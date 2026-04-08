Релиз пакетного менеджера APT 3.2.0

08.04.2026 08:50 (MSK)

Сформирован релиз инструментария для управления пакетами APT 3.2.0 (Advanced Package Tool), который вобрал изменения, накопленные в экспериментальной ветке 3.1. В ближайшее время новый выпуск будет интегрирован в ветки Unstable и Debian Testing, а также будет добавлен в пакетную базу Ubuntu. APT 3.2 будет задействован в релизе Debian 14. В Ubuntu 26.04 используется APT 3.1.16, который идентичен релизу 3.2.0, за исключением исправлений в переводах встроенных подсказок и man-страниц.

Из изменений можно отметить:

  • Добавлены новые команды "apt why" и "apt why-not". Команда "apt why" отслеживает причину автоматической установки указанного пакета в числе зависимостей (показывает цепочку зависимостей, которая привела к установке). Команда "apt not-why" показывает причины невозможности установить пакет из-за конфликтов или отсутствия зависимых пакетов. В отличие от похожих команд, предлагаемых в утилите aptitude, добавленные в apt команды выдают не потенциально самую вероятную, а фактическую причину, вычисленную анализатором зависимостей (solver).
  • В файлы ".sources" добавлены опции "Include" и "Exclude", позволяющие загружать из репозитория только указанные пакеты (белый список) или не обрабатывать определённые пакеты в репозитории (чёрный список).
  • Проведён рефакторинг и расширены возможности движка разрешения зависимостей Solver3. Использование Solver3 включено по умолчанию в утилитах командной строки. Solver3 примечателен задействованием алгоритма поиска с возвратом (backtracking) для разрешения конфликтов между зависимостями, улучшением выбора версий, поддержкой выполнения обновлений в несколько стадий, значительным повышением производительности (apt-test выполняется в два раза быстрее), опцией для установки экспериментальных версий, защитой от удаления вручную поставленных пакетов, более агрессивным автоматическим удалением неиспользуемых зависимостей.
  • Реализована поддержка вариантов микроархитектуры CPU (amd64v1, amd64v2, amd64v3, amd64v4), которые можно указывать в поле "Architecture:" или включать через настройку APT::Architecture-Variants. Например, при указании 'APT::Architecture-Variants { "amd64v3"; "amd64v2" }' будут использоваться отдельные варианты пакетов с исполняемыми файлами, собранными с оптимизациями для архитектур x86-64-v2 и x86-64-v3 (foo_1_amd64v3.deb и foo_1_amd64v3.deb).
  • Добавлены команды: "history-list" для разбора и вывода сведений из лога с историей транзакций с пакетами; "history-info" для показа информации по отдельным транзакциям; "history-undo", "history-redo" и "history-rollback" для отмены, повтора и отката транзакций с пакетами.
  • В утилиту dselect добавлена поддержка HTTPS.
  • Добавлена защита от перехода в спящий режим при выполнении dpkg.
  • Добавлена возможность привязки запуска apt-daily к событию подключения ноутбука к стационарному питанию.
  • Реализована возможность ведения лога со счётчиками производительности в формате JSONL.


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:39, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Как этого всего могла раньше не быть? Apt на секундочку 28 лет.
     
     
  • 2.4, уп (?), 10:01, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да -- куда больше, чем тебе.
     

  • 1.2, Аноним (1), 09:43, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Сейчас в проекте дебиан сменился главный и она сделает apt снова великим.
     
     
  • 2.6, ОШИБКА_Отсутствуют_данные (?), 10:12, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    APT! И тигры у ног моих сели...
     
  • 2.8, Жироватт (ok), 10:32, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > сделает apt со вкусом карри
    > "у этого пакета родинка, а значит он - твоя зависимость"
    > для обновления системы надо будет станцевать "джими-джими-джими, ача-ача-ача"
    > во время обновления пакетов apt будет постоянно прыгать через акулу прямо в консоли
    > по окончанию обновления у пользователя в хомяке будет свежий сгенерированный нейро-болливудский фильм с пакетами в главной роли
     

  • 1.5, kravich (ok), 10:03, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Даже в APT теперь белые списки...
     
     
  • 2.9, Жироватт (ok), 10:32, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Продались РКНу...
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:41, 08/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.7, ryoken (ok), 10:15, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >>backtracking

    С Gentoo скопипастили?

     
  • 1.10, Жироватт (ok), 10:35, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Добавлены новые команды "apt why" и "apt why-not".

    Я удивлен, что тут задействован солвер, а не локальная модель, которая на основе внутренней базы глюков нагаллюцинирует причину. Это было бы куда стильно, модно, молодёжно - а главное такой-то повод всем засунуть в базовую систему пакет с ИИ-следилкой. За возрастом пользователя канеш, а вы о чем подумали?

     

