Выпуск labwc 0.20, композитного сервера для Wayland

Опубликован выпуск проекта labwc 0.20 (Lab Wayland Compositor), развивающего композитный сервер для Wayland с возможностями, напоминающими оконный менеджер Openbox (проект преподносится как попытка создания альтернативы Openbox для Wayland). Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. Значительное увеличение версии (с 0.9 до 0.20) объясняется синхронизацией с нумерацией версий библиотеки wlroots. Labwc задействован в графическом окружении дистрибутива Raspberry Pi OS и опционально поддерживается в средах рабочего стола Xfce и LXQt. Среди целей проекта labwc упоминаются минимализм, компактная реализация, широкие возможности настройки и высокая производительность. Принципиально не поддерживаются анимированные эффекты, градиенты и пиктограммы, за исключением кнопок для окон. В качестве основы используется библиотека wlroots, развиваемая разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющая базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. Возможно подключение надстроек с реализацией таких функций, как создание скриншотов, отображение обоев на рабочем столе, размещение панели и меню. Для запуска X11-приложений в окружении на базе протокола Wayland поддерживается использование DDX-компонента XWayland. Тема оформления, базовое меню и горячие клавиши настраиваются через файлы конфигурации в формате xml. Имеется встроенная поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Помимо встроенного базового меню, настраиваемого через файл menu.xml, можно подключить сторонние реализации меню приложений, такие как bemenu, fuzzel и wofi. В качестве панели можно использовать Waybar, sfwbar, Yambar или LavaLauncher. Для управления подключением мониторов и изменением их параметров предлагается использовать wlr-randr или kanshi. Блокировка экрана осуществляется при помощи swaylock. В новой версии: Осуществлён переход на выпуск библиотеки wlroots 0.20, в котором реализована поддержка возможностей для управления цветом, HDR, настройки внешнего вида курсора и виртуальных рабочих столов.

Реализована частичная поддержка захвата контента, выводимого на Wayland-поверхности верхнего уровня (toplevel-capture), позволяющая создавать скриншоты и записывать скринкасты для содержимого отдельных окон. Реализация пока не охватывает дочерние и всплывающие окна приложений, запущенных через XWayland, а также вложенные Wayland-поверхности xdg.

Добавлена поддержка расширенного диапазона яркости с возможностью вывода на мониторы, поддерживающие HDR10 (работает только при использовании бэкенда отрисовки на базе Vulkan).

Реализован ускоренный переход к элементам меню через нажатие первой буквы названия. Например, для запуска Firefox достаточно вызвать меню комбинацией "Meta+a" и нажать букву "f".

Добавлена комбинация клавиш Super-d для скрытия и возвращения окон. Для настройки собственных комбинаций клавиш с данным действием предложен параметр ToggleShowDesktop.

Добавлена опция командной строки "-t" (--title) для выставления заголовка окна при вложенном запуске labwc.

В утилиту labnag добавлены опции "--details-border-color" и "--details-margin" для выставления цвета и отступа области вокруг содержимого.

Обеспечена установка systemd-юнита labwc-session.target при наличии systemd.

В файл конфигурации добавлена настройка "<focus><raiseOnFocusDelay> для внесения задержки перед переключением фокуса.

В опцию "<libinput><device><scrollMethod>" добавлена поддержка метода прокрутки "onbutton", а также реализована отдельная опция "<libinput><device><scrollButton>" для прокрутки содержимого с использованием кнопок.

Добавлена опция <tabletTool minPressure="0.0" maxPressure="1.0" /> для настройки диапазона чувствительности к нажатию для графического планшета.

В файл конфигурации добавлена опция <privilegedInterfaces> для ограничения доступа к привилегированным протоколам.

Добавлен отладочный параметр DebugToggleKeyStateIndicator для отображения поверх содержимого сведений о состоянии клавиш.

Добавлена поддержка Wayland-протоколов для управления цветом: color-representation-v1 и color-management-v1.

Реализован интерфейс wl_fixes, позволяющий решать проблемы с другими программными интерфейсами базовых протоколов, которые не могут быть устранены собственными возможностями этих интерфейсов. Например, запрос "wl_fixes::destroy_registry" позволяет ликвидировать объект wl_registry, после чего клиент не сможет его использовать, а композитный сервер прекратит передачу через него событий.



