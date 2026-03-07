The OpenNET Project / Index page

До 10% аварийных завершений Firefox вызваны аппаратными проблемами с памятью

07.03.2026 10:44 (MSK)

Габриэле Свельто (Gabriele Svelto), инженер из компании Mozilla, опубликовал результаты анализа связи аварийных завершений работы Firefox с искажениями битов памяти, вызванных аппаратными проблемами. Из полученных за последнюю неделю 470 тысяч отчётов об аварийных завершениях Firefox, в 25 тысячах случаев в качестве причины определено потенциальное возникновение искажения битов из-за нестабильной работы чипов памяти.

Указано, что эта лишь консервативная эвристика, занижающая показатели, а реальное число сбоев из-за проблем с памятью может достигать 10%. Иными словами, до 10% всех аварийных завершений работы Firefox вызваны не ошибками в коде, а аппаратными дефектами. Если не учитывать сбои из-за проблем, связанных с исчерпанием доступной памяти, то доля крахов из-за искажения битов памяти достигает 15%.

Для подтверждения сбоев из-за искажения битов разработан инструментарий проверки корректности работы оперативной памяти, запускаемый на системах пользователей после аварийного завершения. Для подкрепления гипотезы о значительном влиянии дефектов памяти на сбои, пользователям было предложено выполнить тестирование памяти. На каждые два падения, которые предполагалось, что вызваны искажением битов памяти, тест памяти выявлял одну реальную аппаратную проблему, при том что тестирование проводилось не больше 3 секунд и охватывало только первые 1 ГБ памяти.

Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:48, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    8Гб RAM самый распространённый конфиг:
    https://data.firefox.com/dashboard/hardware
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:55, 07/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:06, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько бы я не гонял memtest на разных железках, дохлая память попадалась раза 2-3, за 20 лет. В каком свопе они отрыли проблемы - загадка.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:32, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сейчас на рынке много поддельной и рефаб памяти от китайцев
     
  • 2.8, qwerty777 (ok), 13:37, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2-3 раза на сколько сотен тысяч железок в итоге?
     
  • 2.9, Dark Amateur (?), 13:37, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неудачный разгон с пережатыми таймингами тоже приводят к аппаратным ошибкам памяти, причём стреляют от фазы луны и memtest помогает не всегда.
     

  • 1.4, онанист (?), 13:12, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    брехня какая-то, если б оно было так часто- я б постоянно получал сообщения о ecc корректировках от серверов.
     
     
  • 2.5, аНОНИМ (?), 13:20, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > брехня какая-то, если б оно было так часто- я б постоянно получал
    > сообщения о ecc корректировках от серверов.

    получаю такую инфу от 1 машины примерно раз в месяц

     
  • 2.11, qwerty777 (ok), 13:40, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько сотен тысяч серверов на мониторинге? Не прикалываюсь, интересует реальный опыт. У меня на 150+ физических машин за последние 15 лет было минимум 5 проблемных с памятью. Примерно 7,5% получается.
     

  • 1.6, Какаянахренразница (ok), 13:21, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ..., а оставшиеся 90% вызваны ошибками в коде. Тоже мне новость.
     
  • 1.10, Аноним (10), 13:39, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У самого такая планка была. Пришлось выкинуть.
     

