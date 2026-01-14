The OpenNET Project / Index page

Инструментарий для удаления избыточной функциональности из Chrome, Edge и Firefox

14.01.2026 13:31

Представлен проект Just the Browser, подготовивший инструментарий для проведения чистки браузеров от излишней функциональности, напрямую не связанной с навигацией в Web. Проект предоставляет скрипты для изменения конфигурации Google Chrome, Microsoft Edge и Mozilla Firefox, и отключения в них сопутствующих возможностей, часто раздражающих пользователей, таких как работа с AI-сервисами, интеграция со сторонними продуктами, отправка телеметрии и показ рекомендованного контента на странице открытия новой вкладки. Код инструментария написан на Shell и распространяется под лицензией MIT.

Заявлено об удалении инструментарием следующих возможностей:

  • Функциональность, связанная с генеративными AI-моделями и взаимодействия с AI-сервисами (как локальными, так и облачными), например, интеграция Copilot в Edge и использование AI для рекомендации группировки вкладок в Firefox.
  • Инструменты для шопинга, такие как отслеживание цен в интернет-магазинах и получение купонов.
  • Показ стороннего или спонсируемого содержимого, например, рекламные рекомендации сайтов в адресной строке и показ статей при открытии новой вкладки.
  • Типовые напоминания, такие как всплывающие окна с предложением изменить выбор браузера по умолчанию.
  • Запросы, показываемые при первом запуске, такие как экран приветствия первого запуска и предложения импортировать данные из других браузеров.
  • Сбор и отправка телеметрии.
  • Опции автозапуска, позволяющие автоматически открывать браузер после загрузки операционной системы.


  • 1.1, Аноним (1), 13:44, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Самая хорошая для меня новость за последние полгода.

    100%

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:17, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Как что-то гном удаляет начинается, а как такие проекты, то одобряют.
    Прям как чиновники.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:24, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гном скоро сам в себя от удалений схлопнется, функции все полезные выпилили, вставку средней кнопкой тоже планируют, на радость вендоводам (которые не пользовались гномом и не будут)

    А тут пытаются наоборот - держать браузеры в рамках допустимого.

     
  • 3.23, Аноним (23), 14:32, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А при чем тут чиновники? Люди они такие - разные. Но даже в своей разности они сходятся в следующем: когда удаляют что-то что они юзали - можно выразить своё "фи", когда выпыливают функционал, который время и место занимает, но не используется человеком - можно и одобрение выразить. Внезапно.
     
  • 3.63, Shantikov (?), 16:56, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну гномовцы и ведут себя как чиновники, сами решая, что юзеру нужно, а что нет, причём в основном в форме запретов.
     
     
  • 4.67, Аноним (-), 17:05, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну гномовцы и ведут себя как чиновники, сами решая, что юзеру нужно, а что нет, причём в основном в форме запретов.

    Плохая аналогия подобна котенку с дверцей (с)
    Гномовцы решают для себя и своих пользователей ( Red Hat, Google, SUSE, Canonical).

    Но в отличии от чиновников они не запрещают тебе пользоваться КДЕ.

     
  • 3.77, Аноним (77), 17:20, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNOME не что-то удаляет, а элементы пользовательского интерфейса. А обсуждаемый скрипт не удаляет из браузера: адресную строку, кнопки навигации, меню, вкладки.
     

  • 1.2, Жироватт (ok), 13:44, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, пока декларируемые цели еще вменяемы.
    Интересно, поддержку расширений (спорно, но кто их знает) или дополнительных протоколов (ftp и без них уже выкинули), кроме хттп(с) - попытаются убрать? Потому, что аппетит приходит во время еды, а браузер - браузер и изначально была открывалка документов хтмл.
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:45, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Firefox там только для галочки и ничего не делает, хотя на самом деле для Firefox можно сделать больше всего, по сравнению с другими браузерами. Кому надо - давно используют Arkenfox.
     
     
  • 2.4, Жироватт (ok), 13:47, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    От автора Arkenfox, Thorin-Oakenpants:

    Если вы собираетесь использовать user.js от arkenfox, то не ожидайте, что просто начнете им пользоваться как есть. ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ СОЗДАВАТЬ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЯ и ПОЛНОСТЬЮ прочитать этот вики.

    Я видел много людей, которые слепо используют Arkenfox, применяя весь большой user.js и начинают жаловаться на то, что Firefox тормозит и ломается.

    Arkenfox не для обычных пользователей, он для продвинутых пользователей, если вы не продвинутый пользователь, используйте Betterfox, настоящее решение "раз и навсегда", настроил и забыл.

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:27, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    live by sword - die by sword. Разумеется, такова цена. Не надо в браузере крутить всякое говно, вроде 3D видеоигр с движков, скомпиленных в васм. WASM даже на десктопе во всех рантаймах непотребно тормознут.
     
     
  • 4.22, Аноним (21), 14:30, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И ещё. WASM-копилированное дерьмо часто тормознутее JS-аналога, потому что emscripten тащит с собой кучу дерьма, эта виртуальная машина для не-JS плохо предназначена, бинари получаются гигантские, и жутко захламлённые и неэффективные. Плюс все браузерные API пробрасываются туда через жопу. Это, конечно, хорошо, так как существенно облегчает реверсинг WASM-блобов.
     
  • 3.72, Аноним (72), 17:12, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Arkenfox

    Arkenfox конечно хорошо, но все эти конфиги user.js, сегодня автор делает, завтра ему надоело).

     
  • 2.6, аролп5 (?), 13:57, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лет 6 назад все писились восторгом от Brave, сейчас всё, он уже не самый лучший стал?
    p.s. Firefox навсегда лучший (какие дураки не были бы у него менеджерами)
     
     
  • 3.18, Аноним (21), 14:24, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брейв всегда был говном. Я его протестировал вскоре после того, как он вышел, и несколько раз - годы спустя. Жрёт оперативы даже больше Хрома, ибо очень многое на JavaScriptе и HTMLе сделано, в свопинг комп вго(в)няет, а при этом фингерпринты - идентичные фингерпринтам ванильного Хрома для той же машины.
     
     
  • 4.56, Frestein (ok), 16:11, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставил год назад хваленый Brave на одной машине. Увидел сходу какие-то кошельки и прочие ненужные навязанные интеграции. Снес без промедлений этот шмурдяк оверхайпленный. Из достоинств у брейва лишь собственный адблок на Rust, одну из старых версий которого юзают в Qutebrowser.
     
  • 4.65, Bob (??), 16:59, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты с vivaldi попутал)
     
     
  • 5.69, Аноним (72), 17:10, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно он непопутал, пару лет назад каждый стриммер-блоггер кричал об оф**генности Brave,
    Я кстати так и не понял в чем оф**генность)
     
  • 4.82, Аноним (82), 17:54, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Html оперативу жрет, чтож там за html такой?
     
  • 3.28, Аноним (28), 14:44, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По оси X - дурость менеджеров, по оси Y - лучшесть Firefox. Значения по осям от "раньше" до "навсегда"
     
     
    		• +/
     
  • 3.51, Аноним (51), 15:51, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У Brave была череда скандалов и противоречий, которые бросили тень на его репута... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.59, Аноним (59), 16:33, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > по неподтверждённым слухам у некоторых терялись данные (закладки, списки чтения и т.д.) с их облака.

    Это баги. Браузер - вечная альфа. Он и локально терял их, юзеры даже просили сделать встроенную автоматическую бэкапилку профиля. Чудные у него юзеры. Будто встроенная бэкапилка, написанная теми же людьми, будет что-то бэкапить.

     
  • 2.7, Аноним (7), 14:01, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Достаточно посмотреть что там для фокса понаписано и ясно что автор в этом браузере не буб-бум . А уж столько возни только для файла политик - вообще вне здравого (здорового)  смысла . :)
     
  • 2.11, СлесарьКодер (?), 14:12, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сколько же этих фоксов то, а Arkenfox ом, еще и нельзя пользоваться нормальным людям.
     
     
  • 3.16, Аноним (21), 14:22, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вам знаком термин "95%"? Вот нормисы в эти 95% попадают по определению.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 14:45, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Среди анонимных экспертов подавляющее большинство нормисы, которые юзают убунточку и  фаерфокс из коробки, а не гентушники собирающие из исходников.
     
     
  • 5.50, СлесарьКодер (?), 15:48, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да я просто спросил что за Arkenfox такой, автор заявляет что для избранных).
    Я то конечно ламер, использующий firefox с конфигами, и xfce-wayfire).
     
  • 2.15, Shevchuk (ok), 14:19, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проще LibreWolf — +/- то же самое, но из коробки.
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:38, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.firefox.com/ru/features/adblocker/
     

  • 1.5, Фонтимос (?), 13:51, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ага, а манагеры этих браузеров дураки, сидят и ждут кто-бы им наложил в их штаны. Думаю, разрабам нужно готовиться что эти манагеры сейчас начнут заставлять "размазывать" такой код по всей базе толстым-толстым слоем. Результат? Естественно тормоза и глючность.
     
  • 1.8, Аноним (8), 14:06, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Зачем, когда есть Brave, где уже из коробки выпилена телеметрия, гугл, и есть всякие privacy features. А как их не чисть, всякие хромы и эджи и файрфоксы все равно протекают.
     
     
  • 2.19, nw (?), 14:26, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно такое читать, когда в сам Brave как минимум встроен криптокошелек. ))
     
  • 2.20, Shevchuk (ok), 14:27, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Brave тоже требуется допиливать

    - https://www.privacyguides.org/en/desktop-browsers/#recommended-brave-configura
    - https://github.com/yashgorana/chrome-debloat

     
  • 2.33, Аноним (33), 14:51, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вы юморист, я смотрю.
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:07, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Просто не используйте Firefox и будет вам скорость.
     
     
  • 2.26, Аноним (24), 14:40, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что не так со скоростью в Firefox Developer Edition ?
    https://www.firefox.com/ru/download/all/desktop-developer/
     
     
  • 3.30, Аноним (33), 14:48, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Developer Edition это, по факту, найтли версии. Со скоростью так же как у обычного, зато со стабильностью не очень, я помню, как они light-dark поломали, из-за чего в том же diagrams.net темной темы просто не существовало.
     
     
  • 4.34, Аноним (24), 14:52, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >по факту, найтли версии

    Между beta и nightly.

     
  • 4.36, Аноним (24), 15:09, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На одной ветке с beta: https://www.firefox.com/en-US/firefox/148.0beta/releasenotes/
     
  • 2.32, Аноним (33), 14:49, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Браузеры все ожиревшие сейчас.
     
     
  • 3.54, Frestein (ok), 16:04, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой Qutebrowser такой жирный ммм...
     
  • 2.68, Аноним (72), 17:08, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что же использовать, форки однодневки не предлагать.
     
  • 2.73, Аноним (73), 17:16, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На своем древнем ноуте (макбук про 2012 с виндой десяткой) сравнивал в лоб ФФ и Эдж. ФФ высаживает батарею буквально на глазах, Эдж минимум в 2 раза дольше работает. К тому же интерфейс Эдж несравнимо более отзывчивый, чем у ФФ. На современном железе может быть это не заметно.
     
     
  • 3.79, Аноним (79), 17:23, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так эдж под винду и заточен,работает быстрее но сливает все.
     

  • 1.10, kravich (ok), 14:10, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично!
     
  • 1.12, Sm0ke85 (ok), 14:13, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то так от всего этого браузерного непотребства виндой пахнуло...

    У нас вообще остался какой-нибудь нормальный браузер, который бы просто хорошо выполнял функции Только браузера и не пытался расты использовать, аи, телеметрию собирать и т.д.?

    ЗЫ и хотелось бы, чтобы этот браузер еще и к гугл-аккаунту коннектился (сори, но тут уже меня подсадили чуток на сервис, больно прощаться...)

     
     
  • 2.31, Аноним (29), 14:49, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используй Хром и не парься тогда.
     
     
  • 3.62, trooper97 (?), 16:46, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он спрашивал про нормальный, а не про не нормальный.
     
     
    		• +/
     
  • 2.39, 12yoexpert (ok), 15:17, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у ff вроде где-то был sync server, можно попробовать поднять

    но там раст со всеми вытекающими

     
  • 2.55, Frestein (ok), 16:05, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У нас вообще остался какой-нибудь нормальный браузер, который бы просто хорошо выполнял функции Только браузера и не пытался расты использовать, аи, телеметрию собирать и т.д.?

    Qutebrowser, Nyxt, Chawan, различные форки Firefox, Chrome.

     
  • 2.75, Аноним (73), 17:19, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попробуй Falkon.
     

  • 1.13, 12yoexpert (ok), 14:13, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    USE=-telemetry
    browser.ml.chat.enabled=false
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:39, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    недостаточно
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 15:55, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для таких, как вы, есть достаточное решение: выключить компьютер и не включать его больше никогда.
     
  • 2.27, Аноним (7), 14:43, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вместо отключения "ии" просто отключили ссылку на сайт . Хотя бы в настройках разобрались .
     
     
  • 3.38, 12yoexpert (ok), 15:16, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там под веткой ml ещё есть. кому надо - найдёт
     
  • 2.44, Аноним (44), 15:33, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > USE=-telemetry

    А потом, спустя пару лет, слёзы, почему ИИ впилили в браузер на постоянной основе, и browser.ml.chat.enabled и иже с ним больше не работают.

     
     
  • 3.47, 12yoexpert (ok), 15:38, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    добавят другой USE-флаг, в чём проблема?
     
  • 2.76, Аноним (73), 17:20, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > browser.ml.chat.enabled=false

    Зачем отказываться от удобных функций?

     

  • 1.35, Аноним (35), 14:59, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Спрашиваешь у ии, как отключить всё это, он говорит, что надо сделать в about:config. Вот и весь инструментарий.
     
     
  • 2.45, Аноним (44), 15:34, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А он тебе отвечает, что не хочет поддерживать разговоры на тему "хейтспича" и далее по методичке.
     
     
  • 3.60, Аноним (60), 16:41, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ИИ запускает киллдрон по адресу нонконформиста.
     
  • 3.64, Аноним (35), 16:57, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если сказать, это для научной статьи, можно обойти некоторую цензуру.
     
  • 2.66, Аноним (72), 17:03, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >about:config

    Да, но у меня этих настроек about:config накопилось с методичку,
    вот кстати годный about:config https://gist.github.com/Guest007/e3a09aa97a827916b0b91b726a8c2c66

    Но не обязательно включать все, только то что нужно.

     

  • 1.40, Аноним (40), 15:19, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    1. Отключаем телеметрию
    2. Жалуемся что наше мнение не учитывается.
     
     
  • 2.48, Аноним (51), 15:40, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы серьёзно считаете это аргументом? Основы статистики нужно знать! Это же из разряда интернет опроса, что 99% пользуется интернетом. (Где 1% дал недостоверную информацию.)

     
     
  • 3.61, Аноним (-), 16:41, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Основы статистики нужно знать!

    Согласен. Сложное вам советовать не буду, Грес "Математика для гуманитариев" вам будет в самый раз.

    > Это же из разряда интернет опроса, что 99% пользуется интернетом.

    Разумеется нет. Но пока учебник хотя бы не прочитаете - не поймете.

     

  • 1.41, Аноним (59), 15:19, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Оно, может, и хороший проект. Но если посмотреть из чего он состоит, становится даже лень делать все эти телодвижения по установке. Пяток-другой подправленных политик, почти все из которых и так были настроены ручками - без глубокого ковыряния, а так, посредством быстрого гугления.

    Этот Васян больше времени потратил на покупку домена и запиливание сайта, чем на написание политик.

     
     
  • 2.58, Аноним (58), 16:29, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я думал оно в user.js лезет/генерит свой "деблоатед", а там policy.json на 20 строк, пф
     
    		• +/
     
  • 2.81, RM (ok), 17:52, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поскольку на линухе Chromium based не поддерживаются, я про оффтопик:
    там не все политики будут в силе, если комп не managed - в AD домене или иначе.
    Самое интересное мне из них - extended (lts) update channel.
    Вроде были хаки обмануть, но мне не понравились
     

  • 1.42, RM (ok), 15:21, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Звучит заманчиво, но "театр начинается с вешалки"

    > & ([scriptblock]::Create((irm "https://raw.githubusercontent.com/corbindavenport/just-the-browser/main/main.p)))
    > /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/corbindavenport/just-the-browser/main/main.s)"

    И ишо, шах и... мат?

    > However, Chrome on Linux and Edge on Linux are not currently supported.

     
  • 1.43, Bob (??), 15:32, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давайте рассуждать логически:
    >Google Chrome - зонд от ООО Alphabet, где сама суть браузера в доп фишках от гугла. Кому нужно голое решение - Chromium \ Ungoogled есть давно)
    >Edge - а смысл его юзать? Только ради фишек от MS. Раньше свой движок имел и летал. В таком случае "обрезание" имело бы смысл. Но не иначе.
    >Firefox... А почему сразу не скрипт преобразования Tor Browser Bundle в обычный FF ESR? Большего же не надо. И всегда версия без кала от Mozilla.
     
    		• –2 +/
     
    		• +/
     
  • 1.57, Аноним (57), 16:26, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По вашей наводке собрал и запустил Elinks. Он действительно дружит с JavaScript. Поддерживает загрузку и закачку файлов. Есть даже версия для DOS.
     
     
  • 2.70, Аноним (71), 17:10, 14/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже, даже Карл!
     

  • 1.74, Аноним (79), 17:18, 14/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для Firefox уже давно был Phoenix.
     

