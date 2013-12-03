Chrome переходит на двухнедельный цикл подготовки релизов

|
3.38, Bob (??), 10:44, 04/03/2026
|–3 +/–
FF уже в гробу одной ногой с их юзербейсом и ворохом спорный решений. Особенно на Android.
4.83, Аноним (83), 12:00, 04/03/2026
|+/–
Да каое им дело до пользователькой базы? Ещё на такие мелочи отвлекаться от процесса.
4.107, valhala (?), 13:01, 04/03/2026
|+/–
Смелое заявление. Что не так с юзербейсом? Ворох спорных решений есть вообще в любом софте.
1.3, Dzen Python (ok), 09:20, 04/03/2026
|+6 +/–
Спешка нужна только при ловле блох.
> Целью сокращения цикла разработки называется желание более
...полно соответствовать палочной системе KPI, спущенной *уважаемыми людьми* из СЕО и *уважаемыми господинами колонелями* в не-приказном-а-рекомендательном ключе?
Первым - для более красивых квартальных отчётов перед акционерами.
Вторым - для оперативного развёртывания новых бэкдоров, которых нет.
Интересно, когда хромог уже откажется от неэффективной дидовской системы версионирования релизов и перейдёт на ежедневные срезы "стабильной" ветки.
2.29, Аноним (29), 10:34, 04/03/2026
|+5 +/–
> Интересно, когда хромог уже откажется от неэффективной дидовской системы версионирования релизов и перейдёт на ежедневные срезы "стабильной" ветки.
Это всё полумеры, уберут версию вовсе и каждый раз придется запускать браузер с сервера дяди.
3.32, Dzen Python (ok), 10:35, 04/03/2026
|+/–
ClickOnce для каждого запуска?
А если пользователь не будет завершать работу текущей версии *тонкого клиента*?
Хотя тут экономически невыгодно - сервера надо выделять, серверные процессы хромогов обслуживать...бррр. А так вынесли все на машину пользователя и пусть он платит амортизацией (износом) своей электроники и оплаченным собой электричеством. Вон, даже локального рободурачка - гемини нано - по-умолчанию и неотключаемо без полтитк/настроек флагов уже вытягивают в профиль юзера хрома. +4 Гб в профиль, лол.
4.36, Аноним (21), 10:42, 04/03/2026
|+/–
> А если пользователь не будет завершать работу текущей версии
то протухнут сертификаты, которые будут жить 2 часа.
4.43, Аноним (29), 10:47, 04/03/2026
|+2 +/–
Не стоит забывать что дади нашей безопасности власти готовы работать вместе с корпами чтобы повысить наши тарифы и налоги. Всё ради людей!
5.72, Dzen Python (ok), 11:49, 04/03/2026
|+1 +/–
А было бы неплохо, чтобы рядовой Джон Фускофф и его семейство из субурба NY, платили дополнительный налог "гуглу за сервера" за меня - санкции-с, вот и нет у меня, ни гугле.оне, ни подписки на их ЫЫ, ни даже на рабочую экосистему.
ПЯчаль бЯда то какая, бабоньки и мужички!
4.92, Аноним (92), 12:18, 04/03/2026
|+/–
> А если пользователь не будет завершать работу текущей версии
То он будет сам перезапускаться каждые n часов, с сохранением вкладок естественно
2.51, Bob (??), 10:55, 04/03/2026
|+/–
> палочной системе
дык, chrome это же зонд, палогка глубокого залегания. kpi чуть другой)
> оперативного развёртывания новых бэкдоров
в EULA с самогл начада чуть ли не анальную девственность требують - дальше некуда уже
Надо как лиса - в live режиме компоненты наставлять. Телеметрии, опросики и т.п. Оно только в норм странах прилетает, а потому дети с опеннета не в курсе)
В лучших традициях китайских вредоносов https://gizmodo.com/after-blowback-firefox-will-move-mr-robot-extension-t-1821
Да и поисковик можно принудительно на нужный менять, снеся твой (историю с Яндекс все помнят).
2.63, Аноним (63), 11:30, 04/03/2026
|–3 +/–
|
> Вторым - для оперативного развёртывания новых бэкдоров, которых нет
Не для оперативного закрытия сишных dыpеней? А не, бpед какой-то!
Разумеется для бекдоров!
Коих в хроме пока не один не нашли, но 🐿️-иcтepички будут уже вопить.
ЗЫ: почему местный ckoт всегда и везде видит "господинов", "хозяев" и кнутование? Это особенность эм... контингента?
3.82, Аноним (82), 12:00, 04/03/2026
|+/–
Бред пишите как раз вы Если сишная dыpень закрыта, то нужно не дни до релиза сч... большой текст свёрнут, показать
4.95, Аноним (95), 12:30, 04/03/2026
|+/–
Вот я об этом и говорю - рабы все об ошейниках думают Я бы спросил из какой ты... большой текст свёрнут, показать
2.37, Аноним (21), 10:43, 04/03/2026
|+2 +/–
|
Хорошая идея. Вместе с пачкой одноразовых сертификатов на час.
|
2.20, Аноним (19), 10:21, 04/03/2026
|+/–
Ага ставишь лёгкий план на 5 лет, а потом героически выпоняешь его за 3 дня. И получаешь бонус от начальства.
4.50, Аноним (50), 10:55, 04/03/2026
|–1 +/–
Да так и жили 70 лет! 😆
Планы на день:
1. Составить список дел
2. Похвалить себя за составленный список.
Done!
5.69, Аноним (29), 11:46, 04/03/2026
|+1 +/–
Ого, и при этом в эти 70 лет успели поднять энергетику, промышленность, культуру и обустроить огромную страну! Магия!
6.79, Аноним (79), 11:57, 04/03/2026
|+/–
Покупая станки и технику у ненавистного запада зарабатывая деньги за счет труда рабов в гуглагах.
Причем настолько хорошо обустроили, что cpaна развалилась на части буквально за несколько месяцев.
Про культуру (и культуру в промышленности) я вообще молчу.
Вам наверное просто не довелось пользоваться совковыми станками и прочими выcepaми промышленности.
Сравните авто coвка и нормлаьных стран.
6.88, Аноним (83), 12:05, 04/03/2026
|+/–
Ага, такие псевдогерои, как Стаханов, Переверзева, Чих и т.д., в одиночку страну на высоты поднимали. Спойлер: за счёт труда всей своей бригады.
2.70, Аноним (70), 11:47, 04/03/2026
|+/–
Кстати очень удобно, эмм, мотивировать людей покупать новое железо, как щас люди покупают смартфоны.
А не так что купил обычный пк и пользуешься, а у кого то просто игровой.
Да еще удобно добавить в требования nPu.
1.16, Аноним (16), 10:14, 04/03/2026
|+/–
|
вот людям скучно... сделайте выпуск новой версии раз в полгода или год и доводите до ума постепенно...
2.93, Аноним (92), 12:27, 04/03/2026
|+/–
Да и зарплату только раз в год платить, зачем так часто двигаться то
1.18, SVolf (?), 10:18, 04/03/2026
|+/–
Мб я конечно старый пердун, но какой смысл в двухнедельных релизах браузера? Там же буквально есть все что угодно. Неужели есть какие-то фичи, которые прям кровь из носу нужны?
Что плохого произойдет с интернетом, если новая версия хрома выйдет не через месяц, не через 2 недели, а через год? Мне кажется современный браузер уже в принципе некуда дальше развивать как браузер, кроме как навешивать на него AI слоп.
Ах да, тогда целая команда дармоедов на зарплате в купе с эффективными менеджерами в таком случае пойдет на мороз...
3.49, Аноним (50), 10:53, 04/03/2026
|–1 +/–
А причём тут сертификаты (обновляемые в ОПЕРАЦИОНКЕ) и браузер??
4.56, Аноним (56), 11:07, 04/03/2026
|+/–
О скоро-протухающих сертах в прошивках (а новых нееет) не слышали ? А о повсеместно навязываемом TPM ? Сделают браузер запускаемым только по разрешению свыше .
2.28, zionist (ok), 10:31, 04/03/2026
|+/–
> Ах да, тогда целая команда дармоедов на зарплате в купе с эффективными менеджерами в таком случае пойдет на мороз...
Именно так!
2.33, iPony128052 (?), 10:38, 04/03/2026
|+/–
> Мб я конечно старый пердун
Наверно
А так просто чаще всё это выкладываешь. Быстрее получаешь фидбек из эксплуатации.
2.60, Аноним (60), 11:22, 04/03/2026
|+/–
>Мб я конечно старый пердун, но какой смысл в двухнедельных релизах браузера? Там же буквально есть все что угодно. Неужели есть какие-то фичи, которые прям кровь из носу нужны?
Апдейты секурити, возможно они хотят фичи и секурити фиксы увязать в 1 релиз.
>Мне кажется современный браузер уже в принципе некуда дальше развивать как браузер, кроме как навешивать на него AI слоп.
Там спека уже монструозная (и ее пилят как не в себя), тех. долга в реализации наверно лет на 100.
> Ах да, тогда целая команда дармоедов на зарплате в купе с эффективными менеджерами в таком случае пойдет на мороз...
Будут писать промпты для нейронки.
2.87, Аноним (97), 12:05, 04/03/2026
|+/–
> какой смысл в двухнедельных релизах браузера?
> Неужели есть какие-то фичи, которые прям кровь из носу нужны?
А новость прочесть никак? Написано же: "исправления ошибок".
2.91, Аноним (91), 12:10, 04/03/2026
|+/–
Самсунговский браузер вон пару-тройку раз в год обновляется, а по версии Хрома где-то на год примерно и отстаёт обычно. И ничего не ломается, все сайты работают
2.71, Аноним (70), 11:49, 04/03/2026
|+/–
Да, можно отключить поддержку win10.
Даже не 7ки, даже не Xp.
Вышла нонвая Винда, - отключай поддержку предыдушшей.
Выкатывать каждые полгода новую Винду, ( как новый iPhone ), прекращать поддержку предыдущщей.
Profit.
1.25, zionist (ok), 10:30, 04/03/2026
|+3 +/–
|
Это какой-то Agile головного мозга или иными словами - корпоративное помешательство. Любой программный продукт, по-хорошему, должен выпускаться лишь после достижению определённых параметров, таких как: реализация определённой функциональности, достаточно высокий уровень тестирования, архитектурная завершённость. А тут мы наблюдаем формальный релиз по окончанию стандартного аджайловского спринта, длительностью в две недели и абсолютное неуважение собственных пользователей. Релизы ради релизов и ради изображения бурной деятельности.
2.30, Ананоним (?), 10:34, 04/03/2026
|+/–
При правильном подходе велик шанс что собственные тестеры найдут бакдо... ой, ошибки, которые так старательно туда внесены.
3.34, Dzen Python (ok), 10:40, 04/03/2026
|+1 +/–
ГосподинКолонель из комнаты 101 закроет эти тикеты с #ДажеНеДумойСобакаИсправлять.
2.31, Dzen Python (ok), 10:34, 04/03/2026
|+2 +/–
А им надо-то, пользователей уважать?
Для корпоратов есть ESR-версия, с нормальными пакетами и набором политик, в т.ч. и для автообновления. Обычный Джон, Илья, Муса или Чунг для них просто источник данных.
2.47, Аноним (50), 10:52, 04/03/2026
|+1 +/–
Это идеи о качестве из 90-ых - релиз, сервиспаки, экстренные обновления... :) Забудь. Смузихлёбам больше не интересно в качество - они пришли за вайбом (в его худшем смысле).
3.52, Аноним (65), 10:59, 04/03/2026
|+/–
Потому что с интернетом туго было, и каждый мегабайт стоил денег.
3.74, Аноним (74), 11:51, 04/03/2026
|+/–
> Это идеи о качестве из 90-ых
О, да! Качество из 90х)))
Мы выпустим коробочную версию с багами, а вы потом страдайте еще полгода-год пока мы не выродим первый сервис-пак. Хотя для некоторых софтин даже первого было мало.
Офигенное качество! Вот бы сейчас так!
4.103, анон (?), 12:54, 04/03/2026
|+/–
Так никто же не покупал свежий софт. Приходишь на Горбушку, там специально прошлогодний релиз вместе с сервиспаками на отдельном диске.
2.62, Аноним (60), 11:26, 04/03/2026
|+/–
>Это какой-то Agile головного мозга или иными словами
Аджайл это когда весь девелопмент и тестинг за 2 недели. Инфоцыгане раньше любили его впаривать. Так-то никто не мешает делать и тестить сколько надо в отдельной ветке, и 2 недели на тест интеграции.
2.75, Аноним (70), 11:53, 04/03/2026
|+/–
>Любой программный продукт, по-хорошему, должен выпускаться лишь после достижению определённых параметров, таких как: реализация определённой функциональности, достаточно высокий уровень тестирования, архитектурная завершённость
Индусы в быстром темпе делают новые кеды, которые разваливаются через полгода.
Покупай конвеером.
Все эти дизайны интерфейсов.
2.84, Аноним (97), 12:03, 04/03/2026
|+/–
> Любой программный продукт, по-хорошему, должен выпускаться лишь после достижению определённых параметров, таких как: реализация определённой функциональности, достаточно высокий уровень тестирования, архитектурная завершённость
Да, а про "исправления ошибок и оптимизации", о которых говорится в новости, уважаемый эксперт тактично умолчал? Ну, посидят юзеры несколько недель с дыренями - ничего страшного.
3.39, Аноним (21), 10:45, 04/03/2026
|+/–
Как думаешь, сайты будут тебя ждать и не вводить новшества целый год?!
3.90, Аноним (83), 12:09, 04/03/2026
|+/–
Да-да, быстро. Только прибавьте сюда время компиляции Раста и Шланга.
1.46, Аноним (50), 10:49, 04/03/2026
|+/–
Ну да, теперь __овнокодить стало проще - %%як-%%як и в продакшен! А юзвери поработают бесплатными тестерами. :)
1.54, Bob (??), 11:02, 04/03/2026
|+/–
Надо в live режиме компоненты обновлять, зачем мелочиться то?
А слепок chromium выпускать раз в квартал, чтобы эньтузиасты отставали. Потом раз в пол года, как с Android.
1.61, Аноним (23), 11:26, 04/03/2026
|+/–
Пусть выпускают версии хоть каждый день. У нас есть:
Jan 25 2026, new release of Supermium 138 ESR.
- QUIC works again on Windows 7 and below.
2.76, Аноним (70), 11:54, 04/03/2026
|+/–
>QUIC works again on Windows 7 and below
Бедные кодеры, им сложно делать поддержку более одной Ос.
Кстати их там 100 сотни тысяч. Но кто будет пить смузи.
1.64, Аноним (74), 11:36, 04/03/2026
|+/–
Классная идея!
- делаешь релизы каждые две недели
- у тебя чуток проседает качество, но все еще норм
- "конкуренты" пытаются сделать тоже самое
- у них от усилий развязывается пупок
- их аудитории надоедают глючные обновы
- аудитория переходит на менее глюкавый браузер - к тебе
...
- profit
2.77, Dzen Python (ok), 11:55, 04/03/2026
|+1 +/–
> - "конкуренты" пытаются сделать тоже самое
А вот тут - далеко не факт.
Достаточно выпустить громкий и пафосный пресс-релиз, в котором "мы не будем бежать за модой, у нас - только качественные обновления с нормальным циклом релизов". Ну и дополнительно прорекламировать свои ESR-ветки. После чего иметь гарантированную ЦА.
3.89, Аноним (89), 12:08, 04/03/2026
|+/–
> Достаточно выпустить громкий и пафосный пресс-релиз
Это тоже надо уметь делать... но обычно пользователи ничего не слышат про релизы компаний.
> После чего иметь гарантированную ЦА.
Аж все четыре процента? Или целых пять?
1.68, Аноним (82), 11:46, 04/03/2026
|+1 +/–
Я не понимаю, почему здесь столько возмущений, ведь они всё равно ни на что не повлияют. Вместо того, чтобы рассказывать о том, как вас угнетает гугл, нужно просто переходить на firefox, и другим помогать. И пусть хоть что гугл с хромым делает, вас это касаться не будет.
1.94, opennetuser (ok), 12:29, 04/03/2026
|+/–
Было уже раз в 4 недели, потом стало раз в 6 недель. Потом опять раз в 4 недели, только частичное развертывание. Теперь будет раз в 2 недели.
На самом деле это ничего не меняет, так как критикал баги и так мгновенно фиксятся и за две недели и сейчас могло выйти несколько минорных апдейтов.
1.96, Nicho (ok), 12:30, 04/03/2026
|+/–
Лучше пихать разные функции и улучшения, которые не связанные с ai, а то из за ai глаза закрывают на все другое, это ж как можно улучшать браузеры, кнопку закрытия сделать на каждой вкладке, когда их много, добавить счетчик кол вкладок, добавить vpn из коробки, сделать блокировщик рекламы, сделать возможность редактировать контекстные меню опции не особо нужные возможность удалять, перемещать между собой, добавить возможность ставить и менять свои иконки, встроить темну тему для сайтов в браузере, рабочие пространства, быструю загрузку страниц, лимит на потребление ресурсов, поддержку кастомизацию интерфейса, но нет они внедряют ai и больше ничего, где улучшения качества жизни, браузеры редко по немногу новые эти функции и улучшения получают(
1.99, Аноним (99), 12:37, 04/03/2026
|+/–
Пацаны тихо тс-сс! На самом деле разработчики Chrome хотят обогнать по циферкам релизы Mozilla Firefox. Тока никому об этом не говорите.
1.105, Аноним (105), 12:56, 04/03/2026
|+/–
Больше релизов, больше новостей, у всех на слуху, бесплатная реклама, кто-то из конкурентов измотается и превратится в загнанную лошадь, кто-то утонет в болоте релизов.
1.106, Songo (ok), 12:57, 04/03/2026
|+/–
Разминирую:
Бета-версии будут выпускаться 1 раз в 2 неделе, а стабильные (Extended Stable) - 1 раз в 8 недель.
|