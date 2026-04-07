Выпуск nginx 1.29.8 и форка FreeNginx 1.29.7

07.04.2026 22:53 (MSK)

Опубликован выпуск основной ветки nginx 1.29.8, в которой продолжается развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемую стабильную ветку 1.28.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В дальнейшем на базе основной ветки 1.29.x будет сформирована стабильная ветка 1.30. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

В новом выпуске:

  • Добавлена директива max_headers, ограничивающая максимальное число HTTP-заголовков в запросе. При превышении лимита возвращается ошибка 400 (Bad Request). Возможность перенесена из FreeNginx.
  • Обеспечена совместимость с библиотекой OpenSSL 4.0, находящейся на стадии альфа-тестирования.
  • Разрешено использовать маски в директиве "include", указанной внутри блока "geo".
  • Исправлена ошибка в обработке HTTP-ответов с кодом 103 (Early Hints), возвращаемых проксируемым бэкендом.
  • Устранено невыставление переменных $request_port и $is_request_port в подзапросах.

Дополнительно можно отметить публикацию релиза проекта FreeNginx 1.29.8, развивающего форк Nginx. Разработку форка ведёт Максим Дунин, один из ключевых разработчиков Nginx. FreeNginx позиционируется как некоммерческий проект, обеспечивающий разработку кодовой базы Nginx без корпоративного вмешательства. Код FreeNginx продолжает поставляться под лицензией BSD. В новой версии обеспечена совместимость с OpenSSL 4.0. Устранено переполнение буфера (CVE-2026-27654) в модуле ngx_http_dav_module, возникающее при обработке WebDAV-запросов COPY и MOVE при использовании в блоках "location" директивы "alias". Устранена возможность манипуляции с PTR-записями в DNS для подстановки данных атакующего (CVE-2026-28753) в запросы auth_http и команду XCLIENT в SMTP-соединении к бэкенду.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/nginx/nginx...)
  2. OpenNews: Обновления nginx 1.29.7 и 1.28.3 с устранением 6 уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуск Angie 1.11.0, форка Nginx
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.29.2 и форка FreeNginx 1.29.2
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:51, 07/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Все давно на кадди перешли.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 00:08, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://www.netcraft.com/blog/february-2026-web-server-survey
     
  • 2.3, Аноним83 (?), 00:45, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Все это те кто с вами в одной комнате? :)

    Я вот не люблю апач, но никогда бы не сказал что им уже никто не пользуется - пользуются.
    А nginx то и заменить часто нечем, когда тебе не только статику или проксирование но и ещё немного логики простой надо, на уровне shell script.

     
  • 2.9, ятупойтролль (ok), 01:19, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    я кедди этот видел только у пары калек, которые не осилили nginx\angie
     

  • 1.4, пох. (?), 01:09, 08/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    что-то новостей импортозамещения давно не подвозили. (особенно с учетом недавних серьезных дыр в mp4)

    Как там идет освоение средств в angie, может - случилось что?

     
     
  • 2.6, Аноним83 (?), 01:14, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так это же не опенсорц.
    Тут пока сертификационной лабе забашляешь бабла, пока исходники туда передашь (пофик что ты всего 3 строчки поменял в патче), пока тодасё, всяки фазинги переделаешь, покрытия кода, анализаторы кода, анализаторы анализаторов...
    Всё никак не меньше месяца, зато потом получишь сертификат фсб что 1.29.1 одобрена и бизапасна.
    То что там уже пора следующие два патча бизапаснасти на 10 строк коммитить и релизить - да пофик, по плану след релиз через пол года.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 01:17, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    держи неопенсорсный опенсорс https://github.com/webserver-llc/angie
     
     
  • 4.10, Аноним83 (?), 01:48, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так такого в инете полно, где сертификат фстэк к нему?
     
  • 2.7, Аноним (8), 01:16, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    какие средства они осваивают? опять рептилоиды гадят?

    уже как несколько лет перетащил свой прод на angie, все отлично, всем рекомендую

     
     
  • 3.11, Аноним83 (?), 02:14, 08/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    С технической точки зрения пока разницы между всеми 3 почти никакой нет.

    Если не сидеть в РФ и не предоставлять какие то сервисы отличные от собственных хобби то и смысла шевелится нет.

     

  • 1.5, Аноним (8), 01:14, 08/04/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
