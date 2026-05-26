Выпуск labwc 0.20, композитного сервера для Wayland

|2.9, Аноним (9), 10:13, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Гигачад
Судя по скринам, этот манагер не умеет "позицинировать" (с) окна логически, как Свей.
|2.4, Аноним (4), 09:29, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Когда Ос, остается Ос,
Оболочка для запуска приложений, которая по идее вообще, должна минимально жрать ресы.
Ну в данном случае композитор, как часть Ос.
А не Kde.
|4.13, Аноним (13), 10:25, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>символика
Написано, символика.
Я отвечаю на слово символика.
Еще, мороженное продается в такой упаковке.
Я ведь не говорю что хорошо.
Запретить.
|1.6, Аноним (6), 09:47, 26/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Это лучший композитор на Wayland наравне со Sway. Код написан чисто и аккуратно. Имеет очень маленький input latency по сравнению со KDE и Gnome. Попробуйте это реально просто кайф
Mutter и Kwin если честно мусор. Особенно kde которая постоянно падает. Про gnome я вообще молчу, ибо это неюзабельный кусок
|2.15, q (ok), 10:54, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Значит так. Одна из основных идей вяленого -- безопасность и изоляция клиентов. Именно в такой форме она реализована в таких гигачадах, как GNOME и KDE. Это -- композиторы здорового человека. Если ты в GNOME или KDE, ты *знаешь наверняка* на все 146%, что НИ ОДНА программа не снимает втихаря скриншот. Потому что снятие скриншота ведет к появлению палевного диалога скриншотера, который невозможно обойти.
Тем временем в васянокомпозиторах реализуют шпионское расширение wlr-screencopy, при помощи которого любой китаец может подсмотреть, что ты там делаешь -- а ты об этом даже не узнаешь. С таким успехом ты мог бы оставаться на иксах. По этой причине ни один композитор на wlroots не является безопасным.
Безопасные композиторы: COSMIC, GameScope, KWin (KDE), Muffin, Mutter (GNOME), Weston.
Васянокомпозиторы, где пользователь торчит голой жопой ко всем подряд, причем без сознания, так что он даже не узнает о том, что кто-то воспользовался его жопой: Cage, Hyprland, Jay, Labwc, Louvre, Mir, niri, phoc, river, Sway, Treeland, Wayfire.
|3.21, Аноним (21), 12:16, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Очень, очень устаревшие данные. Все давно не так. Особенно Niri.
Niri написан не на wlroots. Он создан с нуля на Rust и использует фреймворк Smithay. Архитектурно он не имеет отношения к кодовой базе Sway/Swaywm, из которой растут ноги у старых проблем безопасности.
Изоляция песочниц через Security Context. Niri полностью поддерживает протокол security-context-v1. Если вы запускаете потенциально опасное приложение (например, через Flatpak или настроенный Bubblewrap), Niri отдаёт ему отфильтрованный Wayland-сокет. Из этого сокета полностью вырезаются привилегированные протоколы, включая wlr-screencopy и wlr-data-control (буфер обмена). Приложение из песочницы физически не сможет сделать скрытый скриншот.
Защита конфиденциальных окон. В Niri «из коробки» есть киллер-фича: block-out-from-screencast. Вы можете одной строчкой в конфиге запретить захват конкретного окна (например, менеджера паролей или банковского клиента). Оно будет просто черным пятном на любых стримах, записях экрана и скриншотах.
Контроль и индикация. В актуальных версиях Niri реализован специальный Screencast IPC. Панели задач и статусбары (вроде Waybar) могут подписаться на события композитора и выводить жирный и заметный индикатор каждый раз, когда кто-то пытается читать экран — будь то через современный PipeWire или через старый wlr-screencopy.
|3.22, Аноним (22), 12:16, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Тем временем в васянокомпозиторах реализуют шпионское расширение wlr-screencopy
Композитор, вне зависимости какой, должен стремится реализовать весь функционал Протокола и его расширений. Если не нужен "wlr-screencopy", то пишите петицию в комитет чтобы такого расширения не было. Это не сарказм, я серъёзно. А задвигать, мысль типа "это буду реализовывать, а вот это не буду" - это детский сад. Разработчик композитора так не должен мыслить.
Есть Протокол, один на весь мир. И должны быть разные реализации, которые тем не менее строго следуюут Протоколу. Иначе это не Wayland, а бардак.
|1.7, Аноним (7), 10:01, 26/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
так все таки, если сравнить это с тем же openbox, с теми же возможностями, у кого меньше потребление ресурсов - cpu, память?
|2.19, Аноним (19), 11:41, 26/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Минимальное при холодном запуске:
Xorg (60 mb) + Openbox (25 mb) = 85 mb
Labwc = 66 mb
Sway = 72 mb
River = 54 mb
Mangowc = 58 mb
|1.14, Аноним (14), 10:41, 26/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Чёта скрины сильно плохого качества. Хммм... автор относится к нам без уважения.
|1.20, Аноним (20), 12:10, 26/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Значительное увеличение версии (с 0.9 до 0.20)
Дак это уменьшение версии, ибо:
0.9-0.2 = 0.7
