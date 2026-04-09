Выпуск miracle-wm 0.9, композитного менеджера на базе Wayland и Mir

Мэтью Косарек (Matthew Kosarek), разработчик из компании Canonical, опубликовал выпуск композитного менеджера miracle-wm 0.9, использующего протокол Wayland и компоненты для построения композитных менеджеров Mir. Miracle-wm поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон, схожую с аналогичной в проектах i3 и Sway. В качестве панели может применяться Waybar. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формате snap, а также в пакетах rpm и deb для Fedora и Ubuntu. Целью miracle-wm является создание композитного сервера, применяющего мозаичное управление окнами, но более функционального и стильного, чем такие продукты, как Swayfx. При этом проект позволяет использовать и классические приёмы работы с плавающими окнами, например, можно размещать отдельные окна поверх мозаичной сетки или закреплять окна к определённому месту на рабочем столе. Поддерживается виртуальные рабочие столы с возможностью выставления для каждого рабочего стола своего режима работы с окнами по умолчанию (мозаичная компоновка или плавающие окна). Предполагается, что miracle-wm может оказаться полезным пользователям, которые отдают предпочтение мозаичной компоновке, но желают получить визуальные эффекты и более яркое графическое оформление с плавными переходами и цветами. Конфигурация определяется в формате YAML. Для установки miracle-wm можно использовать команду "sudo snap install miracle-wm --classic". Основные новшества: Добавлена система плагинов, поставляемых в промежуточном коде WebAssembly и выполняемых в форме изолированных (sandbox) модулей. Плагины могу применяться для изменения и расширения возможностей композитного менеджера, среди прочего связанных с изменением логики размещения окон, обработкой и расширением конфигурации, перехватом событий ввода и указателя мыши, реализацией анимированных эффектов и подключением обработчиков, срабатывающих при создании, удалении или переключении рабочих столов. Плагины могут перезапускаться по отдельности без перезапуска композитного менеджера.

Добавлен API для разработки плагинов на языке Rust.

Добавлена поддержка тем оформления курсоров.

Добавлены новые пиктограммы.

Добавлена комбинация клавиш "Meta + Shift + R" для перезагрузки конфигурации.

Концепция "мини-деревьев" (mini tree), применяемая для группировки связанных друг с другом плавающих окон, заменена более предсказуемое поведение с отдельными плавающими окнами.

Проведена оптимизация производительности.

Обеспечена автоматическая перезагрузка настроек дисплея после изменения конфигурации.

Изменён формат настройки собственных обработчиков - в привязках вместо идентификаторов клавиш в стиле событий ввода ядра Linux теперь следует использовать имена в стиле XKbKeysyms, например, "D" вместо "KEY_D" и "Return" вместо "KEY_ENTER".







