Релиз Chrome 149

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 149. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 150 запланирован на 30 июня. Основные изменения в Chrome 149 (1, 2, 3, 4): В конфигуратор в секцию "Система" ("System") добавлены настройки для управления загрузкой и использованием AI-моделей, выполняемых на устройстве пользователя. Например, можно полностью запретить использование подобных моделей и удалить ранее загруженные модели.

В июне начнётся публикация официальных сборок Chrome 149 для Linux-систем на базе архитектуры ARM64, поставляемых в пакетах deb и rpm. Ранее официальные сборки Chrome для Linux публиковались только для архитектуры x86_64, а для архитектуры ARM64 были доступны только сторонние сборки Chromium, предлагаемые дистрибутивами.

В Service Worker-ах ограничена возможность фоновой загрузки данных, используя API Background Fetch.

В CSS реализована поддержка настройки оформления разделителей между элементами в контейнерах grid и flexbox. Добавлены CSS-свойства column-rule-inset и row-rule-inset для укорачивания или удлинения разделителей, а также column-rule-visibility-items и row-rule-visibility-items для управления видимостью разделителей (только между заполненными элементами или во всех промежутках сетки). Ширину, цвет и отступы можно анимировать с помощью переходных эффектов (transition), активируемых, например, при наведении курсора.

Убрано влияние активных WebSocket-соединений на сохранение страницы в кэше перехода (BFCache - Back-forward cache), обеспечивающем мгновенный переход при использовании кнопок "Назад" и "Вперёд" или при навигации по уже просмотренным страницам текущего сайта. Ранее наличие WebSocket-соединения не позволяло поместить страницу к кэш и приводило к необходимости её полной перезагрузки при нажатии кнопок "Назад" или "Вперёд".

В CSS-свойстве shape-outside реализована возможность использования функций path(), shape(), rect() и xywh().

В CSS-свойство "image-rendering" добавлено значение "crisp-edges", предписывающее масштабировать изображение без размытия с сохранением контраста и чётких границ.

Добавлено CSS-свойство path-length, позволяющее изменять атрибут pathLength в SVG.

В объект Intl.Locale добавлена возможность задавать и получить информацию об используемом варианте языка.

Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков, в которых стабилизирована реализация MCP-сервера (Model Context Protocol) и интерфейса командной строки для AI-агентов. Добавлена возможность эмуляции собственных HTTP-заголовков. Значительное переработана панель AI-ассистента. Реализована экспериментальная возможность отладки страниц, использующих API WebMCP. В панель CSS добавлена поддержка автодополнения стилей, используя AI-модель Gemini.



