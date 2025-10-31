The OpenNET Project / Index page

Для Ubuntu 25.10 подготовлены варианты пакетов, оптимизированные для архитектуры x86-64-v3

31.10.2025 22:50

Компания Canonical начала поставку для Ubuntu 25.10 отдельных вариантов пакетов с исполняемыми файлами, собранными с оптимизациями для архитектуры x86-64-v3. В настоящее время для x86-64-v3 подготовлено около 2000 пакетов из репозитория main, которые доступны в качестве опции. Данные пакеты не протестированы на уровне основных пакетов, но уже могут использоваться энтузиастами, желающими добиться максимальной производительности. В Ubuntu 26.04 намерены собрать оптимизированные для архитектуры x86-64-v3 варианты всех имеющихся пакетов и обеспечить для них полноценное тестирование.

Возможность использования пакетов с оптимизациями для x86-64-v3 реализована без нарушения поддержки старого оборудования. В dpkg, apt и Launchpad внесены изменения, позволяющие собирать и распространять пакеты одновременно для нескольких вариантов архитектуры x86-64. Для проверки поддержки архитектуры x86-64-v3, настройки репозитория и установки соответствующих пакетов можно использовать команды: 


   $ ld.so --help | grep '\-v[0-9]'
   x86-64-v4 (supported, searched)
   x86-64-v3 (supported, searched)
   x86-64-v2 (supported, searched)

   echo 'APT::Architecture-Variants "amd64v3";' | sudo tee /etc/apt/apt.conf.d/99enable-amd64v3

   sudo apt update
   sudo apt upgrade

Версии x86-64-v* определяют неофициальный способ идентификации срезов состояния микроархитектуры, охватывающих определённые наборы расширений. Третья версия микроархитектуры x86-64 (x86-64-v3) применяется в процессорах Intel примерно с 2015 года (начиная с Intel Haswell) и отличающейся наличием расширений AVX, AVX2, BMI2, FMA, LZCNT, MOVBE и SXSAVE. Версия x86-64-v2 охватывает расширения SSE3, SSE4_2, SSSE3, POPCNT, LAHF-SAHF и CMPXCHG16B, а версия x86-64-v4 - AVX512F, AVX512BW, AVX512CD, AVX512DQ и AVX512VL.

В большинстве случаев прирост производительности при сборке с оптимизациями для архитектуры x86-64-v3 составляет примерно 1%, но в отдельных ситуациях в приложениях, выполняющих большие вычисления, может наблюдаться более заметное повышение производительности.

  • 1.1, 12yoexpert (ok), 23:11, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    любой школьник с убунтой теперь может называть генту хернёй из под коня
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:18, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
  • 2.9, dannyD (?), 23:26, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    любой школьник как и ты, может нести все что хочет.
     

  • 1.4, Алиса (??), 23:19, 31/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё это я проходила ещё на gentoo, и прироста не заметила никакого от слова совсем. Всё в пределах статистической погрешности. Лол.
     
     
  • 2.10, 12yoexpert (ok), 23:33, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты, небось, сложнее браузера ничего и не запускал, поэтому и не заметил. с тонной джавы что угодно будет тормозить
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:37, 31/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет ничего хуже очень медленной джавы!
     

  • 1.7, Аноним (11), 23:23, 31/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

