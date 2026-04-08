Релиз пакетного менеджера APT 3.2.0

Сформирован релиз инструментария для управления пакетами APT 3.2.0 (Advanced Package Tool), который вобрал изменения, накопленные в экспериментальной ветке 3.1. В ближайшее время новый выпуск будет интегрирован в ветки Unstable и Debian Testing, а также будет добавлен в пакетную базу Ubuntu. APT 3.2 будет задействован в релизе Debian 14. В Ubuntu 26.04 используется APT 3.1.16, который идентичен релизу 3.2.0, за исключением исправлений в переводах встроенных подсказок и man-страниц. Из изменений можно отметить: Добавлены новые команды "apt why" и "apt why-not". Команда "apt why" отслеживает причину автоматической установки указанного пакета в числе зависимостей (показывает цепочку зависимостей, которая привела к установке). Команда "apt not-why" показывает причины невозможности установить пакет из-за конфликтов или отсутствия зависимых пакетов. В отличие от похожих команд, предлагаемых в утилите aptitude, добавленные в apt команды выдают не потенциально самую вероятную, а фактическую причину, вычисленную анализатором зависимостей (solver).

В файлы ".sources" добавлены опции "Include" и "Exclude", позволяющие загружать из репозитория только указанные пакеты (белый список) или не обрабатывать определённые пакеты в репозитории (чёрный список).

Проведён рефакторинг и расширены возможности движка разрешения зависимостей Solver3. Использование Solver3 включено по умолчанию в утилитах командной строки. Solver3 примечателен задействованием алгоритма поиска с возвратом (backtracking) для разрешения конфликтов между зависимостями, улучшением выбора версий, поддержкой выполнения обновлений в несколько стадий, значительным повышением производительности (apt-test выполняется в два раза быстрее), опцией для установки экспериментальных версий, защитой от удаления вручную поставленных пакетов, более агрессивным автоматическим удалением неиспользуемых зависимостей.

Реализована поддержка вариантов микроархитектуры CPU (amd64v1, amd64v2, amd64v3, amd64v4), которые можно указывать в поле "Architecture:" или включать через настройку APT::Architecture-Variants. Например, при указании 'APT::Architecture-Variants { "amd64v3"; "amd64v2" }' будут использоваться отдельные варианты пакетов с исполняемыми файлами, собранными с оптимизациями для архитектур x86-64-v2 и x86-64-v3 (foo_1_amd64v3.deb и foo_1_amd64v3.deb).

Добавлены команды: "history-list" для разбора и вывода сведений из лога с историей транзакций с пакетами; "history-info" для показа информации по отдельным транзакциям; "history-undo", "history-redo" и "history-rollback" для отмены, повтора и отката транзакций с пакетами.

В утилиту dselect добавлена поддержка HTTPS.

Добавлена защита от перехода в спящий режим при выполнении dpkg.

Добавлена возможность привязки запуска apt-daily к событию подключения ноутбука к стационарному питанию.

Реализована возможность ведения лога со счётчиками производительности в формате JSONL.



