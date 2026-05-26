Google случайно раскрыл детали неисправленной уязвимости в Chromium

Компания Google случайно открыла публичный доступ к отчёту (общедоступная копия), содержащему детальное пояснение и пример эксплоита для уязвимости, ещё не исправленной в движке Chromium. Уязвимость признана опасной и выявившему проблему исследователю было выплачено вознаграждение в $1000. Информация о проблеме была отправлена ещё в 2022 году и тех пор периодически поднималось, но не доводилось до конца, обсуждение по её исправлению (требовалась реализация новых лимитов на непрерывную загрузку). В одном из таких обсуждений разработчики по ошибке посчитали уязвимость исправленной и открыли публичный доступ к информации, хотя проблема оставалась нерешённой. Уязвимость позволяет добиться продолжения выполнение фонового JavaScript-обработчика (Service Worker) даже после закрытия окна браузера, что даёт возможность атакующему организовать постоянный контроль за браузером с возможностью загрузки и выполнения в любой момент своего JavaScript-кода в контексте своей страницы. Сценарий атаки сводится к тому, что атакующий может добиться открытия своей страницы в версии браузера, не содержащей уязвимостей, после чего дождаться выявления серьёзной уязвимости в браузере и организовать выполнение эксплоита без необходимости повторного открытия пользователем страницы атакующего. Суть метода в создании страницы с Service Worker-ом, выполняющей операцию загрузки данных, которая никогда не прерывается. По мнению выявившего проблему исследователя, уязвимость может использоваться для создания ботнета из браузеров, пользователи которых не подозревают, что один раз закрепившись, атакующий может удалённо выполнить JavaScript-код на их устройстве без совершения действий с их стороны. Подобный ботнет и без эксплуатации других уязвимостей может применяться для организации DDoS-атак и проксирования вредоносного трафика через системы жертв. Проблема затрагивает все браузеры на движке Chromium.



