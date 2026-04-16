5 критических уязвимостей в Chrome. Оценка работающих в Chrome методов скрытой идентификации

|1.3, Жироватт (ok), 09:49, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Дополнительно можно отметить разбор подверженности Chrome
Секрет полишинели Полишинеля. Зачем им резать тот базис, на котором работает их основной продукт, приносящий прибыль - рекламная сеть, где важно знать о цели (естественно, для более релевантной рекламы) буквально все, идентифицировать её однозначно и знать буквально то, что ей нужно вотпрямщас, чтобы баннер сработал?
Кто ставит хром и нехардэндед-сборки хромиума - тот явно дал согласие, что его будут отслеживать, в том числе и за пределами браузера: антивирус, встроенный в хром, и сканирующий юзерские файлы как пример.
Зато память (самая важна проблема, по мнению некоторых!) настолько надёжно защищена, что ух. Все хакеры делают себе хакерокири, крекеры - курят крек, а куки лежат в круглой жестяной коробке.
|2.13, Аноним (13), 10:45, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> знать буквально то, что ей нужно вотпрямщас
и окажется, что рекламу показывать почти некому. Чтобы ты что-то вотпрямщас захотел купить у тебя должны быть желания, либо кто-то должен сформировать их, чем гугол и занимается в том числе
|3.14, Жироватт (ok), 10:55, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не согласен: у подавляющего числа людей есть набор привычек и плюс-минус повторяющихся сценариев каждый жень. Некоторые из этих привычек параметризированы: можно в нужный момент подставить нужное объявление, чтобы ты решил пойти не в заведение А за кофе, а в недавно открывшееся рядом заведение Б, чью рекламу ты увидел.
И прочие сценарии.
|3.17, Аноним (17), 11:06, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Уместная реклама определённо работает, но тот факт, что рекламируют абсолютный мусор всегда, совершенно не помогает. Вот к примеру если я смотрю мультики с торрентов, я куплю тематический мерч. Но он окажется низкого качества и я отговорю ещё 100 человек от спонтанных покупок. Контроль за рекламодателями на публичных платформах должен быть ужесточён, иначе это всё во вред человечству.
|1.4, Аноним (4), 09:49, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну дак надо понимать, что Chrome это уже не веб-браузер, а целая операционная система... со своими болячками.
|2.20, Аноним (17), 11:26, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В операционной системе нет столько намешанных блобов и левых компонентов.
|1.6, Bob (??), 10:21, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>методам скрытой идентификации
Сам Хром - тот ещё шпион. О какой приватности вообще может идти речь? Вот если бы ungoogled chromium разбирали - да, это имеет смысл. А так...
|2.10, Аноним (10), 10:36, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
"Удаление" шпионажа самого гугла никак не влияет на отсуствие защиты .
|1.7, Аноним (7), 10:33, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Отмечается, что в Chrome почти нет встроенных механизмов защиты от скрытой идентификации, а ранее действующие инициативы по усилению конфиденциальности, такие как Privacy Sandbox и Privacy Budget, свёрнуты.
И ведь найдутся те, кто до сих пор считает, что хром лучше лисы.
|2.21, Аноним (17), 11:30, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У фф много вранья, и ещё больше зондов и средств идентификации напихано (и не от одной корпорации зла, а сразу от 10 и пачки васянов). Спасибо, что отключается, хотя регулярно всплывают обсуждения, мол, неплохо бы убрать у пользователей такую возможность. На мобилках уже.
|1.11, Аноним (11), 10:42, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> на основе косвенных признаков, таких как
интересно, а что из списка есть в лисе?
Screen.height и Screen.width есть во всех браузерах.
MIME-типы, шрифты и прочее вроде тоже.
Поэтому попахивает как вброс.
|2.15, Жироватт (ok), 10:59, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тут вопрос по-другому формулировать надо:
- а что лиса отдаёт в ответ на API-запрос getInstalledFonts() - усредненный массив "стандартных" шрифтов из дефолтного набора этой ОС или полный список шрифтов? Стандартный список "стандартных" MIME или все известные лисе?
|1.12, Аноним (12), 10:44, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> анализ установленных шрифтов
Ничего, сейчас оставят одни Таймс Нью Роман и Segoe UI, а всё остальное -- грузите веб-шрифтами. Трафик сам себя не увеличит!
|2.16, Жироватт (ok), 11:01, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
После стомегабайтных наборов медиа, скриптов - объёмом в три ОС - на простом глагне того же FB сотня-другая килобайт векторных шрифтов погоды реально не сделают
|
|2.22, Аноним (22), 11:38, 16/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Угу, ты будешь единственный у которого ширина будет 599 пикселей.
Совершенно не палишься)
Лучше "прятаться в толпе" - использовать монитор fullHD.
Видяху самую распространенную.
Не ставить каких-то особенных шрифтов, использовать системные.
И так далее.
|1.25, Аноним (25), 11:52, 16/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Немного не по теме.
Для Linux Хром браузер нормально оптимизирован (рендеринг, аппаратное ускорение и прочее) или хуже чем на Windows системах? Очень давно не тестил. Но сколько ни пробовал, всегда было хуже, чем на Винде.
