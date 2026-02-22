Сопровождающие Godot перегружены из-за обилия сомнительных изменений, созданных через AI

Реми Вершельде (Rémi Verschelde), один из ключевых сопровождающих открытый игровой движдок Godot и сооснователь компании W4 Games, заявил, что нарастающий поток низкокачественных pull-запросов, сгенерированных при помощи больших языковых моделей, выматывает и деморализует разработчиков Godot, занимающихся рецензированием изменений. По словам Реми, проект Godot гордится своей открытостью для новых участников и предоставляет любому пользователю возможность повлиять на развитие движка. Сопровождающие Godot тратят много времени, помогая привести pull-запросы к должному состоянию, но при текущем обилии сомнительных изменений Реми не знает, сколько ещё команда сможет выдержать.

В настоящее время в репозитории Godot на GitHub накопилось более 4600 открытых pull-запросов. Адриан де Йонг (Adriaan de Jongh), директор студии разработки игр Hidden Folks, охарактеризовал состояние с создаваемыми через AI мусорными pull-запросами для Godot, как полный бардак и огромную потерю времени для рецензирующих, вынужденных тратить время на разбор изменений, которые часто не имеют смысла, снабжены излишне многословными описаниями и отправляются разработчиками, не понимающими собственные патчи.

C появлением AI-инструментов сопровождающие вынуждены дополнительно определять, написан ли код человеком или сгенерирован автоматически, а также разбираться, понимает ли автор код, который прислал. Также приходиться разбираться, тестировали ли авторы свой код или представленные результаты тестов лишь сфабрикованы AI. Кроме того, Реми не понимает как поступать в ситуации, когда на вопрос об использовании AI авторы патчей отвечают "я использовал его только для описания, потому что плохо пишу по-английски", что не позволяет однозначно классифицировать вклад.

Отмечается, что сопровождающим приходится по несколько раз в день перепроверять pull-запросы от новых участников, сомневаясь в их качестве. Единственным решением для сохранения прежнего подхода к разработке Реми считает увеличение финансирования проекта для того, чтобы платить дополнительным сопровождающим, которые будут разбирать AI-слоп.

Аналогичные затруднения испытывает проект Blender, который в начале февраля приступил к разработке политики в отношении патчей, созданных с использованием AI. Ранее правила для подобных случаев приняли Linux Foundation, Fedora, GNOME, Firefox, Ghostty, Servo и LLVM. В январе GitHub начал обсуждение внедрения мер для ограничения низкокачественных pull-запросов, сгенерированных в AI-ассистентах, отправленных без ручной проверки, не соответствующих требованиям качества и создающих серьёзные трудности для сопровождающих.



