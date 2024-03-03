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GitHub включил по умолчанию систему защиты от утечек токенов к API

03.03.2024 13:13

GitHub объявил о включении по умолчанию для всех публичных репозиториев механизма защиты от попадания в репозитории конфиденциальных данных, по недосмотру оставленных разработчиками в коде. Например, случается, что в репозиторий попадают файлы конфигурации с паролями к СУБД, токены или ключи доступа к API. Ранее сканирование осуществлялось в пассивном режиме и позволяло выявлять уже произошедшие утечки, попавшие в репозиторий. Теперь проверка осуществляется автоматически на стадии публикации (git push) и приводит к выводу предупреждения при попытке добавления коммитов, в которых выявлено наличие конфиденциальных данных.

Реализовано более 250 шаблонов для выявления различных видов ключей, токенов, сертификатов и учётных данных. Для исключения ложных срабатываний проверяются только гарантированно определяемые типы токенов, охватывающие более 180 различных сервисов, включая Amazon Web Services, Azure, Crates.io, DigitalOcean, Google Cloud, NPM, PyPI, RubyGems и Yandex.Cloud. После выявления потенциальной утечки разработчику предлагается провести рецензирование проблемного кода, устранить утечку и повторить коммит или пометить блокировку ложной.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2024-02-29...)
  2. OpenNews: GitHub обновил GPG-ключи из-за уязвимости, приводящей к утечке переменных окружения
  3. OpenNews: Новый поиск на GitHub привёл к выявлению забытых в репозиториях конфиденциальных данных
  4. OpenNews: Анализ утечек конфиденциальных данных через репозитории на GitHub
  5. OpenNews: В ходе атаки на GitHub захвачены ключи для подписи приложений GitHub Desktop и Atom
  6. OpenNews: Сбои в системах сборки из-за изменения контрольных сумм архивов в GitHub
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60719-github
Ключевые слова: github
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, чатжпт (?), 13:23, 03/03/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    жаль, где же теперь токены грабить
     
     
  • 2.2, разработчик (?), 13:26, 03/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    да помечу как ложный, чо ты паришься - у меня из-за их дурацкой системы пуш не прошел, какого хрена!
     

  • 1.3, КО (?), 13:37, 03/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    "гарантированно определяемые"
    Лол, спросил любого чат-бота, который натурально собирает все что может от этих "святых" компаний и вуаля!
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:49, 03/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    Голову включать надо. А кто не включил и токен утёк, то обратно голову включать и завести привычку _не_ выключать.

    И всё сразу становится просто.

     
     
  • 2.5, Аноним (4), 13:50, 03/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    P.S. Но вообще выглядит как очередное: папа пришёл и запретил делать там, где не папино дело с инициативами влезать. Типовой Мелкософт.
     

  • 1.6, 12yoexpert (ok), 14:00, 03/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    что вообще токены могут делать в директории с проектом?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:06, 03/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опеннетчики по другому неспособны
     
  • 2.8, чатжпт (?), 14:10, 03/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как, пишешь проект, секреты в каком-нибудь .env файле для безопасности (ты же умный и не хранишь пароли в коде), делаешь git add . и push. Готово.
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:16, 03/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    Сегодня токены — а завтра LLMами будут определять нарушение DMCA (всяких альтернативные реализации, неофициальные либы работы с сервисами, читатели проприетарных форматов файлов), патентов, да и просто запрещённые вещи, вроде AUP.
     

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