Chrome переходит на двухнедельный цикл подготовки релизов

Компания Google объявила о сокращении в два раза цикла разработки браузера Chrome. В соответствии с новым графиком релизы начнут выпускаться каждые две недели, а не раз в четыре недели, как практиковалось с 2021 года. Сборки Extended Stable, ориентированные на тех, кому необходимо больше времени на обновление, как и раньше продолжат формироваться раз в 8 недель.

Целью сокращения цикла разработки называется желание более оперативно доводить новые возможности, исправления ошибок и оптимизации до пользователей и разработчиков web-приложений. Предполагается, что более частая публикация релизов не повлияет на качество, снизит риск сбоев при обновлении и упростит отладку, так как в каждом выпуске будет предлагаться меньше изменений.

Сокращённый цикл разработки начнёт действовать 8 сентября, после формирования по старому графику выпуска Chrome 153. Последующие стабильные выпуски и бета-версии, в которых осуществляется стабилизация перед релизом, начнут публиковаться каждые две недели. Цикл разработки веток Dev и Canary останется прежним, т.е. работа по разработке новой функциональности будет осуществляться в прежнем темпе (публикация ежедневных сборок Canary и формирование 1-2 раза в неделю dev-сборок, прошедших автоматизированное тестирование).



