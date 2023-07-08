Применение метода атаки Rowhammer для создания уникальных идентификаторов

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|1.2, Алексей (??), 13:41, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Есть готовые реализации такого метода идентификации? Очень хотелось бы использовать
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|1.3, Мурзик (?), 13:41, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Запуск браузера в сандбоксе, интересно, помогает от такого безобразия? Эмулятор оперативки, всякий раз стартующий с рандомными искажениями?
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|2.16, Аноним (16), 15:28, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока нет. Но можно сделать песочницу, тормозящую обращения к памяти на случайные промежутки. Должно помочь.
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|1.6, dullish (ok), 14:06, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>при его применении наблюдается повышенный износ чипов памяти
Какой ещё износ чипов памяти? Они точно про RAM говорят?
Да и, много где, включённый по умолчанию ASLR всю эту мутотень здорово усложнит.
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|1.7, frac (?), 14:33, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Занятно но есть нюансы, которые не очень ясны и не освещены ни тут ни в истоянике.
Говорят флуктуации напряжений постоянны для каждой плашки/чипа и т.д.
Все таки компуктер сложная электрическая система. Флуктуации всякие там от многих факторов зависит чтоб так утверждать.
1. Берем компуктер и хотим не на стоке работать, а настраиваем тайминги(вторичные, первичные) меняем напряжение(для поиска лучшего результата) меняется картина кардинально как в поведении системы в целом так и в флуктуациях напряжения в чипах и ошибках возникающих при чтениях/записях.
Если не так, то почему после неудачного подбора напряжений и таймингов система крашится изза возникновения ошибок, а точнее критического количества ошибок. Картина все же изменчива.
2. Вот есть компуктеры где есть много слотов для оперативы, есть 2 канала, есть 4. Если поотключать многоканальность будет та же картина или изменится? а если плашки местами попереставлять? Все же это надо очень специфически устроить чтение и запись чтоб отпечатки по флуктуациям считывать.
3. Далее есть на современных мат.платах функция динамической корректировки напряжения в зачисимости от нагрузки. Думаю это значительно повлияет на результат. Нет? А вот еще наброшу на фентилятор, в это время еще в блоке питания у меня работает своя система динамического поддержания напряжений. Тути флуктуации в системе еще больше будут изменяться во времени и каие там флктуации будут завистит от нагрузки и температуры(которая на проводимость влияет, да мало но и флуктуации упомянутые явно не в большом масштабе должны быть иначе краш)
в общем опять какая то сферическая конеподобная брехня. ИМХО
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|1.8, frac (?), 14:48, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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4. еще вспомнил о случайном факторе
я там в вражеских ютубах всяких vertdider както раз смотрел и там про космические лучи рассказывали. Которые бывает пролетают насквось через компуктеры и это не редкость.
5. да какие космические лучи, холодильник со стиральной машиной в домашнем пк наделают флуктуаций напряжений на достаточное количество для ошибки. никакие фильтры увф не работают так хорошо как в маркетинговых брошюрах пишут.
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|2.12, Аноним (4), 15:01, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе говорят, что можно быстро обнаружить, что вот эти вот 2-3-10-100 айпи это 1 нода, практически со 100% точностью. При чём тут флуктуации? Они отсеятся так же быстро, как и возникнут. Если это нужная нода, то работаем дальше, например.
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|3.13, frac (?), 15:13, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну по ip это по ip наудт они сервер или даже роутер к нему подцеплены 10 компов.
надо определить кто гад.
они используют эту фичу.
а она тебе дает результат говорящий о том что компов там 11 штук за счет того что один был нагружен по разному и отпечатался на нижнем пределе нагрузки один раз а второй раз на пике.
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|4.14, frac (?), 15:18, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хотя что там я говорю. гадов ловить никому не интересно. там все как обычно приспособят для втирания таргетированной рекламы. очень таргетированной.
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|1.9, Аноним (9), 14:52, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>подготовленную реализацию Rowhammer на языке JavaScript.
До тех пор, пока локальная система (ОС или браузер) будет исполнять загружаемый извне сторонний код (не важно .exe, .js, .sh и т.п.), о безопасности можно забыть. Ни какие антивирусы и песочницы не спасут от этой "hole by design"
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|1.10, frac (?), 14:53, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уважаемые,ВЫ не подумайте что я не верю.
Напротив я верю что этот метод начнут использовать. Даже очень.
Идела клепать. И в суды тащить.
Просто IT сейчас стал как религия, весь в догмах, верьте и все.
Нельзя так.
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|1.11, ИмяХ (?), 14:53, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>выполнение непрерывного чтения одной и той же области памяти приводит к флуктуации напряжения и аномалиям, вызывающим небольшую потерю заряда соседних ячеек. Если интенсивность чтения большая, то соседняя ячейка может потерять достаточно большой объём заряда и очередной цикл регенерации не успеет восстановить её первоначальное состояние, что приведёт к изменению значения
Как вообще такие бракованные чипы допускают к продаже? Это то же самое, что я резко встану с кровати, а у соседа из-за этого канализацию прорвёт.
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|2.15, Иван (??), 15:19, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему бракованные?
Вы же сами хотите 100500 терабайт оперативки. А физический объем плашки памяти ограничен. Вот производители и вынуждены снижать толщину изолятора между элементами (заодно и снижая напряжение питания). Да и ёмкость конденсатора нужно уменьшать с той же целью.
Это жизнь.
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|1.17, frac (?), 15:30, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а вобще если я не прав и это рабочая схема
лучше бы на базе этой херни, сделать хороший тестер памяти с рисовкой и анализом глючащих ячеек на разных напряжениях, настройках таймингов.
этот отпечаток позволял бы с точностью говорить о том достигнут ли предел настройки для каждой конкретной плашки.
такая штука вывела бы силиконовую лотерею на уровень предсказуемый для подбора для неидеальных модулей и дала создателям софта кучу бабла от всех игрунков и энтузиастов. да и бизнес отстегнул бы. независимость от производителя/маркетологов/барыг в выжимании из своего железа всех 100% дорогого стоит.
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|1.18, Аноним (19), 15:32, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А где они обширную базу наберут? Смена БП тоже влияет на карту отказов битов. При некачественном питании или охлаждении происходит деградация ячеек. На каком периоде времени эксплуатации чипов они проводили эксперимент.
это позволяет мониторить перемещение уязвимой системы при ряде условий.
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|1.20, Аноньимъ (ok), 15:45, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для генерации идентификатора в Centauri достаточно выполнения кода с правами непривилегированного пользователя в течение нескольких секунд или минут.
А как они понимают какой чип памяти они долбят? Ос же не сообщает ничего такого и выдаёт память довольно непредсказуемо.
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|1.21, Аноним (21), 16:04, 08/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Идея стара как мир (компьютерный). Я точно помню что в 1994 году мы это обсуждали на работе. Речь шла про то что регенерация динамической памяти в те времена осуществлялась либо чмсто программно либо в сильной мере контролировалось. Например, тупо по прерыванию проходилось по строкам, то есть за 256 чтений можно было регенировать 565ру5 и делать это надо было надо каждые 2 мс кажется. Либо совмещалось с разверткой видесигнала. Либо контроллером дма прогонялось. Это еще до специализированных контроллеров драм типа 1810вт3. Но не суть как именно осуществлялась регенерация - вклинившись в этот процесс можно было следить за разрядом ячеек памяти. И карта сбойных битов при отключении регенерации на короткое время была уникальной для каждой микросхемы памяти. И это не идея забутыльного пятничного обсуждения - это как работала защита от копирования некоторого конкретного софта. 30 лет назад, еще в эру икстишек, бэкашек, спектрумов и амиг.
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