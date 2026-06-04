Релиз Chrome 149

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|2.7, Аноним (7), 23:19, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Файрфокс хотя бы нормально работает с видеокартами, у сабжа вечно бсоды.
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|4.10, Аноним (7), 23:23, 04/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С карточками амд и нвидиа. С интелом лично я не видел, но слышал, что тоже случалось.
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|3.20, slm33 (ok), 00:22, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подтверждаю.
Имею ноут с amdgpu и FF работает без каких-либо настроек. Хромоногий же приходится запускать так:
--enable-features=AcceleratedVideoDecodeLinuxGL,AcceleratedVideoDecodeLinuxZeroCopyGL,AcceleratedVideoEncoder --enable-zero-copy --render-node-override=/dev/dri/renderD128
// render-node-override - нужен, чтобы хром работал на встройке и не шумел вентилятором как ненормальный.
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|1.15, 12yoexpert (ok), 23:46, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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firefox, как и последние лет 10, впереди, уже 151.0.3
не стоило всё же гуглу менять инженеров на дешёвую раб силу из азии
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|2.19, q (ok), 00:19, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это фигня. На самом деле самый лучший браузер -- это less.
$ less --version
less 692
Уделывает файрфокс как ножик псину. Не стоило все-таки мозиллушке фокусироваться на шпионском прогнозе погоды и гугл-метрике в настройках...
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|1.16, 12yoexpert (ok), 23:48, 04/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> В Service Worker-ах ограничена возможность фоновой загрузки данных, используя API Background Fetch.
косноязычие - национальная российская забава
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|1.21, Аноним (23), 00:49, 05/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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149 и это еще когда апдейт прилетит.
Посмотрел, фаерфокс у меня 151 версии стоит.
Хром как всегда отстаёт.
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|2.24, Аноним (23), 00:56, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Например, можно полностью запретить использование подобных моделей и удалить ранее загруженные модели.
Опа-опа... Почитал ченджлог. Гугель, а шо с лицом? Решили в догонялки с ФФ поиграть?
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