Выпуск miracle-wm 0.9, композитного менеджера на базе Wayland и Mir

Мэтью Косарек (Matthew Kosarek), разработчик из компании Canonical, опубликовал выпуск композитного менеджера miracle-wm 0.9, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Miracle-wm поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон, схожую с аналогичной в проектах i3 и Sway. В качестве панели может применяться Waybar. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формате snap, а также в пакетах rpm и deb для Fedora и Ubuntu.
Целью miracle-wm является создание композитного сервера, применяющего мозаичное управление окнами, но более функционального и стильного, чем такие продукты, как Swayfx. При этом проект позволяет использовать и классические приёмы работы с плавающими окнами, например, можно размещать отдельные окна поверх мозаичной сетки или закреплять окна к определённому месту на рабочем столе. Поддерживается виртуальные рабочие столы с возможностью выставления для каждого рабочего стола своего режима работы с окнами по умолчанию (мозаичная компоновка или плавающие окна).
Предполагается, что miracle-wm может оказаться полезным пользователям, которые отдают предпочтение мозаичной компоновке, но желают получить визуальные эффекты и более яркое графическое оформление с плавными переходами и цветами. Конфигурация определяется в формате YAML. Для установки miracle-wm можно использовать команду "sudo snap install miracle-wm --classic".
Основные новшества:
- Добавлена система плагинов, поставляемых в промежуточном коде WebAssembly и выполняемых в форме изолированных (sandbox) модулей. Плагины могу применяться для изменения и расширения возможностей композитного менеджера, среди прочего связанных с изменением логики размещения окон, обработкой и расширением конфигурации, перехватом событий ввода и указателя мыши, реализацией анимированных эффектов и подключением обработчиков, срабатывающих при создании, удалении или переключении рабочих столов. Плагины могут перезапускаться по отдельности без перезапуска композитного менеджера.
- Добавлен API для разработки плагинов на языке Rust.
- Добавлена поддержка тем оформления курсоров.
- Добавлены новые пиктограммы.
- Добавлена комбинация клавиш "Meta + Shift + R" для перезагрузки конфигурации.
- Концепция "мини-деревьев" (mini tree), применяемая для группировки связанных друг с другом плавающих окон, заменена более предсказуемое поведение с отдельными плавающими окнами.
- Проведена оптимизация производительности.
- Обеспечена автоматическая перезагрузка настроек дисплея после изменения конфигурации.
- Изменён формат настройки собственных обработчиков - в привязках вместо идентификаторов клавиш в стиле событий ввода ядра Linux теперь следует использовать имена в стиле XKbKeysyms, например, "D" вместо "KEY_D" и "Return" вместо "KEY_ENTER".