили болт под страхом взыскания за решение не той задачи что манагер назначил. Винда и работает - соответственно. И как появилось скоростное сетевое оборудование и сторажи - майкрософт и заметил что с их девелопом была какая-то подстава. Видите ли линух на тех же железках - производительнее, а более 70% кастомеров абажура требуют именно линух. И вот куда майкрософт денется с такой структурой профита и инженерными проблемами? Будет любить линух как зайчики.

    А EEE теперь - комиты в ядро (под GPL, lol!) в kvm и mshv и прочие quemu. Ибо сам гиперви никому особо кроме мс не упал.

     
  • 4.27, Аноним (-), 14:10, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даже мелкомягкие до такого не опускались.

    А что - их ядра собираются чем-то кроме MSVC? А, они еще и не опенсорсные?! "Но тут снизу постучали".

    А всего-то честное сравнение провели, без булшита, в одной и той же номинации.

     
  • 4.29, llolik (ok), 14:11, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Давайте завендорлочим ядро на единственный компилятор.

    Ну, извините, пацаны в 1991 году как-то, вот, не догадались, что в 2007 ещё и clang выйдет.

     
     
  • 5.34, Аноним (34), 14:18, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, извините, пацаны в 1991 году как-то, вот, не догадались,

    А в 1991 не было компиляторов си? В том числе опенсорсных?
    Были, но ядро специально прибивалось к гнутым экстеншнам.

    > что в 2007 ещё и clang выйдет

    clang как раз стал альтернативой, потому что разрабы gcc долбанулись чуть больше чем полностью. А вот чтобы победить гнутое ЕЕЕ и заставить ядро им компилиться пришлось потратить тысячи человекочасов.

     
  • 3.25, Аноним (25), 14:06, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Майкрософт финансирует опенсорс
    > как был EEE так и продолжается

    Ты явно не понимаешь значения аббривеатуры EEE.

     
  • 2.7, Аноним (7), 13:44, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем бороться если можно возглавить и управлять стадом
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:50, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Зачем бороться если можно возглавить и управлять стадом

    Стадо работает бесплатно за идею Щтульмана.
    А потом выбрасывается на помойку Сообществом™ если осмелятся сказать "может поможете хоть не кодом, так деньгами?"

     
  • 3.23, Аноним (25), 14:04, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем бороться если можно возглавить и управлять стадом

    Каким стадом, лол, если ядро более чем на 95% пишется корпами?

     
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:40, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > GitHub подвёл итоги третьего раунда инициативы "GitHub Secure
    > Open Source Fund", нацеленной на финансирование работы по
    > усилению безопасности открытых проектов.

    И это уже третий раунд. Респект и уважуха.
    Спасибо гитхабу и МС за реальную поддержку опенсорса.

     
     
  • 2.21, Аноним (25), 14:01, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Спасибо гитхабу и МС за реальную поддержку опенсорса.

    Извини, но тут так не принято.

     
     
  • 3.24, Аноним (26), 14:05, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Извини, но тут так не принято.

    Да, я знаю.
    Тут принято чтобы неблагодарные потpe6ляdи хаяли всех кто им не нравится.


     

  • 1.3, Аноним (4), 13:42, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    БАЗА получается...
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:46, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У нас тоже открытые проекты получили:
    https://habr.com/ru/news/1000770/
     

  • 1.16, Аноним (6), 13:53, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Спасибо за черный список софта, которым не стоит пользоваться.
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 13:57, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Спасибо за черный список софта, которым не стоит пользоваться.

    Начни с curl и всего софта который его использует.
    Заодно LLVM, но не забудь отказаться от всего, что им компилируется.
    Ну и разумеется Node.js с jQuery, а так же все сайты и платформы, где оно используется.

    Для начала наверное хватит))

     
  • 2.22, Аноним (25), 14:03, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Спасибо за черный список софта, которым не стоит пользоваться.

    Linux и Android уже выкинул, я надеюсь?

     
  • 2.30, Аноним (30), 14:12, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не стоит пользоваться

    А придётся! На него всё завязано, мышеловка захлопнулась! Не могла не захлопнуться - было бы на другой софт завязано - с потрохами бы его купили.

     

  • 1.19, Аноним (19), 13:57, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если ни чего не умеешь - продавай безопасность
     
  • 1.28, Аноним (30), 14:11, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К - коррупция! "Повышение безопасности" - это дроп тех версий Windows, пользователей которых которых Microsoft решила принудительно платно заставить купить железо с новыми ревизиями аппаратного DRM и лицензию на новые версии Windows. $1.38e6 - затраты, n * 1e9 - прибыль от этого. Выгодно!
     
     
  • 2.35, Аноним (34), 14:21, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого! У кого-то оказывается уже весна.
    С характерными весенними обострениями.

    Встречный вопрос - а почему "сообщество" не профинансирует поддержку древних версий для старого железа 60mжей?

     

