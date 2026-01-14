Инструментарий для удаления избыточной функциональности из Chrome, Edge и Firefox

|
|2.14, Аноним (14), 14:17, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Как что-то гном удаляет начинается, а как такие проекты, то одобряют.
Прям как чиновники.
|3.17, Аноним (17), 14:24, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Гном скоро сам в себя от удалений схлопнется, функции все полезные выпилили, вставку средней кнопкой тоже планируют, на радость вендоводам (которые не пользовались гномом и не будут)
А тут пытаются наоборот - держать браузеры в рамках допустимого.
|3.23, Аноним (23), 14:32, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А при чем тут чиновники? Люди они такие - разные. Но даже в своей разности они сходятся в следующем: когда удаляют что-то что они юзали - можно выразить своё "фи", когда выпыливают функционал, который время и место занимает, но не используется человеком - можно и одобрение выразить. Внезапно.
|3.63, Shantikov (?), 16:56, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну гномовцы и ведут себя как чиновники, сами решая, что юзеру нужно, а что нет, причём в основном в форме запретов.
|4.67, Аноним (-), 17:05, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ну гномовцы и ведут себя как чиновники, сами решая, что юзеру нужно, а что нет, причём в основном в форме запретов.
Плохая аналогия подобна котенку с дверцей (с)
Гномовцы решают для себя и своих пользователей ( Red Hat, Google, SUSE, Canonical).
Но в отличии от чиновников они не запрещают тебе пользоваться КДЕ.
|3.77, Аноним (77), 17:20, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
GNOME не что-то удаляет, а элементы пользовательского интерфейса. А обсуждаемый скрипт не удаляет из браузера: адресную строку, кнопки навигации, меню, вкладки.
|1.2, Жироватт (ok), 13:44, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну, пока декларируемые цели еще вменяемы.
Интересно, поддержку расширений (спорно, но кто их знает) или дополнительных протоколов (ftp и без них уже выкинули), кроме хттп(с) - попытаются убрать? Потому, что аппетит приходит во время еды, а браузер - браузер и изначально была открывалка документов хтмл.
|1.3, Аноним (3), 13:45, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Firefox там только для галочки и ничего не делает, хотя на самом деле для Firefox можно сделать больше всего, по сравнению с другими браузерами. Кому надо - давно используют Arkenfox.
|2.4, Жироватт (ok), 13:47, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
От автора Arkenfox, Thorin-Oakenpants:
Если вы собираетесь использовать user.js от arkenfox, то не ожидайте, что просто начнете им пользоваться как есть. ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ СОЗДАВАТЬ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЯ и ПОЛНОСТЬЮ прочитать этот вики.
Я видел много людей, которые слепо используют Arkenfox, применяя весь большой user.js и начинают жаловаться на то, что Firefox тормозит и ломается.
Arkenfox не для обычных пользователей, он для продвинутых пользователей, если вы не продвинутый пользователь, используйте Betterfox, настоящее решение "раз и навсегда", настроил и забыл.
|3.21, Аноним (21), 14:27, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
live by sword - die by sword. Разумеется, такова цена. Не надо в браузере крутить всякое говно, вроде 3D видеоигр с движков, скомпиленных в васм. WASM даже на десктопе во всех рантаймах непотребно тормознут.
|4.22, Аноним (21), 14:30, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И ещё. WASM-копилированное дерьмо часто тормознутее JS-аналога, потому что emscripten тащит с собой кучу дерьма, эта виртуальная машина для не-JS плохо предназначена, бинари получаются гигантские, и жутко захламлённые и неэффективные. Плюс все браузерные API пробрасываются туда через жопу. Это, конечно, хорошо, так как существенно облегчает реверсинг WASM-блобов.
|3.72, Аноним (72), 17:12, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Arkenfox
Arkenfox конечно хорошо, но все эти конфиги user.js, сегодня автор делает, завтра ему надоело).
|2.6, аролп5 (?), 13:57, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Лет 6 назад все писились восторгом от Brave, сейчас всё, он уже не самый лучший стал?
p.s. Firefox навсегда лучший (какие дураки не были бы у него менеджерами)
|3.18, Аноним (21), 14:24, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Брейв всегда был говном. Я его протестировал вскоре после того, как он вышел, и несколько раз - годы спустя. Жрёт оперативы даже больше Хрома, ибо очень многое на JavaScriptе и HTMLе сделано, в свопинг комп вго(в)няет, а при этом фингерпринты - идентичные фингерпринтам ванильного Хрома для той же машины.
|4.56, Frestein (ok), 16:11, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Поставил год назад хваленый Brave на одной машине. Увидел сходу какие-то кошельки и прочие ненужные навязанные интеграции. Снес без промедлений этот шмурдяк оверхайпленный. Из достоинств у брейва лишь собственный адблок на Rust, одну из старых версий которого юзают в Qutebrowser.
|5.69, Аноним (72), 17:10, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Возможно он непопутал, пару лет назад каждый стриммер-блоггер кричал об оф**генности Brave,
Я кстати так и не понял в чем оф**генность)
|3.28, Аноним (28), 14:44, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
По оси X - дурость менеджеров, по оси Y - лучшесть Firefox. Значения по осям от "раньше" до "навсегда"
|3.51, Аноним (51), 15:51, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У Brave была череда скандалов и противоречий, которые бросили тень на его репута... большой текст свёрнут, показать
|4.59, Аноним (59), 16:33, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> по неподтверждённым слухам у некоторых терялись данные (закладки, списки чтения и т.д.) с их облака.
Это баги. Браузер - вечная альфа. Он и локально терял их, юзеры даже просили сделать встроенную автоматическую бэкапилку профиля. Чудные у него юзеры. Будто встроенная бэкапилка, написанная теми же людьми, будет что-то бэкапить.
|2.7, Аноним (7), 14:01, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Достаточно посмотреть что там для фокса понаписано и ясно что автор в этом браузере не буб-бум . А уж столько возни только для файла политик - вообще вне здравого (здорового) смысла . :)
|2.11, СлесарьКодер (?), 14:12, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Сколько же этих фоксов то, а Arkenfox ом, еще и нельзя пользоваться нормальным людям.
|3.16, Аноним (21), 14:22, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вам знаком термин "95%"? Вот нормисы в эти 95% попадают по определению.
|4.29, Аноним (29), 14:45, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Среди анонимных экспертов подавляющее большинство нормисы, которые юзают убунточку и фаерфокс из коробки, а не гентушники собирающие из исходников.
|5.50, СлесарьКодер (?), 15:48, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да я просто спросил что за Arkenfox такой, автор заявляет что для избранных).
Я то конечно ламер, использующий firefox с конфигами, и xfce-wayfire).
|1.5, Фонтимос (?), 13:51, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ага, а манагеры этих браузеров дураки, сидят и ждут кто-бы им наложил в их штаны. Думаю, разрабам нужно готовиться что эти манагеры сейчас начнут заставлять "размазывать" такой код по всей базе толстым-толстым слоем. Результат? Естественно тормоза и глючность.
|1.8, Аноним (8), 14:06, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Зачем, когда есть Brave, где уже из коробки выпилена телеметрия, гугл, и есть всякие privacy features. А как их не чисть, всякие хромы и эджи и файрфоксы все равно протекают.
|2.19, nw (?), 14:26, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Забавно такое читать, когда в сам Brave как минимум встроен криптокошелек. ))
|3.30, Аноним (33), 14:48, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Developer Edition это, по факту, найтли версии. Со скоростью так же как у обычного, зато со стабильностью не очень, я помню, как они light-dark поломали, из-за чего в том же diagrams.net темной темы просто не существовало.
|2.73, Аноним (73), 17:16, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
На своем древнем ноуте (макбук про 2012 с виндой десяткой) сравнивал в лоб ФФ и Эдж. ФФ высаживает батарею буквально на глазах, Эдж минимум в 2 раза дольше работает. К тому же интерфейс Эдж несравнимо более отзывчивый, чем у ФФ. На современном железе может быть это не заметно.
|3.79, Аноним (79), 17:23, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну так эдж под винду и заточен,работает быстрее но сливает все.
|1.12, Sm0ke85 (ok), 14:13, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Что-то так от всего этого браузерного непотребства виндой пахнуло...
У нас вообще остался какой-нибудь нормальный браузер, который бы просто хорошо выполнял функции Только браузера и не пытался расты использовать, аи, телеметрию собирать и т.д.?
ЗЫ и хотелось бы, чтобы этот браузер еще и к гугл-аккаунту коннектился (сори, но тут уже меня подсадили чуток на сервис, больно прощаться...)
|2.39, 12yoexpert (ok), 15:17, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
у ff вроде где-то был sync server, можно попробовать поднять
но там раст со всеми вытекающими
|2.55, Frestein (ok), 16:05, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> У нас вообще остался какой-нибудь нормальный браузер, который бы просто хорошо выполнял функции Только браузера и не пытался расты использовать, аи, телеметрию собирать и т.д.?
Qutebrowser, Nyxt, Chawan, различные форки Firefox, Chrome.
|3.52, Аноним (52), 15:55, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Для таких, как вы, есть достаточное решение: выключить компьютер и не включать его больше никогда.
|2.27, Аноним (7), 14:43, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вместо отключения "ии" просто отключили ссылку на сайт . Хотя бы в настройках разобрались .
|2.44, Аноним (44), 15:33, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> USE=-telemetry
А потом, спустя пару лет, слёзы, почему ИИ впилили в браузер на постоянной основе, и browser.ml.chat.enabled и иже с ним больше не работают.
|2.76, Аноним (73), 17:20, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> browser.ml.chat.enabled=false
Зачем отказываться от удобных функций?
|1.35, Аноним (35), 14:59, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Спрашиваешь у ии, как отключить всё это, он говорит, что надо сделать в about:config. Вот и весь инструментарий.
|2.45, Аноним (44), 15:34, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А он тебе отвечает, что не хочет поддерживать разговоры на тему "хейтспича" и далее по методичке.
|3.64, Аноним (35), 16:57, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если сказать, это для научной статьи, можно обойти некоторую цензуру.
|2.48, Аноним (51), 15:40, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вы серьёзно считаете это аргументом? Основы статистики нужно знать! Это же из разряда интернет опроса, что 99% пользуется интернетом. (Где 1% дал недостоверную информацию.)
|3.61, Аноним (-), 16:41, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Основы статистики нужно знать!
Согласен. Сложное вам советовать не буду, Грес "Математика для гуманитариев" вам будет в самый раз.
> Это же из разряда интернет опроса, что 99% пользуется интернетом.
Разумеется нет. Но пока учебник хотя бы не прочитаете - не поймете.
|1.41, Аноним (59), 15:19, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Оно, может, и хороший проект. Но если посмотреть из чего он состоит, становится даже лень делать все эти телодвижения по установке. Пяток-другой подправленных политик, почти все из которых и так были настроены ручками - без глубокого ковыряния, а так, посредством быстрого гугления.
Этот Васян больше времени потратил на покупку домена и запиливание сайта, чем на написание политик.
|2.58, Аноним (58), 16:29, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
я думал оно в user.js лезет/генерит свой "деблоатед", а там policy.json на 20 строк, пф
|2.81, RM (ok), 17:52, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Поскольку на линухе Chromium based не поддерживаются, я про оффтопик:
там не все политики будут в силе, если комп не managed - в AD домене или иначе.
Самое интересное мне из них - extended (lts) update channel.
Вроде были хаки обмануть, но мне не понравились
|1.43, Bob (??), 15:32, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Давайте рассуждать логически:
>Google Chrome - зонд от ООО Alphabet, где сама суть браузера в доп фишках от гугла. Кому нужно голое решение - Chromium \ Ungoogled есть давно)
>Edge - а смысл его юзать? Только ради фишек от MS. Раньше свой движок имел и летал. В таком случае "обрезание" имело бы смысл. Но не иначе.
>Firefox... А почему сразу не скрипт преобразования Tor Browser Bundle в обычный FF ESR? Большего же не надо. И всегда версия без кала от Mozilla.
|1.57, Аноним (57), 16:26, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
По вашей наводке собрал и запустил Elinks. Он действительно дружит с JavaScript. Поддерживает загрузку и закачку файлов. Есть даже версия для DOS.
|