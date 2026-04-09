Релиз Chrome 147 с поддержкой вертикальных вкладок и переделанным режимом чтения

09.04.2026 14:02 (MSK)

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 147. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 148 запланирован на 5 мая.

Основные изменения в Chrome 147 (1, 2, 3, 4):

  • Добавлен режим вертикального отображения вкладок, заменяющий верхнюю горизонтальную панель с кнопками вкладок на боковую панель с вертикальными вкладками. Вертикальные вкладки могут показываться в развёрнутом (пиктограмма + часть описания) и свёрнутом режимах (только пиктограммы). При наведения курсора на боковую вкладку показывается эскиз с её содержимым. Упрощено управление группами вкладок. В контекстное меню, появляющееся при клике правой кнопкой мыши на строке вкладок, добавлена опция "Показать вкладки вертикально" ("Show Tabs Vertically"). Если опция не появилась по умолчанию, её можно активировать через настройку "chrome://flags/#vertical-tabs".
  • Переработан режим чтения (reading mode), при котором отображается только значимый текст страницы, а все сопутствующие управляющие элементы, баннеры, меню, навигационные панели и прочие не связанные с контентом части страницы скрываются. В новой версии по аналогии с Firefox значимое содержимое показывается во всей видимой области, а не как раньше в узком боковом окне рядом с исходной страницей. Если новый режим не применяется по умолчанию, его можно активировать через настройку "chrome://flags/#read-anything-immersive-reading-mode".
  • В меню "Help" добавлена кнопка для отправки жалобы для занесения в список блокировки web-страниц, созданных для мошенничества или фишинга. Кнопка показывается при включённом режиме "Safe Browsing".
  • Расширены средства защиты от обращения к локальной системе при взаимодействии с публичными сайтами. Обращения с сайтов к IP-адресам локальной сети (интранет или внутренние адреса) или loopback-интерфейсу (127.0.0.0/8) потребует подтверждения операции у пользователя. Под действие защиты теперь попадают не только попытки загрузки ресурсов по HTTP/HTTPS, запросы fetch() и iframe-вставки, но и установка соединений через WebSockets и WebTransport, а также fetch-запросы, инициированные через метод WindowClient.navigate(). Обращение к внутренним ресурсам используются злоумышленниками для косвенной идентификации и осуществления CSRF-атак на маршрутизаторы, точки доступа, принтеры, корпоративные web-интерфейсы и другие устройства и сервисы, принимающие запросы только из локальной сети.
  • Функциональность для разбора XML переведена c libxml2 на новую библиотеку, написанную на языке Rust с оглядкой на обеспечение безопасности. Изменение касается только XML, как было объявлено ранее поддержка XSLT скоро будет прекращена.


  • Реализована возможность применения метода startViewTransition() не только для всей страницы, но и для отдельных HTML-элементов.
  • Добавлена CSS-функция contrast-color(), возвращающая противоположный вариант для указанного цвета (для белого вернёт чёрный, а для чёрного - белый). Функцию можно использовать для подбора цвета фона для определённого цвета текста и наоборот.
  • Добавлено CSS-свойство "border-shape", позволяющего создавать непрямоугольное обрамление элементов, например, использовать рамки круглой или многоугольной формы. CSS-свойство "border-shape" принимает те же виды форм, что и свойство "clip-path", но в отличие от последнего определяет контур, декодирует его и отсекает выходящее за контур содержимое.
  • Добавлен интерфейс CSSPseudoElement, позволяющий работать с псеведоэлементами CSS из JavaScript.
  • В элементе link реализована возможность применения атрибута "rel=modulepreload" для упреждающей загрузки не только скриптов, но и модулей с CSS-стилями (<link rel="modulepreload" as="style" href="...">) и данными JSON (<link rel="modulepreload" as="json" href="...">).
  • Изменено поведение при вычислении ширины рамок и контуров в CSS-свойствах border-width, outline-width и column-rule-width, которое унифицировано с Firefox и браузерами на движке WebKit. До сих пор ширина в указанных свойствах обнулялась, независимо от выставленных в них значений, если свойства border-style, outline-style или column-rule-style имели значение "none" или "hidden". Теперь значения order-width, outline-width и column-rule-width всегда выставляют заданные разработчиком значения, независимо от содержимого свойств "*-style".
  • Добавлен метод Math.sumPrecise() для вычисления суммы элементов массивов и других перечисляемых объектов с точностью, превышающей точность обычного суммирования в цикле (исключаются потери точности при промежуточном сохранении результатов).
  • Добавлен атрибут Request.isReloadNavigation, позволяющий определить, что страница была перезагружена, например, после нажатия на кнопку "Refresh" или вызова методов location.reload() и history.go(0).
  • Для снижения точности косвенной идентификации изменена логика округления размера памяти, возвращаемого через API Device Memory, позволяющего получить сведения о размере оперативной памяти. Данная информация может оказаться полезной для создания легковесных вариантов web-приложений, загружающихся для устройств с небольшим ОЗУ или для активации расширенных возможностей при наличии большого объёма памяти. В сборках для платформы Android размер памяти теперь округляется до 1, 2, 4 и 8, а для других платформ до 2, 4, 8, 16 и 32.
  • Для изолированных web-приложений (IWA - Isolated Web Apps) реализован API Web Printing, предоставляющий методы для определения наличия принтеров, отправки документов на печать и управления очередью вывода на печать. Используемые в API имена атрибутов и семантика соответствуют протоколу IPP (Internet Printing Protocol).
  • В режиме "Origin trials" реализован API WebNN, позволяющий использовать предоставляемые операционной системой сервисы для машинного обучения и связанные с этим аппаратные возможности.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. Во встроенном AI-ассистенте реализован автоматический выбор контекста. Модернизирована панель "Device Mode", применяемая для тестирования работы сайта на разных мобильных устройствах. В панели Network обеспечено автоматическое декодирование сжатого содержимого запросов, переданных с заголовком Content-Encoding: gzip или deflate. Предоставлена возможность применения регулярных выражений для фильтрации CSS-стилей.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 60 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Двум проблемам (переполнение буфера и целочисленное переполнение в WebML) присвоен критический уровень опасности, подразумевающий, что уязвимости позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google учредила 60 премий и выплатила 118 тысяч долларов США (две премии $43000, две премии $11000 и по одной премии в $4000, $3000, $2000 и $1000. Размер 52 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск Chrome 146. Анонсированы официальные Linux-сборки Chrome для ARM64
  3. OpenNews: Chrome переходит на двухнедельный цикл подготовки релизов
  4. OpenNews: Поставка ОС Aluminium намечена на 2028 год. Поддержка ChromeOS сохранится до 2034 года
  5. OpenNews: Инструментарий для удаления избыточной функциональности из Chrome, Edge и Firefox
  6. OpenNews: Google представил AI-возможности Chrome
  • 1.1, Аноним (1), 14:20, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Chrome = интернет. А его  отпечаток спасёт всех от цензуры!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:29, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >А его  отпечаток спасёт всех от цензуры!

    Гугел благополучно удалил спасалку в виде манифеста v2
    Я тут в свежекупленном букваре зашел в сеть скачать инсталяшки Линукса. Боже, как это все развидеть? Реклама лезет из всех щелей. Как тут можно на чем то сфокусироваться?!
    Теперь там Линукс и фаерфокс. И мир снова в порядке :)

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 15:09, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Реклама лезет из всех щелей

    https://chromewebstore.google.com/detail/ddkjiahejlhfcafbddmgiahcphecmpfh

     
  • 3.41, Аноним (41), 17:37, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    brave держит ublock origin
    вот только ссылку на него можно только на черном рынке купить
     
  • 2.6, 12yoexpert (ok), 14:45, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    никак не присваивается, какая-то ошибка
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:58, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    BGP/OSPF этот твой хром умеет? Тогда это не интернет, а так... фигня какая-то.
     
  • 2.25, pic (??), 15:25, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кто бы от ИИ-ботов спас.

    Того глядишь комментарии оставят писать только после входа с ID (банковским или государственным).

     

  • 1.2, Жироватт (ok), 14:27, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Лучше б написали, включили/удалили запрет во флагах на загрузку локальной нейросетки в профиль пользователя, или пока пронесло.
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:46, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >поддержка XSLT скоро будет прекращена

    это буквально единственное, что необходимо от библиотеки xml, и они не поддерживают?

     
     
  • 2.10, Аноним (12), 14:48, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > и они не поддерживают?

    Они не "не поддерживают".
    Они дропнули поддержку за не надобностью, это немного разные вещи.
    В старой новости (opennet.me/opennews/art.shtml?num=64194) были приведены цифры почему оно нинужна.

     
     
  • 3.15, 12yoexpert (ok), 14:57, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    если в расте чего-то нельзя сделать - то оно всегда вдруг резко всем становится ненужным
     

  • 1.8, Аноним (12), 14:47, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > переведена c libxml2 на новую библиотеку, написанную на языке Rust

    Ахаха! А кто там говорил что гугл не сможет избавиться от дидового libxml2?
    Шантаж бракодела не проканал, libxml2 выкинули на мороз.
    Причем всего за 4 месяца от озвученного решения до прода.

     
     
  • 2.13, Аноним (3), 14:54, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    КлодКод могёт
     
     
  • 3.17, Аноним (12), 14:59, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > КлодКод могёт

    Может могёт, а может не КлодКод, а разрабы гугла.
    Но в любом случае кто-то могёт, в отличие от разрабов libxml2.

    ЗЫ: если это таки написал искуственный идъйот, то это еще позорнее что от него пользы больше чем от Ника Велнхофера)))

     
  • 3.19, Аноним (21), 15:05, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У Гугла Gemini.
     
     
  • 4.28, sena (ok), 15:54, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > ЗЫ: если это таки написал искуственный идъйот, то это еще позорнее что от него пользы больше чем от Ника Велнхофера)))

    если это нейронка переписала, то будет проблема с сопровождением

     
     
  • 5.31, Аноним (31), 16:03, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > если это нейронка переписала

    Переписывать можно по-разному.

    > то будет проблема с сопровождением

    Пффф... а типа с мясным мешком, который не хотел фиксить уязвимости и клянчил деняк проблемы не было?

     
     
  • 6.53, sena (ok), 18:43, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >> если это нейронка переписала
    > Переписывать можно по-разному.
    >> то будет проблема с сопровождением
    > Пффф... а типа с мясным мешком, который не хотел фиксить уязвимости и
    > клянчил деняк проблемы не было?

    Деньги для Гугла не проблема. А свежая куча навайбкоденого дымящегося - да.

     
  • 2.33, anonymous (??), 16:18, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Ахаха! А кто там говорил что гугл не сможет избавиться от дидового libxml2?

    Избавиться - сколько угодно. Заместить функциональность - нет. XSLT отключён навечно.

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 16:30, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Заместить функциональность - нет.

    Так цели не было замещать! Сказали в морг - значит в морг))
    Еще не смотрел какую либу они взяли - свою или чью-то.
    Потому что тот же xrust поддерживает XSLT.
    И будет очень смешно если окажется, что сама либа поддерживает, а хром - нет.

    > XSLT отключён навечно.

    "Трагедия, трагедия!" (с)

     
  • 2.36, Аноним (36), 16:48, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >> переведена c libxml2 на новую библиотеку, написанную на языке Rust
    > Ахаха! А кто там говорил что гугл не сможет избавиться от дидового libxml2?

    Так они даже от FreeType уже давно избавились, заменив его на собственную растовую либу. А FreeType-то посложнее будет, чем xml-парсер.

     
     
  • 3.39, Аноним (-), 17:34, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Так они даже от FreeType уже давно избавились

    Фритайп был просто уязвимость на уязвимости, поэтому его заменили.
    А тут еще целая TEH DRAMA с мейнтейнером.

     

  • 1.22, AleksK (ok), 15:12, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А в каком релизе будет поддержка vaapi?
     
     
  • 2.35, Аноним (21), 16:33, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >будет поддержка vaapi?

    https://www.google.com/search?q=&hl=ru&aep=22&udm=50

     
     
  • 3.44, AleksK (ok), 18:01, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >>будет поддержка vaapi?
    > https://www.google.com/search?q=&hl=ru&aep=22&udm=50

    Спасибо за подсказку разобрался как включить в хромиуме

     
  • 2.48, Аноним (48), 18:13, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На всякий случай напоминаяю, что она есть в firefox
     

  • 1.29, Аноним (29), 15:56, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А неотключаемую 30-90 секундную рекламу, в сам Хром Гуголь ещё не встроил в этот раз чего то? Непорядок однако.
     
     
  • 2.32, Аноним (21), 16:18, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Удали у себя uBlock Origin и смотри рекламу если так хочется.
     
     
  • 3.42, Аноним (29), 17:56, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Он уже в хроме давно не работает. Работает только сильно кастрированный lite.
     
     
  • 4.43, Аноним (21), 17:58, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Он хорошо справляется даже в "оптимальном" режиме.
     

  • 1.37, Соль земли2 (?), 16:51, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Как долго до всего мира доходит, что вертикально вкладок уместится больше.
     
     
  • 2.52, Анон1110м (?), 18:39, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В три колонки?
     

  • 1.40, историк_кун (?), 17:34, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Переработан режим чтения

    Алилуйя, чего сразу-то нормально не сделали?

     
  • 1.45, Аноним (45), 18:05, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > добавлена кнопка для отправки жалобы для занесения в список блокировки web-страниц, созданных для мошенничества или фишинга

    т.е. теперь можно подгадить сайту неприятеля, если закидать его жалобами и заблокировать?

    я уже видел, как нормальные сайты ни за что блокировались через этот самый safe browsing.

     
     
  • 2.46, Аноним (21), 18:09, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >я уже видел, как нормальные сайты ни за что блокировались

    Прям ни за что ?

     
     
  • 3.50, Аноним (45), 18:20, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    прям. личные странички или фанатский набор статей по игре. только статичные html даже без скриптов.
     

  • 1.47, Аноним (47), 18:10, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Списали у лисы вертикальные вкладочки то.
     

