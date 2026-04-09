Релиз Chrome 147 с поддержкой вертикальных вкладок и переделанным режимом чтения

2.4, Аноним (4), 14:29, 09/04/2026
>А его отпечаток спасёт всех от цензуры!
Гугел благополучно удалил спасалку в виде манифеста v2
Я тут в свежекупленном букваре зашел в сеть скачать инсталяшки Линукса. Боже, как это все развидеть? Реклама лезет из всех щелей. Как тут можно на чем то сфокусироваться?!
Теперь там Линукс и фаерфокс. И мир снова в порядке :)
3.41, Аноним (41), 17:37, 09/04/2026
brave держит ublock origin
вот только ссылку на него можно только на черном рынке купить
2.16, Аноним (16), 14:58, 09/04/2026
BGP/OSPF этот твой хром умеет? Тогда это не интернет, а так... фигня какая-то.
2.25, pic (??), 15:25, 09/04/2026
Кто бы от ИИ-ботов спас.
Того глядишь комментарии оставят писать только после входа с ID (банковским или государственным).
1.2, Жироватт (ok), 14:27, 09/04/2026
Лучше б написали, включили/удалили запрет во флагах на загрузку локальной нейросетки в профиль пользователя, или пока пронесло.
1.7, Аноним (7), 14:46, 09/04/2026
>поддержка XSLT скоро будет прекращена
это буквально единственное, что необходимо от библиотеки xml, и они не поддерживают?
2.10, Аноним (12), 14:48, 09/04/2026
> и они не поддерживают?
Они не "не поддерживают".
Они дропнули поддержку за не надобностью, это немного разные вещи.
В старой новости (opennet.me/opennews/art.shtml?num=64194) были приведены цифры почему оно нинужна.
3.15, 12yoexpert (ok), 14:57, 09/04/2026
если в расте чего-то нельзя сделать - то оно всегда вдруг резко всем становится ненужным
1.8, Аноним (12), 14:47, 09/04/2026
> переведена c libxml2 на новую библиотеку, написанную на языке Rust
Ахаха! А кто там говорил что гугл не сможет избавиться от дидового libxml2?
Шантаж бракодела не проканал, libxml2 выкинули на мороз.
Причем всего за 4 месяца от озвученного решения до прода.
3.17, Аноним (12), 14:59, 09/04/2026
> КлодКод могёт
Может могёт, а может не КлодКод, а разрабы гугла.
Но в любом случае кто-то могёт, в отличие от разрабов libxml2.
ЗЫ: если это таки написал искуственный идъйот, то это еще позорнее что от него пользы больше чем от Ника Велнхофера)))
4.28, sena (ok), 15:54, 09/04/2026
> ЗЫ: если это таки написал искуственный идъйот, то это еще позорнее что от него пользы больше чем от Ника Велнхофера)))
если это нейронка переписала, то будет проблема с сопровождением
5.31, Аноним (31), 16:03, 09/04/2026
> если это нейронка переписала
Переписывать можно по-разному.
> то будет проблема с сопровождением
Пффф... а типа с мясным мешком, который не хотел фиксить уязвимости и клянчил деняк проблемы не было?
6.53, sena (ok), 18:43, 09/04/2026
>> если это нейронка переписала
> Переписывать можно по-разному.
>> то будет проблема с сопровождением
> Пффф... а типа с мясным мешком, который не хотел фиксить уязвимости и
> клянчил деняк проблемы не было?
Деньги для Гугла не проблема. А свежая куча навайбкоденого дымящегося - да.
2.33, anonymous (??), 16:18, 09/04/2026
> Ахаха! А кто там говорил что гугл не сможет избавиться от дидового libxml2?
Избавиться - сколько угодно. Заместить функциональность - нет. XSLT отключён навечно.
3.34, Аноним (34), 16:30, 09/04/2026
> Заместить функциональность - нет.
Так цели не было замещать! Сказали в морг - значит в морг))
Еще не смотрел какую либу они взяли - свою или чью-то.
Потому что тот же xrust поддерживает XSLT.
И будет очень смешно если окажется, что сама либа поддерживает, а хром - нет.
> XSLT отключён навечно.
"Трагедия, трагедия!" (с)
2.36, Аноним (36), 16:48, 09/04/2026
>> переведена c libxml2 на новую библиотеку, написанную на языке Rust
> Ахаха! А кто там говорил что гугл не сможет избавиться от дидового libxml2?
Так они даже от FreeType уже давно избавились, заменив его на собственную растовую либу. А FreeType-то посложнее будет, чем xml-парсер.
3.39, Аноним (-), 17:34, 09/04/2026
> Так они даже от FreeType уже давно избавились
Фритайп был просто уязвимость на уязвимости, поэтому его заменили.
А тут еще целая TEH DRAMA с мейнтейнером.
1.29, Аноним (29), 15:56, 09/04/2026
А неотключаемую 30-90 секундную рекламу, в сам Хром Гуголь ещё не встроил в этот раз чего то? Непорядок однако.
|
3.42, Аноним (29), 17:56, 09/04/2026
Он уже в хроме давно не работает. Работает только сильно кастрированный lite.
1.45, Аноним (45), 18:05, 09/04/2026
> добавлена кнопка для отправки жалобы для занесения в список блокировки web-страниц, созданных для мошенничества или фишинга
т.е. теперь можно подгадить сайту неприятеля, если закидать его жалобами и заблокировать?
я уже видел, как нормальные сайты ни за что блокировались через этот самый safe browsing.
2.46, Аноним (21), 18:09, 09/04/2026
>я уже видел, как нормальные сайты ни за что блокировались
Прям ни за что ?
3.50, Аноним (45), 18:20, 09/04/2026
прям. личные странички или фанатский набор статей по игре. только статичные html даже без скриптов.
