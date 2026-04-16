5 критических уязвимостей в Chrome. Оценка работающих в Chrome методов скрытой идентификации

16.04.2026 08:29 (MSK)

Компания Google сформировала обновление Chrome 147.0.7727.101 с исправлением 31 уязвимости, из которых 5 помечены как критические. Критические проблемы позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. Детали пока не раскрываются, известно лишь, что уязвимости вызваны выходом за границы буфера в прослойке ANGLE (трансляция вызовов OpenGL ES в другие графические API) и библиотеке Skia (отрисовка 2D-графики), а также обращениями к уже освобождённой памяти (Use-after-free) в механизме упреждающей отрисовки (Prerender), компонентах для виртуальной реальности (XR) и реализации Proxy-объектов.

Дополнительно можно отметить разбор подверженности Chrome различным методам скрытой идентификации, позволяющим в пассивном режиме сформировать идентификаторы браузера на основе косвенных признаков, таких как:

  • разрешение экрана,
  • список поддерживаемых MIME-типов,
  • специфичные параметры в заголовках HTTP/2 и HTTP/3,
  • анализ установленных шрифтов,
  • доступность определённых Web API,
  • анализ истории посещений,
  • специфичные для видеокарт особенности отрисовки при помощи WebGL, WebGPU и Canvas,
  • различия в реализации методов обработки звука в API AudioContex и распознавания речи через API SpeechSynthesis,
  • утечки локальных IP через WebRTC,
  • анализ состава и порядка перечисления расширений TLS,
  • особенности отрисовки Emoji,
  • определение раскладок клавиатуры,
  • наличие специализированных периферийных устройств и редких датчиков (геймпады, шлемы виртуальной реальности, сенсоры приближения),
  • различия в калибровке датчиков через API Generic Sensor,
  • определение Bluetooth-, USB- и HID-устройств через метод getDevices(),
  • особенности работы математических функций (например, Math.tan(-1e308)),
  • оценка цветовых схем и данных об обработке цвета через CSS-правило @supports,
  • привязка к производительности системы через API Performance,
  • определение установленных дополнений через перебор chrome-extension://[known-id]/[resource],
  • манипуляции с CSS,
  • анализ особенностей работы с мышью и клавиатурой.

Отмечается, что в Chrome почти нет встроенных механизмов защиты от скрытой идентификации, а ранее действующие инициативы по усилению конфиденциальности, такие как Privacy Sandbox и Privacy Budget, свёрнуты. Помимо общего описания действующих в Chrome методов скрытой идентификации, показано как можно блокировать их на уровне браузерного дополнения, используя скрипты обработки конента, отладочные возможности (chrome.debugger) и анализ сетевых запросов (chrome.webRequest). Также рассмотрены методы хранения идентификаторов в областях, не предназначенных для постоянного хранения информации ("Supercookies", например, кэш Favicon, база автозаполнения форм).

Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:37, 16/04/2026
    		• +8 +/
     
  • 1.3, Жироватт (ok), 09:49, 16/04/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Дополнительно можно отметить разбор подверженности Chrome

    Секрет полишинели Полишинеля. Зачем им резать тот базис, на котором работает их основной продукт, приносящий прибыль - рекламная сеть, где важно знать о цели (естественно, для более релевантной рекламы) буквально все, идентифицировать её однозначно и знать буквально то, что ей нужно вотпрямщас, чтобы баннер сработал?
    Кто ставит хром и нехардэндед-сборки хромиума - тот явно дал согласие, что его будут отслеживать, в том числе и за пределами браузера: антивирус, встроенный в хром, и сканирующий юзерские файлы как пример.

    ---
    Зато память (самая важна проблема, по мнению некоторых!) настолько надёжно защищена, что ух. Все хакеры делают себе хакерокири, крекеры - курят крек, а куки лежат в круглой жестяной коробке.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:45, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > знать буквально то, что ей нужно вотпрямщас

    и окажется, что рекламу показывать почти некому. Чтобы ты что-то вотпрямщас захотел купить у тебя должны быть желания, либо кто-то должен сформировать их, чем гугол и занимается в том числе

     
     
  • 3.14, Жироватт (ok), 10:55, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не согласен: у подавляющего числа людей есть набор привычек и плюс-минус повторяющихся сценариев каждый жень. Некоторые из этих привычек параметризированы: можно в нужный момент подставить нужное объявление, чтобы ты решил пойти не в заведение А за кофе, а в недавно открывшееся рядом заведение Б, чью рекламу ты увидел.
    И прочие сценарии.
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:06, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уместная реклама определённо работает, но тот факт, что рекламируют абсолютный мусор всегда, совершенно не помогает. Вот к примеру если я смотрю мультики с торрентов, я куплю тематический мерч. Но он окажется низкого качества и я отговорю ещё 100 человек от спонтанных покупок. Контроль за рекламодателями на публичных платформах должен быть ужесточён, иначе это всё во вред человечству.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:49, 16/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Ну дак надо понимать, что Chrome это уже не веб-браузер, а целая операционная система... со своими болячками.
     
     
  • 2.5, Грустный (?), 10:17, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо кэп.
     
  • 2.20, Аноним (17), 11:26, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В операционной системе нет столько намешанных блобов и левых компонентов.
     

  • 1.6, Bob (??), 10:21, 16/04/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    >методам скрытой идентификации

    Сам Хром - тот ещё шпион. О какой приватности вообще может идти речь? Вот если бы ungoogled chromium разбирали - да, это имеет смысл. А так...

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:36, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Удаление" шпионажа самого гугла никак не влияет на отсуствие защиты .
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:33, 16/04/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    >Отмечается, что в Chrome почти нет встроенных механизмов защиты от скрытой идентификации, а ранее действующие инициативы по усилению конфиденциальности, такие как Privacy Sandbox и Privacy Budget, свёрнуты.

    И ведь найдутся те, кто до сих пор считает, что хром лучше лисы.

     
     
  • 2.21, Аноним (17), 11:30, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У фф много вранья, и ещё больше зондов и средств идентификации напихано (и не от одной корпорации зла, а сразу от 10 и пачки васянов). Спасибо, что отключается, хотя регулярно всплывают обсуждения, мол, неплохо бы убрать у пользователей такую возможность. На мобилках уже.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:33, 16/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    А какие методы существую для маскировки и усреднения отпечатка?
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:42, 16/04/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    > на основе косвенных признаков, таких как

    интересно, а что из списка есть в лисе?
    Screen.height и Screen.width есть во всех браузерах.
    MIME-типы, шрифты и прочее вроде тоже.

    Поэтому попахивает как вброс.

     
     
  • 2.15, Жироватт (ok), 10:59, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут вопрос по-другому формулировать надо:
    - а что лиса отдаёт в ответ на API-запрос getInstalledFonts() - усредненный массив "стандартных" шрифтов из дефолтного набора этой ОС или полный список шрифтов? Стандартный список "стандартных" MIME или все известные лисе?
     
  • 2.18, ктото (-), 11:09, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://privacytests.org
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:44, 16/04/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    > анализ установленных шрифтов

    Ничего, сейчас оставят одни Таймс Нью Роман и Segoe UI, а всё остальное -- грузите веб-шрифтами. Трафик сам себя не увеличит!

     
     
  • 2.16, Жироватт (ok), 11:01, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После стомегабайтных наборов медиа, скриптов - объёмом в три ОС - на простом глагне того же FB сотня-другая килобайт векторных шрифтов погоды реально не сделают
     

  • 1.19, АнонимШариков (?), 11:21, 16/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Вот поставлю Фурифокс и буду открывать браузер не на всю ширину, тода нихто не узнает кто я!
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:38, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, ты будешь единственный у которого ширина будет 599 пикселей.
    Совершенно не палишься)

    Лучше "прятаться в толпе" - использовать монитор  fullHD.
    Видяху самую распространенную.
    Не ставить каких-то особенных шрифтов, использовать системные.
    И так далее.

     

  • 1.24, Axonic (ok), 11:51, 16/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Вот что ИИ животворящий делает.
     
  • 1.25, Аноним (25), 11:52, 16/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Немного не по теме.
    Для Linux Хром браузер нормально оптимизирован (рендеринг, аппаратное ускорение и прочее) или хуже чем на Windows системах? Очень давно не тестил. Но сколько ни пробовал, всегда было хуже, чем на Винде.
     

