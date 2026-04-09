The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск miracle-wm 0.9, композитного менеджера на базе Wayland и Mir

09.04.2026 07:31 (MSK)

Мэтью Косарек (Matthew Kosarek), разработчик из компании Canonical, опубликовал выпуск композитного менеджера miracle-wm 0.9, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Miracle-wm поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон, схожую с аналогичной в проектах i3 и Sway. В качестве панели может применяться Waybar. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формате snap, а также в пакетах rpm и deb для Fedora и Ubuntu.

Целью miracle-wm является создание композитного сервера, применяющего мозаичное управление окнами, но более функционального и стильного, чем такие продукты, как Swayfx. При этом проект позволяет использовать и классические приёмы работы с плавающими окнами, например, можно размещать отдельные окна поверх мозаичной сетки или закреплять окна к определённому месту на рабочем столе. Поддерживается виртуальные рабочие столы с возможностью выставления для каждого рабочего стола своего режима работы с окнами по умолчанию (мозаичная компоновка или плавающие окна).

Предполагается, что miracle-wm может оказаться полезным пользователям, которые отдают предпочтение мозаичной компоновке, но желают получить визуальные эффекты и более яркое графическое оформление с плавными переходами и цветами. Конфигурация определяется в формате YAML. Для установки miracle-wm можно использовать команду "sudo snap install miracle-wm --classic".

Основные новшества:

  • Добавлена система плагинов, поставляемых в промежуточном коде WebAssembly и выполняемых в форме изолированных (sandbox) модулей. Плагины могу применяться для изменения и расширения возможностей композитного менеджера, среди прочего связанных с изменением логики размещения окон, обработкой и расширением конфигурации, перехватом событий ввода и указателя мыши, реализацией анимированных эффектов и подключением обработчиков, срабатывающих при создании, удалении или переключении рабочих столов. Плагины могут перезапускаться по отдельности без перезапуска композитного менеджера.
  • Добавлен API для разработки плагинов на языке Rust.
  • Добавлена поддержка тем оформления курсоров.
  • Добавлены новые пиктограммы.
  • Добавлена комбинация клавиш "Meta + Shift + R" для перезагрузки конфигурации.
  • Концепция "мини-деревьев" (mini tree), применяемая для группировки связанных друг с другом плавающих окон, заменена более предсказуемое поведение с отдельными плавающими окнами.
  • Проведена оптимизация производительности.
  • Обеспечена автоматическая перезагрузка настроек дисплея после изменения конфигурации.
  • Изменён формат настройки собственных обработчиков - в привязках вместо идентификаторов клавиш в стиле событий ввода ядра Linux теперь следует использовать имена в стиле XKbKeysyms, например, "D" вместо "KEY_D" и "Return" вместо "KEY_ENTER".




  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/miracle-wm-...)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65174-miracle
Ключевые слова: miracle, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, пппппп (?), 08:24, 09/04/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    > yaml

    F

     
     
  • 2.4, kravich (ok), 09:06, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты все перепутал, это лучший формат конфигов
     
     
  • 3.6, Аноним Анонимович Анонимов (?), 09:30, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты всё перепутал, toml лучший формат конфигов
     
  • 3.9, пппппп (?), 10:35, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://noyaml.com/
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:52, 09/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    ставим в гном PaperWM или Karousel в KDE - и не надо мучиться
     
  • 1.3, ChebuRUSHka (?), 09:02, 09/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Нужно больше форков. Никакие стандарты не нужны.
     
  • 1.5, name (??), 09:08, 09/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    О, нет, веб-плагины. Ну, хоть не на js.
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:55, 09/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Ставим нири рядом с Гномом, и в Гном больше не ходим
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:22, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gnome вообще не обязательно ставить, зачем это bloatware. Достаточно только niri.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру