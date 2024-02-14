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Представлен FreeNginx, форк Nginx, созданный из-за несогласия с политикой компании F5

14.02.2024 23:26

Максим Дунин, один из трёх активных ключевых разработчиков Nginx, объявил о создании нового форка - FreeNginx. В отличие от проекта Angie, также создавшего ответвление от Nginx, новый форк будет разрабатываться исключительно как некоммерческий проект, развиваемый сообществом. FreeNginx позиционируется как основной потомок Nginx - "с учётом деталей - скорее, форк остался у F5". Целью FreeNginx объявлено обеспечение разработки Nginx, свободной от произвольного корпоративного вмешательства.

Причиной создания нового проекта стало несогласие с политикой руководства компании F5, владеющей проектом Nginx. Компания F5 без согласования с сообществом разработчиков изменила политику безопасности и перешла к практике назначения CVE-идентификаторов для пометки как уязвимостей проблем, потенциально представляющих угрозу безопасности пользователей (Максим был против назначения CVE данным ошибкам, так как они присутствуют в экспериментальном и не используемом по умолчанию коде).

После закрытия московского офиса в 2022 году Максим уволился из F5, но по отдельному соглашению сохранил свою роль в разработке и продолжил развивать и курировать проект Nginx в качестве волонтёра. По мнению Максима, изменение политики безопасности противоречит заключённому соглашению и он больше не может контролировать изменения, которые вносят в Nginx разработчики из компании F5, поэтому, больше не может рассматривать Nginx как открытый и свободный проект, разрабатываемый для общего блага.

  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск Angie 1.4.0, российского форка Nginx
  3. OpenNews: В nginx 1.25.4 устранены две уязвимости, связанные с HTTP/3
  4. OpenNews: Первый выпуск Angie, форка Nginx от разработчиков, ушедших из компании F5
  5. OpenNews: Игорь Сысоев ушёл из компаний F5 Network и покинул проект NGINX
  6. OpenNews: Игорь Сысоев объявил о создании компании, которая займется развитием nginx
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60603-freenginx
Ключевые слова: freenginx, nginx, fork
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:24, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну наконец то!
    Теперь заживем!
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 00:37, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну наконец то!
    > Теперь заживем!

    Ну там такая история интересная - оказывается пчелы против меда^W назначения CVE в экспериментальном коде. F5 BigIP перестраховался и CVE взял. Разработчики заагрились ибо код заявлен экспериментальным и его качество и готовность и не обещали.

    ...wrong on so many levels!

     
     
  • 3.15, Аноним (-), 00:46, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разработчики заагрились

    Не разработчики, а разработчик-волонтер.

    > ибо код заявлен экспериментальным и его качество и готовность и не обещали.

    Подождите, но код, не смотря на то, что он экспериментальный, всё равно попал пользователям.
    С чего это для него не нужно назначать CVE? Не хотел позориться что накодил?

     
     
  • 4.22, Аноним (-), 01:33, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не разработчики, а разработчик-волонтер.

    Ну тоже такой интересный волонтер, там вон некто преддагал донаты но MD сообщил что ему и так зашибись. Видимо волонтер таки стриганул себе на пару яхт между делом с F5, а фигли, не бедная фирма.

    > Подождите, но код, не смотря на то, что он экспериментальный, всё равно попал пользователям.

    Их пойнт что маркирован экспериментальным и не активен по дефолту. Ну как бы тоже аргумент. А о чем они там с F5 договорились кто ж его знает то.

     
     
  • 5.24, Аноним (-), 01:40, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну как бы тоже аргумент. А о чем они там с F5 договорились кто ж его знает то.

    Рассуждения не с точки зрения F5 и разраба, а с точки зрения пользователя nginx.
    Экспериментальные фичи заливаются не на отдельную фичаветку, которую может скачать только очень заинтересованный бетатестер, а прямо в mainline и попадают мне.
    И я бы хотел узнать что там была CVE, чтобы обновиться.

    Но разраб почему-то считает:
    1. что так не должно быть
    2. что это мешает свободне, миру и жвачке, поэтому нужно делать тоже самое, но free
    Выглядит странно.

     

  • 1.2, Аноним (2), 00:26, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    enterprise фичи в него будут имплементированы? или по накатанной - все останется на комьюнити модулях?
     
     
  • 2.3, Аноним123 (?), 00:32, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что именно вам нужно?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 00:34, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Sticky sessions, API, нормальные метрики, обновление списка серверов по DNS — базовые вещи для обратного прокси. В nginx — за деньги, в haproxy — бесплатно.
     
  • 3.7, Аноним (2), 00:35, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    изкоробочный балансировщик тупой. или модулем или про-версию нгинкса. или привет хапрокси и подобные.
     
     
  • 4.26, penetrator (?), 02:12, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а там есть балансировщик из коробки? я думал это только платный nginx plus
     
  • 2.5, 12yoexpert (ok), 00:33, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а можно ликбез простыми словами для админов локалхостов, что там за корпоративные фичи?
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 00:36, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    уже 2 анонима ответили выше чутка.
     

  • 1.4, Аноним (-), 00:33, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "с учётом деталей - скорее, форк остался у F5".

    Офигевшие инвесторы чешут репу: а что, так можно было?!

     
  • 1.8, 12yoexpert (ok), 00:36, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что-то я там ссылок на гит не нашёл. как разрабатывать, через mail-листы патчами?
     
     
  • 2.10, Аноним (2), 00:37, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там на hg православный ссылка на глагне. на гитхабе гит-зеркало всегда было автоматическое даже у оригинала..
     
     
  • 3.12, 12yoexpert (ok), 00:40, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    будем надеяться, эти старческие болячки исправят
     
     
  • 4.14, Аноним (2), 00:40, 15/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.23, Аноним (-), 01:39, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > там на hg православный ссылка на глагне.
    > на гитхабе гит-зеркало всегда было автоматическое даже у оригинала..

    Господи, все этих некромансеров не попустит никак...

     

  • 1.13, Аноним (-), 00:40, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Максим был против назначения CVE данным ошибкам, вероятно, так как они присутствуют в экспериментальном и не используемом по умолчанию коде

    Но у пользователя все равно есть возможность их включить просто в конфиге... и при это все равно не CVE??
    Интересно девки пляшут...

    F5 все правильно сделала. Непонятно только почему этот кадр считает, что назначение номера CVE мешает быть "открытым и свободным проектом, разрабатываемым для общего блага"?
    Это он там наовнокодил что-ли?

     
  • 1.17, Ivan_83 (ok), 00:55, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без гитхуба/гитлуба оно не очень то Free, эти hg такие что проще патч оставить себе чем тратить время.
     
     
  • 2.25, Аноним (-), 01:41, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > там на hg православный ссылка на глагне. на гитхабе гит-зеркало всегда
    > было автоматическое даже у оригинала..

    Ну такой вот freedom - мол, попробуйте нам вообще закомитить, типа. Интересно закой хрен им эта дохлая лошать HG сдалась? Совершенно отстойная VCS, делаемая какими-то отшиблеными питонщиками а потому являющейся макаронным монстром в хучшем виде.

     

  • 1.18, Liin (ok), 01:03, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пока выглядит как бунт одного человека. Как он в одиночку собрался тянуть проект, да еще некоммерческий?
    А насчет CVE - это правильно. Ладно бы еще экспериментальный код был где-то в отдельной ветке beta_testing_not_stable. А то ведь на основной странице http://nginx.org/en/download.html эта ветка на самом верху и многие ее и ставят в прод. Короче Максим тут зря на F5 гонит.

    И кстати, судя по https://w3techs.com/technologies/details/ws-nginx/1 Mainline-ветки(типа экспериментальные) очень популярны, Максиму бы обратить внимание..

     
     
  • 2.21, Аноним (-), 01:17, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно это был просто повод хлопнуть дверью и разругаться.
    Ну и создать форк который можно и монетизировать, ради открытости и свободности, ну и конечно  разрабатываемый для общего блага (ну и Масксима в частности)).

    Было бы интересно услышать мнение самой F5, а то пока ситуация совсем мутная.

     
  • 2.27, Аноним (27), 02:13, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он почитай пол nginx-а после Сысоева написал
    Писать может и не вытянет, мейнтейнить - легко.

     
  • 2.28, Аноним (28), 02:13, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, не мог же Сысоев в одиночку тянуть такой проект 10 лет! Oh wait...

    А бунт и правда странный. Подозреваю, что Максим хотел форкнуться сразу после закрытия московского офиса, но договоренности (пусть неофициальные) с F5 не позволяли, а тут вроде как они сами их нарушили

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 02:43, 15/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.31, Аноним (31), 02:33, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем-то как и раньше он это делал.
     

  • 1.19, Аноним (19), 01:08, 15/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.20, Аноним (-), 01:10, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Форкнулся Максим, ну и черт с ним ©

    Не понятно почему бунт одного (даже бывшего ключевого разработчика) достоин новости?
    Чем его форк будет "открытее и свободнее" чем оригинал?
    у него просто не будут указывать потециальные CVE?
    Да... это добавит популярности его так сказать "проекту"))

     
  • 1.29, penetrator (?), 02:14, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    о каких причинах пишут на y-комбинаторе?
     
  • 1.30, Аноним (31), 02:31, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понял, почему это надо переименовывать открытый проект. Он компании F5 принадлежит настолько же, насколько и всему остальному земному шару. Покупали они не код, а компанию.
     
  • 1.33, Аноним (33), 03:17, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чувствую, что рано или поздно компании начнут собираться вокруг лидера, а не вокруг кучи денег и практик манипуляций.
     
  • 1.34, Аноним (34), 03:46, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    F5 все правильно сделала, развел истерику на пустом месте. С таким поведением вряд ли форк долго проживет (ну и кому он нужен вообще).
     

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