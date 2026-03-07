До 10% аварийных завершений Firefox вызваны аппаратными проблемами с памятью

Габриэле Свельто (Gabriele Svelto), инженер из компании Mozilla, опубликовал результаты анализа связи аварийных завершений работы Firefox с искажениями битов памяти, вызванных аппаратными проблемами. Из полученных за последнюю неделю 470 тысяч отчётов об аварийных завершениях Firefox, в 25 тысячах случаев в качестве причины определено потенциальное возникновение искажения битов из-за нестабильной работы чипов памяти.

Указано, что эта лишь консервативная эвристика, занижающая показатели, а реальное число сбоев из-за проблем с памятью может достигать 10%. Иными словами, до 10% всех аварийных завершений работы Firefox вызваны не ошибками в коде, а аппаратными дефектами. Если не учитывать сбои из-за проблем, связанных с исчерпанием доступной памяти, то доля крахов из-за искажения битов памяти достигает 15%.

Для подтверждения сбоев из-за искажения битов разработан инструментарий проверки корректности работы оперативной памяти, запускаемый на системах пользователей после аварийного завершения. Для подкрепления гипотезы о значительном влиянии дефектов памяти на сбои, пользователям было предложено выполнить тестирование памяти. На каждые два падения, которые предполагалось, что вызваны искажением битов памяти, тест памяти выявлял одну реальную аппаратную проблему, при том что тестирование проводилось не больше 3 секунд и охватывало только первые 1 ГБ памяти.



