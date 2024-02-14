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В nginx 1.25.4 устранены две уязвимости, связанные с HTTP/3

14.02.2024 22:11

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.25.4, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.24.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В дальнейшем на базе основной ветки 1.25.x будет сформирована стабильная ветка 1.26. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

В новой версии устранены две уязвимости в экспериментальном модуле http_v3_module (отключён по умолчанию), обеспечивающем поддержку протокола HTTP/3, использующего протокол QUIC в качестве транспорта для HTTP/2. Первая уязвимость (CVE-2024-24989) вызвана разыменованием нулевого указателя, а вторая (CVE-2024-24990) обращением к памяти после её освобождения (CVE-2024-24990). В списке изменений утверждается, что обе уязвимости могут привести лишь к аварийному завершению рабочего процесса при обработке специально оформленных сеансов QUIC, но для второй уязвимости судя по всему анализ более серьёзных последствий не проводился.

Помимо устранения уязвимостей в новой версии также внесены общие улучшения и исправления в реализацию HTTP/3, а также устранены ошибки, связанные с утечкой сокетов, ошибками сокетов или аварийным завершением при использовании AIO. Решена проблема с преждевременным закрытием соединений с незавершенными AIO-операциями во время мягкого завершения старых рабочих процессов. Устранено аварийное завершение при перенаправлении ошибок с кодом 415 при помощи директивы error_page, в случае использования SSL-проксирования и директивы image_filter.

Кроме того, несколько дней назад состоялся выпуск njs 0.8.4, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях. В новой версии отмечено только исправление ошибок.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.nginx.com/blog/upd...)
  2. OpenNews: Выпуск Angie 1.4.0, российского форка Nginx
  3. OpenNews: Уязвимости в ingress-nginx, позволяющие скомпрометировать кластеры Kubernetes
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.25.3, njs 0.8.2 и NGINX Unit 1.31.1
  5. OpenNews: Проект NGINX опубликовал инструментарий для разработки модулей на языке Rust
  6. OpenNews: Выпуск nginx 1.24.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60601-nginx
Ключевые слова: nginx
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  • 1.1, Аноним (1), 22:21, 14/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вообще нгинкс не такой уж и большой, и они вполне могли бы переписать его на раст, чтобы такой фигни не было.

    Звучит как шутка, но по-моему адекватное предложение.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:26, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вообще мог бы сам переписать, чтобы не писать тут фигню, нгинкс не такой уж и большой
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 22:30, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так они же нгинкс не за бесплатно пишут - все на доле ф5, поэтому им и переписывать, я только идею предложил

    а бесплатно точно никто ничего на раст не перепишет

     
  • 3.4, Аноним (1), 22:33, 14/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 23:12, 14/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.12, C00l_ni66a (ok), 23:34, 14/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.14, Аноним (-), 23:44, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вот кстати, дунин уволилися из ф5 буквально несколько часов назад - может
    > он теперь перепишет

    Пикантный нюанс в том что согласно чуваку из F5 Дунин был против назначения CVE нжинксу, а F5 считали что лучше перестрахуются. Во всяком случае так сказал их реп на ycombinator 8)

     
  • 2.7, Ivan_83 (ok), 23:18, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваше предложение только уменьшает ценность nginx.
    Кроме того там 100500 дополнений которым нужно чтобы API/ABI не поменялось.
     
     
  • 3.13, Аноним (6), 23:36, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    API сохранить можно.
    ABI идет лесом, потому что левые модули все равно под конкретный nginx собираются.
     
  • 2.9, Tron is Whistling (?), 23:28, 14/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще нгинх уже пару лет как пора переписать на раст (синоним подберите сами).
     

  • 1.5, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:38, 14/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.11, Аноним (11), 23:32, 14/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а между тем, из-за этих cve один из разработчиков решил форкнуть nginx https://news.ycombinator.com/item?id=39374312
     
  • 1.15, Аноним (-), 23:45, 14/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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