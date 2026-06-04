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Релиз Chrome 149

04.06.2026 22:37 (MSK)

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 149. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 150 запланирован на 30 июня.

Основные изменения в Chrome 149 (1, 2, 3, 4):

  • В конфигуратор в секцию "Система" ("System") добавлены настройки для управления загрузкой и использованием AI-моделей, выполняемых на устройстве пользователя. Например, можно полностью запретить использование подобных моделей и удалить ранее загруженные модели.
  • В июне начнётся публикация официальных сборок Chrome 149 для Linux-систем на базе архитектуры ARM64, поставляемых в пакетах deb и rpm. Ранее официальные сборки Chrome для Linux публиковались только для архитектуры x86_64, а для архитектуры ARM64 были доступны только сторонние сборки Chromium, предлагаемые дистрибутивами.
  • В Service Worker-ах ограничена возможность фоновой загрузки данных, используя API Background Fetch.
  • В CSS реализована поддержка настройки оформления разделителей между элементами в контейнерах grid и flexbox. Добавлены CSS-свойства column-rule-inset и row-rule-inset для укорачивания или удлинения разделителей, а также column-rule-visibility-items и row-rule-visibility-items для управления видимостью разделителей (только между заполненными элементами или во всех промежутках сетки). Ширину, цвет и отступы можно анимировать с помощью переходных эффектов (transition), активируемых, например, при наведении курсора.
  • Убрано влияние активных WebSocket-соединений на сохранение страницы в кэше перехода (BFCache - Back-forward cache), обеспечивающем мгновенный переход при использовании кнопок "Назад" и "Вперёд" или при навигации по уже просмотренным страницам текущего сайта. Ранее наличие WebSocket-соединения не позволяло поместить страницу к кэш и приводило к необходимости её полной перезагрузки при нажатии кнопок "Назад" или "Вперёд".
  • В CSS-свойстве shape-outside реализована возможность использования функций path(), shape(), rect() и xywh().
  • В CSS-свойство "image-rendering" добавлено значение "crisp-edges", предписывающее масштабировать изображение без размытия с сохранением контраста и чётких границ.
  • Добавлено CSS-свойство path-length, позволяющее изменять атрибут pathLength в SVG.
  • В объект Intl.Locale добавлена возможность задавать и получить информацию об используемом варианте языка.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков, в которых стабилизирована реализация MCP-сервера (Model Context Protocol) и интерфейса командной строки для AI-агентов. Добавлена возможность эмуляции собственных HTTP-заголовков. Значительное переработана панель AI-ассистента. Реализована экспериментальная возможность отладки страниц, использующих API WebMCP. В панель CSS добавлена поддержка автодополнения стилей, используя AI-модель Gemini.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Google случайно раскрыл детали неисправленной уязвимости в Chromium
  3. OpenNews: В библиотеку ANGLE, используемую в Chrome и Android, добавлена поддержка Wayland
  4. OpenNews: Релиз Chrome 148
  5. OpenNews: Google увеличил вознаграждение за выявление уязвимостей в Android до $1.5 млн, а в Chrome - до $500 тысяч
  6. OpenNews: Chrome переходит на двухнедельный цикл подготовки релизов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65617-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:01, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Лучший браузер стал еще лучше.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:03, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И-е, и-е!
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:17, 04/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:06, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Ты не умничай, ты пальцем покажи." ©
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:12, 04/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.5, Аноним (6), 23:16, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Фаерфокс пора закрывать.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:19, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Файрфокс хотя бы нормально работает с видеокартами, у сабжа вечно бсоды.
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 23:20, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напишите с какими конкретно ?
     
     
  • 4.10, Аноним (7), 23:23, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С карточками амд и нвидиа. С интелом лично я не видел, но слышал, что тоже случалось.
     
     
  • 5.11, Аноним (4), 23:25, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у вас какая ?
     
  • 4.14, 12yoexpert (ok), 23:43, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с какими конкретно ?
     
  • 3.20, slm33 (ok), 00:22, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю.
    Имею ноут с amdgpu и FF работает без каких-либо настроек. Хромоногий же приходится запускать так:
    --enable-features=AcceleratedVideoDecodeLinuxGL,AcceleratedVideoDecodeLinuxZeroCopyGL,AcceleratedVideoEncoder --enable-zero-copy --render-node-override=/dev/dri/renderD128

    // render-node-override - нужен, чтобы хром работал на встройке и не шумел вентилятором как ненормальный.

     
  • 2.9, Аноним (4), 23:22, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет не пора. Пользуюсь и Chrome и Firefox.
     
  • 2.23, Аноним (23), 00:52, 05/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.12, Аноним (12), 23:35, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А когда будет встроенный квн для обхода блокировок?
     

  • 1.15, 12yoexpert (ok), 23:46, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    firefox, как и последние лет 10, впереди, уже 151.0.3

    не стоило всё же гуглу менять инженеров на дешёвую раб силу из азии

     
     
  • 2.19, q (ok), 00:19, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это фигня. На самом деле самый лучший браузер -- это less.

        $ less --version
        less 692

    Уделывает файрфокс как ножик псину. Не стоило все-таки мозиллушке фокусироваться на шпионском прогнозе погоды и гугл-метрике в настройках...

     

  • 1.16, 12yoexpert (ok), 23:48, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >  В Service Worker-ах ограничена возможность фоновой загрузки данных, используя API Background Fetch.

    косноязычие - национальная российская забава

     
     
  • 2.17, Аноним (4), 23:49, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда зачем сюда заходишь ? бегать всем минусики ставить ?
    Почитай: https://wiki.opennet.ru/ForumHelp
     
  • 2.22, aname (ok), 00:49, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо просто переписать на …
     

  • 1.21, Аноним (23), 00:49, 05/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    149 и это еще когда апдейт прилетит.
    Посмотрел, фаерфокс у меня 151 версии стоит.
    Хром как всегда отстаёт.
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 00:56, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Например, можно полностью запретить использование подобных моделей и удалить ранее загруженные модели.

    Опа-опа... Почитал ченджлог. Гугель, а шо с лицом? Решили в догонялки с ФФ поиграть?

     

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