Релиз пакетного менеджера APT 3.2.0

Сформирован релиз инструментария для управления пакетами APT 3.2.0 (Advanced Package Tool), который вобрал изменения, накопленные в экспериментальной ветке 3.1. В ближайшее время новый выпуск будет интегрирован в ветки Unstable и Debian Testing, а также будет добавлен в пакетную базу Ubuntu. APT 3.2 будет задействован в релизе Debian 14. В Ubuntu 26.04 используется APT 3.1.16, который идентичен релизу 3.2.0, за исключением исправлений в переводах встроенных подсказок и man-страниц.
Из изменений можно отметить:
- Добавлены новые команды "apt why" и "apt why-not". Команда "apt why" отслеживает причину автоматической установки указанного пакета в числе зависимостей (показывает цепочку зависимостей, которая привела к установке). Команда "apt not-why" показывает причины невозможности установить пакет из-за конфликтов или отсутствия зависимых пакетов.
В отличие от похожих команд, предлагаемых в утилите aptitude, добавленные в apt команды выдают не потенциально самую вероятную, а фактическую причину, вычисленную анализатором зависимостей (solver).
- В файлы ".sources" добавлены опции "Include" и "Exclude", позволяющие загружать из репозитория только указанные пакеты (белый список) или не обрабатывать определённые пакеты в репозитории (чёрный список).
- Проведён рефакторинг и расширены возможности движка разрешения зависимостей Solver3. Использование Solver3 включено по умолчанию в утилитах командной строки. Solver3 примечателен задействованием алгоритма поиска с возвратом (backtracking) для разрешения конфликтов между зависимостями, улучшением выбора версий, поддержкой выполнения обновлений в несколько стадий, значительным повышением производительности (apt-test выполняется в два раза быстрее), опцией для установки экспериментальных версий, защитой от удаления вручную поставленных пакетов, более агрессивным автоматическим удалением неиспользуемых зависимостей.
- Реализована поддержка вариантов микроархитектуры CPU (amd64v1, amd64v2, amd64v3, amd64v4), которые можно указывать в поле "Architecture:" или включать через настройку APT::Architecture-Variants. Например, при указании 'APT::Architecture-Variants { "amd64v3"; "amd64v2" }' будут использоваться отдельные варианты пакетов с исполняемыми файлами, собранными с оптимизациями для архитектур x86-64-v2 и x86-64-v3 (foo_1_amd64v3.deb и foo_1_amd64v3.deb).
- Добавлены команды: "history-list" для разбора и вывода сведений из лога с историей транзакций с пакетами; "history-info" для показа информации по отдельным транзакциям; "history-undo", "history-redo" и "history-rollback" для отмены, повтора и отката транзакций с пакетами.
- В утилиту dselect добавлена поддержка HTTPS.
- Добавлена защита от перехода в спящий режим при выполнении dpkg.
- Добавлена возможность привязки запуска apt-daily к событию подключения ноутбука к стационарному питанию.
- Реализована возможность ведения лога со счётчиками производительности в формате JSONL.