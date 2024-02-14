Представлен FreeNginx, форк Nginx, созданный из-за несогласия с политикой компании F5

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|2.11, Аноним (-), 00:37, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну наконец то!
> Теперь заживем!
Ну там такая история интересная - оказывается пчелы против меда^W назначения CVE в экспериментальном коде. F5 BigIP перестраховался и CVE взял. Разработчики заагрились ибо код заявлен экспериментальным и его качество и готовность и не обещали.
...wrong on so many levels!
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|3.15, Аноним (-), 00:46, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Разработчики заагрились
Не разработчики, а разработчик-волонтер.
> ибо код заявлен экспериментальным и его качество и готовность и не обещали.
Подождите, но код, не смотря на то, что он экспериментальный, всё равно попал пользователям.
С чего это для него не нужно назначать CVE? Не хотел позориться что накодил?
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|4.22, Аноним (-), 01:33, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не разработчики, а разработчик-волонтер.
Ну тоже такой интересный волонтер, там вон некто преддагал донаты но MD сообщил что ему и так зашибись. Видимо волонтер таки стриганул себе на пару яхт между делом с F5, а фигли, не бедная фирма.
> Подождите, но код, не смотря на то, что он экспериментальный, всё равно попал пользователям.
Их пойнт что маркирован экспериментальным и не активен по дефолту. Ну как бы тоже аргумент. А о чем они там с F5 договорились кто ж его знает то.
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|5.24, Аноним (-), 01:40, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну как бы тоже аргумент. А о чем они там с F5 договорились кто ж его знает то.
Рассуждения не с точки зрения F5 и разраба, а с точки зрения пользователя nginx.
Экспериментальные фичи заливаются не на отдельную фичаветку, которую может скачать только очень заинтересованный бетатестер, а прямо в mainline и попадают мне.
И я бы хотел узнать что там была CVE, чтобы обновиться.
Но разраб почему-то считает:
1. что так не должно быть
2. что это мешает свободне, миру и жвачке, поэтому нужно делать тоже самое, но free
Выглядит странно.
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|1.2, Аноним (2), 00:26, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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enterprise фичи в него будут имплементированы? или по накатанной - все останется на комьюнити модулях?
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|3.6, Аноним (6), 00:34, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Sticky sessions, API, нормальные метрики, обновление списка серверов по DNS — базовые вещи для обратного прокси. В nginx — за деньги, в haproxy — бесплатно.
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|3.7, Аноним (2), 00:35, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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изкоробочный балансировщик тупой. или модулем или про-версию нгинкса. или привет хапрокси и подобные.
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|2.5, 12yoexpert (ok), 00:33, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а можно ликбез простыми словами для админов локалхостов, что там за корпоративные фичи?
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|1.4, Аноним (-), 00:33, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> "с учётом деталей - скорее, форк остался у F5".
Офигевшие инвесторы чешут репу: а что, так можно было?!
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|2.10, Аноним (2), 00:37, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там на hg православный ссылка на глагне. на гитхабе гит-зеркало всегда было автоматическое даже у оригинала..
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|3.23, Аноним (-), 01:39, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> там на hg православный ссылка на глагне.
> на гитхабе гит-зеркало всегда было автоматическое даже у оригинала..
Господи, все этих некромансеров не попустит никак...
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|1.13, Аноним (-), 00:40, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Максим был против назначения CVE данным ошибкам, вероятно, так как они присутствуют в экспериментальном и не используемом по умолчанию коде
Но у пользователя все равно есть возможность их включить просто в конфиге... и при это все равно не CVE??
Интересно девки пляшут...
F5 все правильно сделала. Непонятно только почему этот кадр считает, что назначение номера CVE мешает быть "открытым и свободным проектом, разрабатываемым для общего блага"?
Это он там наовнокодил что-ли?
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|1.17, Ivan_83 (ok), 00:55, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Без гитхуба/гитлуба оно не очень то Free, эти hg такие что проще патч оставить себе чем тратить время.
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|2.25, Аноним (-), 01:41, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> там на hg православный ссылка на глагне. на гитхабе гит-зеркало всегда
> было автоматическое даже у оригинала..
Ну такой вот freedom - мол, попробуйте нам вообще закомитить, типа. Интересно закой хрен им эта дохлая лошать HG сдалась? Совершенно отстойная VCS, делаемая какими-то отшиблеными питонщиками а потому являющейся макаронным монстром в хучшем виде.
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|1.18, Liin (ok), 01:03, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пока выглядит как бунт одного человека. Как он в одиночку собрался тянуть проект, да еще некоммерческий?
А насчет CVE - это правильно. Ладно бы еще экспериментальный код был где-то в отдельной ветке beta_testing_not_stable. А то ведь на основной странице http://nginx.org/en/download.html эта ветка на самом верху и многие ее и ставят в прод. Короче Максим тут зря на F5 гонит.
И кстати, судя по https://w3techs.com/technologies/details/ws-nginx/1 Mainline-ветки(типа экспериментальные) очень популярны, Максиму бы обратить внимание..
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|2.21, Аноним (-), 01:17, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно это был просто повод хлопнуть дверью и разругаться.
Ну и создать форк который можно и монетизировать, ради открытости и свободности, ну и конечно разрабатываемый для общего блага (ну и Масксима в частности)).
Было бы интересно услышать мнение самой F5, а то пока ситуация совсем мутная.
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|2.27, Аноним (27), 02:13, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так он почитай пол nginx-а после Сысоева написал
Писать может и не вытянет, мейнтейнить - легко.
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|2.28, Аноним (28), 02:13, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Действительно, не мог же Сысоев в одиночку тянуть такой проект 10 лет! Oh wait...
А бунт и правда странный. Подозреваю, что Максим хотел форкнуться сразу после закрытия московского офиса, но договоренности (пусть неофициальные) с F5 не позволяли, а тут вроде как они сами их нарушили
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|1.20, Аноним (-), 01:10, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Форкнулся Максим, ну и черт с ним ©
Не понятно почему бунт одного (даже бывшего ключевого разработчика) достоин новости?
Чем его форк будет "открытее и свободнее" чем оригинал?
у него просто не будут указывать потециальные CVE?
Да... это добавит популярности его так сказать "проекту"))
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|1.30, Аноним (31), 02:31, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понял, почему это надо переименовывать открытый проект. Он компании F5 принадлежит настолько же, насколько и всему остальному земному шару. Покупали они не код, а компанию.
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|1.33, Аноним (33), 03:17, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чувствую, что рано или поздно компании начнут собираться вокруг лидера, а не вокруг кучи денег и практик манипуляций.
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|1.34, Аноним (34), 03:46, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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F5 все правильно сделала, развел истерику на пустом месте. С таким поведением вряд ли форк долго проживет (ну и кому он нужен вообще).
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