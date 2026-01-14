Инструментарий для удаления избыточной функциональности из Chrome, Edge и Firefox

2.14 , Аноним ( 14 ), 14:17, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Как что-то гном удаляет начинается, а как такие проекты, то одобряют.

Прям как чиновники.

3.17 , Аноним ( 17 ), 14:24, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Гном скоро сам в себя от удалений схлопнется, функции все полезные выпилили, вставку средней кнопкой тоже планируют, на радость вендоводам (которые не пользовались гномом и не будут) А тут пытаются наоборот - держать браузеры в рамках допустимого.

3.23 , Аноним ( 23 ), 14:32, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А при чем тут чиновники? Люди они такие - разные. Но даже в своей разности они сходятся в следующем: когда удаляют что-то что они юзали - можно выразить своё "фи", когда выпыливают функционал, который время и место занимает, но не используется человеком - можно и одобрение выразить. Внезапно.

3.63 , Shantikov ( ? ), 16:56, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну гномовцы и ведут себя как чиновники, сами решая, что юзеру нужно, а что нет, причём в основном в форме запретов.

4.67 , Аноним ( - ), 17:05, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну гномовцы и ведут себя как чиновники, сами решая, что юзеру нужно, а что нет, причём в основном в форме запретов. Плохая аналогия подобна котенку с дверцей (с)

Гномовцы решают для себя и своих пользователей ( Red Hat, Google, SUSE, Canonical). Но в отличии от чиновников они не запрещают тебе пользоваться КДЕ.

3.77 , Аноним ( 77 ), 17:20, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – GNOME не что-то удаляет, а элементы пользовательского интерфейса. А обсуждаемый скрипт не удаляет из браузера: адресную строку, кнопки навигации, меню, вкладки.

