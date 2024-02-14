В nginx 1.25.4 устранены две уязвимости, связанные с HTTP/3

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.25.4, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.24.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В дальнейшем на базе основной ветки 1.25.x будет сформирована стабильная ветка 1.26. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

В новой версии устранены две уязвимости в экспериментальном модуле http_v3_module (отключён по умолчанию), обеспечивающем поддержку протокола HTTP/3, использующего протокол QUIC в качестве транспорта для HTTP/2. Первая уязвимость (CVE-2024-24989) вызвана разыменованием нулевого указателя, а вторая (CVE-2024-24990) обращением к памяти после её освобождения (CVE-2024-24990). В списке изменений утверждается, что обе уязвимости могут привести лишь к аварийному завершению рабочего процесса при обработке специально оформленных сеансов QUIC, но для второй уязвимости судя по всему анализ более серьёзных последствий не проводился.

Помимо устранения уязвимостей в новой версии также внесены общие улучшения и исправления в реализацию HTTP/3, а также устранены ошибки, связанные с утечкой сокетов, ошибками сокетов или аварийным завершением при использовании AIO. Решена проблема с преждевременным закрытием соединений с незавершенными AIO-операциями во время мягкого завершения старых рабочих процессов. Устранено аварийное завершение при перенаправлении ошибок с кодом 415 при помощи директивы error_page, в случае использования SSL-проксирования и директивы image_filter.

Кроме того, несколько дней назад состоялся выпуск njs 0.8.4, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях. В новой версии отмечено только исправление ошибок.



