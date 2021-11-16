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Blacksmith - новая атака на память DRAM и чипы DDR4

16.11.2021 17:59

Группа исследователей из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, Амстердамского свободного университета и компании Qualcomm опубликовали новый метод атаки класса RowHammer, позволяющий изменить содержимое отдельных битов динамической оперативной памяти (DRAM). Атаке присвоено кодовое имя Blacksmith и идентификатор CVE-2021-42114. Проблеме подвержены многие чипы DDR4, снабжённые защитой от ранее известных методов класса RowHammer. Инструментарий для тестирования своих систем на подверженность уязвимости опубликован на GitHub.

Напомним, что атаки класса RowHammer позволяют исказить содержимое отдельных битов памяти путём цикличного чтения данных из соседних ячеек памяти. Так как память DRAM представляет собой двухмерный массив ячеек, каждая из которых состоит из конденсатора и транзистора, выполнение непрерывного чтения одной и той же области памяти приводит к флуктуации напряжения и аномалиям, вызывающим небольшую потерю заряда соседних ячеек. Если интенсивность чтения большая, то соседняя ячейка может потерять достаточно большой объём заряда и очередной цикл регенерации не успеет восстановить её первоначальное состояние, что приведёт к изменению значения сохранённых в ячейке данных.

Для защиты от RowHammer производители чипов предложили механизм TRR (Target Row Refresh), который защищает от искажения ячеек в соседних строках, но так как защита основывалась на принципе "безопасность через неясность (security by obscurity), она не решала проблему в корне, а защищала лишь от известных частных случаев, что позволяло легко находить пути обхода защиты. Например, в мае компания Google предложила метод Half-Double, на который не действовала защита TRR, так как при атаке затрагивались ячейки, напрямую не прилегающие к целевой.

Новый метод Blacksmith предлагает иной способ обхода защиты TRR, основанный на неоднородном обращении с разной частотой к двум или более строкам-агрессорам для вызова утечки заряда. Для определения шаблона обращения к памяти, приводящего у течке заряда, разработан специальный fuzzer, автоматически подбирающий параметры атаки для конкретного чипа, варьируя порядок, интенсивность и систематичность обращения к ячейкам.

Подобный поход, не связанный с воздействием на одни и те же ячейки, делает неэффективным текущие методы защиты TRR, которые в том или ином виде сводятся к подсчёту числа повторяющихся обращений к ячейкам и при достижении определённых величин инициировании перезарядки соседних ячеек. В Blacksmith шаблон доступа размазывается сразу на несколько ячеек c разных сторон от целевой, что позволяет добиться утечки заряда не достигая пороговых величин.

Метод оказался значительно эффективнее ранее предложенных способов обхода TRR - исследователям удалось добиться искажения битов во всех из 40 недавно купленных разных чипов памяти DDR4 производства Samsung, Micron, SK Hynix и неизвестного производителя (на 4 чипах производитель не был указан). Для сравнения ранее предложенный теми же исследователями метод TRRespass оказался эффективен лишь для 13 из 42 протестированных в то время чипов.

В общем виде предполагается, что метод Blacksmith применим к 94% из всех DRAM-чипов, имеющихся на рынке, но по заявлению исследователей, некоторые чипы более уязвимы и проще для атаки, чем другие. Применение в чипах кодов коррекции ошибок (ECC) и удвоения частоты обновления памяти не обеспечивает полной защиты, но усложняет эксплуатацию. Примечательно, что проблема не может быть блокирована в уже выпущенных чипах и требует реализации новой защиты на аппаратном уровне, поэтому атака останется актуальной ещё многие годы.

В качестве практических примеров приведены методы применения Blacksmith для изменения содержимого записей в таблице страниц памяти (PTE, page table entry) для получения привилегии ядра, повреждения хранящегося в памяти открытого ключа RSA-2048 в OpenSSH (можно привести открытый ключ в чужой виртуальной машине к соответствию закрытому ключу атакующего для подключения к VM жертвы) и обхода проверки полномочий через модификацию памяти процесса sudo для получения полномочий root. В зависимости от чипа для изменения одного целевого бита требуется от 3 секунд до нескольких часов проведения атаки.

Дополнительно можно отметить публикацию открытого фреймворка LiteX Row Hammer Tester для проверки методов защиты памяти от атак класса RowHammer, разработанного компанией Antmicro по заказу Google. Фреймворк основан на использовании FPGA для полного управления командами, передаваемыми напрямую в чип DRAM для исключения влияния контроллера памяти. Для взаимодействия с FPGA предлагается инструментарий на языке Python. Шлюз за базе FPGA включает модуль для пакетной передачи данных (определяет шаблоны обращения к памяти), Payload Executor, контроллер на базе LiteDRAM (обрабатывает всю требуемую для DRAM логику, включая активацию строк и обновление памяти) и CPU VexRiscv. Наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0. Поддерживается использование различных платформ FPGA, включая Lattice ECP5, Xilinx Series 6, 7, UltraScale и UltraScale+.

  1. Главная ссылка к новости (https://comsec.ethz.ch/researc...)
  2. OpenNews: Новая техника атаки RowHammer на память DRAM
  3. OpenNews: Чипы памяти DDR4 остаются уязвимы для атак RowHammer, несмотря на добавленную защиту
  4. OpenNews: Содержимое ячеек DRAM может быть повреждено в результате цикличного чтения
  5. OpenNews: Разработан метод атаки на DRAM-память, позволяющий обойти защиту ECC
  6. OpenNews: Эксплуатация уязвимости в DRAM-памяти через локальную сеть
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56169-blacksmith
Ключевые слова: blacksmith, rowhammer, memory, ddr
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:21, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Но Гугл всё будет продолжать требовать JavaScript в своей рекапче.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:16, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Опять эти С++ макаки не смогли в элементарное программирование. Ни веб осилить, ни железо разработать...ни на что не способны.
     
     
  • 3.30, Аноним (-), 20:54, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    "Никак вы, б***ь, не научитесь!" (с) Геральт.
     

  • 1.3, Михрютка (ok), 18:37, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>>В качестве практических примеров приведены

    уических

    >>>повреждения хранящегося в памяти открытого ключа RSA-2048 в OpenSSH (можно привести открытый ключ в чужой виртуальной машине к соответствию закрытому ключу атакующего для подключения к VM жертвы)

    я жил под камнем все эти годы и как-то упустил. кто-то продемонстрировал рабочий POC, позволяющий таким битфлипом прописать в память заместо существующего открытого ключа свой открытый ключ? а не табличку, в которой записано "за три часа наблюдали сто битфлипов".

     
  • 1.5, fghj (?), 19:08, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А что насчет DDR5, уязвима или нет?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:32, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    чем меньше нанометров - тем более уязвима.
     
     
  • 3.18, A.Stahl (ok), 20:02, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня валяется пригоршня 30- и 72-контактных модулей. Надо? Будешь неуязвимым!
     
  • 3.34, Аноним (34), 22:05, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ddr5 есть самоконтроль типа ecc только внутри чипа. Так что возможно это все исследование оплачено чтобы протолкнуть ddr5
     

  • 1.7, Аноним (7), 19:31, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как-то подозрительно вовремя - аккурат под выход DDR5. Не верю я в такие совпадения...
     
     
  • 2.15, QwertyReg (ok), 19:50, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе-то что? У тебя DDR2 до сих пор и x86.
     
     
  • 3.19, нах.. (?), 20:23, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пинцса айпони нализался, аж картинку поставил в эту честь.
     
  • 3.31, Тинус Лорвальдс (ok), 21:14, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А тебе-то что? У тебя макакобук в ипотеке - одним зондом меньше, одним больше...
     

  • 1.9, Аноним (9), 19:34, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть, вы можете открыть страницу в Firefox и у вас в системе уже стоит руткит.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:46, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можешь не открывать страницу в IE/Edge/Safary по вкусу - руткит уже у тебя
     

  • 1.10, Аноним (10), 19:38, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    По-настоящему надежная память будет существенно медленнее и/или дороже. Какую вы выберете? У какой будет конкурентное преимущество? Рынок решает.  Так и будут находить новые уязвимости и добавлять новые костыли. То же касается и процессоров.
     
     
  • 2.14, Аноним (9), 19:46, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мы выберем хранение наших биткойнов в двойных бумажных кошельках или в изолированных от сети компьютерах.
     
  • 2.20, Аноним (1), 20:23, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На оба стула сядем в итоге. И медленную, и дорогую.
     

  • 1.11, Аноним (11), 19:40, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну в общем рано с DDR3 переходить. FX вечен.
     
     
  • 2.16, Аноним (9), 19:53, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    DDR3 восприимчива к RowHammer.
    https://users.ece.cmu.edu/~yoonguk/papers/kim-isca14.pdf
     

  • 1.12, Аноним (12), 19:42, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    DDR5 сама себя не купит
     
  • 1.17, YetAnotherOnanym (ok), 19:54, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для изменения одного целевого бита требуется от 3 секунд до нескольких часов
    > напрямую в чип DRAM для исключения влияния контроллера памяти

    Удачи им в проведении реальных атак.

     
     
  • 2.21, Анонимный (?), 20:27, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На vps рядом с твоими vpn
     
  • 2.24, minonA (?), 20:32, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас может и не получится, но в будущем, с помощью ИИ, комбинируя разные узявимости, вполне может получится что-то стабильное.
     

  • 1.22, Ivan_83 (ok), 20:29, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Применение в чипах кодов коррекции ошибок (ECC) и удвоения частоты обновления памяти не обеспечивает полной защиты, но усложняет эксплуатацию.

    Как тонко.
    А как же ECC на уровне всего модуля памяти?

    Для тех кто не в курсе, то производители стали внедрять ECC прямо в чип, для того чтобы норма выхода годных чипов не падала при уменьшении техпроцесса. Говорят с DDR5 начали, но не факт.
    Те каждая микруха научилась сама делать ECC внутри, но при этом наружу инфа об ошибках не выходит.
    Те это не тоже самое что дополнительный 9-й чип на модуле памяти и контроль целостности в контроллере памяти.


    Те для тех у кого в системе ECC память - врядли атака возможна, и уже тем более незаметная атака без ругани в логах.

    У меня райзены и больше половины систем с ECC памятью, остальные или развлекательные где пофиг на всё или ноут где с этим трудно.

    Ах да, у райзенов же прозрачное шифрование памяти вроде как из коробки было, те предположение о том, что удастся флипнуть нужный бит оно сильно оптимистичное на фоне AES128. )

     
     
  • 2.26, Аноним (-), 20:33, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > и уже тем более незаметная атака без ругани в логах.

    Логи чистят после взломов, начиная уже с 90-х. Сущие пустяки что-то подчистить.
    Что касается заметности-незаметности. У многих компы пашут сутками (серваки тем более).
    Пациенты довольно часто отходят от своих тазиков "по делам". Так что всё возможно,
    особенно если атаки таргетированы (проэксплуатировать можно в определённое удобное время).

     
     
  • 3.28, Михрютка (ok), 20:44, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>Логи чистят после взломов, начиная уже с 90-х. Сущие пустяки что-то подчистить.

    а экспорт логов же у нас с 80-х так доси и не изобрели. всякие там там арксайты, вот это вот все так никто и не придумал.

     
  • 2.32, Онаним (?), 21:33, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня 100% систем с ECC. Включая личный десктоп. Если память с ECC стоит всего чуть дороже памяти без ECC - выбор очевиден.
     

  • 1.23, Аноним (-), 20:30, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В качестве практических примеров приведены методы применения Blacksmith
    > для изменения содержимого записей в таблице страниц памяти (PTE, page
    > table entry) для получения привилегии ядра, повреждения хранящегося в
    > памяти открытого ключа RSA-2048 в OpenSSH (можно привести открытый ключ
    > в чужой виртуальной машине к соответствию закрытому ключу атакующего для
    > подключения к VM жертвы) и обхода проверки полномочий через модификацию
    > памяти процесса sudo для получения полномочий root.

    Вот это я понимаю - снять сливки.

     
     
  • 2.25, Ivan_83 (ok), 20:33, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так попробуйте это сделать в облаке, где серверное железо с ECC памятью, а ещё хуже если там будет эпик стоять и гипервизор будет шифровать память разных виртуалок разными ключами.
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 20:36, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Применение в чипах кодов коррекции ошибок (ECC) и удвоения частоты
    > обновления памяти не обеспечивает полной защиты, но усложняет эксплуатацию.
    > Примечательно, что проблема не может быть блокирована в уже выпущенных чипах
    > и требует реализации новой защиты на аппаратном уровне, поэтому атака
    > останется актуальной ещё многие годы.
     
     
  • 4.33, Онаним (?), 21:36, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1 битфлип ECC пофиксит.
    2 неудачных битфлипа поставят систему раком, и дальше "взламывать" станет нечего.
    Удачно попасть 2 битовыми флипами вот этой вот имитацией рандома над рефрешем - ну, удачи :D
     

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